Как устроен российский футбол. Политическая карта РФС и его окрестностей

В российском футболе воцарился статус-кво. Это не значит, что все в нем всем довольны. Российский футбол наверняка нуждается в реформах. Он теряет аудиторию, результаты и деньги. Но есть четкий сигнал: до чемпионата мира 2018 года не будет никаких масштабных реформ — ни пересмотра лимита на легионеров, ни обратного перехода на систему «весна-осень», ни сокращения или увеличения Премьер-лиги. Никто не хочет делать резких движений, все боятся, что конструкция может рухнуть в самый неподходящий момент. Еженедельник «Футбол» составил политическую карту РФС, расставил на ней ключевые фигуры и дал необходимые пояснения, как сейчас устроен российский футбол.

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ВИТАЛИЙ МУТКО

Президент Российского футбольного союза зачистил вокруг себя все пространство. Сейчас нет ни одной фигуры, способной бросить вызов главенству Виталия Мутко в футбольном сообществе ни по статусу, ни по влиянию. До 2018 года весь футбол, похоже, отдан вице-премьеру под контроль. И если не случится чего-то экстраординарного (например, жесткого провала сборной России на Кубке конфедераций или прямого вмешательства политики), президенту РФС ничего не угрожает.

На данный момент считается, что только вице-премьер по вопросам спорта способен контролировать весь спектр вопросов подготовки к чемпионату мира. А всем возможным конкурентам все это строительство стадионов и прочая подготовка кажутся делом крайне хлопотным и неблагодарным, а риск провала – слишком большим, чтобы реально нацеливаться на это место. Но если когда-то кто-то и задается вопросом, не пора ли снимать Виталия Мутко, он слышит в ответ: «А чемпионат мира ты что ли проведешь?»

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БЛИЖНИЙ КРУГ

Сергей Прядкин. Несмотря на скандалы и многочисленных врагов, остается вторым человеком в российском футболе. Везде, куда Виталий Мутко не может поехать сам, но присутствие статусного лица необходимо, он посылает вместо себя Прядкина. При этом президент РФПЛ остается лоббистом российских топ-клубов и их голосом. Именно поэтому его позиция по принципиальным вопросам может меняться так часто: он озвучивает ту позицию, которая на данный момент близка боссам больших команд, а там далеко не всегда царит единодушие. Кроме того, позицию Сергея Прядкина иногда корректирует Виталий Мутко. Обычно за ним и остается последнее слово.

Алексей Сорокин. Гендиректор оргкомитета Россия-2018 пока шаг за шагом делает хорошую карьеру. Десять лет назад Алексей Сорокин был некрупным чиновником мэрии, который отвечал за проведение в Москве финала Лиги чемпионов, а сейчас круг его связей необычно широк. Он почти всегда сопровождает Виталия Мутко, когда тому надо в высоких кабинетах предметно говорить о ходе подготовки к ЧМ-2018. Он теперь лично знаком со всеми значимыми чиновниками УЕФА и ФИФА — он отлично знает английский язык, и когда надо оперативно решить какой-то важный вопрос, в том же УЕФА или ФИФА предпочтут первым делом связаться с ним, а не с Мутко.

Все чаще Сорокина сравнивают с Дмитрием Чернышенко, который возглавлял Оргкомитет Сочи-2014, а потом в награду получил должности главы «Газпром-медиа» и главы правления Континентальной хоккейной лиги. Калибр влияния Алексея Сорокина меньше. Но после ЧМ-2018 именно он может стать тем человеком, кто заменит Виталия Мутко на посту президента РФС. Вопрос только, стоит ли это воспринимать как награду.

Александр Алаев. На гендиректоре РФС лежит оперативное управление Российским футбольным союзом, и за последнее время он прибавил в аппаратном весе. Он вправе решать какие-то текущие вопросы, но минимум раз в неделю обязан появляться у Виталия Мутко на доклад.

Денис Рогачев. Главный юрист российского футбола. Ценность его высока, и при любых президентах РФС он становится все влиятельнее и влиятельнее, хотя всегда считался человеком Мутко. Мимо Рогачева не может пройти ни один юридический документ, будь то контракт с главным тренером сборной России или регламент чемпионата страны. Рассказывают, в том числе он разрабатывал и процесс выборов Николая Толстых на пост президента РФС, и он же – план его смещения с должности. Также Денис Рогачев считается наставником многих молодых юристов, которые начинали у него в РФС, а сейчас ведут дела футболистов, в том числе при спорах с РФС или клубами.

