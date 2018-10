Икарди — король Милана, «Ювентус» тоже уязвим, контрасты от Сильвестре. Обзор 9-го тура Серии А

Судьба миланского дерби решилась в компенсированное время, «Ювентус» теряет первые очки, а «Рома» проигрывает перед игрой с ЦСКА. Еженедельник «Футбол» подводит итоги 9-го тура чемпионата Италии.

«Интер» и «Милан» провели убойный первый тайм, поэтому казалось, что два отмененных гола из-за офсайда — не предел. Но вторые 45 минут прошли относительно спокойно, без блеска. Тем круче выдалась развязка: Мауро Икарди поразил ворота Доннаруммы аж на 93-й минуте. Теперь он — единственный футболист в истории, забивший в пяти миланских дерби подряд

Фанатам «нерадзурри» — счастье, супруге Ванде — слезы радости. И все довольны. Кроме миланиста, естественно

Кстати, болельщики обеих команд могут отдельно гордиться сделанными перфомансами

P.S: посмотрите, какой модный старик пришел на матч

