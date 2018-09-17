Календарь Лиги чемпионов УЕФА-2018/2019

Лига чемпионов УЕФА-2018/2019
Групповой этап
Группа А
Атлетико
Боруссия Д
Монако
Брюгге
Группа В
Барселона
Тоттенхэм
ПСВ
Интер
Группа C
ПСЖ
Наполи
Ливерпуль
Црвена Звезда
Группа D
Локомотив
Порту
Шальке
Галатасарай
#СноваВДеле pic.twitter.com/vIC1n0WBKx
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 16, 2018
Группа E
Бавария
Бенфика
Аякс
АЕК
Группа F
Манчестер Сити
Шахтер
Лион
Хоффенхайм
Группа G
Реал
Рома
ЦСКА
Виктория
Кто не успел побывать в новых Лужниках во время #ЧМ2018, тот не опоздал! ☺
Теперь официально: домашние матчи #ЦСКА в Лиге чемпионов-2018/19 пройдут на стадионе, который два месяца назад принял финал мундиаля!https://t.co/wALf22bNiX pic.twitter.com/ck09iABqIQ
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 14, 2018
Группа H
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Янг Бойз
Расписание матчей группового этапа
1 ТУР
18 сентября, вторник
Барселона — ПСВ
Интер — Тоттенхэм
Брюгге — Боруссия Д
Монако – Атлетико
Ливерпуль — ПСЖ
Црвена Звезда — Наполи
Галатасарай — Локомотив
Шальке — Порту
19 сентября, среда
Аякс — АЕК
Шахтер — Хоффенхайм
Бенфика -Бавария
Манчестер Сити — Лион
Реал — Рома
Виктория — ЦСКА
Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
Валенсия – Ювентус
2 ТУР
2 октября, вторник
Хоффенхайм -Манчестер Сити
Бавария — Аякс
АЕК — Бенфика
Лион — Шахтер
ЦСКА — Реал
Рома -Виктория
3 октября, среда
ПСЖ — Црвена Звезда
Локомотив — Шальке
Ювентус — Янг Бойз
Атлетико — Брюгге
Боруссия Д — Монако
Тоттенхэм — Барселона
ПСВ — Интер
Наполи — Ливерпуль
Порту — Галатасарай
Манчестер Юнайтед — Валенсия
3 ТУР
23 октября, вторник
Янг Бойз -Валенсия
АЕК — Бавария —
Аякс — Бенфика —
Хоффенхайм — Лион
Шахтер — Манчестер Сити
Рома — ЦСКА
Реал -Виктория
Манчестер Юнайтед — Ювентус
24 октября, среда
Брюгге — Монако
ПСВ — Тоттенхэм
Боруссия Д — Атлетико
Барселона — Интер
ПСЖ — Наполи
Ливерпуль — Црвена Звезда
Локомотив — Порту
Галатасарай — Шальке
4 ТУР
6 ноября, вторник
Монако — Брюгге
Атлетико — Боруссия Д
Тоттенхэм — ПСВ
Интер – Барселона
Црвена Звезда — Ливерпуль
Наполи — ПСЖ
Порту — Локомотив
Шальке – Галатасарай
7 ноября, среда
ЦСКА — Рома
Валенсия — Янг Бойз
Бавария — АЕК
Бенфика — Аякс
Лион — Хоффенхайм
Манчестер Сити — Шахтер
Виктория — Реал
Ювентус — Манчестер Юнайтед
5 ТУР
27 ноября, вторник
ЦСКА — Виктория
АЕК — Аякс
Бавария — Бенфика
Хоффенхайм — Шахтер
Лион — Манчестер Сити
Рома — Реал
Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
Ювентус — Валенсия
28 ноября, среда
Атлетико — Монако
Локомотив — Галатасарай
Боруссия Д — Брюгге
ПСВ — Барселона
Тоттенхэм — Интер
ПСЖ — Ливерпуль
Наполи — Црвена Звезда
Порту — Шальке
6 ТУР
11 декабря, вторник
Галатасарай — Порту
Шальке — Локомотив
Брюгге — Атлетико
Монако — Боруссия Д
Барселона — Тоттенхэм
Интер — ПСВ
Ливерпуль — Наполи
Црвена Звезда — ПСЖ
12 декабря, среда
Реал — ЦСКА
Виктория — Рома
Аякс — Бавария
Бенфика- АЕК
Шахтер — Лион
Манчестер Сити — Хоффенхайм
Янг Бойз — Ювентус
Валенсия — Манчестер Юнайтед
Фото: Global Look Press, Legion Media