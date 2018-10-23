Икарди — король Милана, «Ювентус» тоже уязвим, контрасты от Сильвестре. Обзор 9-го тура Серии А

Судьба миланского дерби решилась в компенсированное время, «Ювентус» теряет первые очки, а «Рома» проигрывает перед игрой с ЦСКА. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 9-го тура чемпионата Италии.

Черно-синий Милан

«Интер» и «Милан» провели убойный первый тайм, поэтому казалось, что два отмененных гола из-за офсайда — не предел. Но вторые 45 минут прошли относительно спокойно, без блеска. Тем круче выдалась развязка: Мауро Икарди поразил ворота Доннаруммы аж на 93-й минуте. Теперь он — единственный футболист в истории, забивший в пяти миланских дерби подряд

Фанатам «нерадзурри» — счастье, супруге Ванде — слезы радости. И все довольны. Кроме миланиста, естественно

Кстати, болельщики обеих команд могут отдельно гордиться сделанными перфомансами

P.S: посмотрите, какой модный старик пришел на матч

Опять неудача

Если «Интер» постепенно отошел от неудачного старта в чемпионате, то «Рома» продолжает бултыхаться. Поражение от СПАЛа — яркий тому пример. Провалы в обороне, упущенные шансы в нападении — с такими «волками» ЦСКА может рассчитывать на заработанные очки в Риме. Или это хитрый маневр от Ди Франческо?

Играй до конца

«Ювентус» потерял первые очки в текущем сезоне, и за это спасибо «Дженоа». После пропущенного мяча генуэзцы не только грамотно оборонялись, но и прессинговали всем составом. А гол «грифонов» должен выиграть в номинации «курьез тура»: защитники «Юве» понадеялись на отправление мяча в аут, но Куаме выждал момент и сделал голевой навес на Бессу.

«Бьянконери» хоть и потеряли очки, но стали соучастниками очередного рекорда от КриРо: португалец — единственный футболист, забивший 400 голов в топ-5 европейских лигах

Герой или изгой?

«Эмполи» не побеждает с 19 августа. На этот раз тосканцы потеряли очки во встрече против «Фрозиноне», а защитник «синих» Матиас Сильвестре вряд ли спокойно спал после окончания игры: на 8-й минуте аргентинец из полугимнастической позиции поразил собственные ворота (с 0:26). Потом «Эмполи» счет сравнял, а Сильвестре вообще вывел свой клуб вперед, забив нелепый гол (с 1:55).

В итоге команды остановились на счете 3:3. Вот такими были типичные лица людей, наблюдавших за этой перестрелкой

Словенская трешка

А «Аталанта», наоборот, прервала 7-матчевую серию без побед. Бергамцы запинали бедный «Кьево», а самым кровожадным на поле стал полузащитник Йосип Иличич: словенец оформил хет-трик и с ходу поднялся на первое место в списке клубных бомбардиров. Этот гол Йосипа получился особенно эффектным

Выдержка тура

Здесь не нужно лишних слов. Просто посмотрите, как полузащитник «Торино» Яго Фальке протаранил соперника и положил мяч в девятку

Цитата тура

Мы вновь продемонстрировали зрелость. Футболисты «Наполи» были на высоте перед перерывом на матчи сборных и продолжили в том же духе. Очередная игра на ноль свидетельствует о том, что мы научились играть надежно в обороне, роль нападающих в этом компоненте не менее важна. Сегодня вся команда очень здорово сыграла в защите

— главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не уставал восхищаться своими игроками после разгромной победы над «Удинезе».

Результаты тура

Рома — СПАЛ — 0:2 (0:1) (Петанья, 38 — с пенальти, Бонифаци, 56). Ювентус — Дженоа — 1:1 (1:0) (Роналду, 18; Бесса, 67). Удинезе — Наполи — 0:3 (0:1) (Руис, 14, Мертенс, 82 — с пенальти, Рог, 85). Фрозиноне — Эмполи — 3:3 (1:1) (Сильвестре, 8 — в свои ворота, Чофани, 54 — с пенальти, 63; Зайц, 32, Сильвестре, 48, Учан, 79). Болонья — Торино — 2:2 (0:1) (Сантандер, 59, Калабрези, 77; Фальке, 13, Базелли, 54). Кьево — Аталанта — 1:5 (0:2) (Бирса, 84 — с пенальти; де Рон, 25, Иличич, 28, 50, 52, Гозенс, 72). Парма — Лацио — 0:2 (0:0) (Иммобиле, 81 — с пенальти, Корреа, 90). Фиорентина — Кальяри — 1:1 (0:0) (Верету, 60 — с пенальти; Паволетти, 69).

Интер — Милан — 1:0 (0:0)

(Икарди, 90).

Сампдория — Сассуоло — 0:0.

Турнирная таблица

Ecco la nuova classifica alla fine della 9ª giornata di #SerieATIM !

👇 pic.twitter.com/vnWjFcU3kt — Lega Serie A (@SerieA) October 23, 2018

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube , Сила ТВ