Петр Макаренко. Глава компании «Телеспорт», через которую РФС когда-то вел всю свою маркетинговую деятельность и через которую заключал почти все спонсорские контракты и прокачивал деньги, почти вышел из круга доверия Виталия Мутко. Наблюдатели объясняют это просто: «Телеспорт» якобы должен РФС крупную сумму, но не может рассчитаться.

Игорь Ефремов. Президент ФНЛ не то чтобы влиятелен в этой компании. Но когда понадобился человек, который в качестве кандидата в президенты РФС подстрахует Мутко и Прядкина и когда надо без вопросов снимет свою кандидатуру, выбор был сделан в пользу Ефремова.

Андрей Соколов. У ПФЛ хорошие отношения с Прядкиным и Ефремовым. В последнее время Соколов активно вносил свои предложения по реформированию фундамента российского футбола. Но до 2018 года, похоже, эти предложения приняты не будут.

Александр Зорков. Тот самый человек, который курирует работу с регионалами. Потенциально очень влиятельная должность. Регионалы – это те суровые мужики и деды, которые выбирают на конференциях РФС президентов или исполком. По сути, от их голосов во многом зависит, каким быть российскому футболу.

Сергей Анохин. Вышел на первый план, когда понадобился человек, который войдет в прямую конфронтацию с Толстых. В ответ все узнали, что в свое время Сергей Анохин написал книгу «Самки». Обладает большими карьерными амбициями. Рассчитывает со временем возглавить одну из лиг или получить более влиятельную должность в РФС.

ТОП-КЛУБЫ

Алексей Миллер. Глава «Газпрома» и фактический владелец «Зенита» является больше болельщиком, чем футбольным функционером. Рассказывают, что именно от него шла идея сделать в чемпионате России закрытую лигу, откуда никто не вылетает. При этом Алексей Миллер, похоже, ввел в «Зените» экономичный режим и установил запрет на крупные трансферы вроде покупки Халка за 60 млн: при всей своей болельщицкой страсти глава «Газпрома» прежде всего политик и понимает, что сейчас крупные траты будут восприниматься негативно.

Александр Дюков. Доверенное лицо Миллера в вопросах финансовых потоков, проходящих через «Зенит». Рассказывают, Дюков не так чтобы увлечен «Зенитом» и несколько раз просился отойти от футбола, но вот уже несколько лет ему никого не могут найти на замену.

Леонид Федун. Из всех владельцев топ-клубов наиболее близок к Виталию Мутко. Постоянно финансирует какие-то программы РФС. Один из последних таких проектов — молодежная сборная России, которую возглавил бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов.

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Евгений Гинер. В последнее время не так активен в футбольном поле деятельности. Это связывают и с финансовыми проблемами, и с ослаблением влияния Сергея Иванова (экс-глава Администрации президента РФ и большой болельщик ЦСКА).

Сергей Галицкий. Один из тех, кто считается резервом роста российского футбола. Рассказывают, то и дело Виталий Мутко предлагает ему возглавить то один комитет, то другой. И почти каждый раз Сергей Галицкий честно отвечает тремя словами: «Денег не дам».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Валерий Газзаев. Единственная официальная оппозиция Мутко. Валерий Газзаев в статусе депутата Госдумы последовательно критикует все, что делает Виталий Мутко. Считается главным претендентом на пост президента РФС, если нынешний глава все-таки сорвется в пропасть. В РФС ходят слухи, что перед последними выборами президента Российского футбольного союза, где Газзаев был реальным претендентом, у них с Мутко состоялась встреча. Переговоры закончились ничем, и Газзаев пошел до конца.

Станислав Черчесов. Главный тренер сборной не сам является угрозой для статус-кво, а выступление его команды. Выступление сборной России всегда было катализатором изменений: проиграли Португалии 1:7 — и не стало у руля РФС Колоскова, не вышли на ЧМ-2010 — и вынужден был уйти Мутко, провалились на Евро-2012 — внезапно подал в отставку Фурсенко, неудачно съездили на ЧМ-2014 — сняли Толстых. Кубок конфедераций, может быть, и не такого статуса турнир, но если там сборная России не выйдет из группы, это может плохо закончиться. Вопрос -для кого. Виталий Мутко на последней конференции, передавая слово Черчесову, объявил: «Вот тот, кто ответит за все».

Станислав Черчесов отлично понимает весь расклад. Сам он, похоже, решил, что для него сейчас главное — не вступить в какой-нибудь конфликт — с клубами, футбольными боссами и особенно с игроками. Большинство проблем у сборной вырастало как раз из внутренних конфликтов. Вроде бы у Черчесова пока получается. Как рассказывают очевидцы, во время последнего контрольного матча с Бельгией в раздевалке российской сборной между игроками состоялся жесткий разговор, и вел его капитан команды Игорь Акинфеев. То есть у главного тренера пока есть поддержка игроков.

