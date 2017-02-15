Команда молодости нашей. С кем Виктор Чанов стал победителем Кубка кубков

В 1986-м киевское «Динамо» выиграло во второй раз Кубок кубков, разгромив в финале мадридский «Атлетико» (3:0). Основным вратарем того состава являлся Виктор Чанов. На днях прославленного игрока не стало. Еженедельник «Футбол» вспоминает великую команду Валерия Васильевича Лобановского, сильнейшую в советской истории.

Олег Блохин (64)

Нападающий. Воспитанник «Динамо» К. В 1975-м выиграл Кубок кубков и Суперкубок и был признан лучшим игроком Европы. Лидер Клуба Григория Федотова с 319 голами. После Евро-1988 уехал доигрывать на Кипр, а в Греции более 10 лет работал тренером. Дважды возглавлял сборную Украины. Сейчас в ожидании новых предложений.

Михаил Михайлов (57)

Вратарь. Стал сменщиком травмированного Виктора Чанова, но после его возвращения перешел в «Нефтчи». После развала СССР уехал Грецию, где выступал за «Аполлон». С 1993 года работает тренером вратарей в «Динамо». С 2007 по 2009-й входил в штаб сборной Украины.

Андрей Баль (†56)

Защитник. Был капитаном на ЧМ-1977 среди молодежных сборных. Выступал за «Карпаты», а в 1981-м перешел в «Динамо». Завершал карьеру в Израиле, где прожил почти 10 лет. Входил в штаб Олега Блохина в ФК «Москва» и «Динамо» К. В августе 2014 года умер во время матча ветеранов.

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Виктор Чанов (†57)

Вратарь. В 1978-м сменил старшего брата, Вячеслава, в донецком «Шахтере». Стал ведущим вратарем «Динамо» и одним из героев победы киевлян на Кубке кубков-1986. На стыке десятилетий уехал в Израиль. Работал тренером, а потом занялся бизнесом. 8 февраля 2017 года после двухнедельного пребывания в коме скончался.

Павел Яковенко (52)

Полузащитник. Мастер стандартов в 1986 году вошел в состав сборной СССР на ЧМ в Мексике. Спустя два года получил тяжелейшую травму и не играл до 1991 года. После перехода в «Сошо» случился рецидив и Яковенко завязал с игрой. Работал тренером в командах СНГ. Сейчас следит за успехами сыновей в футболе.

Анатолий Демьяненко (57)

Левый защитник. Воспитанник знаменитой школы «Днепр-75». С 20 лет до самого развала Союза выступал за киевлян. После уехал в Европу, где поиграл за немецкий «Магдебург» и польский «Видзев». В качестве тренера выиграл с «Динамо» К чемпионат и два Кубка Украины. До 2013 года работал в «Волыни». Сейчас — на пенсии.

Алексей Михайличенко (53)

Полузащитник. Чемпион ОИ-1988 и вице-чемпион Европы 1988 года. Трижды номинировался на «Золотой мяч» (1988, 1989, 1991). В 1990-м перешел в «Сампдорию» и выиграл скудетто. Остаток карьеры провел в «Рейнджерс» из Глазго. Тренировал «Динамо», а также сборную. Сейчас — спортивный директор киевлян.

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Сергей Балтача (58)

Защитник. В 18 лет перешел из харьковского «Металлиста» в «Динамо» Киев. Бронзовый призер ОИ-1980. После успешного Евро-1988 выступал за «Ипсвич». Впоследствии поиграл за шотландские «Сент-Джонстон» и «Инвернесс». Сейчас по-прежнему живет с семьей в Лондоне и с 2001 года работает в системе «Чарльтона».

Олег Кузнецов (53)

Центральный защитник. Родился в ГДР, а футболом занимался в Чернигове. Выступал за «Динамо» с 1983 по 1990 год, а затем отправился в шотландский «Рейнджерс». Дочь Олега Екатерина — успешная актриса, снималась в «Кухне». Как тренер Кузнецов сформировался в дуэте с Олегом Блохиным. Сейчас работает самостоятельно с Украиной (U-16).

