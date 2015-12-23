Халк против всех. Как страна голосовала за лучшего игрока 2015 года

В опросе еженедельника «Футбол» приняли участие 310 журналистов. Были названы фамилии 54 игроков из 16 клубов. Победу с почти двукратным преимуществом одержал нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк.
А
Ислам Абакаров (пресс-служба «Анжи», Махачкала) – Широков, Халк, Дзюба
Роман Абрамов (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Вернблум, Дзюба
Самвел Авакян («Чемпионат») – Халк, Промес, Шатов
Александр Августин (Eurofootball.ru) – Касаев, Ал. Миранчук, Дзюба
Иван Адаменко (Бомбардир.ру) – Дзюба, Думбия, Вальбуэна
Виталий Айрапетов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев
Илья Азар (Meduza) – Халк, Промес, Дзюба
Александр Аксенов (Eurosport.ru) – Дзюба, Промес, Халк
Максим Алланазаров (ТАСС) – Халк, Дзюба, Промес
Сергей Алексеев (пресс-служба РФПЛ) – Халк, Игнашевич, Акинфеев
Гимбат Амиргамзаев («Анжи-спорт», Махачкала) – Халк, Акинфеев, Шатов
Илья Андреев (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Смольников
Алексей Андронов («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзюба
Нобель Арустамян («Матч ТВ») – Халк, Дзагоев, Дзюба
Б
Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Муса, Гарай
Владислав Батурин («Матч ТВ») – Дзюба, Халк, Смолов
Тимур Байрамов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Дзюба, Мельгарехо, Халк
Фарид Бектимиров (Газета.Ru) – Халк, Дзюба, Муса
Алексей Беликов («Спортархив») – Халк, Шатов, В. Березуцкий
Алексей Белов (Sports.ru) – Халк, Муса, Промес
Валерий Березин (официальный твиттер ФК «Мордовия») – Промес, Смольников, Игнашевич
Михаил Бирюков (Eurosport.ru) — Халк, Шатов, Смолов
Роман Бирюлин («Красная звезда») — Халк, Дзюба, Дзагоев
Кирилл Благов (Matchtv.ru) – Смолов, Промес, Халк
Александр Бобров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Мамаев, Смолов
Борис Богданов (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Ниассе
Василий Богданов (Sportbox.ru) – Халк, Еременко, Витсель
Александр Богомолов («Матч ТВ») – Дзюба, Промес, Мамаев
Андрей Бодров (пресс-служба ФК «Локомотив») – Халк, Ниассе, Шатов
Михаил Борзыкин («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Дзагоев
Сергей Баррио (Футболревю.рф) – Халк, Чорлука, Кузьмин
Игорь Борунов («Советский спорт», СПб) – Халк, Еременко, Гарай
Александр Боярский (Sportbox.ru) – Халк, Дзюба, Игнашевич
Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Муса
Юрий Бутнев (пресс-служба ОКР) – Дзюба, Халк, Ниассе
Артем Буторин (Eurosport.ru) – Халк, Дзюба, Промес
В
Дмитрий Вавилов (Eurofootball.ru) — Халк, Дзюба, Промес
Андрей Варкентин (URA.RU) – Дзюба, Промес, Асеведо
Игорь Васильев («Вечерний Саранск») – Промес, Смолов, Фернандес
Игорь Васильев (Футболревю.рф) – Дзюба, Думбия, Промес
Павел Васильев (Футболревю.рф) – Халк, Еременко, Широков
Руслан Васильев (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Ниассе, Рыжиков, Халк
Никита Васюхин (Eurosport.ru) – Халк, Дзагоев, Дзюба
Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Акинфеев, Шатов
Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Думбия, Промес
Александр Вильф («Россия сегодня») – Халк, Дзюба, Дзагоев
Александр Вишневский («Спорт-Экспресс») – Халк, Промес, Игнашевич
Игорь Владимиров (пресс-служба РФС) – Игнашевич, Дзюба, Халк
Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Игнашевич, Халк, Шатов
Леонид Волотко (Matchtv.ru) – Халк, Промес, Шатов
Кирилл Воробьев (Eurosport.ru) – Смольников, Дзюба, Смолов
