Контрактный зоопарк. Как выглядят трансферные контракты футболистов

Проект Football Leaks продолжает публиковать скандальные новости о звездах футбола. Последователи Асанджа где-то находят реальные трансферные контракты и размещают их в открытом доступе. Чтобы понять, как устроен трансферный бизнес, еженедельник «Футбол» скачал несколько договоров по покупке Месута Озила, Тони Крооса, и других звезд. А спортивный консультант и преподаватель школы RMA Алексей Киричек, а ныне исполнительный директор московского «Локомотива», прокомментировал самые интересные пункты в них.

Рафаэль ван дер Варт

Алексей Киричек:

— Простой контракт для начала. Сразу видно руку президента «Тоттенхэма» Леви:

весь контракт – 1,5 страницы, вообще ничего лишнего. Заключен он был 31 августа, это значит, что, скорее всего, стороны в последний момент договорились о цене и расписывать чего-то уже не было времени. Но главное, что тут есть, – это рассрочки платежа. Времена, когда клубы были готовы выплачивать отступные за игрока одномоментным платежом, давно в прошлом. Почти везде прописывается рассрочка. Даже российские клубы сейчас платят несколькими траншами, хотя еще несколько лет назад у команд РФПЛ иностранцы требовали всю сумму разом.

Но при этом все понимают, что из-за инфляции и динамики цен на трансферном рынке 10 млн евро в 2010 году по своей значимости это не совсем то же самое, что 10 млн евро в 2013 году.

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Месут Озил

Алексей Киричек:

— Знаете, почему всегда приятно иметь дело с английскими клубами? Они платят всегда, и всегда платят вовремя. За этим следит английская Премьер-лига, оттуда же идут все транши. За счет того что через АПЛ английским клубам идут деньги от ТВ-контракта, у них есть механизмы удержания средств со счетов недобросовестных плательщиков по трансферам. Продавцы игроков в АПЛ всегда спокойны: если у них в контракте написано, что деньги должны прийти 2 сентября, то 2 сентября они будут у вас на счету. Это железный закон. Банки, которые в теме, всегда выдадут заем под гарантии таких выплат.

Но красота контракта Озила не в этом. «Арсенал» заплатит за него не 44 млн евро, а все 50 млн. Бонусные 6 млн привязаны к выступлению «канониров» в Лиге чемпионов. В контракте так и записано: за каждый сезон, когда «Арсенал» будет добираться до группового этапа ЛЧ, он должен будет переводить «Реалу» 1 млн евро. Делать это английский клуб должен начиная с 2014 года и до тех пор, пока «Реал» не получит все 6 млн евро. И не важно, будет ли играть Озил в этот момент в «Арсенале» или сменит клуб.

Еще одна деталь, когда вы имеете дело с английским клубом, – Transfer Levy. Это четырехпроцентный трансферный налог (в сезоне-2014/15), который надо заплатить Премьер-лиге с каждой покупки. Когда вы продаете игрока в клуб АПЛ, вам надо проследить, чтобы в договоре было четко прописано, что этот налог они берут на себя. В принципе, они его платят самостоятельно в соответствии с регламентом, но во избежание разночтений лучше его оставить. Такая практика есть, например, и в Аргентине. Только там этот налог берет не лига, а государство. Это, кстати, тот механизм, который можно было бы внедрить и в России, и он бы помог РФС и Лиге наполнить бюджет. В Англии средства фонда от данного налога направляются в Пенсионный фонд футболистов и Фонд развития юношеского футбола.

В контракте Озила есть еще один пункт. Стороны договорились, что если «Арсенал» продаст Озила в другой испанский клуб более чем за 50 млн евро, то 33% от суммы, превышающей 50 млн, должны отойти «Реалу». При этом мы же понимаем, что в Испании есть только два клуба, которые могут выложить более 50 млн за игрока. Так в контракте по переходу Озила из «Реала» в «Арсенал» всплывает призрак «Барселоны».

Проценты от будущей сделки по следующей перепродаже игрока – самый популярный аргумент, когда ты торгуешься с продавцом. Если у тебя бюджет на покупку ограничен, обещанные проценты иногда помогут решить дело в твою пользу. Другими инструментами торговли могут быть бонусы, привязанные к игровым показателям игрока в новой команде и результатам, например количество выходов на поле (такой пункт, к примеру, был у Одемвингие, когда он уезжал из «Локомотива» в «Вест Бромвич»), завоевание трофеев, выход в Лигу чемпионов или в Лигу Европы.

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Эльяким Мангала

Алексей Киричек:

— Откуда вообще взялся Football Leaks? Это группа людей из Португалии, которые борются с участием третьих лиц в трансферных сделках. Публикуя трансферные контракты, они показывают, что не всегда футболисты принадлежат клубам. Часто правами на игроков владеют некоторые инвесторы. Контракт Мангала как раз иллюстрирует такую историю.

Формально у игроков есть три вида прав, которыми можно обладать: 1. Трансферные, или спортивные права (то есть какой клуб имеет право его заявить для участия в турнирах). 2. Маркетинговые права (рекламные контракты и пр). 3. Экономические права. То есть права третьих лиц, которые вкладывали в игрока на определенных этапах карьеры.

