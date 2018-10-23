Икарди — король Милана, «Ювентус» тоже уязвим, контрасты от Сильвестре. Обзор 9-го тура Серии А

Судьба миланского дерби решилась в компенсированное время, «Ювентус» теряет первые очки, а «Рома» проигрывает перед игрой с ЦСКА. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 9-го тура чемпионата Италии.
Черно-синий Милан
«Интер» и «Милан» провели убойный первый тайм, поэтому казалось, что два отмененных гола из-за офсайда — не предел. Но вторые 45 минут прошли относительно спокойно, без блеска. Тем круче выдалась развязка: Мауро Икарди поразил ворота Доннаруммы аж на 93-й минуте. Теперь он — единственный футболист в истории, забивший в пяти миланских дерби подряд
Фанатам «нерадзурри» — счастье, супруге Ванде — слезы радости. И все довольны. Кроме миланиста, естественно
Кстати, болельщики обеих команд могут отдельно гордиться сделанными перфомансами
View this post on Instagram
#derby delle curve, che spettacolo! A San Siro è battaglia di coreografie, fra serpenti e diavoli. In campo finisce 1-0 per i nerazzurri grazie al colpo di testa vincente di @mauroicardi al 92’. Distorsione a una caviglia per Nainggolan. #intermilan #gazzettadellosport #gazzetta
P.S: посмотрите, какой модный старик пришел на матч
👋 | @giorgioarmani is even among the guests at the #DerbyMilano! ⚫️🔵#InterMadeOfMilano #InterMilan #FCIM pic.twitter.com/ewQCRodmMR
— Inter (@Inter_en) October 21, 2018
Опять неудача
Если «Интер» постепенно отошел от неудачного старта в чемпионате, то «Рома» продолжает бултыхаться. Поражение от СПАЛа — яркий тому пример. Провалы в обороне, упущенные шансы в нападении — с такими «волками» ЦСКА может рассчитывать на заработанные очки в Риме. Или это хитрый маневр от Ди Франческо?
Играй до конца
«Ювентус» потерял первые очки в текущем сезоне, и за это спасибо «Дженоа». После пропущенного мяча генуэзцы не только грамотно оборонялись, но и прессинговали всем составом. А гол «грифонов» должен выиграть в номинации «курьез тура»: защитники «Юве» понадеялись на отправление мяча в аут, но Куаме выждал момент и сделал голевой навес на Бессу.
«Бьянконери» хоть и потеряли очки, но стали соучастниками очередного рекорда от КриРо: португалец — единственный футболист, забивший 400 голов в топ-5 европейских лигах
Герой или изгой?
«Эмполи» не побеждает с 19 августа. На этот раз тосканцы потеряли очки во встрече против «Фрозиноне», а защитник «синих» Матиас Сильвестре вряд ли спокойно спал после окончания игры: на 8-й минуте аргентинец из полугимнастической позиции поразил собственные ворота (с 0:26). Потом «Эмполи» счет сравнял, а Сильвестре вообще вывел свой клуб вперед, забив нелепый гол (с 1:55).
В итоге команды остановились на счете 3:3. Вот такими были типичные лица людей, наблюдавших за этой перестрелкой
FULL TIME ⏱️#FrosinoneEmpoli 3-3 pic.twitter.com/p5v6TqfUoG
— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) October 21, 2018
Словенская трешка
А «Аталанта», наоборот, прервала 7-матчевую серию без побед. Бергамцы запинали бедный «Кьево», а самым кровожадным на поле стал полузащитник Йосип Иличич: словенец оформил хет-трик и с ходу поднялся на первое место в списке клубных бомбардиров. Этот гол Йосипа получился особенно эффектным
Выдержка тура
Здесь не нужно лишних слов. Просто посмотрите, как полузащитник «Торино» Яго Фальке протаранил соперника и положил мяч в девятку
Цитата тура
Мы вновь продемонстрировали зрелость. Футболисты «Наполи» были на высоте перед перерывом на матчи сборных и продолжили в том же духе. Очередная игра на ноль свидетельствует о том, что мы научились играть надежно в обороне, роль нападающих в этом компоненте не менее важна. Сегодня вся команда очень здорово сыграла в защите
— главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не уставал восхищаться своими игроками после разгромной победы над «Удинезе».
Результаты тура
(Икарди, 90).
Турнирная таблица
Ecco la nuova classifica alla fine della 9ª giornata di #SerieATIM!
👇 pic.twitter.com/vnWjFcU3kt
— Lega Serie A (@SerieA) October 23, 2018
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube, Сила ТВ