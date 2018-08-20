Каникулы строго режима. Роман Еременко возвращается, но все фанаты против

Автор: Михаил Серебряков 0

Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Романом Еременко, дисквалифицированного два года назад за употребление кокаина. А через неделю разъяренные фанаты ЦСКА устроили громкую акцию протеста. «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак» — вывесили они баннеры, провожая своего бывшего игрока. Еженедельник «Футбол» — о том, что происходит вокруг самого неоднозначного трансфера этого лета.

Еременко

В матче 4-го тура РПЛ ЦСКА уверенно обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 и одержал первую победу в сезоне. Впрочем, эта встреча многим запомнилась не только этим. Ведь главные события игры происходили на трибунах армейского клуба. Болельщики ЦСКА передали пламенный привет экс-игроку команды Роману Еременко, разместив у себя на фанатском секторе баннеры с надписями: «Обколются своим кокаином и бягут в «Спартак»», «Про крепкую дружбу в «Спартаке» слышал?» и т.д. История перехода Романа Еременко в «Спартак» только начинает набирать обороты. Трансфер уже успел подлить масло в огонь и так, мягко говоря, непростым взаимоотношениям между фанатами обоих клубов. Но давайте с вами разберемся, с чего все началось и к чему это все привело.

Напоминание: что, где и когда

14 сентября 2016 года в 1-м матче группового этапа Лиги чемпионов Роман Еременко забил красивый гол в ворота «Байера», с острого угла мощно прострелив между ног Лено, и спас ЦСКА от поражения. Но на следующий день, все российские СМИ говорили не о прекрасной игре финского полузащитника. А о том, что в его организме были обнаружены следы запрещенного препарата, но даже не допинга, а кокаина.

До окончания расследования УЕФА и ФИФА отстранили игрока на месяц от всех матчей, а также от тренировок с клубом и сборной. А потом был вынесен страшный для футболиста вердикт по этому делу: Еременко был признан виновным в нарушении антидопингового регламента и был отстранен от футбола до 6 октября 2018 года. Представители футболиста попытались обжаловать данное решение, хотя бы сократить срок дисквалификации, но УЕФА ответила отказом.

Еременко

Что в это время делал ЦСКА?

ЦСКА обещал помочь Роману в сложный для него период. «Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде» — заявлял президент клуба Евгений Гинер. Но в итоге, в конце июня 2017 года у Еременко закончился контракт с армейской командой, и он стал свободным агентом. «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать, – прокомментировал данное решение генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

По информации СМИ, у ЦСКА была договоренность с Еременко, что после окончания срока дисквалификации, он продолжит тренироваться с клубом. Но возможно, из-за обиды на уже свой старый клуб, Роман решил проигнорировать договоренность и даже отказался от бонусов, положенных по контракту.

Как Еременко провел дисквалификацию

Все два года дисквалификации футболист находился в основном в Финляндии. Он стал проводить больше времени со своими близкими. В марте 2016 года Роман в 3-й раз стал отцом, у него родился сын Ромео. Но спорт, как и футбол из его жизни никуда не уходил. Он нанял себе персонального тренера, чтобы поддерживать физическую форму. Хотел даже участвовать в берлинском марафоне, но не смог принять участие в забеге из-за дисквалификации УЕФА. В футбол играл с ребятами из любительской лиги, в которой принимали участие игроки разных возрастов: от подростков до взрослых мужиков.

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По рассказам отца футболиста, Алексея Еременко-старшего, Роман все эти 2 года очень много тренировался на футбольном поле. По его словам, с такими нагрузками вряд ли сталкиваются игроки во время предсезонных сборов. Сам же Роман все это время вел закрытую жизнь. Старался не общаться с прессой. Лишь однажды дал небольшое интервью одному из финских СМИ, в котором рассказал, что готовится вернуться в футбол, проводя интенсивные тренировки в зале, и что даже дома в Хельсинки часто бегает по лестнице, чтобы держать себя в тонусе. Кстати, самое печальное, что произошло за все время отстранения Еременко, (если не считать саму дисквалификацию) это то, что Роман был вынужден продать один из домов в Финляндии на сумму около 1 млн евро.

Почему именно «Спартак»?

Теперь Еременко постепенно возвращается в футбол. Была даже информация, что финский полузащитник мог уехать играть в Китай. Но футболист хотел продолжить карьеру в России. Тем более, что на игрока претендовали сразу три российских клуба: «Краснодар», ЦСКА и «Спартак». И если вариант с бывшим клубом отпал сразу, по уже вышесказанным причинам. То выбор в пользу «Спартака», нежели «Краснодара», весьма очевиден.

Во-первых, маленький шаг к подписанию контракта с Еременко «Спартак» сделал еще в феврале, когда к «красно-белым» из швейцарского «Базеля» перебрался младший брат Романа, Сергей.

Во-вторых, агентом братьев Еременко является итальянец Марко Трабукки. Близкий друг Массимо Карреры помог «Спартаку» осуществить ни один трансфер. В частности, можно вспомнить переход Луиса Адриано.

В-третьих, «Спартак» претендует на чемпионство в РПЛ и еще недавно бился в квалификации Лиги чемпионов. Правда, теперь сыграет в турнире поскромнее — Лиге Европы.

Фанаты «Спартака» тоже против

Переход уже успел наделать шуму. Роман Еременко стал «врагом народа» для фанатов своего бывшего и нового клубов. Армейские болельщики считают его предателем, потому что он перешел к заклятым врагам. А спартаковские фаны изначально были против трансфера, из-за истории с кокаином.

«Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и «бесплатно»). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба»,- заявила группа фанатов «Спартака». Многие болельщики «красно-белых» даже предрекают финскому футболисту судьбу Романа Широкова. И иронично называют хавбека «Широков версия 2.0».

А когда Еременко выйдет?

Но одно понятно точно, что 23-го сентября, в день, когда состоится первое дерби сезона между «Спартаком» и ЦСКА, Романа на футбольном поле мы не увидим, так как срок его дисквалификации заканчивается 6-го октября. И возможно, дебют Еременко за «Спартак» произойдет только 10-го октября в гостевом матче против красноярского «Енисея».

Роман Еременко

Роман уже провел первую тренировку со своим новым клубом. «Мне нравится, как выглядит «Спартак» на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у «Спартака» высокие шансы побороться за золотые медали», — сказал футболист после перехода в московский клуб.

Главное, чтобы он вынес урок из двухлетней дисквалификации, и не повторял своих старых ошибок. А сможет ли он вернуться на прежний уровень и полюбят ли его фанаты «Спартака или будут гнобить до конца его контракта, зависит лишь от него самого.

Фото: Global Look Press
Текст: Михаил Серебряков

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