Владислав Воронин (Sports.ru) – Халк, Дзюба, Ниассе
Г
Тимур Ганеев («Известия») – Халк, Дзюба, Дзагоев
Денис Гарин («ТелеСеть Мордовии – 10 канал», Саранск) – Халк, Данни, Широков
Константин Генич («Матч ТВ») – Халк, Дзагоев, Дзюба
Дмитрий Гирин («Спорт-Экспресс») – Халк, Акинфеев, Смольников
Олег Говоров («Вечерняя Москва») – Халк, Вернблум, Дзюба
Александр Головин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Промес, Муса
Борислав Головин (Газета.Ru) — Халк, Дзюба, Черышев
Леонид Гольдман (Газета.Ru) – Дзюба, Халк, Думбия
Юрий Голышак («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев
Владимир Гомельский (Первый канал) – Дзюба, Игнашевич, Халк
Михаил Гончаров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Халк, Акинфеев
Александр Горбунов (Футболревю.рф) – Акинфеев, Игнашевич, Смольников
Виктор Горлов (ДФЛ) – Дзюба, Смолов, Промес
Павел Городницкий (Eurosport.ru) – Халк, Дзюба, Шатов
Елена Григорьевская(Eurofootball.ru) — Халк, Игнашевич, И. Денисов
Станислав Гридасов (PROспорт) — Акинфеев, Халк, Смолов
Александр Гришин («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба
Виктор Гусев (Первый канал) – Игнашевич, Дзюба, Смольников
«Это был год Сергея Игнашевича: и рекорды в сборной, и роль в нашем выходе на Евро-2016, и лидерство ЦСКА в чемпионате. Артем Дзюба вернул в наш футбол фигуру результативного нападающего таранного плана, причем весьма техничного и умеющего сыграть в пас. Забил главный мяч года в ворота шведов. А Игорю Смольникову только травма помешала подвести красивый итог очень удачному году, в котором он не раз показывал близкую к идеалу игру созидательного, цепкого и быстрого флангового футболиста».
Артем Гусятинский («Комсомольская правда») – Фернандес, Халк, Дзюба
Роман Гутцайт («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Кузьмин
Д
Денис Данильченко (пресс-служба ФК «Краснодар») – Халк, Мамаев, Калешин
Кирилл Дементьев («Матч ТВ») – Халк, Промес, Гарай
Сергей Демидов (ТАСС) – Шатов, Промес, Дзагоев
Максим Демков («Маяк», «Вести FМ») – Дзюба, Широков, Шатов
Дмитрий Дерунец («Спорт FM») – Халк, Акинфеев, Игнашевич
Афсайти Джусойти («Коммерсантъ») – Халк, Дзагоев, Думбия
Евгений Дзичковский («Советский спорт») – Халк, Муса, Ниассе
«Выбор Халка надо объяснять только тем, кто не знает такого футболиста. Читатели «Футбола», надеюсь, в эту категорию не входят. Муса большую часть сезона был явным лидером ЦСКА. Успевая отлучаться еще и в сборную Нигерии, в которой он с недавних пор капитанит. А еще он всегда подкупал отношением к футболу: правильным, честным, без самопиара. Ниассе же один из самых талантливых форвардов нашего чемпионата. Тянувший за собой «Локомотив» в те периоды, когда ему было трудно. В финале Кубка России, например, выигранном в том числе благодаря голу сенегальца».
Николай Долгополов («Российская газета») – Игнашевич, Кокорин, Шатов
Алексей Доспехов («Коммерсантъ») – Халк, Думбия, Широков
Артем Дроздов («Спорт FM») – Халк, Дзагоев, Чорлука
Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Акинфеев, Халк, Игнашевич
Андрей Дуденко («Красная звезда») — Халк, Шатов, Игнашевич
Юрий Дудь (Sports.ru) – Халк, Промес, Карадениз
«Просто быть крутым, когда вокруг все круто. Промес и Карадениз — мои любимцы, потому что остаются крутыми даже в командах, которые как будто никогда не покидают зону турбулентности. Если бы не каждый из них, и «Спартак», и «Рубин» прожили бы этот год с еще большими проблемами, чем те, что на них в итоге свалились. Ну а с Халком все очевидно. Футболист громадных способностей, оказавшийся в далеко не самом громадном футбольном чемпионате, играет так, как и должен. Лучше всех».
