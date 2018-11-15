Иван Карминати: «В «Зените» есть игроки, похожие и на Агуэро, и на Ибрагимовича»

Итальянский помощник Сергея Семака в футболе повидал всякое. Побеждал в чемпионате Италии с «Лацио», когда Роберто Манчини был еще игроком, а потом они уже вместе прошли «Интер» и «Манчестер Сити». В Англии Карминати разнимал драку главного тренера «горожан» с Марио Балотелли, затем вместе с Манчини приехал в «Зенит». После ухода Роберто в сборную Италии Карминати остался в питерском клубе, где продолжает работу теперь уже в новом тренерском штабе.





Любознательный Семак

— Как сформировалось ваше решение остаться в «Зените» после ухода Роберто Манчини?

— Манчини хотел позвать меня с собой в сборную Италии. Но с этим все оказалось сложно. В этот период у меня состоялся разговор с руководителем «Зенита». Он подчеркнул, что мой контракт продолжает действовать, и он будет рад, если я продолжу работу. Хотя на тот момент с моей стороны это было риском.

— Почему?

— Мы общались еще до назначения Сергей Семака. Я не знал, кто станет главным тренером после Манчини, не представлял, как мы сработаемся.

— Когда вы познакомились с Семаком?

— За десять дней до начала предсезонной подготовки. Мы встретились для беседы в гостинице. Сначала Сергей Богданович подчеркнул, что для него работа главным тренером в «Зените» — новый опыт, поэтому он ждет от коллег максимальной открытости. Потом наше взаимодействие только улучшалось.

Николай Наумов: «Меня всегда возмущало у Кокорина отсутствие благодарности родному клубу»

— Как часто вы с ним обсуждаете тренировочный процесс?

— Отмечу, что нам с главным тренером общаться очень удобно. Мы разговариваем на английском, но Алекс (Александр Низелик — помощник Семака. – Ред.) владеет итальянским. Что мне особенно в Семаке нравится — это его любопытство. Он постоянно интересуется всем, что мы делаем, и расспрашивает о каждой детали.

Знакомство с Манчини

— Кто в «Зените» больше всех интересуется содержанием работы по физподготовке?

— Например, Магомед Оздоев. Он всегда спрашивает, чем и в какой день мы будем заниматься, какие качества развиваем, как эти качества применяются. Еще Эрнани. Все три вратаря. Вообще, мы сейчас подготовку индивидуализировали: перед общим занятием футболисты приходят в тренажерный зал и выполняют персональную работу. И всегда узнают, почему сегодня делают этот набор упражнений, а не другой.

— Вместе с Роберто Манчини вы работали со звездами футбола. Кто из них был самым скоростным?

— Cамые быстрые — Агуэро, Тевес, Недвед, Ибрагимович. Первые трое хороши на нескольких метрах. Ибра на десяти метрах может развить фантастическую скорость.

— Вот бы не подумал. Ибрагимович не выглядит спринтером.

— Он может казаться медлительным из-за своих габаритов! Но это обманчивое впечатление. На дистанции в районе десяти метров Ибру отличают и быстрота, и маневренность. А на 40-50 метрах самый скоростной — Яя Туре.

Себастьян Дриусси: «У меня теперь есть доверие тренера. При Манчини такого не было»

— А в «Зените»?

— Не хочу никого выделять. Это будет некрасиво по отношению к остальным.

— Тогда спрошу по-другому. В «Зените» есть игроки, сопоставимые по скоростным качествам с теми же Агуэро, Ибрагимовичем и Туре?

— Однозначно — да. Сколько? Человек пять. И приоткрою секрет: большинство из них — россияне.

Советский ученый

— По некоторым данным, вы родились в Парме.

— Я родился рядом с Венецией. А в Парме живу, из этого города моя жена.

— А еще очень известный в России молочный комбинат.

— Вы о «Пармалате»?! Когда-то этот комбинат финансировал «Парму» и помогал другим командам. Он и сейчас продолжает работать — как и раньше, выпускает молочную продукцию. Но там поменялся владелец, и футбольные клубы «Пармалат» уже не финансирует.

— Когда вы впервые соприкоснулись с российским футболом?

— В начале 90-х, когда работал в «Парме». Мы играли с какой-то российской командой. Но счет матча и тем более его подробности уже стерлись из памяти. А вообще с вашим футболом я познакомился, когда он был еще советским. В Италии все знали русского ученого-методиста Юрия Верхошанского, который долго жил в Риме. Юрий Витальевич был большим мастером подготовки спортсменов. В нашей стране он читал лекции, в том числе и футбольным тренерам. Я внимательно изучал его книги. Перечитывал их несколько раз.

— Верхошанский вам рассказывал что-нибудь из того, чего вы не знали?

— Тогда речь шла о планировании тренировочной работы на весь сезон. В то время мы еще так не делали и настолько далеко планы не составляли. Это стало новым для нашего футбола.

Александр Зотов: «Для профсоюза главной проблемой остаются клубы, а не футболисты»

— А как вы познакомились с Роберто Манчини?

— Это произошло в конце 1990-х. Я работал помощником Свена-Ерана Эрикссона в «Лацио», а Манчини был еще игроком. В сезоне-1999/2000 мы победили в чемпионате Италии, чем глубоко расстроили поклонников «Ромы» — злейшего соперника «Лацио». Вскоре Роберто решил перейти на тренерскую работу и пригласил меня войти в его штаб. Кстати, та победа с «Лацио» оказалась детективной историей.

— В чем же?

— Мы отставали от «Ювентуса» на одно очко. Последний тур для всех команд начался в одновременно, но в период матча с участием «Ювентуса» пошел мощнейший дождь, и их встречу остановили при счете 1:0 в пользу туринцев. Пока они пережидали, мы выиграли свой матч 3:0.

