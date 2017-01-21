Камерунское чудо. С кем Валерий Непомнящий покорил Италию

Их никто не знал и в них никто не верил. Сборная Камеруна чудом пробилась на чемпионат мира-1990 вместе с начинающим тренером из Советского Союза. Африканские андердоги обыграли действующего чемпиона — Аргентину, с первого места вышли из группы и дошли до четвертьфинала, где Англии потребовалось 120 минут, чтобы их остановить. Еженедельник «Футбол» напоминает об удивительной команде Валерия Непомнящего и рассказывает о судьбах футболистов.

Эмманюэль Кунде (60)

Рослый, но не очень подвижный центральный защитник. Забивал с пенальти Шилтону в четвертьфинале против англичан. Еще до работы с Непомнящим дважды завоевывал Кубок Африки, а вместе с «Канон Яунде» становился национальным чемпионом трижды. Отметился во французских «Лавале» и «Реймсе». Как тренер выигрывал чемпионат Габона. Уже более 10 лет — техдиректор габонского «Битама».

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Франсуа Омам-Бийик (50)

Один из лучших форвардов в истории Черного континента в 20 лет выиграл чемпионат Камеруна и переехал во Францию. Поиграл в «Ренне», «Кане», «Марселе» и других местных командах, а также в Италии и Мексике. Брат Бийка отметился в шуйском «Спартаке-Телеком» и планировал стать россиянином. С 2013 года Франсуа — главный тренер габонского «Битама».

Андре Кана-Бийик (51)

Опорный полузащитник, старший брат Франсуа, отец защитника «Кайсериспора» Жана-Армеля. Из «Диамант Яунде» попал в сборную и доходил дважды до финала Кубка Африки. В 1988-м перешел в «Мец», но практически не играл, зато раскрылся в «Гавре». Был удален уже в первом матче Камеруна на ЧМ-1990 против Аргентины. Андре настоял на том, чтобы сын выступал не за сборную Португалии, а за Камерун.

Луи-Поль М’Феде († 52)

Икона «Канон Яунде». В столичной команде Луи сформировался как полузащитник, стал лидером, с которым команда с интервалом в 10 лет побеждала в чемпионате Камеруна. Здесь же в 2013-м, уже будучи тренером, Луи скончался от легочной инфекции. Полузащитника теплым словом вспоминают и в «Ренне». М`Феде был одним из тех, кто в 1983-м вытащил «красно-черных» из Лиги 2.

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Томас Н’Коно (61)

За несколько дней до дебюта на ЧМ-1990 основной вратарь Камеруна Жозеф-Антуан Белл раскритиковал методы Непомнящего и был отправлен на лавку. Его заменил Н’Коно, отстоявший на ноль против Аргентины с Диего Марадоной. Томас провел яркую карьеру в Ла Лиге, в частности, 9 лет выступал за «Эспаньол» и некоторое время работал тренером вратарей «попугаев». Сейчас представляет штаб сборной Камеруна.

Сирилл Маканаки (61)

Атакующий полузащитник начинал во французских любительских клубах. Его заметили в «Газелеке» из Аяччо. Во Франции не заиграл, поменял много местных команд и решился на переезд в Испанию, где выступал за «Депортиво» и «Вильярреал». Отметился в чемпионатах Израиля и Эквадора. Карьеру в сборной завершил в 1992-м. Сейчас продает недвижимость, работая риелтором.

Роджер Милла (64)

В 1990-м ему было 38 лет. В Италию он должен был поехать в качестве комментатора, но ему позвонил сам президент и попросил помочь сборной. Роджер выходил лишь на замену в пару к Омам-Бийику. Милла забил пять голов, отмечая каждый из них танцем у углового флажка. На следующем чемпионате 42-летний форвард забил России и установил рекорд. Сейчас Милла — живое воплощение камерунского футбола.

Жюль Онана (52)

Центральный защитник, сыгравший в дуэте с Кунде. Сменил не один клуб из Яунде, но лишь с «Каноном» побеждал в чемпионате и Кубке Камеруна. В 1992-м футболиста признали лучшим в стране. В 30 лет Онана решился на переезд в Европу. Неудачный опыт в «Тулузе» заставил Жюля переехать в Польшу, где он и завершил карьеру. Сейчас Онана живет в Индонезии и работает футбольным агентом.

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Бертен Эбвелле (54)

Левый защитник, всю карьеру посвятивший «Тоннеру» из столицы Камеруна. В 22 года Бертен дебютировал в сборной. На чемпионате мира в Италии крайний защитник выходил во всех матчах, хотя прежде не считался игроком основы. После завершения карьеры не планировал стать тренером, но в 2005-м был приглашен в родной «Тоннер». Спустя 7 лет Эбвелле заменил Йеби Майеби в «Тико Юнайтед».

Эмиль Мбу (50)

Атакующий полузащитник, участник двух чемпионатов мира и чемпион Камеруна в составе столичного «Диаманта». В отличие от многих соотечественников, Мбу не насобирал почестей и медалей, но при этом провел очень яркую карьеру. Он поиграл во Франции, Швейцарии, Португалии, Катаре, Сингапуре и Малайзии. Камерунец открыл собственную академию в США, а также тренирует детей в команде «Роквиль».

Стефен Татав (53)

Правый защитник и капитан главной сенсации ЧМ-1990. В ночь перед игрой с Анголой В.Н. пошел проверять игроков и застал только одного. Все остальные отправились в клуб. Наш тренер в шоке поехал за футболистами, к нему подошел капитан и сказал: «Коуч, не волнуйся, сейчас дотанцуем и в отель». Тогда Непомнящий понял, что для камерунцев танцы — важнейший ритуал. Сейчас Татав работает в местной федерации футбола.

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Виктор Н`Дип (49)

Центральный защитник, сыгравший в 86 матчах в футболке национальной сборной и поучаствовавший в двух чемпионатах мира. Виктор родился в столице, но как игрок сложился в городке Кумба, где выступал за местный «Камарк». После успешного периода в камерунском «Олимпике» он переехал в США, где играл за гавайский «Тсунами». Сейчас вернулся в Кумбу и ведет скрытный образ жизни.

Валерий Непомнящий (73)

После окончания Высшей школы тренеров Валерий Непомнящий работал с «Колхозчи» и юношеской сборной Туркменской ССР. В 1988-м по линии Госкомспорта был командирован в Камерун. Вместе с Львом Броварским изначально работал с молодежкой. «Общались через переводчика. Игроки не были закреплены за клубами. Не было контрактов, не было ничего. Из-за кризиса не хватало средств даже на экипировку», — вспомнил Непомнящий. Тренер едва не потерял работу в национальной сборной, когда чуть не провалил отбор к ЧМ-1990. Его планировали заменить более именитым специалистом, но министр спорта отстоял советского тренера. Камерунцы стали главным открытием чемпионата в Италии и первой африканской сборной, дошедшей до четвертьфинала. Подобный успех смог повторить лишь Сенегал в 2002-м. Яркую тренерскую карьеру Валерий Кузьмич продолжил уже в Китае, Южной Корее, Японии, Турции и Узбекистане, а в 2008-м вернулся в Россию. Возглавлял «Томь», был советником президента ЦСКА.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media