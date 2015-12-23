Халк против всех. Как страна голосовала за лучшего игрока 2015 года

В опросе еженедельника «Футбол» приняли участие 310 журналистов. Были названы фамилии 54 игроков из 16 клубов. Победу с почти двукратным преимуществом одержал нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк.







А

Ислам Абакаров (пресс-служба «Анжи», Махачкала) – Широков, Халк, Дзюба

Роман Абрамов (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Вернблум, Дзюба

Самвел Авакян («Чемпионат») – Халк, Промес, Шатов

Александр Августин (Eurofootball.ru) – Касаев, Ал. Миранчук, Дзюба

Иван Адаменко (Бомбардир.ру) – Дзюба, Думбия, Вальбуэна

Виталий Айрапетов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев

Илья Азар (Meduza) – Халк, Промес, Дзюба

Александр Аксенов (Eurosport.ru) – Дзюба, Промес, Халк

Максим Алланазаров (ТАСС) – Халк, Дзюба, Промес

Сергей Алексеев (пресс-служба РФПЛ) – Халк, Игнашевич, Акинфеев

Гимбат Амиргамзаев («Анжи-спорт», Махачкала) – Халк, Акинфеев, Шатов

Илья Андреев (ТАСС) – Дзюба, Акинфеев, Смольников

Алексей Андронов («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзюба

Нобель Арустамян («Матч ТВ») – Халк, Дзагоев, Дзюба

Б

Сергей Бавли («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Муса, Гарай

Владислав Батурин («Матч ТВ») – Дзюба, Халк, Смолов

Тимур Байрамов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Дзюба, Мельгарехо, Халк

Фарид Бектимиров (Газета.Ru) – Халк, Дзюба, Муса

Алексей Беликов («Спортархив») – Халк, Шатов, В. Березуцкий

Алексей Белов (Sports.ru) – Халк, Муса, Промес

Валерий Березин (официальный твиттер ФК «Мордовия») – Промес, Смольников, Игнашевич

Михаил Бирюков (Eurosport.ru) — Халк, Шатов, Смолов

Роман Бирюлин («Красная звезда») — Халк, Дзюба, Дзагоев

Кирилл Благов (Matchtv.ru) – Смолов, Промес, Халк

Александр Бобров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Мамаев, Смолов

Борис Богданов (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Ниассе

Василий Богданов (Sportbox.ru) – Халк, Еременко, Витсель

Александр Богомолов («Матч ТВ») – Дзюба, Промес, Мамаев

Андрей Бодров (пресс-служба ФК «Локомотив») – Халк, Ниассе, Шатов

Михаил Борзыкин («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Дзагоев

Сергей Баррио (Футболревю.рф) – Халк, Чорлука, Кузьмин

Игорь Борунов («Советский спорт», СПб) – Халк, Еременко, Гарай

Александр Боярский (Sportbox.ru) – Халк, Дзюба, Игнашевич

Александр Бубнов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Муса

Юрий Бутнев (пресс-служба ОКР) – Дзюба, Халк, Ниассе

Артем Буторин (Eurosport.ru) – Халк, Дзюба, Промес

В

Дмитрий Вавилов (Eurofootball.ru) — Халк, Дзюба, Промес

Андрей Варкентин (URA.RU) – Дзюба, Промес, Асеведо

Игорь Васильев («Вечерний Саранск») – Промес, Смолов, Фернандес

Игорь Васильев (Футболревю.рф) – Дзюба, Думбия, Промес

Павел Васильев (Футболревю.рф) – Халк, Еременко, Широков

Руслан Васильев (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Ниассе, Рыжиков, Халк

Никита Васюхин (Eurosport.ru) – Халк, Дзагоев, Дзюба

Андрей Вдовин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Акинфеев, Шатов

Денис Вдовин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Думбия, Промес

Александр Вильф («Россия сегодня») – Халк, Дзюба, Дзагоев

Александр Вишневский («Спорт-Экспресс») – Халк, Промес, Игнашевич

Игорь Владимиров (пресс-служба РФС) – Игнашевич, Дзюба, Халк

Анатолий Волосов (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Игнашевич, Халк, Шатов