Борис Духон (пресс-служба Союза ветеранов футбола) – Дзюба, Игнашевич, Кузьмин
Дмитрий Дятлов («Матч ТВ») – Дзюба, Мамаев, Смолов
Е
Игорь Евдокимов («Радио Зенит») – Халк, Дзюба, Шатов
Дмитрий Егоров («Чемпионат») – Халк, Дзюба, Вернблум
Илья Егоров (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Гилерме, Халк, Шатов
Сергей Егоров («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Смольников
Сергей Емельянов («Родина») – Халк, Игнашевич, Акинфеев
Дмитрий Енцов (пресс-служба ФК «Амкар», Пермь) – Халк, Вернблум, Шатов
Ж
Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) – Гранквист, Муса, Дзюба
«При выборе, конечно, не обошлось без личного уважения к скандинавскому футболу. На моих глазах Гранквист показал, как можно без паники руководить обороной российского клуба в матче с таким соперником, как дортмундская «Боруссия». Это, если хотите, хайлайт сезона. Муса при всей бедности армейской атаки сделал все, чтобы клуб оказался в Лиге чемпионов, создал «проблему Мусы» и заставил разных тренеров решать ее. Дзюба своими голами доказал еще раз, что хорош не только в микст-зонах. Конкуренцию с Левандовски, пусть и проигранную, сложно переоценить. Как и голы за сборную, когда это было нужнее всего».
Иван Жидов (сайт болельщиков ФК «Мордовия») – Халк, Дзагоев, Смольников
Тимур Журавель («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба
З
Павел Занозин («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Смолов
Рубен Зарбабян (Tatler) – Ниассе, Калачев, В. Денисов
Игорь Зеленицын (Eurosport.ru) – Халк, Смольников, Промес
Дмитрий Зеленов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес
Игорь Землянский («Свободная пресса») — Халк, Дзюба, Промес
Кирилл Земсков (Футболревю.рф) – Халк, Еременко, Промес
Артем Зибрак (Eurofootball.ru) — Халк, Дзагоев, Промес
Александр Зильберт («Русский пионер», «Ъ-СПОРТ») — Халк, Промес, Дзюба
Владислав Зимагулов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Халк, Мельгарехо, Ниассе
Алексей Золин («Спорт FM») – Халк, Промес, Смольников
Илья Зубко («Российская газета») – Халк, Дзюба, В. Березуцкий
Евгений Зырянкин («Спорт-Экспресс») – Халк, Гарай, Дзюба
И
Алексей Иванов («Спорт-Экспресс») – Халк, Еременко, Дзюба
Вячеслав Иванов (пресс-служба ФК «Кубань», Краснодар) – Халк, Шатов, Еременко
Константин Иванов («Советский спорт») – Дзюба, Халк, Смолов
Дарья Исаева («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Шатов
К
Александр Кавокин («Спорт день за днем», СПб) — Акинфеев, Шатов, Черышев
Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Халк, Смольников
Денис Казанский («Матч ТВ») – Халк, Широков, Дзюба
Артем Казаченков (пресс-служба ПФЛ) – Халк, Акинфеев, Чорлука
Калинин Артем (Р-Спорт) – Халк, Промес, Дзюба
Петр Каменченко (Lenta.ru) – Халк, Муса, Дзюба
Вячеслав Карпов («Спорт FM») – Халк, Дзюба, Акинфеев
Иван Карпов (Matchtv.ru) – Дзюба, Кузьмин, Халк
Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) – Халк, Гарай, Муса
Александр Кесель (ОТВ, Екатеринбург) – Шатов, Асеведо, Смолов
Павел Кидисюк («Россия 24») – Шатов, Акинфеев, Смольников
Никита Кириленко («Советский спорт», Ростов-на-Дону) – Дзюба, Халк, Смолов
Владимир Кириллов («Известия Мордовии», Саранск) – Дзюба, Думбия, Луценко
Дмитрий Кириловский («Интерфакс») – Халк, Промес, Дзюба
Катерина Кирильчева («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Промес
Константин Клещев (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Дзюба
