Капризы принца Ганы. Зачем «Барселона» совершила самый необъяснимый трансфер зимы

«Барселона» — клуб, в котором существует этикет не только на футбольном поле, но и за его пределами. Здесь чтят историю и послушно придерживаются дисциплины. Златану Ибрагимовичу в «Барселоне» было настолько скучно, что он называл Гвардиолу «дохляком без яиц», а партнеров – «школьниками» и не остался здесь надолго. Среди «сине-гранатовых» не задерживаются бунтари, тусовщики и скандалисты. Под каждый из пунктов подходит Кевин-Принс Боатенг, что делает его переход в «Барселону» настоящим безумием.

Выбор «плохиша»

«У меня было два пути: либо стать преступником и сесть в тюрьму, как мой брат Джордж, либо заниматься футболом» — охарактеризовал свое детство Боатенг. Он вырос в Веддинге, районе Берлина, напичканном в 1990-е неформалами, наркоманами и грабителями. Отец Кевина ушел из семьи, а мама постоянно работала, поэтому мальчик поддавался дурному влиянию, плохо учился, дрался и просил всех называть себя «плохишом».

Лучшие же качества Боатенга раскрывались, только когда ему доставался мяч. Он выделялся не только среди сверстников, но и в матчах против ребят значительно старше. Отец одного из этих парней и помог Кевину пробиться в академию «Герты». Спустя семь лет в берлинском клубе оказался и Джером — сводный брат Кевина. В августе 2005-го напористый полузащитник дебютировал на «Олимпиаштадион» против франкфуртского «Айнтрахта», а по итогам года получил бронзовую медаль Фрица Вальтера – награду для самых талантливых футболистов Германии своего возраста.

Пьяный Лондон

После двух полноценных сезонов в Бундеслиге полузащитника выкупил «Тоттенхэм», на трансфере настоял главный тренер – Мартин Йол. «Шпоры» уже не один год выстраивались по схеме 4+4+2, где центр поля сдерживали Джермейн Дженас и Дидье Зокора (а спустя несколько лет – и Лука Модрич). Атакующему полузащитнику функционала Кевина-Принса банально не нашлось места, и Йол открыто в этом признался.

«Я вам не нужен? Нет проблем, буду наслаждаться жизнью в Лондоне», — не сдержался на одной из тренировок Боатенг. Главный тренер промолчал, а 20-летний полузащитник двинул тратить премиальные на вечеринки. Несмотря на наличие жены и ребенка, он гулял в клубах со стриптизершами, опаздывал на тренировки и стал весить 95 кг. Йол ушел из клуба, а Боатенг вовремя понял, что скоро станет никому не нужен.

Клопп в голове

Импульсивный и взбалмошный полузащитник нуждался в человеке, который направит его. Аренда в дортмундской «Боруссии» длилась всего полгода, но шести месяцев хватило, чтобы перевернуть представление Кевина о собственной карьере. Помог только начинавший строить большую команду Юрген Клопп. «Он просто уничтожал меня. Словно отец, орал, выбивал всю дурь из моей головы и научил ценить статус футболиста», — признавался Боатенг.

Братская война

Параллельно полузащитник прошел все уровни немецкой сборной, вплоть до молодежной, но так и не дождался вызова в главную команду. Свою роль сыграла дурная репутация. Перед ЧМ-2009 (U-21) Боатенг сбежал со сборов «бундестим» в ночной клуб и вернулся под утро, дыша перегаром. Кевин осознал, что в сборную Германии дорога перекрыта, и принял гражданство Ганы. Оттуда родом его отец.

Кевин сыграл на ЧМ-2010 в ЮАР, в том числе и против сводного брата – Джерома. Но за месяц до старта турнира, в финале Кубка Англии, Кевин-Принс, выступавший за «Портсмут», «сломал» лидера «Челси» и капитана сборной Германии Михаэля Баллака. Выглядело это так, будто полузащитник отомстил стране, которая не вызвала его в главную сборную. Поступок разочаровал и Джерома, который на некоторое время перестал общаться с братом.

Наследие Милана

После ЧМ Кевин перешел в «Дженоа», но «Милан» перехватил полузащитника, взяв в аренду с последующим выкупом. Если у Карло Анчелотти был мегамозг в лице Кака, то Массимилиано Аллегри сделал ставку на Кевина-Принса. Именно он, а также забивное трио Ибрагимович–Пато–Робиньо и подарили «Милану» первое с 2004 года скудетто.

В составе «россонери» Боатенг провел лучший период в карьере, но даже тогда футболиста мучили травмы. Частые пропуски матчей полузащитником впоследствии объяснила его девушка — модель Мелисса Сатта: «Он постоянно травмируется, из-за того что мы занимаемся сексом от семи до десяти раз в неделю. Боюсь, что его мышцы просто не выдерживают такой нагрузки».

В 2011-м Боатенг сравнял счет в матче с «Барселоной» (2:2) так, что в офисе каталонцев наверняка еще не один раз пересматривали повтор гола. Этот эпизод в карьере Кевина так его раскрепостил, что, когда Неймар переходил из «Барсы» в «ПСЖ», Боатенг позволил себе поглумиться над клубом в твиттере. Причем случилось это после поражения каталонцев в Эль-Класико от «Реала» (1:3). «Барселоне» не хватает Неймара? Я лишь спрашиваю, ха-ха-ха», — написал Боатенг. На тот момент Кевин играл за «Лас-Пальмас» и казалось, что карьера бесповоротно скатилась в пропасть.

So this is why Barcelona signed Kevin-Prince Boateng…pic.twitter.com/rkZKyYJxlr

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 21, 2019