Леонид Волотко (Matchtv.ru) – Халк, Промес, Шатов

Кирилл Воробьев (Eurosport.ru) – Смольников, Дзюба, Смолов

Владислав Воронин (Sports.ru) – Халк, Дзюба, Ниассе

Г

Тимур Ганеев («Известия») – Халк, Дзюба, Дзагоев

Денис Гарин («ТелеСеть Мордовии – 10 канал», Саранск) – Халк, Данни, Широков

Константин Генич («Матч ТВ») – Халк, Дзагоев, Дзюба

Дмитрий Гирин («Спорт-Экспресс») – Халк, Акинфеев, Смольников

Олег Говоров («Вечерняя Москва») – Халк, Вернблум, Дзюба

Александр Головин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Промес, Муса

Борислав Головин (Газета.Ru) — Халк, Дзюба, Черышев

Леонид Гольдман (Газета.Ru) – Дзюба, Халк, Думбия

Юрий Голышак («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев

Владимир Гомельский (Первый канал) – Дзюба, Игнашевич, Халк

Михаил Гончаров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Халк, Акинфеев

Александр Горбунов (Футболревю.рф) – Акинфеев, Игнашевич, Смольников

Виктор Горлов (ДФЛ) – Дзюба, Смолов, Промес

Павел Городницкий (Eurosport.ru) – Халк, Дзюба, Шатов

Елена Григорьевская(Eurofootball.ru) — Халк, Игнашевич, И. Денисов

Станислав Гридасов (PROспорт) — Акинфеев, Халк, Смолов

Александр Гришин («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба

Виктор Гусев (Первый канал) – Игнашевич, Дзюба, Смольников



«Это был год Сергея Игнашевича: и рекорды в сборной, и роль в нашем выходе на Евро-2016, и лидерство ЦСКА в чемпионате. Артем Дзюба вернул в наш футбол фигуру результативного нападающего таранного плана, причем весьма техничного и умеющего сыграть в пас. Забил главный мяч года в ворота шведов. А Игорю Смольникову только травма помешала подвести красивый итог очень удачному году, в котором он не раз показывал близкую к идеалу игру созидательного, цепкого и быстрого флангового футболиста».

Артем Гусятинский («Комсомольская правда») – Фернандес, Халк, Дзюба

Роман Гутцайт («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Кузьмин

Д

Денис Данильченко (пресс-служба ФК «Краснодар») – Халк, Мамаев, Калешин

Кирилл Дементьев («Матч ТВ») – Халк, Промес, Гарай

Сергей Демидов (ТАСС) – Шатов, Промес, Дзагоев

Максим Демков («Маяк», «Вести FМ») – Дзюба, Широков, Шатов

Дмитрий Дерунец («Спорт FM») – Халк, Акинфеев, Игнашевич

Афсайти Джусойти («Коммерсантъ») – Халк, Дзагоев, Думбия

Евгений Дзичковский («Советский спорт») – Халк, Муса, Ниассе



«Выбор Халка надо объяснять только тем, кто не знает такого футболиста. Читатели «Футбола», надеюсь, в эту категорию не входят. Муса большую часть сезона был явным лидером ЦСКА. Успевая отлучаться еще и в сборную Нигерии, в которой он с недавних пор капитанит. А еще он всегда подкупал отношением к футболу: правильным, честным, без самопиара. Ниассе же один из самых талантливых форвардов нашего чемпионата. Тянувший за собой «Локомотив» в те периоды, когда ему было трудно. В финале Кубка России, например, выигранном в том числе благодаря голу сенегальца».

Николай Долгополов («Российская газета») – Игнашевич, Кокорин, Шатов

Алексей Доспехов («Коммерсантъ») – Халк, Думбия, Широков

Артем Дроздов («Спорт FM») – Халк, Дзагоев, Чорлука

Сергей Дроняев (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Акинфеев, Халк, Игнашевич

Андрей Дуденко («Красная звезда») — Халк, Шатов, Игнашевич

Юрий Дудь (Sports.ru) – Халк, Промес, Карадениз



«Просто быть крутым, когда вокруг все круто. Промес и Карадениз — мои любимцы, потому что остаются крутыми даже в командах, которые как будто никогда не покидают зону турбулентности. Если бы не каждый из них, и «Спартак», и «Рубин» прожили бы этот год с еще большими проблемами, чем те, что на них в итоге свалились. Ну а с Халком все очевидно. Футболист громадных способностей, оказавшийся в далеко не самом громадном футбольном чемпионате, играет так, как и должен. Лучше всех».

