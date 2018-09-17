Календарь Лиги чемпионов УЕФА-2018/2019

Лига чемпионов УЕФА-2018/2019

Групповой этап

Группа А

Атлетико

Боруссия Д

Монако

Брюгге

Группа В

Барселона

Тоттенхэм

ПСВ

Интер

Группа C

ПСЖ

Наполи

Ливерпуль

Црвена Звезда

Группа D

Локомотив

Порту

Шальке

Галатасарай

Группа E

Бавария

Бенфика

Аякс

АЕК

Группа F

Манчестер Сити

Шахтер

Лион

Хоффенхайм

Группа G

Реал

Рома

ЦСКА

Виктория

Кто не успел побывать в новых Лужниках во время #ЧМ2018 , тот не опоздал! ☺

Теперь официально: домашние матчи #ЦСКА в Лиге чемпионов-2018/19 пройдут на стадионе, который два месяца назад принял финал мундиаля!https://t.co/wALf22bNiX pic.twitter.com/ck09iABqIQ

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 14, 2018