Игроки «Вест Брома» украли такси, немцы будут тренироваться в виртуальной реальности. Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Сборная Германии реформирует тренировочный процесс

Бундестим уйдет в виртуальную реальность

Немецкий футбольный союз объявил о сотрудничестве с компанией Beyond Sports, специализирующейся на тренировках игроков с помощью виртуальной и дополненной реальности. Фирма предоставляет клубам возможность использовать при тренировках и разборе соперников сервисы, в которых игроки знакомятся с готовыми сценариями различных эпизодов матчей или подготовленными тренерами примерами, основанными на реальных данных о матче.

Основной упор на тренировках делается на 4 вида занятий: быстроту принятия решения на поле, правильный выбор позиции, разбор конкретных эпизодов матчей и задания с ограничением по времени выполнения. Все оборудование, включая очки, компьютер и три монитора для слежения за действиями игроков, находится в специальном помещении. Комната воссоздает любой момент матча под любым углом. Целью таких тренировок является повышение тактической грамотности футболистов и уменьшение времени на принятие решения. Но немцам стоит подготовиться и к неприятным последствиям таких занятий.

Лондонский «Арсенал», потративший 100 тысяч фунтов на создание комнаты виртуальной реальности, вскоре столкнулся с критикой от игроков. Футболисты жаловались на морскую болезнь. Среди наиболее распространенных симптомов отмечались тошнота, головная боль, усталость и дезориентация. Но Beyond Sports утверждает, что длительное использование инструмента способно улучшить принятие решений на 20% и сократить время реакции на секунду. Компания также работает со «Сток Сити», ПСВ и «АЗ».

Румынские фанаты отблагодарили Иммобиле и Раду

Лидеры «Лацио» за добро

Фанаты «Стяуа» в начале матча 1/16 финала Лиги Европы против римского «Лацио» вывесили баннер со словами благодарности, которые были адресованы Чиро Иммобиле и Штефану Раду: «Спасибо Раду и Иммобиле».

Причиной благодарности со стороны ультрас «Стяуа» по отношению к лидерам «орлов» является добрый жест, который сделали Чиро и Штефан. Игроки пожертвовали свои футболки, выставив их на продажу на аукционы для того, чтобы помочь тяжелобольному болельщику «Стяуа». Болельщики румынского клуба своим баннером поблагодарили игроков «Лацио» за прекрасный жест. Любопытно, что Штефан Раду – болельщик бухарестского «Динамо», принципиального оппонента «Стяуа», и неоднократно посещал фанатскую трибуну любимой с детства команды. А в игре 1/16 финала Лиги Европы защитник выкупил партию из 1000 билетов для фанатов «Динамо».

Матч завершился сенсационной победой румынской команды. Единственный мяч на 29-й минуте забил Арлем Ньоэре. Ответная встреча состоится 22 февраля. Это не первая трогательная история в нынешнем сезоне, связанная со «Стяуа». В ноябре прошлого года игрока румынов – Дениса Алибека заменили на 70-й минуте матча Лиги Европы. Футболист разрыдался на скамейке запасных, из-за того что провел плохую встречу. Нападающий не забил, а «Стяуа» сыграла вничью с «Хапоэлем Беер-Шева». Денис Алибек ранее прославился еще и тем, что, находясь в расположении миланского «Интера», был пойман с сигаретой в зубах.

«Вест Бромвич» хорошо съездил в Барселону

Несколько игроков «дроздов» угнали такси и не хотели его возвращать

Пока топ-клубы сражаются за попадание в следующий раунд национального кубка, «Вест Бромвич» решил устроить выезд в Барселону для улучшения атмосферы в команде.

Развлекательный вечер закончилось совсем не так, как предполагалось. Несколько игроков «Вест Брома» захотели продолжения почти в пять часов утра, но не смогли найти открытое заведение для тусовки, взяли такси и отправились в «Макдональдс». По какой-то причине водитель покинул машину, футболисты не стали его ждать и сами уехали в отель. Работники гостиницы утверждают, что в банде угонщиков числились Гарет Бэрри, Джонни Эванс, Джейк Ливермор и Боаз Майхилл. Полиция вызвала их на допрос, попыталась выдвинуть обвинения в вождении в нетрезвом виде, но не нашла доказательств и ограничилась лишь предупреждением из-за угона автомобиля.

«Вест Бромвич» извинился перед таксистом за инцидент. Английская пресса попыталась раздуть скандал на основе того, что главный тренер команды Алан Пардью сам вернулся в гостиницу только под утро, при этом потерял кошелек где-то на вечеринке. На данный момент «Вест Бромвич» идет в самом конце турнирной таблицы АПЛ. Но веселятся они гораздо лучше, чем лидеры из «МанСити».

В Англии сорвали 5 млрд евро на телеправах

У АПЛ осталось 64 нереализованных матча

Английская Премьер-лига сообщила о продаже прав на трансляции игр в период с 2019 по 2022 год. Выручка АПЛ составила 5 млрд евро. Медиахолдинг Sky Sports купил 128 прямых эфиров АПЛ, а канал BT Sport – 32. Непроданными остаются еще 64 эфира.

Это восьмая сделка в истории АПЛ, а именно – с 1992 года. Тогда самые крупные игроки ВВС и ITV сенсационно проиграли тендер на пятилетний контракт платному кабельному каналу BskyB, который заплатил 253 млн фунтов. Вскоре BSkyB увеличил стоимость внутрибританских прав на 336% – до 688 млн фунтов и выиграл вторую кампанию за телеправа АПЛ с 1997 по 2001 год. ВВС и ITV достались лишь хайлайты. К началу нового века у канала Sky уже было 6 млн подписчиков, и компания осталась основным владельцем прав на показ английского футбола, но цена сделки составила 1,56 млрд фунтов за три года.

Когда в Sky осознали, что являются монополистами в вопросе телеправ и конкурентов у них не осталось, то цена за футбол впервые в истории снизилась, и компания продлила права лишь за 1,45 млрд фунтов. ЕС потребовал гарантий, что права на Премьер-лигу не достанутся непобедимой монополии. Поэтому аукцион был реорганизован, и 138 матчей были разделены на шесть сбалансированных пакетов, четыре из которых вновь достались Sky, но уже за 1,31 млрд фунтов. В сумме АПЛ получила 2,5 млрд евро. Благодаря упорству British Telecommunications в Англии вновь появилась конкуренция за телеправа. С 2010-го по 2013-й английский футбол был продан за 3,4 млрд евро, с 2013-го по 2016-й – за 5,4 млрд евро.

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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