Владимир Бессонов (58)

Полузащитник. Воспитанник харьковского футбола. В 1976 году выиграл со сборной СССР юношеский Евро, а через год был признан лучшим игроком юниорского ЧМ, который советская команда также выиграла. Лобановский отмечал Бессонова за его универсализм. В 2002-м он возглавил сборную Туркмении. Сейчас — селекционер в «Динамо» К.

Михаил Олефиренко (56)

Защитник. После победы в Кубке кубков-1986 перешел в донецкий «Шахтер». В 30 лет уехал в Европу, где выступал за чешский «Татран» и немецкий «Вайден». До возвращения на Украину два года провел в чемпионате Израиля. Сейчас живет в городе Южный (Одесская область) и тренирует местную молодежь.

Александр Заваров (55)

Полузащитник. В 20 лет его забрали в армию и поставили ультиматум: либо ты играешь за «СКА» Ростов-на-Дону, либо нигде. Заваров ушел и был дисквалифицирован. До реабилитации работал кузнецом. Выигрывал с «Ювентусом» КУЕФА, получил прозвище Свекла во Франции. До 2016-го входил в штаб сборной Украины.

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Иван Яремчук (54)

Полузащитник. Ивана разглядел Виктор Жилин, а затем и Валерий Лобановский. В составе «Динамо» К провел 5 лет и в 1990-м уехал в Германию. Выступал за столичный «Блау-Вайсс». Там же подсел на казино. Из-за зависимости проиграл более 1 млн долларов, продал квартиру. Сейчас играет в спортивный покер и работает агентом.

Игорь Беланов (56)

Нападающий. Воспитанник одесского «Черноморца». В 1985-м перешел в «Динамо» К, а уже через год стал обладателем «Золотого мяча» — третьим после Льва Яшина и Олега Блохина. Пять лет отыграл в Германии за «Боруссию» М и «Айнтрахт» из Брауншвейга. В 2003-м купил швейцарский «Виль», а сейчас спонсирует академию в Одессе.

Василий Рац (55)

Полузащитник. Начинал в «Карпатах». В 1981 году перешел в «Динамо», хотя имел договоренность со «Спартаком» Бескова. После успехов сборной СССР Василия купил «Эспаньол». Вылетев в Сегунду, Рац вернулся в Киев, а затем переехал в Венгрию. Из-за проблем со здоровьем завершил тренерскую карьеру в 2011-м.

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Вадим Евтушенко (59)

Нападающий. В 22 года попал в киевское «Динамо» из кировоградской «Звезды». В 1989-м уехал в Швецию. Выиграл местный чемпионат вместе с «АИК», а завершил карьеру в «Сириус Упсала». В Стокгольме жил и тренировал до 2008 года. Вернулся на родину и вошел в штат сборной Украины. С ноября — главный тренер черкасского «Днепра».

Василий Евсеев (†47)

Защитник. Начинал у Юрия Морозова в киевском «Динамо». Валерий Лобановский пробовал Евсеева в роли либеро, но тот много ошибался. Перешел в донецкий «Шахтер», а после развала Союза уехал в Израиль. Завершил игровую карьеру в «Уралане» и так же начал тренерскую. В 2010-м выбросился из окна собственного дома.

Валерий Лобановский (†63)

Великий советский и украинский тренер. Родился в Киеве в семье рабочих. Закончил школу с серебряной медалью. Выступал на позиции нападающего в родном «Динамо». Умел исполнять редкий удар «сухой лист», забивая с углового. После завершения карьеры закончил школу тренеров и возглавил «Днепр», с которым одержал победу в первой лиге и был приглашен в «Динамо». В период с 1973 по 1990 год вместе с киевлянами выиграл восемь чемпионатов и шесть Кубков СССР. Первым привез в Советский Союз еврокубок — Кубок обладателей кубков в 1975-м, а спустя 11 лет — второй. Неоднократно возглавлял сборную СССР, с которой завоевал «серебро» Евро-1988. Лобановский входит в десятку лучших тренеров всех времен и народов. В 2002-м мэтр скончался в результате инсульта. В честь Валерия Васильевича названы улицы, стадионы, снято множество фильмов.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media, архив еженедельника «Футбол»