Дмитрий Клипин (Lenta.ru) – Халк, Промес, Муса
Александр Кобеляцкий (Sportbox.ru) – Игнашевич, Дзюба, Рыжиков
Андрей Колесников (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Акинфеев
Мария Командная («Матч ТВ», The Challenger) – Черышев, Промес, Смолов
Василий Анатольевич Конов (Р-Спорт) – Дзюба, Смолов, Вернблум
Василий Константинович Конов (Р-Спорт) – Дзюба, Промес, Широков
Юрий Корешков (футбольный обозреватель) – Дзюба, Халк, Игнашевич
Никита Коржавин (Бомбардир.ру) – Халк, Акинфеев, Промес
Григорий Королев («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Акинфеев
Грант Косян («Коммерсантъ») – Халк, Дзюба, Думбия
Иван Котов («Другой город», Самара) – Халк, Акинфеев, Дзюба
Олег Кошелев (ТАСС) – Халк, Промес, Смольников
Андрей Крикунов («Свободная пресса») – Халк, Дзагоев, Ниассе
Александр Кружков («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Игнашевич
Андрей Кузичев («Жуковские вести», «Спорт-Экспресс») – Дзюба, Халк, Промес
Алексей Кузнецов (Первый канал) – Дзюба, Халк, Игнашевич
Артем Кузнецов (ТАСС) – Халк, Ниассе, Муса
Вадим Кузнецов (Р-Спорт) – Халк, Муса, Промес
Сергей Кузовенко («Советский спорт-Футбол») – Халк, Промес, Смольников
Ярослав Кулемин (Matchtv.ru) – Халк, Дзюба, Промес
Евгений Кустов («Чемпионат») – Халк, Муса, Дзюба
Отар Кушанашвили («Спорт FM») — Лория, Ревишвили, Шатов
«Я буду умолять Гинера, чтобы он купил либо Лорию, либо Ревишвили. Чтобы на смену любимому вратарю пришел кто-то из них. И не из-за серии в 45 матчей в Лиге чемпионов. А потому что нельзя молодого парня делать психом в воротах. Акинфеев стал психом в воротах. Лория, Ревишвили (сын моего одноклассника) − это открытие чемпионата. Оба на первом месте − и пусть упрекнут в землячестве. Шатов. Я раньше думал, что у парня нет будущего, когда он пренебрег моей командой ЦСКА и поехал в «Анжи» за деньгами. Но надо признать, что Шатов − блистательный игрок».
Л
Виталий Лаптев (пресс-служба ФК «Мордовия», Саранск) – Дзюба, Луценко, Халк
Алексей Лебедев («Московский комсомолец») – Дзагоев, Дзюба, Черышев
Борис Левин (журналист) – В. Березуцкий, Дзюба, Дзагоев
Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Гарай, Игнашевич
Александр Лидогостер (Первый канал) – Халк, Дзюба, Широков
Антон Лисин (пресс-служба Оргкомитета Россия-2018) – Дзюба, Смолов, Дзагоев
Максим Лисовой (ТАСС, «Спорт FM») – Чорлука, Еременко, Дзюба
Артем Лисовский (Р-Спорт) – Халк, Дзюба, Промес
Евгений Ловчев («Советский спорт») – Халк, Кузьмин, Шатов
Роман Логинов («Спорт день за днем», СПб) — Гарай, Халк, Вернблум
Артем Локалов («Советский спорт») – Дзюба, Кузьмин, В. Березуцкий
Максим Лопухов (пресс-служба ФК «Рубин», Казань) – Халк, Кузьмин, Навас
Ульяна Лукьянченко (Бомбардир.ру) – Дзюба, Черышев, Игнашевич
Олег Лысенко («Чемпионат») – Халк, Дзюба, Дзагоев
Олег Лыткин (Вести.ru) – Дзюба, Игнашевич, Шатов
Дмитрий Любимов («Московский комсомолец») – Дзюба, Промес, Халк
Александр Лютиков (Matchtv.ru) — Широков, Ткачев, Ротенберг
М
Марсель Магизов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Кузьмин, Широков, Дзюба
Иван Макаров («360 Подмосковье») – Халк, Дзюба, Промес
Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Дзюба, Промес
Максим Максимов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев
Федор Маслов (Eurosport.ru) – Халк, Дзюба, Думбия
Антон Матвеев («Чемпионат») – Халк, Муса, Смолов
Дарья Матросова (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Черышев, Гилерме, Смолов