Борис Духон (пресс-служба Союза ветеранов футбола) – Дзюба, Игнашевич, Кузьмин

Дмитрий Дятлов («Матч ТВ») – Дзюба, Мамаев, Смолов

Е

Игорь Евдокимов («Радио Зенит») – Халк, Дзюба, Шатов

Дмитрий Егоров («Чемпионат») – Халк, Дзюба, Вернблум

Илья Егоров (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Гилерме, Халк, Шатов

Сергей Егоров («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Смольников

Сергей Емельянов («Родина») – Халк, Игнашевич, Акинфеев

Дмитрий Енцов (пресс-служба ФК «Амкар», Пермь) – Халк, Вернблум, Шатов

Ж

Иван Жидков («Спорт день за днем», СПб) – Гранквист, Муса, Дзюба



«При выборе, конечно, не обошлось без личного уважения к скандинавскому футболу. На моих глазах Гранквист показал, как можно без паники руководить обороной российского клуба в матче с таким соперником, как дортмундская «Боруссия». Это, если хотите, хайлайт сезона. Муса при всей бедности армейской атаки сделал все, чтобы клуб оказался в Лиге чемпионов, создал «проблему Мусы» и заставил разных тренеров решать ее. Дзюба своими голами доказал еще раз, что хорош не только в микст-зонах. Конкуренцию с Левандовски, пусть и проигранную, сложно переоценить. Как и голы за сборную, когда это было нужнее всего».

Иван Жидов (сайт болельщиков ФК «Мордовия») – Халк, Дзагоев, Смольников

Тимур Журавель («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба

З

Павел Занозин («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Смолов

Рубен Зарбабян (Tatler) – Ниассе, Калачев, В. Денисов

Игорь Зеленицын (Eurosport.ru) – Халк, Смольников, Промес

Дмитрий Зеленов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес

Игорь Землянский («Свободная пресса») — Халк, Дзюба, Промес

Кирилл Земсков (Футболревю.рф) – Халк, Еременко, Промес

Артем Зибрак (Eurofootball.ru) — Халк, Дзагоев, Промес

Александр Зильберт («Русский пионер», «Ъ-СПОРТ») — Халк, Промес, Дзюба

Владислав Зимагулов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Халк, Мельгарехо, Ниассе

Алексей Золин («Спорт FM») – Халк, Промес, Смольников

Илья Зубко («Российская газета») – Халк, Дзюба, В. Березуцкий

Евгений Зырянкин («Спорт-Экспресс») – Халк, Гарай, Дзюба

И

Алексей Иванов («Спорт-Экспресс») – Халк, Еременко, Дзюба

Вячеслав Иванов (пресс-служба ФК «Кубань», Краснодар) – Халк, Шатов, Еременко

Константин Иванов («Советский спорт») – Дзюба, Халк, Смолов

Дарья Исаева («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Шатов

К

Александр Кавокин («Спорт день за днем», СПб) — Акинфеев, Шатов, Черышев

Илья Казаков («Россия 24», еженедельник «Футбол») – Дзюба, Халк, Смольников

Денис Казанский («Матч ТВ») – Халк, Широков, Дзюба

Артем Казаченков (пресс-служба ПФЛ) – Халк, Акинфеев, Чорлука

Калинин Артем (Р-Спорт) – Халк, Промес, Дзюба

Петр Каменченко (Lenta.ru) – Халк, Муса, Дзюба

Вячеслав Карпов («Спорт FM») – Халк, Дзюба, Акинфеев

Иван Карпов (Matchtv.ru) – Дзюба, Кузьмин, Халк

Максим Квятковский (Bobsoccer.ru) – Халк, Гарай, Муса

Александр Кесель (ОТВ, Екатеринбург) – Шатов, Асеведо, Смолов

Павел Кидисюк («Россия 24») – Шатов, Акинфеев, Смольников

Никита Кириленко («Советский спорт», Ростов-на-Дону) – Дзюба, Халк, Смолов

Владимир Кириллов («Известия Мордовии», Саранск) – Дзюба, Думбия, Луценко

Дмитрий Кириловский («Интерфакс») – Халк, Промес, Дзюба

Катерина Кирильчева («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Промес

