Интернациональ. Как немцы научили «Интер» побеждать

«Интер» начала 1990-х — это итальянская страсть и немецкий расчет. Миланский клуб четырежды за 10 лет участвовал в финалах Кубка УЕФА и лишь однажды проиграл. Еженедельник «Футбол» вспоминает «нерадзурри» образца сезона-1990/91 — победителя Кубка УЕФА и вице-чемпиона Италии.

Вальтер Дзенга (56)

Человек-паук с самой «сухой» серией ЧМ (518 мин.). Выступал за «Интер» с 17 лет. Ссылался по арендам, пока Ивано Бордон прославлял «нерадзурри». С 1983 по 1994 год — неизменный лидер «Интера». После — два сезона вратарь «Сампдории». Завершил карьеру в 1999-м в США играющим тренером. В статусе менеджера работал с клубами из Италии, Румынии, Сербии, Турции, Англии и Дальнего Востока. Мечтает однажды возглавить «Интер». До октября 2016 года тренировал «Вулверхэмптон». Теперь — безработный.

Никола Берти (49)

Трудолюбивый центральный полузащитник. Берти — воспитанник «Пармы», но заявил о себе уже будучи в составе «Фиорентины». Из Флоренции впервые получил вызов в сборную в 1988-м, а после дебюта привлек «Наполи» и «Интер». Боссы последних оказались настойчивее. После 10 лет в составе «нерадзурри» выиграл три Кубка УЕФА и уехал за границу. «Попылил» за английский «Тоттенхэм», испанский «Алавес», а завершал с футболом в Австралии. Сейчас — комментатор.

Ангелы Демона. Кто сделал «Милан» легендой

Серхио Баттистини (53)

Защитник и опорный полузащитник. В 17 лет Серхио перевели из дубля «Милана» в основную команду, когда та переживала непростой период. С «россонери» дважды поднимался из Серии В, а в 1985-м перешел в «Фиорентину». Для Баттистини финал Кубка УЕФА-1991 — второй подряд. За год до перехода в «Интер» защитник дошел до той же стадии с флорентийцами, но проиграл «Юве». В составе «нерадзурри» провел четыре сезона. Сейчас — тренер «Массезе» из Серии D, воспитанником которой и является.

Риккардо Ферри (53)

Легенда «нерадзурри», центральный защитник с нетипично низким ростом (181 см). В 21 год едва не выиграл медаль Олимпиады-1984, дойдя с Италией до полуфинала. Добирался до той же стадии ЧМ-1990 и Евро-1988 с главной национальной командой. Риккардо всю жизнь играл за «Интер» и завершил бы карьеру в Милане, но в 1994-м вместе с Дзенгой был обменен в «Сампдорию» на Джанлуку Пальюку. «Блучеркьяти» — последняя команда в карьере Ферри. Сейчас экс-защитник заведует академией «Интера» в Майами.

Альдо Серена (56)

Форвард, мечтавший стать баскетболистом. Помешал недостаточный рост (183 см). Альдо — прекрасный исполнитель стандартов, четырехкратный чемпион Италии, причем в составе «Интера», «Милана» и «Юве». Но соотечественники помнят Альдо исключительно по домашнему ЧМ-1990. В полуфинале против Аргентины нападающий не забил 11-метровый в ворота Серхио Гойкоэчеа. Серена завершил карьеру уже в 33 года и стал актером дублежа, а затем спортивным комментатором.

Джузеппе Бергоми (53)

Защитник, капитан миланского гранда и сборной Италии. Джузеппе всю игровую карьеру, с 1979 по 1999 год, посвятил «Интеру». Участвовал в четырех ЧМ, в том числе и в ЧМ-1982, в котором Италия стала победителем. Не ездил на ЧМ-1994 в США из-за конфликта с Арриго Сакки. Прозвище Дядька получил еще юношей, когда отрастил усы, чтобы казаться старше. Некоторое время работал с молодежью «Интера», входил в штаб «Аталанты». Последние годы работает на ТВ.

Альпийский спуск. Почему в Италии перестали ходить на стадионы

Алессандро Бьянки (50)

Правый полузащитник сформировался как футболист в «Чезене», выступавшей на тот момент в Серии В. После пяти сезонов в составе «морских коньков» Бьянки на пике был продан в «Интер» в 1988 году. Невероятный талант погубили серьезные мышечные травмы, ставшие преследовать вингера в 27 лет. Сандро так и не смог выйти на прежний уровень, а вскоре вернулся в «Чезену», где и завершил карьеру в 2001-м. Сейчас занимается частным бизнесом, но по-прежнему переживает за «нерадзурри».