Данила Махалин («Россия 24») – Дзюба, О. Иванов, Кузьмин
Денис Мачков (Футболревю.рф) – Халк, Натхо, Промес
Никита Медведевских (пресс-служба ФК «Урал», Екатеринбург) – Дзюба, Шатов, Промес
Альберт Мехтиханов («Молодежь Дагестана») – Халк, Дзюба, Думбия
Сергей Микулик (Футболревю.рф) – Халк, Акинфеев, Вальбуэна
Станислав Минин («Независимая газета») – Халк, Шатов, Дзюба
Андрей Миронов («Самара-Максимум») – Дзюба, Широков, Акинфеев
Дмитрий Митин (пресс-служба ПФЛ) – Дзюба, Муса, Халк
Максим Михалко («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Акинфеев, Вернблум
Антон Михашенок («Чемпионат») – Гарай, Халк, Смолов
Евгений Мокроусов («Спортархив») – Халк, Муса, Шатов
Георгий Морозов («Московская правда») – Халк, Кузьмин, Промес
Михаил Моссаковский («Матч ТВ») – Халк, Дзагоев, Мамаев
Александр Муйжнек (Matchtv.ru) – Халк, Дзюба, Дзагоев
Н
Дмитрий Навоша (Sports.ru) – Халк, Шатов, Муса
Роман Нагучев («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзагоев
Артур Нанян («Российская газета») – Халк, Муса, Смольников
Владимир Нардин («Интерфакс») – Шатов, Халк, Промес
Дамир Насибуллин (Футболревю.рф) — Халк, Акинфеев, Муса
Евгений Наумов ( «Столица С», Саранск) – Дзюба, Луценко, Муса
Артем Нечаев (Eurosport.ru) — В. Березуцкий, Дзюба, Шатов
Александр Неценко («Матч ТВ») – Дзюба, Дзагоев, Шатов
Максим Никерин (Спорт БИЗНЕС Online, Уфа) — Халк, Кузьмин, Промес
Роман Никитин («Радио Зенит», СПб) – Шатов, Смольников, Смолов
Егор Новиков («Маяк», «Вести FМ») – Дзюба, В. Березуцкий, Халк
Кирилл Новокщенов (Sports.ru) – Халк, Ниассе, Дзюба
Семен Новопрудский (журналист) – Халк, Промес, Мамаев
О
Вячеслав Опахин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Смольников, Смолов, Промес
Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба
«Халк — самый техничный игрок чемпионата, у которого сейчас потрясающая статистика. С ним и без него «Зенит» – разные команды. Явный лидер сине-бело-голубых. Несмотря на возраст, Игнашевич продолжает выглядеть уверенно. Защитник ЦСКА внес весомый вклад в осенние успехи сборной. И первое место армейцев в чемпионате — во многом заслуга обороны. Вызывает восхищение умение Сергея держать себя в форме. Дзюба очень много забивает, а главное – играет с улыбкой. Ему доставляет удовольствие играть в футбол. Сейчас он переживает один из лучших этапов в своей карьере».
Алексей Осин («Эхо Москвы») – Халк, Промес, Дзюба
П
Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) – Гарай, Еременко, Зинченко
Филипп Папенков («Спорт-Экспресс») — Халк, Дзюба, Шатов
Антон Парфенов (Футболревю.рф) – Халк, Смолов, Мельгарехо
Андрей Петров (Футболревю.рф) — Еременко, Промес, Фернандес
Денис Петров (Sportbox.ru) – Халк, Муса, Мамаев
Артур Петросьян («Рейтинг Букмекеров») – Калачев, Мамаев, Фонтанелло
Никита Петухов (журналист) – Халк, Караваев, Шатов
«Халк лучше всего играет в Лиге чемпионов, но и в Премьер-лиге может положить такой мяч, который сразу снимет вопросы о лучшем иностранце в России. Молодой арендованный у ЦСКА фланговый защитник Вячеслав Караваев умудрился быстро стать игроком основы «Яблонца», который в чешской лиге играет роль нашего «Краснодара». Караваевым интересуются немецкие клубы и пражская «Спарта». Олег Шатов — агрессивная игра и отрывание ног соперникам вместе с мячом. Плюс — 25 лет, а не статус ветерана. И явный прогресс, который не остановился, а продолжается. Шатов – лучший россиянин в Премьер-лиге».