В Бразилии, например, клубы не слишком богаты. Но есть компании, фонды и люди, которые вкладывают в молодых футболистов. Когда этим футболистом заинтересовывается клуб, они говорят: «Мы опекали этого игрока, перевезли его маму-папу из деревни, выдали ему столько-то пар кроссовок, платили ему стипендию. Стоит это 300 тысяч долларов». У бразильских клубов часто нет таких денег за 15-летних игроков. И тогда получается, что клуб приобретает только спортивные права на игрока, то есть права использовать его в матчах, а экономические остаются у инвесторов.

Схема широкое распространение получила благодаря Киа Джурабчану (бизнесмен, близкий партнер Бориса Березовского, экс-владелец ИД «Коммерсантъ». — Ред.), который владел правами на Карлоса Тевеса. Когда он переходил в английские клубы, огласку получила ситуация, при которой есть игрок, есть клуб, из которого он переходит, но правами владеют третьи лица. Им пришлось тоже платить. Таких инвестиционных фондов или компаний довольно много, и бизнес у них отлажен. Так что, когда вы покупаете игрока, вы иногда должны заплатить не только его клубу, но и людям, которым принадлежат экономические права.

В контракте Мангала четко написано, что «Порту» владеет спортивными правами на игрока, и только лишь 56,67% экономических прав. В договоре указано, что 33% — у компании Doyen Sports и еще 10% — у компании Danubio. При этом «Порту» гарантирует, что никому больше, кроме вышеозначенных компаний, платить за игрока не надо. В свою очередь в данном соглашении «МанСити» обязывается выкупить права не только у «Порту», но и у третьих лиц. Но за какую сумму – тут не прописано. То есть во сколько «МС» обошелся Мангала – неизвестно.

Еще один момент в этом контракте. В нем указано, что со стороны «Порту» принимал участие в сделке агент, и этому агенту должен заплатить сам «Порту». Казалось бы, это само собой очевидно, но когда вы имеете дело с английскими клубами, вы должны учитывать даже такие нюансы. Например, когда «Локомотив» продавал Билялетдинова в «Эвертон», я с нашей стороны подписывал бумагу для английской Премьер-лиги, что никакого агента у нас нет. На всякий случай, чтобы кто-нибудь не появился из ниоткуда и не заявил о том, что ему не заплатили.

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Тони Кроос

Алексей Киричек:

— Простой контракт, потому что договариваются два европейских клуба и нет интереса третьих сторон. Самое интересное в этом контракте – прописанное обязательство «Реала» сыграть с «Баварией» товарищеский матч летом перед сезоном-2016/17. Я думаю, что это будет игра в рамках Audi Cup — традиционного турнира четырех команд, который проходит в Мюнхене. По сути, это некая доплата со стороны «Реала». Обычно за участие в таких турнирах клубы подобного уровня получают приличный гонорар.

Плюс прописано, что вся прибыль от этого матча будет принадлежать «Баварии», а это немало – на такую игру можно собрать полную «Альянц Арену», а это 70 тысяч зрителей. «Бавария» должна только оплатить «Реалу» перелет и проживание. Так что в сумме дополнительный доход немецкого клуба от этого пункта может составить порядка 1-2 млн евро. Такие условия в трансферных контрактах встречаются не так уж часто.

Кроме того, мы видим, что европейские гранды формируют свое расписание летних тренировочных сборов и коммерческих турниров уже за несколько лет и их проведение абсолютно не зависит от того, какой тренер возглавит команду

Еще по одному пункту «Реал» Мадрид берет на себя выплату «процентов солидарности». Такие выплаты — всегда обязанность клуба-покупателя. Но при этом необходимо прописывать в каждом контракте основу для их исчисления. Иначе клубы будут выяснять сумму, с которой должны быть выплачены данные проценты, то есть или они включены в трансферную стоимость и тогда высчитываются обратным счетом, или они идут поверх указанной трансферной суммы. Что это такое — «процент солидарности»? Футболисты появляются не из ниоткуда. У них есть детская школа, первый клуб и т.д., которые тоже инвестировали в них определенные средства, оплачивали тренеров, поля, экипировку вплоть до 23 лет.

Первый клуб Крооса – «Грайсвальдер», следующий — «Ганза», в 16 лет он оказался в «Баварии». Все эти клубы вправе рассчитывать на «выплаты солидарности» со стороны «Реала». Их полная величина составляет 5% от трансфера, и они распределяются между первыми клубами игрока в зависимости от того, сколько времени он в них провел. Это еще одна грань больших трансферов. С одной стороны, они разрушают финансовую стабильность в футболе, с другой – хотя бы 1% от этой сделки, полученный первым клубом Крооса как «выплата солидарности», может стать основой его годового бюджета и воспитать еще нескольких игроков.

В нашем случае на них могла бы рассчитывать и «Бавария». Но правилами хорошего тона трансферных контрактов считается пункт, в котором продавец отказывается от выплат ему «процентов солидарности». Обычно в договорах прописывается строчка, которая в нашем случае выглядит так: «Платежи в соответствии с механизмом солидарности ФК «Бавария» уже включены в сумму трансфера. ФК «Бавария» не будет требовать какой-либо части выплат по механизму солидарности в отношении данного трансфера».

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Маркус Рохо

Алексей Киричек:

— В контракте Рохо есть интересное условие. «Спортинг» прописал, что «МЮ» не имеет права продавать или отдавать в аренду этого игрока в «Бенфику», «Порту» или «Брагу» до 18 сентября 2019 года. Это называется «защищенный период», и мы, например, такое же прописывали, когда продавали Динияра Билялетдинова в «Эвертон», — его тоже год не мог выкупить российский клуб, а потом они должны были сделать первое предложение «Локомотиву».

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