Константин Клещев (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Дзюба

Дмитрий Клипин (Lenta.ru) – Халк, Промес, Муса

Александр Кобеляцкий (Sportbox.ru) – Игнашевич, Дзюба, Рыжиков

Андрей Колесников (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Акинфеев

Мария Командная («Матч ТВ», The Challenger) – Черышев, Промес, Смолов

Василий Анатольевич Конов (Р-Спорт) – Дзюба, Смолов, Вернблум

Василий Константинович Конов (Р-Спорт) – Дзюба, Промес, Широков

Юрий Корешков (футбольный обозреватель) – Дзюба, Халк, Игнашевич

Никита Коржавин (Бомбардир.ру) – Халк, Акинфеев, Промес

Григорий Королев («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Акинфеев

Грант Косян («Коммерсантъ») – Халк, Дзюба, Думбия

Иван Котов («Другой город», Самара) – Халк, Акинфеев, Дзюба

Олег Кошелев (ТАСС) – Халк, Промес, Смольников

Андрей Крикунов («Свободная пресса») – Халк, Дзагоев, Ниассе

Александр Кружков («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Игнашевич

Андрей Кузичев («Жуковские вести», «Спорт-Экспресс») – Дзюба, Халк, Промес

Алексей Кузнецов (Первый канал) – Дзюба, Халк, Игнашевич

Артем Кузнецов (ТАСС) – Халк, Ниассе, Муса

Вадим Кузнецов (Р-Спорт) – Халк, Муса, Промес

Сергей Кузовенко («Советский спорт-Футбол») – Халк, Промес, Смольников

Ярослав Кулемин (Matchtv.ru) – Халк, Дзюба, Промес

Евгений Кустов («Чемпионат») – Халк, Муса, Дзюба

Отар Кушанашвили («Спорт FM») — Лория, Ревишвили, Шатов



«Я буду умолять Гинера, чтобы он купил либо Лорию, либо Ревишвили. Чтобы на смену любимому вратарю пришел кто-то из них. И не из-за серии в 45 матчей в Лиге чемпионов. А потому что нельзя молодого парня делать психом в воротах. Акинфеев стал психом в воротах. Лория, Ревишвили (сын моего одноклассника) − это открытие чемпионата. Оба на первом месте − и пусть упрекнут в землячестве. Шатов. Я раньше думал, что у парня нет будущего, когда он пренебрег моей командой ЦСКА и поехал в «Анжи» за деньгами. Но надо признать, что Шатов − блистательный игрок».

Л

Виталий Лаптев (пресс-служба ФК «Мордовия», Саранск) – Дзюба, Луценко, Халк

Алексей Лебедев («Московский комсомолец») – Дзагоев, Дзюба, Черышев

Борис Левин (журналист) – В. Березуцкий, Дзюба, Дзагоев

Кирилл Легков («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Гарай, Игнашевич

Александр Лидогостер (Первый канал) – Халк, Дзюба, Широков

Антон Лисин (пресс-служба Оргкомитета Россия-2018) – Дзюба, Смолов, Дзагоев

Максим Лисовой (ТАСС, «Спорт FM») – Чорлука, Еременко, Дзюба

Артем Лисовский (Р-Спорт) – Халк, Дзюба, Промес

Евгений Ловчев («Советский спорт») – Халк, Кузьмин, Шатов

Роман Логинов («Спорт день за днем», СПб) — Гарай, Халк, Вернблум

Артем Локалов («Советский спорт») – Дзюба, Кузьмин, В. Березуцкий

Максим Лопухов (пресс-служба ФК «Рубин», Казань) – Халк, Кузьмин, Навас

Ульяна Лукьянченко (Бомбардир.ру) – Дзюба, Черышев, Игнашевич

Олег Лысенко («Чемпионат») – Халк, Дзюба, Дзагоев

Олег Лыткин (Вести.ru) – Дзюба, Игнашевич, Шатов

Дмитрий Любимов («Московский комсомолец») – Дзюба, Промес, Халк

Александр Лютиков (Matchtv.ru) — Широков, Ткачев, Ротенберг

М

Марсель Магизов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) – Кузьмин, Широков, Дзюба

Иван Макаров («360 Подмосковье») – Халк, Дзюба, Промес

Александр Макаров («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Дзюба, Промес

Максим Максимов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев

Федор Маслов (Eurosport.ru) – Халк, Дзюба, Думбия

Антон Матвеев («Чемпионат») – Халк, Муса, Смолов

Дарья Матросова (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Черышев, Гилерме, Смолов

