«Крокодилы» снова побеждают, «Тулуза» выигрывает дерби, Фалькао не реализует пенальти. Главные события 2-го тура Лиги 1

Второй тур французской Лиги 1 заметно переплюнул матчи предыдущего уикенда по числу неожиданных исходов. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Первое дерби сезона

«Тулуза» победила в дерби Гаронна, благодаря голам Исеке и Доссеви. «Малыши» одерживают первую викторию в этом сезоне и прерывают свою неудачную серию в чемпионате против «Бордо», которая длилась 2 года.

📸 A moins de 10 minutes de la fin du match, @MDossevi permet au @ToulouseFC de remporter ce derby ! Mais ce n'est pas fini…#TFCFCGB pic.twitter.com/NirEgHt1a8 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 19, 2018

Кто их остановит?

«Ним» снова побеждает. На этот раз жертвой дебютанта стал «Марсель». Переломным для гостей стал второй тайм, когда из-за травмы не смог продолжить игру основной вратарь команды Стив Манданда. После чего оборона «Олимпика» рассыпалась, что позволило «Ниму» забить еще и закрепить на табло окончательный счет- 3:1.

Мимими тура

Вратарь «Ренна» Томаш Коубек перед матчем с «Анже» провел небольшую экскурсию для своей дочери, вышло забавно.

Гол тура

Победный гол «Ренна» в исполнении Сарра получился на загляденье!

Герой и антигерой тура

Радамель Фалькао мог принести своей команде вторую подряд победу. Однако форвард «Монако» не сумел реализовать 11-метровый удар в матче против «Лилля». А голкипер «догов» Мик Меньян отразил в чемпионате Франции уже пять пенальти из девяти, назначенных в его ворота.

Мбаппе тащит «ПСЖ» наверх

В первой половине игры против «Генгама» все складывалось не по сценарию Томаса Тухеля. Ведь его команда уже на 20-ой минуте пропустила гол. Но у немецкого специалиста был свой козырь в рукаве. Во втором тайме на поле появился Килиан Мбаппе, который впоследствии оформил дубль и принес «ПСЖ» победу.

First game, difficult win, two goals 🙌🏽 pic.twitter.com/qI4CMhpzeI — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 18, 2018

Цитата тура

«Это очко заслуженно, я доволен тем, что добились этого результата. Мы пытались играть, хотя было трудно создавать моменты против хорошо организованной команды. Мы не сдались. Перейдя к схеме с тремя защитникам во второй половине игры, мы хотели иметь больше присутствия перед воротами соперника. Гол Кнепа помог вынести это присутствие на поверхность», — так высказался главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра о ничьей с «Каном».

#OGCNSMC — Vieira, à Caen le rebond ? Pour le coach de l'@ogcnice , l'efficacité offensive passera par le collectif et il compte bien se montrer d'attaque au stade Michel d'Ornano 📝➡ https://t.co/uJetoau6qK pic.twitter.com/YjQEXn9s5n — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) August 18, 2018

Результаты 2-го тура Лиги 1:

Реймс – Лион – 1:0 (1:0)



(Чаварриа, 32).

Генгам – ПСЖ – 1:3 (1:0)



(Ру, 20; Неймар, 53 — с пенальти, Мбаппе 82, 90).

Амьен – Монпелье – 1:2 (0:0)



(Конате, 82 — с пенальти; Молле, 53, Скири, 71).

Кан – Ницца – 1:1 (0:0)



(Бамму, 52 — с пенальти; Кнеп, 82).

Дижон – Нант – 2:0 (1:0)



(Тавареш, 8, 73).

Монако – Лилль – 0:0.

Ренн – Анже – 1:0 (0:0)



(Сарр, 81).

Страсбург – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)



(Гонсалвес, 55; Гуйе, 88).

Тулуза – Бордо – 2:1 (1:0)



(Лейя-Исека, 44, Доссеви, 67; Камано, 50).

Ним – Марсель – 3:1 (1:0)



(Буанга, 34, Тиуб, 62, Рипар, 87; Товен, 49).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Тавереш (Диджон) — 3 гола, Мбаппе (ПСЖ), Товен (Марсель), Рипар (Ним) — по 2 гола.

Фото: Global Look Press

Текст: Михаил Серебряков