Козырь — Пикфорд. Кто избавил Англию от проклятия

Еще год назад никто не знал о вратаре Джордане Пикфорде, развалившем «Дарлингтон» и выкинувшем «Сандерленд» из Премьер-лиги, а сегодня он самый дорогой английский голкипер и человек, переписавший историю сборной, напоминавшую последние 25 лет книгу жалоб и предложений.

Сын свиньи

Малыш Джо, или, как его любят называть друзья, Пики, находил наслаждение в одиночестве. Он не был отшельником, но с детства закрывался и быстро уставал от долгого общения с людьми. Его мама-экономист Сью и отец-строитель Ли в свое время даже думали отвести ребенка к психологу, но дедушка Барри утверждал:

«Джордана просто надо занять, отдайте его в спорт, и он раскроется с новой стороны, а ваши мозгоправы ничего не добьются».

Примечательно, что в кругу семьи часто возникали спорные моменты, потому что и не Пикфорды (Pickford) они вовсе, а изначально Пигфорды (Pigford). Его отца в детстве много и жестоко обсмеивали из-за фамилии одноклассники, называя подростка «грязной свиньей». Сменив не одну школу, он попросил записать его с измененной фамилией, а после наступления совершеннолетия сменил ее уже официально. Ли мечтал стать вратарем, но ограничился любительским уровнем. Свои амбиции он оставил для сына.

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Молчаливый великан

В 8 лет родители отвели Джордана в академию «Сандерленда». Мальчик хоть и был молчаливым, но выделялся своим ростом. Больше всего ему хотелось стоять в воротах, а не бегать постоянно, как вся команда.

«Когда ты смотришь на рост 8-летних пацанов, ты понимаешь, что они атлетичные и быстрые, но не все из них имеют правильное строение – у Джордана были все эти вещи», — вспоминал первый тренер Пики.

Он быстро освоился и начал кайфовать от футбола. В свободное время Пикфорд-младший заставлял старшего брата Ричарда бить ему по воротам, а когда у отца были выходные, тот и сам делился опытом игры в «рамке».

Главное – любовь

В жизни вратарей редко все идет гладко и легко. В 16 лет Джо совершил ошибку, которая стоила «Сандерленду» U-17 вылета с юношеского турнира. Привыкший молчать, он переваривал свою оплошность в одиночестве, из-за чего заметно сдал. Выйти из депрессивного состояния Джордану помогла его девушка по имени Меган Дэвисон, которая была младше его на два года. Они вместе учились в католической школе святого Роберта в Вашингтоне, что на юге-востоке Англии.

Первое время они просто здоровались, а в критический для себя момент Джо пригласил ее на свидание, и постепенно дружба переросла в любовь. Окрыленный Пики забыл про неудачи, старался из матча в матч, чтобы у Меган был лишний повод гордиться его успехами. И вскоре вратарь получил первый вызов в сборную Англии U-16. Пара прошла через все сложности вместе, и на чемпионат мира в Россию его девушка также приехала поддержать любимого.

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Отверженный

В 2011-м Пикфорд подписал первый профессиональный контракт с «черными котами», но конкурировать с Симоном Миньоле и Кейреном Уэствудом было нереально, а главный тренер Мартин О’Нил шанса ему не предоставил. Тогда Джордан поговорил с тренером «молодежки» Марком Прудо, и тот сказал, что лучшее, что клуб может предложить, — это аренда. Он позвонил бывшему партнеру Крейгу Лиддлу и попросил принять неопытного голкипера.

Юношу отправили в «Дарлингтон», словно на лифте катавшийся из Конференции (пятый по силе дивизион) до Второй лиги (четвертая ступень английского футбола). Играть среди мужиков, для которых футбол лишь хобби, а после него идет обязательная пинта пива, тяжело. Над тинейджером и его детской физиономией посмеивались. К тому же понятия обороны в «Дарлингтоне» практически не было, и Пикфорд в среднем за матч вытаскивал из сетки по 3-4 мяча. Команда впоследствии вылетела и вскоре закончила свое существование. От болельщиков досталось всем игрокам, но особенно юноше.

Горький опыт Пикфорда не спугнул. Парень снова обратился к тренеру «молодежки» «черных котов». Марк Прудо «перетряс» контактную книжку и предложил юноше вариант с другой деревенской командой из Конференции — «Олфретон Таун». Изначальная аренда в один месяц перешла в полугодовую. Основной вратарь Фил Барнс получил травму, а малыш Джо выдал пять «сухих» матчей из 12 сыгранных.

