Испанская иллюзия. Пять ключевых событий в жизни Андреса Иньесты

Сегодня полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста объявил о том, что покинет каталонский клуб в конце сезона. В составе «сине-гранатовых» хавбек выступает с 2002 года, в общей сложности Иньеста сыграл 670 матчей, в которых забил 57 голов, отдал 141 голевую передачу и выиграл 31 трофей. Еженедельник «Футбол» вспоминает пять важных событий в карьере испанского игрока.

Событие: Переезд из Фуэнтеальбильи в «Ла Масию»

Когда: Сентябрь 1996 года

Первый клуб Иньесты — «Альбасета» пытался помешать переходу в «Ла Масию». Из-за долгого оформления бумаг Андрес потерял несколько недель, которые были даны «Барселоной» на раздумье. Срок заканчивался, но каталонский клуб сделал исключение, и переход состоялся. Первые дни давались очень тяжело, ведь хавбек прошел через разлуку с семьей. После сборов родители Андреса вернулись в отель, который находился в 200-х метрах от академии. Отцу футболиста не хватало сына, и он был готов забирать его, но тут вмешалась мама.

«Если ты заберешь его, ты поступишь как эгоист. Ты думаешь не о нем, Хосе Антонио. Дай ему возможность попытаться. Мы приехали сюда, в такую даль, для того, чтобы у него был шанс», — обратилась мать к отцу Андреса.

Мари, мать Иньесты, была очень крепкой женщиной. Она пыталась казаться сильной, даже в то время, когда плакал ее сын. Игрок понимал, что родители скоро уедут домой, в деревню, и прежде, чем прощаться, нужно собраться с мыслями. На следующий день никто не говорил, что происходило ночью, ни Андрес, ни родители. Они просто поприветствовали друг друга, как будто ничего не произошло. Отец с матерью проводили сына до академии, попрощались и уехали. С этого момента началась история легендарного футболиста.

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Событие: Травма Хави

Когда: Декабрь 2005 года

В сезоне 2005/06 один из основных полузащитников «блаугранас» Хави получил травму правого колена на тренировке и выбыл на полгода. Пришло время Иньесты. Испанец стал руководить полузащитой в успешном для «Барселоны» сезоне. Игрок провел 44 матча и завоевал сходу три титула: Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

«Он понимает игру всесторонне. Сложно найти кого-то лучше него. Этот парень показывает детям, как нужно играть, как контролировать мяч. Это лучший пример, который можно показать», — Пеп Гвардиола.

Тогда же полузащитник впервые был вызван в сборную Испании, где сыграл в товарищеском матче против сборной России. А на ЧМ-2006 года Иньеста вышел на поле в единственном матче против Саудовской Аравии.

Событие: Победный гол в финале чемпионата мира-2010 против сборной Голландии

Когда: Июль 2010 года

Сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, благодаря голу Андреса Иньесты, забитому на 116-й минуте. Это одно из самых важных моментов игрока. Принести победу своей стране — бесценно.

«Когда Иньеста забил в финале ЧМ-2010, мы сбросили телевизор на пол», — Тьяго Алкантара.

Действующий чемпион Европы, никогда не играл даже в полуфинале мировых первенств. Стало быть, испанцы установили рекорд уже выйдя в 1/2 финала, однако на этом команда Висенте Дель Боске решила не останавливаться, добавив в свою коллекцию «золото» ЧМ-2010.

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Событие: Первая номинация на «Золотой мяч»

Когда: Январь 2011 года

10 января, Цюрих, вручение «Золотого мяча». Перед нами тройка лучших футболистов сезона 2009/10, и все они из «Барселоны»: обладатель трофея сезона 2008/09 Лионель Месси, Андрес Иньеста и Хави Эрнандес. Как утверждали испанские журналисты, руководство «сине-гранатовых» довольны тем, что три игрока каталонской команды признаны лучшим в мире. В истории клуба подобный хет-трик – первый. Но в истории «Золотого мяча» трижды лучшими становились игроки «Милан».

«Если бы Иньесту звали Андресинью, он бы выиграл два «Золотых мяча», — Серхио Рамос.

Как вы могли догадаться, лучшим стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Если бы не травмы Иньесты, то «Золотой мяч» достался именно ему. Думаю, недавние извинения France Football дадут вам знать, что Иньеста — Великий.

Событие: Потеря ребенка

Когда: Март 2014 года

В семье 29-летнего полузащитника случилась трагедия. Супруга Андреса — Анна Ортис потеряла ребенка, который должен был появиться на свет совсем скоро. Иньеста сразу же был исключен из заявки «Барселоны» на матч против «Вальядолида», который состоялся на следующий день, восьмого марта.

«Благодаря детям Андрес стал смотреть на жизнь иначе. Они изменили в его восприятии все», — жена футболиста Анна Ортас.

Все переосмыслив, футболист осознал, что жизнь на этом не заканчивается, и продолжил играть. Напомню, в следующем сезоне «Барселона» оформила требл, обыграв в финале Лиги чемпионов Ювентус, со счетом 1:3, испанец отметился результативной передачей.

«Не корчите из себя ничего, простота есть отпечаток гения», — сказал Андрес. Эта фраза описывает карьеру испанца от маленького игрока «Ла Масии» до величайшего игрока «Барселоны». Это не просто гениальный футболист, но и человек с огромным сердцем. Уходит целая эпоха. Спасибо за все, Андрес. Gracias, Iniesta!

Текст: Рамис Ахмадуллин

Фото: Global Look Press

Видео: Твиттер «Барселоны»