Федор Погорелов («Радио Зенит», СПб) – Халк, Дзюба, Шатов
Александр Покачуев («Московский комсомолец») – Халк, Промес, Дзюба
Елена Полякова (ТАСС) – Халк, Промес, Шатов
Андрей Пономарев (Sports.ru) – Халк, Смолов, Смольников
Александр Просветов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Ниассе
Григорий Потапов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Кузьмин
Павел Пучков (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Ниассе, Шатов
Р
Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес
«Халк провел этот год в «Зените» на космическом уровне. Многие, включая меня, даже и не предполагали, что бразилец способен перековаться из едва ли не главного, пусть и очень талантливого, эгоиста чемпионата России в его первого, причем с большим отрывом, распасовщика. И при этом, что поразительно, забивать не меньше прежнего. Теперь в той же ЛЧ никогда не предскажешь, что именно сделает Халк, и это стало одной из главных причин первого места «Зенита» в группе. А второй — великолепное взаимодействие, которое сложилось у Халка с Дзюбой. С Рондоном, заметьте, у него ничего подобного не было. Дзюба стал однозначно лучшим российским игроком года, после перехода в «Зенит» переписав сразу три снайперских рекорда — российских игроков в группе Лиги чемпионов, наших сборников в отборочных турнирах ЧМ и ЧЕ, да и свой личный за сезон: прежде у него был максимум 19, тут же за полсезона уже 22. Третьим вначале поставил Акинфеева, чья классная игра со Швецией во многом предопределила исход отбора к Евро-2016. Но потом случился матч с «Вольфсбургом», и, при всем уважении к Игорю и его достижениям, я поменял его в тройке на Промеса, который после отличного первого сезона в «Спартаке» не только не сбавил оборотов, но и стал лучшим бомбардиром полугодия в первенстве. Стабильность, которую несправедливо было бы не отметить».
Антон Рассказов (ТАСС) – Чорлука, Халк, Игнашевич
Даниил Румянцев («Эхо Москвы», Екатеринбург) – Смолов, Дзюба, Ерохин
Мария Румянцева (Первый канал) – Халк, Дзюба, Думбия
Николай Роганов («Советский спорт-Футбол») – Дзюба, Халк, Промес
Александр Рогулев (Р-Спорт) – Дзюба, Халк, Промес
Юрий Розанов («Матч ТВ») – Халк, Вернблум, Смольников
Денис Розов (ТАСС) – Халк, Промес, Дзюба
Андрей Романов («Спорт FM») – Халк, Муса, Промес
Денис Романцов (Sports.ru) – Халк, Дзагоев, Дзюба
Николай Рязанцев (Р-Спорт) – Дзюба, Промес, Мамаев
С
Александра Савраева (SBC) – Халк, Муса, Дзюба
Павел Садков («Советский спорт») – Дзюба, Акинфеев, Смольников
«Дзюба. Артем — лучший российский игрок года и по статистике, и по яркости, и по достоинству и открытости. Акинфеев. Игорь побил «вечный» рекорд Дасаева, но главное, что сохраняет лидерство и в ЦСКА, и в сборной, а антирекорд в ЛЧ никого, кроме статистиков, не должен интересовать. Смольников — умный, надежный, наш. Игорь, пожалуй, то самое хорошее, что произошло с нашим футболом в уходящем году».
