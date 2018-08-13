Из иска возгорится. Самые странные судебные разбирательства

Испания проводила Криштиану Роналду в «Ювентус» присуждением двух лет тюрьмы условно и штрафом в 19 млн евро за неуплату налогов. Впрочем, такими новостями уже мало кого можно удивить. Схожим санкциям подвергались Лео Месси, Алексис Санчес, Хавьер Маскерано и многие другие топовые футболисты. Но не только на игроков подают в суд. Сами они тоже вчиняют самые разнообразные иски.

Дело: Месси против велосипедов

Вердикт: признать Месси правым

Относительно свежая история, получившая развязку весной этого года. Все началось в 2011 году, когда Лео Месси пытался зарегистрировать собственную фамилию в качестве товарного знака. Однако его заявку оспорил глава испанской компании по производству велосипедов Massi Мансферер Кома. По мнению представителей Massi, фамилия аргентинца созвучна с названием компании, из-за чего велик риск путаницы.

Как ни странно, в 2013 году Европейская организация интеллектуальной собственности (EUIPO) постановила, что это весомый аргумент, и приняла решение в пользу испанцев. Месси не стал мириться с таким исходом и обратился в Европейский суд общей юрисдикции с ходатайством об отмене этого решения. Ответа пришлось ждать долго, но на сей раз удача была на стороне аргентинца. Суд ЕС пришел к выводу, что EUIPO ошиблось в сравнении торговых марок, так как имя Месси известно не только любителям спорта, но и общественности в целом.

Дополнительным аргументов в пользу футболиста стал тот факт, что концептуальные различия между знаками превалируют над визуальными и фонетическими схождениями. Таким образом, степень схожести торговых марок недостаточна, чтобы вызвать смешение между ними в глазах потребителей. Теперь ничто не мешает Лео зарегистрировать свой товарный знак. Хотя юристы Massi все еще могут обжаловать это решение в Европейском суде.

Дело: Инструктор по фитнесу против трусов Роналду

Вердикт: Отказать в иске против Роналду

Ощутимые проблемы с использованием товарного знака испытал и Криштиану Роналду. Летом 2014 года американский инструктор по фитнесу Кристофер Ренци подал иск к нападающему из-за трусов с товарной маркой CR7. Формулировка звучала так: несоблюдение правил торговли.

Как оказалось, еще в 2009 году фитнес-тренер зарегистрировал на территории США данную товарную марку для продажи одежды. Буквы С и R — его инициалы, а семерка означает день его рождения — 7 октября. Согласно букве закона Соединенных Штатов правда была на стороне американца, и Роналду не имел права реализовывать в США свою продукцию.

Для начала представители португальца пытались урегулировать этот вопрос полюбовно, обратившись к Ренци с просьбой продать им права на использование бренда в Штатах. Но тренер был непреклонен. Затем, по словам американца, ему стали угрожать юристы датской компании JBS Textile – производителя нижнего белья под маркой CR7, что вынудило его обратиться в суд. Ренци должен был до конца ноября 2014 года уведомить Роналду о судебном процессе, но он не смог связаться с ним, потому что адвокаты португальца отказались принять юридические документы. Американцу дали второй шанс, чтобы достучаться до футболиста, продлив срок дедлайна до марта 2015-го. Но его попытки вновь оказались тщетными. В итоге Роналду вышел сухим из воды, не подмочив ни трусы, ни репутацию.

Дело: Швайнштайгер против кукол-нацистов

Вердикт: отозвать партию солдатиков с лицом Швайнштайгера

Осенью 2015 года гонконгская компания Dragon in Dream выпустила партию фигурок солдатиков, чьи лица были подозрительно похожи на Бастиана Швайнштайгера. И все бы ничего, вот только смущал один нюанс: чемпион мира в составе сборной Германии был облачен в форму солдата вермахта. Дабы развеять последние сомнения, китайцы назвали куклу исконным немецким именем – Бастиан. Приобрести солдатика-нациста можно было за 108 евро, в набор также входили шерстяная шапочка со свастикой, кинжал и стальной шлем.

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Швайнштайгер, само собой, оказался шокирован такой новостью и предъявил претензии производителям. Но те нисколько не смутились. «Мы не торгуем фигурками футболистов. Это просто совпадение. Нам кажется, что все немцы выглядят примерно так. И Бастиан — распространенное имя в Германии», — словно издеваясь, заявил толерантный представитель компании DiD. Подобные объяснения не впечатлили футболиста и его юристов, подавших на китайцев в суд. В результате армия солдатиков-нацистов бастианов так и не смогла завоевать рынок игрушек.

Дело: Гетце против рэпа

Вердикт: дело так и не закрыто

Летом 2013-го Марио Гетце стал главной мишенью немецких болельщиков после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Баварию». Столько оскорблений в свой адрес не слышал даже среднестатистический ученик из Торжка на уроках технологии от своего трудовика. Но особенно сильно чувства Гетце задела рэп-группа Kopfnussmusik. Дортмундские музыканты посвятили скандальному трансферу песню «Hast du jetzt was du willst?», где Марио сравнивают с Иудой и крысой.

Агент футболиста Фолькер Штрут заявил, что музыканты перешли черту допустимого и пришло время ответить за свои слова. Гетце потребовал изъятия песни из публичного прослушивания, а также денежную компенсацию и оплату судебных издержек. Любопытно , что спустя пять лет дело так и не закрыто. Трек был удален с официального ютуб-канала музыкантов, но его все еще можно найти в интернете. Денег на выплату компенсации Гетце у рэперов не оказалось, а собранные фанатами дортмундцев 3 тысячи евро были перенаправлены в фонд «Боруссии».

Дело: Давидс против League of Legends

Вердикт: Выплатить Давидсу компенсацию

League of Legends – одна из самых популярных в мире ролевых видеоигр. В 2014 году ее разработчики из Riot Games добавили в игру новый скин (облик) Striker для персонажа Люциан. Один из сотрудников компании в июне 2014-го сообщил в твиттере, что на создание образа их вдохновил Эдгар Давидс. Польщенный голландец поблагодарил разработчиков за такой ход. Но затем у Давидса произошел сбой в системе, и в апреле 2016 года он подал на Riot Games в суд. Якобы его внешность несанкционированно скопировали.

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Ключевой уликой в этом деле стала та самая запись в твиттере одного из сотрудников студии. И пусть аккаунт сотрудника к тому моменту уже был заблокирован, суду удалось заполучить кэш твиттера, и улика была прикреплена к делу. В итоге экс-футболист выиграл дело. Он потребовал от студии публично признать нарушение его прав, прекратить продажу образа Striker Lucian, произвести авансовый платеж в 100 тысяч евро как часть компенсации, а также оплатить расходы на адвоката. Возможно, голландец просто тяжело перенес поражение в очередном игровом сражении.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press