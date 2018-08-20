Каникулы строго режима. Роман Еременко возвращается, но все фанаты против

Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Романом Еременко, дисквалифицированного два года назад за употребление кокаина. А через неделю разъяренные фанаты ЦСКА устроили громкую акцию протеста. «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак» — вывесили они баннеры, провожая своего бывшего игрока. Еженедельник «Футбол» — о том, что происходит вокруг самого неоднозначного трансфера этого лета.

В матче 4-го тура РПЛ ЦСКА уверенно обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 и одержал первую победу в сезоне. Впрочем, эта встреча многим запомнилась не только этим. Ведь главные события игры происходили на трибунах армейского клуба. Болельщики ЦСКА передали пламенный привет экс-игроку команды Роману Еременко, разместив у себя на фанатском секторе баннеры с надписями: «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак»», «Про крепкую дружбу в «Спартаке» слышал?» и т.д. История перехода Романа Еременко в «Спартак» только начинает набирать обороты. Трансфер уже успел подлить масло в огонь и так, мягко говоря, непростым взаимоотношениям между фанатами обоих клубов. Но давайте с вами разберемся, с чего все началось и к чему это все привело.

Напоминание: что, где и когда

14 сентября 2016 года в 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов Роман Еременко забил красивый гол в ворота «Байера», с острого угла мощно прострелив между ног Лено, и спас ЦСКА от поражения. Но на следующий день, все российские СМИ говорили не о прекрасной игре финского полузащитника. А о том, что в его организме были обнаружены следы запрещенного препарата, но даже не допинга, а кокаина.

До окончания расследования УЕФА и ФИФА отстранили игрока на месяц от всех матчей, а также от тренировок с клубом и сборной. А потом был вынесен страшный для футболиста вердикт по этому делу: Еременко был признан виновным в нарушении антидопингового регламента и был отстранен от футбола до 6 октября 2018 года. Представители футболиста попытались обжаловать данное решение, хотя бы сократить срок дисквалификации, но УЕФА ответила отказом.

Что в это время делал ЦСКА?

ЦСКА обещал помочь Роману в сложный для него период. «Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде» — заявлял президент клуба Евгений Гинер. Но в итоге, в конце июня 2017 года у Еременко закончился контракт с армейской командой, и он стал свободным агентом. «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать, – прокомментировал данное решение генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

По информации СМИ, у ЦСКА была договоренность с Еременко, что после окончания срока дисквалификации, он продолжит тренироваться с клубом. Но возможно, из-за обиды на уже свой старый клуб, Роман решил проигнорировать договоренность и даже отказался от бонусов, положенных по контракту.

Как Еременко провел дисквалификацию

Все два года дисквалификации футболист находился в основном в Финляндии. Он стал проводить больше времени со своими близкими. В марте 2016 года Роман в 3-й раз стал отцом, у него родился сын Ромео. Но спорт, как и футбол из его жизни никуда не уходил. Он нанял себе персонального тренера, чтобы поддерживать физическую форму. Хотел даже участвовать в берлинском марафоне, но не смог принять участие в забеге из-за дисквалификации УЕФА. В футбол играл с ребятами из любительской лиги, в которой принимали участие игроки разных возрастов: от подростков до взрослых мужиков.

A post shared by Losa (@losa83) on May 1, 2017 at 7:30am PDT

По рассказам отца футболиста, Алексея Еременко-старшего, Роман все эти 2 года очень много тренировался на футбольном поле. По его словам, с такими нагрузками вряд ли сталкиваются игроки во время предсезонных сборов. Сам же Роман все это время вел закрытую жизнь. Старался не общаться с прессой. Лишь однажды дал небольшое интервью одному из финских СМИ, в котором рассказал, что готовится вернуться в футбол, проводя интенсивные тренировки в зале, и что даже дома в Хельсинки часто бегает по лестнице, чтобы держать себя в тонусе. Кстати, самое печальное, что произошло за все время отстранения Еременко, (если не считать саму дисквалификацию) это то, что Роман был вынужден продать один из домов в Финляндии на сумму около 1 млн евро.

Почему именно «Спартак»?

Теперь Еременко постепенно возвращается в футбол. Была даже информация, что финский полузащитник мог уехать играть в Китай. Но футболист хотел продолжить карьеру в России. Тем более, что на игрока претендовали сразу три российских клуба: «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». И если вариант с бывшим клубом отпал сразу, по уже вышесказанным причинам. То выбор в пользу «Спартака», нежели «Краснодара», весьма очевиден.

Во-первых, маленький шаг к подписанию контракта с Еременко «Спартак» сделал еще в феврале, когда к «красно-белым» из швейцарского «Базеля» перебрался младший брат Романа, Сергей.

Во-вторых, агентом братьев Еременко является итальянец Марко Трабукки. Близкий друг Массимо Карреры помог «Спартаку» осуществить ни один трансфер. В частности, можно вспомнить переход Луиса Адриано.

Массимо очень рад и всем передаёт привет! Он стал москвичом до конца десятилетия… поздравляем! pic.twitter.com/oZVARWEqwT — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) May 31, 2017

В-третьих, «Спартак» претендует на чемпионство в РПЛ и еще недавно бился в квалификации Лиги чемпионов. Правда, теперь сыграет в турнире поскромнее — Лиге Европы.

Фанаты «Спартака» тоже против

Переход уже успел наделать шуму. Роман Еременко стал «врагом народа» для фанатов своего бывшего и нового клубов. Армейские болельщики считают его предателем, потому что он перешел к заклятым врагам. А спартаковские фаны изначально были против трансфера, из-за истории с кокаином.

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и «бесплатно»). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба»,- заявила группа фанатов «Спартака». Многие болельщики «красно-белых» даже предрекают финскому футболисту судьбу Романа Широкова. И иронично называют хавбека «Широков версия 2.0».

А когда Еременко выйдет?

Но одно понятно точно, что 23-го сентября, в день, когда состоится первое дерби сезона между «Спартаком» и ЦСКА, Романа на футбольном поле мы не увидим, так как срок его дисквалификации заканчивается 6-го октября. И возможно, дебют Еременко за «Спартак» произойдет только 10-го октября в гостевом матче против красноярского «Енисея».

Роман уже провел первую тренировку со своим новым клубом. «Мне нравится, как выглядит «Спартак» на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у «Спартака» высокие шансы побороться за золотые медали», — сказал футболист после перехода в московский клуб.

Главное, чтобы он вынес урок из двухлетней дисквалификации, и не повторял своих старых ошибок. А сможет ли он вернуться на прежний уровень и полюбят ли его фанаты «Спартака или будут гнобить до конца его контракта, зависит лишь от него самого.

Фото: Global Look Press

Текст: Михаил Серебряков