Данила Махалин («Россия 24») – Дзюба, О. Иванов, Кузьмин

Денис Мачков (Футболревю.рф) – Халк, Натхо, Промес

Никита Медведевских (пресс-служба ФК «Урал», Екатеринбург) – Дзюба, Шатов, Промес

Альберт Мехтиханов («Молодежь Дагестана») – Халк, Дзюба, Думбия

Сергей Микулик (Футболревю.рф) – Халк, Акинфеев, Вальбуэна

Станислав Минин («Независимая газета») – Халк, Шатов, Дзюба

Андрей Миронов («Самара-Максимум») – Дзюба, Широков, Акинфеев

Дмитрий Митин (пресс-служба ПФЛ) – Дзюба, Муса, Халк

Максим Михалко («Спорт день за днем», СПб) – Халк, Акинфеев, Вернблум

Антон Михашенок («Чемпионат») – Гарай, Халк, Смолов

Евгений Мокроусов («Спортархив») – Халк, Муса, Шатов

Георгий Морозов («Московская правда») – Халк, Кузьмин, Промес

Михаил Моссаковский («Матч ТВ») – Халк, Дзагоев, Мамаев

Александр Муйжнек (Matchtv.ru) – Халк, Дзюба, Дзагоев

Н

Дмитрий Навоша (Sports.ru) – Халк, Шатов, Муса

Роман Нагучев («Матч ТВ») – Халк, Мамаев, Дзагоев

Артур Нанян («Российская газета») – Халк, Муса, Смольников

Владимир Нардин («Интерфакс») – Шатов, Халк, Промес

Дамир Насибуллин (Футболревю.рф) — Халк, Акинфеев, Муса

Евгений Наумов ( «Столица С», Саранск) – Дзюба, Луценко, Муса

Артем Нечаев (Eurosport.ru) — В. Березуцкий, Дзюба, Шатов

Александр Неценко («Матч ТВ») – Дзюба, Дзагоев, Шатов

Максим Никерин (Спорт БИЗНЕС Online, Уфа) — Халк, Кузьмин, Промес

Роман Никитин («Радио Зенит», СПб) – Шатов, Смольников, Смолов

Егор Новиков («Маяк», «Вести FМ») – Дзюба, В. Березуцкий, Халк



Кирилл Новокщенов (Sports.ru) – Халк, Ниассе, Дзюба



Семен Новопрудский (журналист) – Халк, Промес, Мамаев

О

Вячеслав Опахин (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Смольников, Смолов, Промес

Геннадий Орлов («Матч ТВ») – Халк, Игнашевич, Дзюба



«Халк — самый техничный игрок чемпионата, у которого сейчас потрясающая статистика. С ним и без него «Зенит» – разные команды. Явный лидер сине-бело-голубых. Несмотря на возраст, Игнашевич продолжает выглядеть уверенно. Защитник ЦСКА внес весомый вклад в осенние успехи сборной. И первое место армейцев в чемпионате — во многом заслуга обороны. Вызывает восхищение умение Сергея держать себя в форме. Дзюба очень много забивает, а главное – играет с улыбкой. Ему доставляет удовольствие играть в футбол. Сейчас он переживает один из лучших этапов в своей карьере».

Алексей Осин («Эхо Москвы») – Халк, Промес, Дзюба

П

Алексей Павлюченко («Спорт день за днем», СПб) – Гарай, Еременко, Зинченко

Филипп Папенков («Спорт-Экспресс») — Халк, Дзюба, Шатов

Антон Парфенов (Футболревю.рф) – Халк, Смолов, Мельгарехо

Андрей Петров (Футболревю.рф) — Еременко, Промес, Фернандес

Денис Петров (Sportbox.ru) – Халк, Муса, Мамаев

Артур Петросьян («Рейтинг Букмекеров») – Калачев, Мамаев, Фонтанелло

Никита Петухов (журналист) – Халк, Караваев, Шатов



«Халк лучше всего играет в Лиге чемпионов, но и в Премьер-лиге может положить такой мяч, который сразу снимет вопросы о лучшем иностранце в России. Молодой арендованный у ЦСКА фланговый защитник Вячеслав Караваев умудрился быстро стать игроком основы «Яблонца», который в чешской лиге играет роль нашего «Краснодара». Караваевым интересуются немецкие клубы и пражская «Спарта». Олег Шатов — агрессивная игра и отрывание ног соперникам вместе с мячом. Плюс — 25 лет, а не статус ветерана. И явный прогресс, который не остановился, а продолжается. Шатов – лучший россиянин в Премьер-лиге».