Последующие переезды в «Бертон Альбион» и «Карлайл Юнайтед», игравшие во второй лиге, лишь укрепили закалку Пикфорда. Ему не хватало времени, чтобы все успевать. Отец возил его на матчи на своем Форде, а сын, уплетая мамину пасту с курицей, готовился к матчу и все советы диетологов о приеме пищи за три часа до игры считал чушью.

Кошачья страсть

Пики на себе тащил «Брэдфорд» в Первой лиге, основным вратарем провел весь сезон в «Престоне», продлив в клубе время тренера Саймона Грейсона. Специалист до последнего боролся о продлении аренды. Но было уже поздно, потому что «Сандерленд» наконец вспомнил о своем воспитаннике. Густаво Пойет вернул Джордана в команду, но по-прежнему доверял Вито Манноне. После игры с «Эвертоном» итальянец получил травму, и на матч с «Тоттенхэмом» вышел Пикфорд. Дебют в АПЛ получился жестоким. Вратарю, больше пяти лет ждавшему своего шанса, накидали четыре гола, и весь оставшийся сезон он просидел на скамейке запасных.

Все изменилось, когда к «котам» пришел Дэвид Мойес. Ему не понравилась манера игры Манноне, и он доверился Пики. Сложно сказать, что Джо воспользовался шансом — «Сандерленд» не побеждал в течение первых 10 туров, но главному тренеру местный воспитанник приглянулся.

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Матч против «МЮ» был важен и для вратаря, и для тренера. Накануне пресса активно писала о том, что Пики — возможный вариант усиления лавки «Олд Траффорд», а для Мойеса «Юнайтед» словно лишнее напоминание несбывшейся мечты заменить Алекса Фергюсона. Пикфорд пропустил трижды и получил травму колена, а «Сандерленд» ответил только одним голом. После восстановления Джо вернулся в ворота, но клуб уже обеспечил себе спуск в Чемпионшип.

Дорогая конфета

Когда Пикфорд узнал, что «Эвертон» предложил за него рекордные для «ирисок» 28,5 млн евро, он в тот момент находился в расположении «молодежки» в Польше. На Евро-17 Джордан и стал фаворитом Гарета Саутгейта, чуть ранее возглавлявшего английскую смену. Пики дошел с командой до полуфинала, где немцы расстреляли вратаря в серии 11-метровых.

«Эвертон» закупился так, что мог претендовать на Лигу чемпионов. Сэм Эллардайс всю жизнь вытаскивал аутсайдеров из самых жутких неприятностей, но о трофеях и медалях читал только в прессе. Массовая закупка игроков уровня Уэйна Руни, Гильфи Сигурдссона или Дэви Классена клубу не помогла. Вратарь с детским выражением лица вытеснил опытного Мартена Стекеленбурга, получил первый вызов в сборную Англии и стал единственным приятным послевкусием после весьма пресного сезона ливерпульцев.

Сломавший традицию

В стране, где игроков собственной сборной называют «футбольными импотентами», лишь малая часть болельщиков решилась на приезд в Россию. В первом матче сборная «трех львов» с трудом вырвала победу у Туниса (2:1), разорвала Панаму (6:1), а после – проиграла Бельгии (0:1). В пропущенном голе от Аднана Янузая обвинили 185-сантиметрового вратаря сборной Англии. Над ним поглумился даже Тибо Куртуа: «Их вратарь на 10 сантиметров ниже меня. Я бы вытащил этот удар. Он был слишком занят подпрыгиванием». В ответ Пики пожал плечами и сказал, что не реагирует на критику.

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«Он вообще не волновался. Мы знали, что он нас вытащит дальше», — сказал после матча с Колумбией Гарри Кейн. За 10 секунд до гола Мины, продлившего матч до двух экстра-таймов, вратарь англичан вытащил из «девятки» удар Урибе. Перед серией 11-метровых к Пикфорду подошел тренер голкиперов Мартин Марджетсон и показал записи с излюбленными ударами колумбийских пенальтистов. «Мы изучили, как они бьют пенальти. Единственный, кто пробил не как всегда – это Фалькао».

Подсказки помогли, и Пики отбил удар Карлоса Бакки. Англичане выиграли серию пенальти впервые с 1996 года. Английское проклятие спустя пять поражений на крупных турнирах закончилось. Пикфорда обнимала вся команда и лично Гарет Саутгейт, сам эту серию и начавший. Герой матча побежал к трибуне, где его ждала любимая Меган. Тогда футболист признался в любви и сделал предложение. Шанса отказаться у девушки не было. На волне успеха Пики отбил все три удара шведов в четвертьфинале и был признан лучшим игроком матча. Последний раз англичане добирались до полуфинала ЧМ в 1990 году, а завоевывали Кубок мира однажды – в 1966-м. Россия может стать местом их нового триумфа.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press