Даниил Сальников («Чемпионат») – Халк, Промес, Дзюба
Анатолий Самохвалов (Р-Спорт) – Смольников, Халк, Шатов
Андрей Санталов (Sports.ru) – Халк, Шатов, Акинфеев
Николай Саприн («Маяк», «Вести FМ», «Евроспорт») – Халк, Дзюба, Шатов
Ильдар Сатдинов (Р-Спорт) – Промес, Шатов, Халк
Александр Сафонов («Чемпионат») – Фернандес, Шатов, Рыжиков
Евгений Селеменев («360 Подмосковье») – Широков, Промес, Игнашевич
Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) – Дзюба, Промес, Мельгарехо
Максим Сенаторов («Матч ТВ») – Дзюба, Игнашевич, Смолов
Дмитрий Сергеев («Чемпионат») – Промес, Шатов, Смолов
Максим Серегин (еженедельник «Футбол») – Промес, Халк, Шатов
Дмитрий Симонов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев
«Над третьим раздумывал долго. Кандидатов было много (Шатов, Гарай, Игнашевич, Дзагоев, Смолов…), но ни одного железного. Выбрал Акинфеева, свою тройку отправил в «Футбол» до матча ЦСКА – «Вольфсбург». Наверное, мог поменять на флажке, но не стал. Считаю, что «сухарем» против Швеции Игорь выиграл для России войну, а в игре с «Вольфсбургом» всего лишь проиграл для ЦСКА бой. Рекорд Акинфеева ставлю гораздо выше во многом искусственного антирекорда».
Артем Слицкий («Спорт FM») – Дзюба, Промес, Думбия
Александр Служаков («Чемпионат») – Халк, Смольников, Дзюба
Евгений Слюсаренко («Чемпионат») – Промес, Дзюба, Акинфеев
Сергей Смышляев (Р-Спорт) – Смолов, Дзюба, Муса
Кирилл Снастин («Спорт день за днем») – Дзюба, Халк, Промес
Антон Снегирев («Спорт FM», Краснодар) – Халк, Тошич, Мамаев
Илья Соболев («Российская газета») – Халк, Дзюба, Муса
Иван Соловьев («Вечерняя Москва») — Халк, Промес, Чорлука
Игорь Сологуб («Радио Зенит») – Халк, Шатов, Смольников
Наталия Соломатина (Sportbox.ru) – Халк, Промес, Дзюба
Артем Степин (Sports.ru) – Халк, Дзюба, Промес
Владимир Стогниенко («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба
Константин Столбовский (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Кузьмин
Вероника Столбунова (Р-Спорт) – Вернблум, Думбия, Широков
Виталий Суворов (Sports.ru) – Халк, Промес, Вальбуэна
Бариба Сулейманова («Интерфакс») – Халк, Промес, Ребров
Евгений Сулейманов («Вечерний Саранск») – Дзюба, Луценко, Широков
Дмитрий Сухинин («Маяк», «Вести FМ») – Халк, Дзюба, Дзагоев
Максим Съестнов (пресс-служба «Крыльев Советов», Самара) – Дзагоев, Дзюба, Шатов
Т
Данил Тармасинов (Eurosport.ru) – Халк, Гарай, Дзюба
Софья Тартакова («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Игнашевич
Александр Тащин (ВГТРК) – Муса, Дзюба, Халк
Григорий Телингатер (Eurosport.ru) –Халк, В. Березуцкий, Игнашевич
Артем Терентьев («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Смолов
Дмитрий Терехов (Первый канал) – Халк, Дзюба, Вальбуэна
Сергей Тертышный (пресс-служба ФК «Уфа») – Халк, Зинченко, Тошич
Павел Тихонов (Matchtv.ru) — Широков, Смолов, Черышев
Дмитрий Томниковский («Спорт FM») – Халк, Промес, Еременко
Владимир Топильский (Первый канал) – Шатов, Смолов, Касаев
Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) — Халк, Думбия, Промес
Антон Третяк («Чемпионат») – Халк, Муса, Шатов
Дмитрий Трошин (журналист) – Халк, Дзюба, Шатов
Роман Трушечкин («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба
Евгений Трушин (ТАСС) – Халк, Дзюба, Промес
Михаил Тяпков («Чемпионат») – Халк, Шатов, Дзюба
У
Никита Успенский («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Чорлука
Федор Успенский («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Халк, Мамаев
Василий Уткин («Матч ТВ») – Дзагоев, Смольников, Дзюба
Владислав Уткин (ТАСС) – Дзюба, Новосельцев, Шатов
Ф
Александр Федоров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Акинфеев, В. Березуцкий
Дмитрий Федоров («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Игнашевич
Алексей Фомин («Известия») – Дзюба, Халк, Ниассе
Х
Казбек Хаджиев (пресс-служба ФК «Терек», Грозный) – Халк, О. Иванов, Кузьмин
Дмитрий Христич (Sovsport.ru) – Халк, Новосельцев, Промес
Виктор Хрущев (Вести.ru) – Игнашевич, Черышев, Кузьмин
Ц
Денис Целых («Чемпионат») – Халк, Акинфеев, Дзюба
«Бразилец остается главной звездой нашего чемпионата. Он держит планку и не снижает уровня. Лигочемпионский успех «Зенита» без Халка был бы невозможен. Сборная России пробилась на Евро, ЦСКА лидирует в чемпионате, поэтому из армейского клуба обязательно нужно кого-то выделить. Я отмечу Акинфеева. Игорю все припоминают его антирекорд, но зачастую забывают по то, как он выручает свои команды. Артем Дзюба расцвел после ухода из «Спартака» и забивает, забивает, забивает. Грех было бы не упомянуть его в своей тройке».
Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») – Акинфеев, Халк, Шатов
Сергей Циммерман («Спорт-Экспресс», СПб) – Халк, Дзюба, Шатов
Юрий Цыбанев («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Муса
Ч
Николай Чегорский («Спорт FM») – Халк, Думбия, Шатов
Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба
«Многих, наверное, удивит, что в тройке только игроки «Зенита», но, на мой взгляд, именно эти трое наиболее ярко проявили себя в 2015 году. Халк безоговорочно сильнейший футболист из играющих в ЧР, Шатов дорос до серьезных предложений из-за рубежа и в целом провел 2015 год на очень высоком уровне. Дзюба третий только потому, что ему в зачет идет лишь осень-2015. Играл бы и весной, также был бы на 2-м месте, а на 1-м все равно Халк, при всем уважении к игрокам ЦСКА».
Егор Чернов («Спорт-Экспресс») – Халк, Вернблум, Гарай
Глеб Чернявский (Matchtv.ru) – Халк, Промес, Кузьмин
Герман Чистяков («Матч ТВ») – Дзюба, Смолов, Асеведо
Ш
Айрат Шамилов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Халк, Дзюба, Думбия
Рустам Шарафутдинов (ТАСС) – Халк, Промес, Дзюба
Алексей Шевченко (программа «Держи передачу») – Смолов, Джанаев, Широков
«Федор Смолов («Краснодар») — в какой-то момент я думал, что он ушел в светскую жизнь. Как же хорошо ошибаться! Сослан Джанаев («Ростов») — обожаю таких футболистов. Все думали, что они сгинули, но человек вышел на новый уровень и может сыграть в Лиге чемпионов. Роман Широков («Спартак») — приз за то, что хотя бы ради него стоит следить за РФПЛ. Все эти истории с ним — это хотя бы не скучно».
Юрий Шейн («Интерфакс») – Халк, Дзюба, Смольников
Артем Шмельков («Матч ТВ») — Мамаев, Тошич, Широков
Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Халк, Промес, Мамаев
«Халк теперь не только бомбардир, но и очень органичное звено команды. Он лидер, он играет на партнеров и на общий результат, оставаясь исполнителем экстра-класса. Промес обладает очень разнообразной техникой. Очень смелый игрок, которому для реализации потенциала неважно, на какой позиции играть. Удар, скорость, пластика и чувство гола делают его полноценным нападающим. Мамаев за год отыграл на нескольких позициях и везде почти идеально выполняет задание. Во второй половине года еще и много забивает».
Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») – Халк, Муса, Гарай
Евгений Шуваев («Советский спорт») — Дзюба, Смолов, Дзагоев
Щ
Роман Щерба («Спорт FM») — Халк, Мельгарехо, Шатов
Ю
Иван Юрченко («Вечерняя Москва») — Халк, Муса, Вернблум
Максим Юсин («Коммерсантъ») – Халк, Дзюба, Думбия
Я
Юлия Яковлева («Советский спорт») – Халк, Ниассе, Игнашевич
Николай Яременко (Komanda.com) – Халк, Дзюба, Кузьмин
One thought on “Халк против всех. Как страна голосовала за лучшего игрока 2015 года”
That’s really thknniig of the highest order