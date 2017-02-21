Итальянский рениццанс. Как Марио Балотелли взялся за старое

Тот Марио Балотелли, что кидался дротиками в одноклубников, дрался с тренерами, поджигал апартаменты, разбивал дорогущие автомобили и никогда не мог самостоятельно надеть манишку, вернулся. В новом сезоне «Ницца» вскарабкалась неожиданно высоко, а итальянец играл полезно без лишних скандалов. Спустя полгода трудный ребенок снова закапризничал, а у команды Люсьена Фавра теперь большая проблема.

Марио — редкий типаж, что делает игру яркой. Зажигает ее так же, как фейерверки с петардами в собственной ванной. Итальянец никогда не влюблял сумасшедшей техникой, не потрясал неуловимой скоростью и не рвал сетки мощными ударами. Даже в лучшей форме, когда Балотелли побеждал с «МанСити» в АПЛ и выводил итальянцев в финал Евро-2012, его характер цеплял больше, чем его бомбардирские качества. Главное в нем — непосредственность, что делает Марио таким же нестабильным и непредсказуемым, как динамит при больших температурах.

Держать нужный градус бунтаря научился Роберто Манчини, сам обладающий характером типично итальянским. Тогдашний тренер «Интера» привлек Балотелли к основе и с ним же побеждал в чемпионате Англии уже в составе «МанСити». После увольнения Манчини Марио окончательно впал в депрессию. Снимал стресс форвард, доставляя дискомфорт другим. Ни в «Милане», ни в «Ливерпуле» Бало игрой не радовал.

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Тем удивительнее, что в «Ницце» Марио признал в Люсьене Фавре своего. Возможно потому, что в судьбах обоих бывали периоды, когда после стремительного взлета их безжалостно скидывали с обрыва. Так, работая в «Герте», Люсьен за два года прокатился от 4-го места первой Бундеслиги до вылета во вторую.

К новым одноклубникам Балотелли отнесся максимально уважительно. На первую тренировку Марио приехал в представительном костюме и каждому вручил по подарку. Ему не разрешили играть под №45 из-за регламента, но и футболка с №9 била рекорды по продажам. «Из всех клубов, где я играл, болельщики «Ниццы» создают лучшую атмосферу», — признался итальянец. Марио на «Альянц Ривьере» полюбили, а он отвечал голами, чего с ним не случалось со времен первого приезда в «Милан».

Адаптация в новом чемпионате проходила не так гладко. Вязкая и полная стыков Лига 1 начала сводить Балотелли ноги. То боль в икроножных мышцах, то в бедрах. Из-за проблем со здоровьем Марио пропустил осенью в сумме около 10 игр. В то же время лидер команды Алассан Плеа с товарищами вел «Ниццу» к верху таблицы, и потеря итальянца на результатах не отражалась.

И тогда джентльмен принял привычный образ бандита. Даже пляжи не утешали Марио. Голодный до внимания, он перестал быть звездой, от которой фанаты сходили с ума. Если нелепое удаление после игры с «Лорьяном» отменили, то в матче против «Бордо» Балотелли подло ударил локтем Игоря Левчука и ушел с поля заслуженно. Форвард начал привлекать внимание, не отрабатывая в полную силу на тренировках, игнорируя одноклубников и тренеров. Валентен Эссерик вовсе заявил: «Марио не желает иметь никаких дел с нами». Терпение Люсьена Фавра закончилось после поражения в важнейшей игре против «Монако» (0:3). Балотелли закрепился среди запасных, а из клуба начала вылезать грязь. Агент итальянца Мино Райола подогревал конфликт. «Держим связь с рядом клубов АПЛ и Серии А. Марио хотел бы вернуться в «МанСити» или поиграть в «Арсенале», — делился с прессой агент.

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Время выбора: сломать песочную башню, что Марио слепил в «Ницце» за полсезона, или закончить бунт и построить целый замок. Люсьен Фавр верит, что игрок одумается. Но верит ли в это сам Балотелли? Его мечта — вернуться в сборную, а Джампьеро Вентура, прилетевший ради соотечественника во Францию, пообещал, что даст шанс, если тот исправится. Марио прислушался, извинился перед командой и на полной мощи включился в тренировки. Уже в следующем туре – против «Бастии» он вышел в старте, ни разу не пробил по воротам и на 70-й минуте получил красную за оскорбление арбитра. Видимо, быть Марио Балотелли – это судьба.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press