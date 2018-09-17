Календарь Лиги чемпионов УЕФА-2018/2019

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига чемпионов УЕФА-2018/2019

 

Групповой этап

Группа А

Атлетико

Боруссия Д

Монако

Брюгге

 Группа В

Барселона

Тоттенхэм

ПСВ

Интер

 Группа C

ПСЖ

Наполи

Ливерпуль

Црвена Звезда

Группа D

Локомотив

Порту

Шальке

Галатасарай

Группа E

Бавария

Бенфика

Аякс

АЕК

Группа F

Манчестер Сити

Шахтер

Лион

Хоффенхайм

 Группа G

Реал

Рома

ЦСКА

Виктория

 Группа H

Ювентус

Манчестер Юнайтед

Валенсия

Янг Бойз

Расписание матчей группового этапа

1 ТУР

18 сентября, вторник

Барселона — ПСВ

Интер — Тоттенхэм

Брюгге — Боруссия Д

Монако – Атлетико

Ливерпуль — ПСЖ

Црвена Звезда — Наполи

Галатасарай — Локомотив

Шальке — Порту

19 сентября, среда

Аякс — АЕК

Шахтер — Хоффенхайм

Бенфика -Бавария

Манчестер Сити — Лион

Реал — Рома

Виктория — ЦСКА

Янг Бойз — Манчестер Юнайтед

Валенсия – Ювентус

2 ТУР

2 октября, вторник

Хоффенхайм -Манчестер Сити

Бавария — Аякс

АЕК — Бенфика

Лион — Шахтер

ЦСКА — Реал

Рома -Виктория

3 октября, среда

ПСЖ — Црвена Звезда

Локомотив — Шальке

Ювентус — Янг Бойз

Атлетико — Брюгге

Боруссия Д — Монако

Тоттенхэм — Барселона

ПСВ — Интер

Наполи — Ливерпуль

Порту — Галатасарай

Манчестер Юнайтед — Валенсия

 

3 ТУР

23 октября, вторник

Янг Бойз -Валенсия

АЕК — Бавария  —

Аякс — Бенфика               —

Хоффенхайм — Лион

Шахтер               — Манчестер Сити

Рома — ЦСКА

Реал -Виктория

Манчестер Юнайтед — Ювентус

24 октября, среда

Брюгге — Монако

ПСВ — Тоттенхэм

Боруссия Д — Атлетико

Барселона — Интер

ПСЖ — Наполи

Ливерпуль — Црвена Звезда

Локомотив — Порту

Галатасарай — Шальке

 

4 ТУР

6 ноября, вторник

Монако — Брюгге

Атлетико — Боруссия Д

Тоттенхэм — ПСВ

Интер – Барселона

Црвена Звезда — Ливерпуль

Наполи — ПСЖ

Порту — Локомотив

Шальке – Галатасарай

7 ноября, среда

ЦСКА — Рома

Валенсия — Янг Бойз

Бавария — АЕК

Бенфика — Аякс

Лион — Хоффенхайм

Манчестер Сити — Шахтер

Виктория — Реал

Ювентус — Манчестер Юнайтед

5 ТУР

27 ноября, вторник

ЦСКА — Виктория

АЕК — Аякс

Бавария — Бенфика

Хоффенхайм — Шахтер

Лион — Манчестер Сити

Рома — Реал

Манчестер Юнайтед — Янг Бойз

Ювентус — Валенсия

28 ноября, среда

Атлетико — Монако

Локомотив — Галатасарай

Боруссия Д — Брюгге

ПСВ — Барселона

Тоттенхэм — Интер

ПСЖ — Ливерпуль

Наполи — Црвена Звезда

Порту — Шальке

6 ТУР

11 декабря, вторник

Галатасарай — Порту

Шальке — Локомотив

Брюгге — Атлетико

Монако — Боруссия Д

Барселона — Тоттенхэм

Интер — ПСВ

Ливерпуль — Наполи

Црвена Звезда — ПСЖ

12 декабря, среда

Реал — ЦСКА

Виктория — Рома

Аякс — Бавария

Бенфика- АЕК

Шахтер — Лион

Манчестер Сити — Хоффенхайм

Янг Бойз — Ювентус

Валенсия — Манчестер Юнайтед

Фото: Global Look Press, Legion Media

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