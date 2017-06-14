Король Литвы. Как развивается карьера самой неоднозначной надежды сборной России

14 июня

«Жальгирис» — «Аталантас»

Место: Вильнюс, Литва

Стадион: «ЛФФ»

Время: 18:00 (мск)

Когда-то Андрей Панюков продлевал контракт с московским «Динамо» и готов был стать новым лицом РФПЛ. Но в один момент все изменилось: юноша сменил аренду в «Балтике» на Прибалтику. Потом нападающий катался по европейским командам и искал счастья в лигах Старого Света, а теперь поедет с «Зенитом» на первый тренировочный сбор.

Озорной европейский гуляка

Андрей — главный российский путешественник. За два года футболист сменил три команды. Владеющий правами на игрока «Аталантас» дважды отправлял своего лидера в аренды по вторым европейским дивизионам. За французский «Аяччо» нападающий провел 23 матча и забил 6 голов, но по итогам сезона вернулся в Литву.

Транзитом через Прибалтику форвард уехал покорять Португалию. Но «Брага» не допустила российского игрока до основной команды, отдав его набираться опыта в фарм-клуб «оружейников» из второй лиги. Однако Михаилу Задорнову легче не обозвать американцев тупыми, чем Панюкову закрепиться в основе данного клуба: он сыграл 45 минут за 6 встреч. В феврале (через полгода после подписания арендного соглашения) «Брага» разорвала контракт с невезучим футболистом. Андрей опять вернулся в родную для себя Литву.

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Бог троицу любит

Именно местный «Аталантас» — райское место для 22-летнего футболиста. Возглавлявший клуб в 2015 году Константин Сарсания без труда уговорил форварда попробовать свои силы в Литве. В первом же своем матче за литовцев он оформил покер, а в следующем туре забил дважды. Позже последовал второй покер, и для многих болельщиков Панюков стал королем Литвы. В дебютный сезон нападающий наколотил 20 мячей.

Карьерный рост или камбэк на родину?

«Я читал об интересе «Динамо» к моей персоне. Понятно, откуда берется такая информация. Но я скажу так: честно говоря, такой вариант даже не рассматриваю», — форвард четко отвечает на вопросы о возвращении в РФПЛ.

Игрок молодежной сборной России активно советует своим партнерам покидать отечественное первенство. И сам Андрей не планировал продолжать карьеру в Премьер-лиге. СМИ сообщали о скором переходе Панюкова то в «Спартак», то в «Локомотив», то в другие российские клубы. Но до сей поры Король не решался на покорение родного первенства.

На днях же появилась информация, что юный нападающий — в нескольких шагах от перехода в «Зенит». «Есть вероятность, что поеду на сбор с петербуржцами. Он начинается 13 июня», — заявил сам Панюков. Неужели футболиста заманил все тот же Сарсания, недавно занявший пост спортивного директора сине-бело-голубых?

В погоне за столицей

Но пока русский снайпер готовится к очередному вызову. Несмотря на боевую форму Панюкова, его клуб напоминает истерзанное и уставшее животное: «Аталантас» не может победить в чемпионате Литвы 6 туров кряду (3 ничьи, 3 поражения). Многие ждут матча против «Жальгириса» с издевательской улыбкой: вильнюсцы брали «золото» высшей лиги четыре года подряд, да и сейчас идут на первом месте.

Однако у Панюкова есть все шансы стать главным героем матча. «Жальгирис» не выигрывал в трех последних матчах, а сам форвард практически всегда забивает в победных играх. Если, конечно, к этому времени Андрея уже не будет в расположении «Зенита».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press