— Чем все закончилось?

— Все шло к победе «Ювентуса» в чемпионате — он вел 1:0. Но после возобновления игры пропустил. В итоге — 1:1, и чемпионом стал «Лацио»!

— Сколько фанаты праздновали золотые медали?

— Болельщики буянили примерно неделю. Но в Риме у «Лацио» есть принципиальнейший соперник — «Рома». Когда одна из команд одерживает большую победу, для болельщиков другой — это повод для уныния. Фанаты «Ромы» не высовывались из дома. Через два года ситуация поменялась: под руководством Фабио Капелло чемпионом стала «Рома». И уже фанатов «Лацио» встретить на улицах было невозможно.

Сумашедший Балотелли

— Говорят, что работать со Златаном Ибрагимовичем очень сложно. В хороший день он способен на все, но если Ибра не в своей тарелке, то команда вынуждена играть вдесятером. Эти тезисы справедливы?

— Да. Если у него плохой день, с ним очень тяжело. И тренерам, и партнерам. Их это раздражает.

— Что именно?

— Самоотдача Златана. Это касалось не только матчей, но и тренировок. Поэтому даже партнеров для двусторонки с ним нужно было подбирать очень скрупулезно. Чтобы все сработало и не было инцидентов. Но при этом замечу, что Ибрагимович очень большой профессионал.

— Кто более сумасшедший: Ибрагимович или Балотелли?

— Конечно, Балотелли! Однозначно! Марио — большой молодец, он отличный футболист. Но при этом абсолютно непредсказуемый. В любую секунду от него можно ждать чего угодно.

— Какой эпизод его характеризует особенно показательно?

— Как-то раз Балотелли меня подвозил на своей машине. А жил он под Манчестером. По пути я обратил внимание, что около ручки переключения передач у Балотелли лежит огромная куча денег. Тысяч восемь фунтов стерлингов. Я поинтересовался у Марио: «Зачем тебе в машине столько денег?» Он ответил: «Я же не знаю, что со мной может случиться. Поэтому деньги лежат на всякий случай». В этой фразе весь Балотелли. У него ведь был случай, когда в своем доме они с друзьями устроили что-то наподобие салюта. Закончилось это подожженными занавесками и приездом пожарных.

— Еще в «Манчестер Сити» Балотелли отметился потасовкой с Роберто Манчини на тренировке.

— Я присутствовал, когда это случилось. В тот день Марио себя плохо чувствовал и занимался индивидуально. Манчини дал ему задание с мячом, потом увидел, что нападающий делает упражнение неправильно, и объяснил ему второй раз, вскоре третий. На четвертый раз терпение у Роберто закончилось, и они сцепились. Но все завершилось быстро — мы их разняли.

— Роберто всерьез так рассердился или намеренно вызвал в себе гнев для взбадривания игрока?

— Нет-нет. Ничего искусственного в реакции главного тренера не было! Балотелли тогда вывел его из себя всерьез. Манчини натурально рассвирепел. По-моему, это закончилось для Марио штрафом.

— Кто в английских клубах принимает решение о финансовом наказании футболистов?

— В зависимости от места нарушения. Если на футбольном поле, то штрафует главный тренер. И обычно эти деньги идут на благотворительность. Если же игрок провинится не в рабочее время, то его наказывает руководство клуба. И деньги вычитаются из зарплаты.

Двухминутный бег

— Это правда, что отдельные тренеры по физической подготовке впервые появились именно в Италии?

— Да. Мы в этом аспекте пионеры. Учеба проходила в тренерском центре в Коверчано. В 1990 году после чемпионата мира в нашей стране я был в первом выпуске тренеров, которые получили диплом специалиста по физической подготовке.

— Что революционного появилось в новых методах подготовки команд?

— До этого для функциональной подготовки мы заимствовали методы из легкой атлетики. Приглашали тренеров оттуда. Но постепенно пришли к тому, что специфика у каждого вида спорта разная. Бег, прыжки, футбол, баскетбол — и общий объем движений, и динамика везде своеобразные. Поэтому в какой-то момент стало очевидно, что для футбола нужны узкие специалисты.

— От каких ранее популярных методов пришлось отказаться?

— В первую очередь — от длительного бега на длинные дистанции. Раньше игроки могли бегать по 20 минут и дольше. Мы поняли, что такой бег в едином темпе для футбола бесполезен: переноса на поле это не дает. Сегодня игроки так долго не бегают, за исключением тех, кто восстанавливается после травмы. Современный фитнес футболистов — это бег в течение двух, максимум трех минут, и обязательно в условиях, приближенных к игровым.

Александр Егоров: «На пенсию с моей работы еще никто не уходил»

— Работа над физической готовностью в итальянских командах отличается от того, что вы делаете в «Зените»?

— Подходы отличаются. Перед тем как начать работу в «Зените», я поговорил с помощниками Лучано Спаллетти, коллегами, которые в его штабе отвечали за физическую подготовку. Мне требовалось понять, куда я еду, что меня здесь ждет.

— Что особенно важно на первом этапе в новой команде?

— Важна реакция футболистов. Нужно проявлять чуткость и такт, наблюдать за обратной реакцией. Я узнавал о самочувствии, восприятии нагрузки. Игроки тонко чувствуют компетентность тренера. Если убеждаются в твоем профессионализме, то начинают доверять и эффект работы возрастает.

— Над чем работаете?

— Круг моих задач широк. Это и разминка, и подведение футболистов к нагрузкам, которые им предстоит выдержать на занятии. Работаем над скоростью не только бега, но и делаем специальные упражнения с цветами — на скорость мысли. Также в зоне моей ответственности скоростная выносливость, контроль функциональных показателей игрока по ходу матча.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев, официальный сайт «Зенита»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»