Федор Погорелов («Радио Зенит», СПб) – Халк, Дзюба, Шатов

Александр Покачуев («Московский комсомолец») – Халк, Промес, Дзюба

Елена Полякова (ТАСС) – Халк, Промес, Шатов

Андрей Пономарев (Sports.ru) – Халк, Смолов, Смольников

Александр Просветов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Ниассе

Григорий Потапов (Sportbox.ru) – Халк, Ниассе, Кузьмин

Павел Пучков (еженедельник «Футбол», Ftbl.ru) – Халк, Ниассе, Шатов

Р

Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Промес



«Халк провел этот год в «Зените» на космическом уровне. Многие, включая меня, даже и не предполагали, что бразилец способен перековаться из едва ли не главного, пусть и очень талантливого, эгоиста чемпионата России в его первого, причем с большим отрывом, распасовщика. И при этом, что поразительно, забивать не меньше прежнего. Теперь в той же ЛЧ никогда не предскажешь, что именно сделает Халк, и это стало одной из главных причин первого места «Зенита» в группе. А второй — великолепное взаимодействие, которое сложилось у Халка с Дзюбой. С Рондоном, заметьте, у него ничего подобного не было. Дзюба стал однозначно лучшим российским игроком года, после перехода в «Зенит» переписав сразу три снайперских рекорда — российских игроков в группе Лиги чемпионов, наших сборников в отборочных турнирах ЧМ и ЧЕ, да и свой личный за сезон: прежде у него был максимум 19, тут же за полсезона уже 22. Третьим вначале поставил Акинфеева, чья классная игра со Швецией во многом предопределила исход отбора к Евро-2016 . Но потом случился матч с «Вольфсбургом», и, при всем уважении к Игорю и его достижениям, я поменял его в тройке на Промеса, который после отличного первого сезона в «Спартаке» не только не сбавил оборотов, но и стал лучшим бомбардиром полугодия в первенстве. Стабильность, которую несправедливо было бы не отметить».

Антон Рассказов (ТАСС) – Чорлука, Халк, Игнашевич

Даниил Румянцев («Эхо Москвы», Екатеринбург) – Смолов, Дзюба, Ерохин

Мария Румянцева (Первый канал) – Халк, Дзюба, Думбия

Николай Роганов («Советский спорт-Футбол») – Дзюба, Халк, Промес

Александр Рогулев (Р-Спорт) – Дзюба, Халк, Промес

Юрий Розанов («Матч ТВ») – Халк, Вернблум, Смольников

Денис Розов (ТАСС) – Халк, Промес, Дзюба

Андрей Романов («Спорт FM») – Халк, Муса, Промес

Денис Романцов (Sports.ru) – Халк, Дзагоев, Дзюба

Николай Рязанцев (Р-Спорт) – Дзюба, Промес, Мамаев

С

Александра Савраева (SBC) – Халк, Муса, Дзюба

Павел Садков («Советский спорт») – Дзюба, Акинфеев, Смольников



«Дзюба. Артем — лучший российский игрок года и по статистике, и по яркости, и по достоинству и открытости. Акинфеев. Игорь побил «вечный» рекорд Дасаева, но главное, что сохраняет лидерство и в ЦСКА, и в сборной, а антирекорд в ЛЧ никого, кроме статистиков, не должен интересовать. Смольников — умный, надежный, наш. Игорь, пожалуй, то самое хорошее, что произошло с нашим футболом в уходящем году».