Паоло Стрингара (54)

Опорный полузащитник ни разу не сыгравший за национальную сборную. Паоло начинал в скромной «Сиене», когда та барахталась в полулюбительских дивизионах. Вместе с ней поднялся до Серии C1, а затем перешел на лигу повыше — в «Болонью». Паоло не стал легендой «нерадзурри». Отыграв лишь сезон-1990/91, был отдан «Авеллино» в аренду. С 1995 года тренирует команды уровня Серий B и C. Последняя — «Гроссето». В прошлом году преподавал футбол заключенным в болонской тюрьме.

Андреас Бреме (56)

Крайний защитник из Германии, ставший в Италии не только одной из значимых фигур «Интера», но и чемпионом мира. Еще до прихода в состав «нерадзурри» доходил до «серебра» Бундеслиги с «Кайзерслаутерном», а также побеждал в ней с «Баварией». В 1990-м стал героем финала ЧМ против Аргентины. За 5 минут до конца основного времени Андреас реализовал пенальти в ворота Гойкочеа. Несколько лет поработал тренером, а затем занялся бизнесом. Работал в Немецком футбольном союзе, а теперь — эксперт.

Юрген Клинсманн (52)

Знаменитый немецкий форвард и не менее статусный тренер. Юрген всю жизнь выступал за клубы из Штутгарта, пока Джованни Трапаттони не стал активно привлекать немцев в «Интер». Клинсманн был капитаном «бундесманшафт» на победных ЧМ-1990 и Евро-1996. В разные годы признавался лучшим игроком Германии и Англии. После игровой карьеры был одним из революционеров немецкого футбола, а также стал примером для Йоахима Лева. С 2011-го по ноябрь 2016-го развивал соккер и тренировал сборную США.

Грязные деньги. Почему этот сезон Серии А был похож на детектив

Лотар Маттеус (55)

Диего Марадона признавал: «Он лучший, против кого я играл». Маттеус — центральный полузащитник, выступавший на пяти ЧМ. Получил образование дизайнера. После пяти сезонов в Менхенгладбахе привлек «Баварию», в которой и сделал себе имя. «Интер» выкупил талант за бешеные 5,5 доллара в 1988-м. В первом же сезоне «нерадзурри» выиграли с отрывом скудетто. А в 1992-м Маттеус получил тяжелую травму и вернулся в Мюнхен. До 2011 года тренировал клубы из разных стран. Сейчас — звезда немецкого Sky Sport.

Джузеппе Барези (59)

В отличие от младшего брата Франко, посвятившего всю жизнь «Милану», сердце Джузеппе принадлежит «Интеру». Опорник и защитник за 15 лет в сине-черной футболке провел под четыре сотни матчей, дважды брал скудетто, а Кубок УЕФА-1991 стал последним трофеем Барези в Милане. Завершал карьеру в «Модене», но спустя три года вернулся в структуру «Интера». С 1997 по 2016 год поработал на должностях тренера на всех уровнях, кроме главного. Сейчас — постоянный посетитель «Сан-Сиро».

Джованни Трапаттони (77)

«Годы проходят, страсть остается» — это про легендарного Трапаттони. Джованни был надежным защитником в молодости и страстным с никогда не потухающими глазами тренером. Он — единственный на планете Земля человек, бравший все возможные европейские титулы: от Межконтинентального до Кубка чемпионов УЕФА. Самое удивительное, что любой болельщик трех «слонов» итальянского футбола («Юве», «Интер» и «Милан») ассоциирует мэтра исключительно со своей командой. Сам же Джованни — воспитанник «россонери» и всю игровую карьеру провел в красно-черных цветах. В то же время как тренер больших успехов добился с «нерадзури» и вечно «старой синьорой». «Интер» конца 1980-х — начала 1990-х — плод симпатии к развивающемуся немецкому футболу. В этой стране итальянец в разные годы работал с «Баварией» и «Штутгартом». Трапаттони покинул сборную Ирландии еще четыре года назад и с тех пор команды не возглавлял. Можно решить, что итальянец ушел на пенсию, но по факту о своем уходе официально так и не объявлял.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press