Курбан Бердыев. Считается основным претендентом на пост главного тренера сборной России, если вдруг он освободится. И тут уже наставник «Ростова» сможет выдвигать любые условия.

Андрей Будогосский. Судейские скандалы — это то, что может перессорить влиятельных владельцев клубов и взорвать спокойствие. В России у судейского корпуса клановая структура. Каждый клан имеет своего предводителя, и они по кругу возглавляют официальные органы. Потом их снимают, и они уходят в оппозицию и ждут, когда снова пробьет их час. Сейчас время Андрея Будогосского, но конец чемпионата по традиции — самый тяжелый период, который могут пережить не все.

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АГЕНТЫ

Сохраняют влияние на многие процессы через игроков. Ключевые фигуры в этом бизнесе практически те же. Например, Павел Андреев — фактический агент Алексея Миранчука и многое решает в ситуации с возможным его уходом из «Локомотива». Алексей Рыскин близок к «Ростову». Константин Сарсания и Герман Ткаченко входят в пул агентов, которые контролируют большую часть игроков национальной сборной. Но есть и относительно новое имя — Тимур Гурцкая. Впервые его «засветили» при переходе Мельгарехо в «Спартак». Но он был центральной фигурой и в других ключевых трансферах сезона, который может стать для спартаковцев золотым.

ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Даже во времена блогеров и фейковых аккаунтов в соцсетях пресса продолжает влиять на процессы. Но имена лидеров мнений меняются. Василий Уткин с уходом с телевидения потерял большую часть влияния. Зато Валерий Карпин, став лицом «Матч ТВ», занял нишу самого авторитетного футбольного эксперта. Колонки Ильи Казакова в еженедельнике «Футбол» и «СЭ», а также его единственная программа о футболе на федеральном неспортивном канале являются источниками публичного инсайда для футбольного мира. «СЭ» восстановил свое влияние, и кроме Игоря Рабинера одной из ключевых фигур в издании является Сергей Егоров. Юрий Дудь продолжает «жечь» в нише главного критика российского футбола. Его ресурс sports.ru сейчас ведет отчаянную войну с Сергеем Прядкиным и «Матч ТВ». Евгений Дзичковский и «Советский Спорт» снизили активность, но остаются на политической карте российского футбола. А Геннадий Орлов, пусть и лишился комментариев гостевых матчей «Зенита», все равно остается голосом питерского клуба и тем человеком, к чьему мнению прислушивается Алексей Миллер.

ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ

Потенциальных инвесторов у российского футбола больше. Но Роман Абрамович и Алишер Усманов — самые типичные представители, на примере которых можно понять, как все устроено.

Роман Абрамович. Когда-то мог курировать весь российский футбол, но выбор был сделан в пользу «Газпрома», а президентом РФС стал Сергей Фурсенко. С тех пор Абрамович финансирует только отдельные проекты. Одним из них должен был стать институт юношеских сборных России, которые собирался содержать владелец «Челси». Информация о проекте просочилась уже несколько месяцев назад, но Абрамович пока не зашел в него. В футбольных кругах говорят, что перед миллиардером не выполнено какое-то важное условие, без которого он отказывается открывать финансирование. Одним из маркеров, что проект стартовал, может стать появление Валерия Непомнящего на официальной должности в РФС.

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Алишер Усманов. Не раз уже приходил на помощь РФС, когда необходимо было закрыть финансовые дыры. Стал спасителем от Фабио Капелло — в 2015 году выделил 300 млн рублей на погашение долга и неустойки после отставки итальянского тренера.

ВНЕ ИГРЫ

Список персон, некогда решавших в футболе многое, но отошедших от реальных рычагов управления, растет с каждым годом. Сейчас его пополнили «политические тяжеловесы» — политики и федеральные министры, которых Сергей Фурсенко затаскивал в исполком РФС. Когда Виталий Мутко вернулся в Дом футбола, он исполнительный комитет основательно почистил.

Но из всех фигур из списка «вне игры» обращает на себя внимание Николай Толстых. Бывший президент РФС ведет себя очень тихо: ни одного громкого комментария, ни одного разоблачающего интервью. Все это говорит в пользу версии, что у Толстых есть некое соглашение с действующими футбольными властями. Из РФС экс-президент уходил с огромными долгами, и значительная часть из них была перед банками и фирмами, которые привел сам Николай Александрович. Пока перед ними не будут погашены задолженности, Толстых вряд ли займет активную критическую позицию.

Текст: Еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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