Даниил Сальников («Чемпионат») – Халк, Промес, Дзюба

Анатолий Самохвалов (Р-Спорт) – Смольников, Халк, Шатов

Андрей Санталов (Sports.ru) – Халк, Шатов, Акинфеев

Николай Саприн («Маяк», «Вести FМ», «Евроспорт») – Халк, Дзюба, Шатов



Ильдар Сатдинов (Р-Спорт) – Промес, Шатов, Халк



Александр Сафонов («Чемпионат») – Фернандес, Шатов, Рыжиков

Евгений Селеменев («360 Подмосковье») – Широков, Промес, Игнашевич

Руслан Семенеев («Спорт день за днем», СПб) – Дзюба, Промес, Мельгарехо

Максим Сенаторов («Матч ТВ») – Дзюба, Игнашевич, Смолов

Дмитрий Сергеев («Чемпионат») – Промес, Шатов, Смолов

Максим Серегин (еженедельник «Футбол») – Промес, Халк, Шатов

Дмитрий Симонов («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Акинфеев



«Над третьим раздумывал долго. Кандидатов было много (Шатов, Гарай, Игнашевич, Дзагоев, Смолов…), но ни одного железного. Выбрал Акинфеева, свою тройку отправил в «Футбол» до матча ЦСКА – «Вольфсбург». Наверное, мог поменять на флажке, но не стал. Считаю, что «сухарем» против Швеции Игорь выиграл для России войну, а в игре с «Вольфсбургом» всего лишь проиграл для ЦСКА бой. Рекорд Акинфеева ставлю гораздо выше во многом искусственного антирекорда».

Артем Слицкий («Спорт FM») – Дзюба, Промес, Думбия

Александр Служаков («Чемпионат») – Халк, Смольников, Дзюба

Евгений Слюсаренко («Чемпионат») – Промес, Дзюба, Акинфеев

Сергей Смышляев (Р-Спорт) – Смолов, Дзюба, Муса

Кирилл Снастин («Спорт день за днем») – Дзюба, Халк, Промес

Антон Снегирев («Спорт FM», Краснодар) – Халк, Тошич, Мамаев

Илья Соболев («Российская газета») – Халк, Дзюба, Муса

Иван Соловьев («Вечерняя Москва») — Халк, Промес, Чорлука

Игорь Сологуб («Радио Зенит») – Халк, Шатов, Смольников

Наталия Соломатина (Sportbox.ru) – Халк, Промес, Дзюба

Артем Степин (Sports.ru) – Халк, Дзюба, Промес

Владимир Стогниенко («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба

Константин Столбовский (Sportbox.ru) – Халк, Игнашевич, Кузьмин

Вероника Столбунова (Р-Спорт) – Вернблум, Думбия, Широков

Виталий Суворов (Sports.ru) – Халк, Промес, Вальбуэна

Бариба Сулейманова («Интерфакс») – Халк, Промес, Ребров

Евгений Сулейманов («Вечерний Саранск») – Дзюба, Луценко, Широков

Дмитрий Сухинин («Маяк», «Вести FМ») – Халк, Дзюба, Дзагоев

Максим Съестнов (пресс-служба «Крыльев Советов», Самара) – Дзагоев, Дзюба, Шатов

Т

Данил Тармасинов (Eurosport.ru) – Халк, Гарай, Дзюба

Софья Тартакова («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Игнашевич

Александр Тащин (ВГТРК) – Муса, Дзюба, Халк

Григорий Телингатер (Eurosport.ru) –Халк, В. Березуцкий, Игнашевич

Артем Терентьев («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Смолов

Дмитрий Терехов (Первый канал) – Халк, Дзюба, Вальбуэна

Сергей Тертышный (пресс-служба ФК «Уфа») – Халк, Зинченко, Тошич

Павел Тихонов (Matchtv.ru) — Широков, Смолов, Черышев

Дмитрий Томниковский («Спорт FM») – Халк, Промес, Еременко

Владимир Топильский (Первый канал) – Шатов, Смолов, Касаев

Борис Тосунян (Bobsoccer.ru) — Халк, Думбия, Промес

Антон Третяк («Чемпионат») – Халк, Муса, Шатов

Дмитрий Трошин (журналист) – Халк, Дзюба, Шатов

Роман Трушечкин («Матч ТВ») – Халк, Муса, Дзюба

Евгений Трушин (ТАСС) – Халк, Дзюба, Промес

Михаил Тяпков («Чемпионат») – Халк, Шатов, Дзюба

У

Никита Успенский («Спорт-Экспресс») – Халк, Дзюба, Чорлука

Федор Успенский («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Халк, Мамаев

