«Крокодилы» снова побеждают, «Тулуза» выигрывает дерби, Фалькао не реализует пенальти. Главные события 2-го тура Лиги 1

Второй тур французской Лиги 1 заметно переплюнул матчи предыдущего уикенда по числу неожиданных исходов. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.
Первое дерби сезона
«Тулуза» победила в дерби Гаронна, благодаря голам Исеке и Доссеви. «Малыши» одерживают первую викторию в этом сезоне и прерывают свою неудачную серию в чемпионате против «Бордо», которая длилась 2 года.
📸 A moins de 10 minutes de la fin du match, @MDossevi permet au @ToulouseFC de remporter ce derby ! Mais ce n'est pas fini…#TFCFCGB pic.twitter.com/NirEgHt1a8
— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 19, 2018
Кто их остановит?
«Ним» снова побеждает. На этот раз жертвой дебютанта стал «Марсель». Переломным для гостей стал второй тайм, когда из-за травмы не смог продолжить игру основной вратарь команды Стив Манданда. После чего оборона «Олимпика» рассыпалась, что позволило «Ниму» забить еще и закрепить на табло окончательный счет- 3:1.
Énorme #NOOM@nimesolympique pic.twitter.com/ZLSqA17ay5
— Yoann Galiotto (@YoannGaliotto) August 19, 2018
Мимими тура
Вратарь «Ренна» Томаш Коубек перед матчем с «Анже» провел небольшую экскурсию для своей дочери, вышло забавно.
Family time ❤️⚽️ pic.twitter.com/4IvwkHP01z
— Tomáš Koubek (@KoubekTom) August 19, 2018
Гол тура
Победный гол «Ренна» в исполнении Сарра получился на загляденье!
Quel but d'Ismaïla Sarr !!! #SRFCSCO pic.twitter.com/cbpIMun5x8
— Mickaël LF (@mlfra) August 18, 2018
Герой и антигерой тура
Радамель Фалькао мог принести своей команде вторую подряд победу. Однако форвард «Монако» не сумел реализовать 11-метровый удар в матче против «Лилля». А голкипер «догов» Мик Меньян отразил в чемпионате Франции уже пять пенальти из девяти, назначенных в его ворота.
👐#MondayMotivation pic.twitter.com/CuCQtq2Yq6
— LOSC (@losclive) August 20, 2018
Мбаппе тащит «ПСЖ» наверх
В первой половине игры против «Генгама» все складывалось не по сценарию Томаса Тухеля. Ведь его команда уже на 20-ой минуте пропустила гол. Но у немецкого специалиста был свой козырь в рукаве. Во втором тайме на поле появился Килиан Мбаппе, который впоследствии оформил дубль и принес «ПСЖ» победу.
First game, difficult win, two goals 🙌🏽 pic.twitter.com/qI4CMhpzeI
— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 18, 2018
Цитата тура
«Это очко заслуженно, я доволен тем, что добились этого результата. Мы пытались играть, хотя было трудно создавать моменты против хорошо организованной команды. Мы не сдались. Перейдя к схеме с тремя защитникам во второй половине игры, мы хотели иметь больше присутствия перед воротами соперника. Гол Кнепа помог вынести это присутствие на поверхность», — так высказался главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра о ничьей с «Каном».
#OGCNSMC — Vieira, à Caen le rebond ?
Pour le coach de l'@ogcnice, l'efficacité offensive passera par le collectif et il compte bien se montrer d'attaque au stade Michel d'Ornano 📝➡ https://t.co/uJetoau6qK pic.twitter.com/YjQEXn9s5n
— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 18, 2018
Результаты 2-го тура Лиги 1:
Реймс – Лион – 1:0 (1:0)
(Чаварриа, 32).
Генгам – ПСЖ – 1:3 (1:0)
(Ру, 20; Неймар, 53 — с пенальти, Мбаппе 82, 90).
Амьен – Монпелье – 1:2 (0:0)
(Конате, 82 — с пенальти; Молле, 53, Скири, 71).
Кан – Ницца – 1:1 (0:0)
(Бамму, 52 — с пенальти; Кнеп, 82).
Дижон – Нант – 2:0 (1:0)
(Тавареш, 8, 73).
Монако – Лилль – 0:0.
Ренн – Анже – 1:0 (0:0)
(Сарр, 81).
Страсбург – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)
(Гонсалвес, 55; Гуйе, 88).
Тулуза – Бордо – 2:1 (1:0)
(Лейя-Исека, 44, Доссеви, 67; Камано, 50).
Ним – Марсель – 3:1 (1:0)
(Буанга, 34, Тиуб, 62, Рипар, 87; Товен, 49).
Турнирная таблица
Бомбардиры: Тавереш (Диджон) — 3 гола, Мбаппе (ПСЖ), Товен (Марсель), Рипар (Ним) — по 2 гола.
Фото: Global Look Press
Текст: Михаил Серебряков