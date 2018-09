Календарь Лиги Европы УЕФА-2018/2019

Лига Европы УЕФА-2018/2019

Группа А

Байер

АЕК Ларнака

Цюрих

Лудогорец

Группа B

РБ Зальцбург

Русенборг

Селтик

РБ Лейпциг

Группа C

Славия Прага

Бордо

Копенгаген

Зенит

Группа D

Андерлехт

Спартак Трнава

Динамо Загреб

Фенербахче

Группа E

Арсенал

Спортинг

Ворскла

Карабах

Группа F

Милан

Бетис

Олимпиакос

Дюделанж

Группа G

Рапид Вена

Вильярреал

Спартак

Рейнджерс

Группа H

Марсель

Айнтрахт Франкфурт

Лацио

Аполлон

Группа I

Генк

Мальмё

Сарпсборг 08

Бешикташ

Группа J

Стандард

Севилья

Акхисар Беледийе

Краснодар

Группа K

Яблонец

Ренн

Динамо Киев

Астана

Группа L

Челси

ПАОК

МОЛ-Види

БАТЭ

The official result of the #UELdraw ! 🤩

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

1 тур

20 сентября

Динамо Киев — Астана

Ренн — Яблонец

Вильярреал — Рейнджерс

Рапид Вена — Спартак

Марсель — Айнтрахт Ф

Лацио — Аполлон

Бешикташ — Сарпсборг

Генк — Мальме

Севилья — Стандард

Акхисар Беледие — Краснодар

ПАОК — Челси

МОЛ-Види — БАТЭ

АЕК Ларнака — Цюрих

Лудогорец — Байер

РБ Лейпциг — РБ Зальцбург

Селтик — Русенборг

Славия — Бордо

Копенгаген — Зенит

Спартак Трнава — Андерлехт

Динамо Загреб — Фенербахче

Спортинг — Карабах

Арсенал — Ворскла

Дюделанж — Милан

Олимпиакос – Бетис

2 тур

4 октября

Астана — Ренн

Байер — АЕК Ларнака

Цюрих — Лудогорец

Русенборг — РБ Лейпциг

Ред Булл — Селтик

Бордо — Копенгаген

Зенит — Славия

Фенербахче — Спартак Трнава

Андерлехт — Динамо Загреб

Ворскла — Спортинг

Карабах — Арсенал

Бетис — Дюделанж

Милан — Олимпиакос

Яблонец — Динамо Киев

Спартак — Вильярреал

Рейнджерс — Рапид Вена

Аполлон — Марсель

Айнтрахт Франкфурт — Лацио

Мальме — Бешикташ

Сарпсборг — Генк

Краснодар — Севилья

Стандард — Акхисар Беледие

БАТЭ — ПАОК

Челси — МОЛ-Види

3 тур

25 октября

Цюрих — Байер

АЕК Ларнака — Лудогорец

Ред Булл — Русенборг

РБ Лейпциг — Селтик

Зенит — Бордо

Копенгаген — Славия

Андерлехт — Фенербахче

Спартак Трнава — Динамо Загреб

Карабах — Ворскла

Спортинг — Арсенал

Милан — Бетис

Дюделанж — Олимпиакос

Ренн — Динамо Киев

Яблонец — Астана

Рейнджерс — Спартак

Вильярреал — Рапид Вена

Айнтрахт Ф — Аполлон

Марсель — Лацио

Сарпсборг — Мальме

Бешикташ — Генк

Стандард — Краснодар

Севилья — Акхисар Беледие

Челси — БАТЭ

ПАОК — МОЛ-Види

4 тур

8 ноября

Астана — Яблонец

Динамо Киев — Ренн

Спартак — Рейнджерс

Рапид Вена — Вильярреал

Аполлон — Айнтрахт Ф

Лацио — Марсель

Мальме — Сарпсборг

Генк — Бешикташ

Краснодар — Стандард

Акхисар Беледие — Севилья

БАТЭ — Челси

МОЛ-Види — ПАОК

Фенербахче — Андерлехт

Байер — Цюрих

Лудогорец — АЕК Ларнака

Русенборг — Ред Булл

Селтик — РБ Лейпциг

Славия — Копенгаген

Бордо — Зенит

Динамо Загреб — Спартак Трнава

Ворскла — Карабах

Арсенал — Спортинг

Бетис — Милан

Олимпиакос — Дюделанж

5 тур

29 ноября

Спартак — Рапид Вена

Астана — Динамо Киев

Цюрих — АЕК Ларнака

Байер — Лудогорец

Ред Булл — РБ Лейпциг

Русенборг — Селтик

Зенит — Копенгаген

Бордо — Славия

Андерлехт — Спартак Трнава

Фенербахче — Динамо Загреб

Карабах — Спортинг

Ворскла — Арсенал

Милан — Дюделанж

Бетис — Олимпиакос

Краснодар — Акхисар Беледие

БАТЭ — МОЛ-Види

Яблонец — Ренн

Рейнджерс — Вильярреал

Айнтрахт Ф — Марсель

Аполлон — Лацио

Сарпсборг — Бешикташ

Мальме — Генк

Стандард — Севилья

Челси – ПАОК

🇷🇺💪 Dzyuba has 7 goals in 8 @fczenit_en games this season.

Will he be among the top #UEL goalscorers? 🤔 pic.twitter.com/vCROLh6ZkJ

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 11, 2018