Василий Уткин («Матч ТВ») – Дзагоев, Смольников, Дзюба

Владислав Уткин (ТАСС) – Дзюба, Новосельцев, Шатов

Ф

Александр Федоров («Спорт-Экспресс») – Дзюба, Акинфеев, В. Березуцкий

Дмитрий Федоров («Матч ТВ») – Халк, Дзюба, Игнашевич

Алексей Фомин («Известия») – Дзюба, Халк, Ниассе

Х

Казбек Хаджиев (пресс-служба ФК «Терек», Грозный) – Халк, О. Иванов, Кузьмин

Дмитрий Христич (Sovsport.ru) – Халк, Новосельцев, Промес

Виктор Хрущев (Вести.ru) – Игнашевич, Черышев, Кузьмин

Ц

Денис Целых («Чемпионат») – Халк, Акинфеев, Дзюба



«Бразилец остается главной звездой нашего чемпионата. Он держит планку и не снижает уровня. Лигочемпионский успех «Зенита» без Халка был бы невозможен. Сборная России пробилась на Евро, ЦСКА лидирует в чемпионате, поэтому из армейского клуба обязательно нужно кого-то выделить. Я отмечу Акинфеева. Игорю все припоминают его антирекорд, но зачастую забывают по то, как он выручает свои команды. Артем Дзюба расцвел после ухода из «Спартака» и забивает, забивает, забивает. Грех было бы не упомянуть его в своей тройке».

Виктор Цецорин (еженедельник «Футбол») – Акинфеев, Халк, Шатов

Сергей Циммерман («Спорт-Экспресс», СПб) – Халк, Дзюба, Шатов

Юрий Цыбанев («Советский спорт») – Халк, Дзюба, Муса

Ч

Николай Чегорский («Спорт FM») – Халк, Думбия, Шатов

Георгий Черданцев («Матч ТВ») – Халк, Шатов, Дзюба



«Многих, наверное, удивит, что в тройке только игроки «Зенита», но, на мой взгляд, именно эти трое наиболее ярко проявили себя в 2015 году. Халк безоговорочно сильнейший футболист из играющих в ЧР, Шатов дорос до серьезных предложений из-за рубежа и в целом провел 2015 год на очень высоком уровне. Дзюба третий только потому, что ему в зачет идет лишь осень-2015. Играл бы и весной, также был бы на 2-м месте, а на 1-м все равно Халк, при всем уважении к игрокам ЦСКА».

Егор Чернов («Спорт-Экспресс») – Халк, Вернблум, Гарай

Глеб Чернявский (Matchtv.ru) – Халк, Промес, Кузьмин

Герман Чистяков («Матч ТВ») – Дзюба, Смолов, Асеведо

Ш

Айрат Шамилов (Спорт БИЗНЕС Online, Казань) — Халк, Дзюба, Думбия

Рустам Шарафутдинов (ТАСС) – Халк, Промес, Дзюба

Алексей Шевченко (программа «Держи передачу») – Смолов, Джанаев, Широков



«Федор Смолов («Краснодар») — в какой-то момент я думал, что он ушел в светскую жизнь. Как же хорошо ошибаться! Сослан Джанаев («Ростов») — обожаю таких футболистов. Все думали, что они сгинули, но человек вышел на новый уровень и может сыграть в Лиге чемпионов. Роман Широков («Спартак») — приз за то, что хотя бы ради него стоит следить за РФПЛ. Все эти истории с ним — это хотя бы не скучно».

Юрий Шейн («Интерфакс») – Халк, Дзюба, Смольников

Артем Шмельков («Матч ТВ») — Мамаев, Тошич, Широков

Александр Шмурнов («Матч ТВ») – Халк, Промес, Мамаев



«Халк теперь не только бомбардир, но и очень органичное звено команды. Он лидер, он играет на партнеров и на общий результат, оставаясь исполнителем экстра-класса. Промес обладает очень разнообразной техникой. Очень смелый игрок, которому для реализации потенциала неважно, на какой позиции играть. Удар, скорость, пластика и чувство гола делают его полноценным нападающим. Мамаев за год отыграл на нескольких позициях и везде почти идеально выполняет задание. Во второй половине года еще и много забивает».

Дмитрий Шнякин («Матч ТВ») – Халк, Муса, Гарай

Евгений Шуваев («Советский спорт») — Дзюба, Смолов, Дзагоев

Щ

Роман Щерба («Спорт FM») — Халк, Мельгарехо, Шатов

Ю

Иван Юрченко («Вечерняя Москва») — Халк, Муса, Вернблум

Максим Юсин («Коммерсантъ») – Халк, Дзюба, Думбия

Я

Юлия Яковлева («Советский спорт») – Халк, Ниассе, Игнашевич

Николай Яременко (Komanda.com) – Халк, Дзюба, Кузьмин