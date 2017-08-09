Игра от сердца. Как в «Монпелье» завершилась эпоха

Он сравнивал футболистов с проститутками, а оценивал их по числу мусоровозов, предсказывал эру «ПСЖ», отчитывал прилюдно собственных скаутов, игроков и тренеров, но при этом отдал более 50 лет на то, чтобы создать в «Монпелье» настоящую семью. 29 июня Луи Николлен умер в день собственного дня рождения, а Франция лишилась самого искреннего футбольного президента, ставшего символом настоящей эпохи.

Криштиану Роналду зачал сына в пробирке, а Луи Николлен создал спортивную среду в Монпелье — в городе, где молодежь видела спорт только по телевизору. В 1974 году начинающий предприниматель и владелец небольшой компании по утилизации мусора выкупил футбольный клуб «Монпелье Пайяд Спорт» и подключил к процессу подъема мэра города — Жоржа Фреше. Всего же в регионе команд было две – обе выступали среди любителей. Можно сказать, что у Николлена был дар. Он, как царь Мидас, мог превращать мусор в золото одним касанием, практически в буквальном смысле. Его компания по переработке отходов вышла на мировой уровень, а «Монпелье» чуть более чем за 15 лет прошел путь от шестого дивизиона до победы в Кубке Франции. За клуб начали выступать будущие звезды Эрик Кантона и Лоран Блан, для самого же Лулу (прозвище от болельщиков) «Монпелье» стал единственной дочкой, ведь сыновья у него уже были.

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Еще до того как во Франции стали активно развивать женский футбол, Луи основал «Монпелье» для слабой половины человечества, но не ограничился лишь этим видом спорта. В конце 1990-х предприимчивый менеджер вложился в регби и создал «Монпелье Эро Регби». Расширяя сферу влияния Николлен ворвался и в баскетбол, а затем и в гандбол, куда тоже инвестировал средства.

Случалось Луи попадать и в неприятные истории. В середине 1990-х его признали виновным в деле о мошенничестве. Оказалось, что бизнесмен нечестным образом выиграл выборы в промышленно-торговую палату города, за что был условно лишен свободы на год и обязан выплатить солидную сумму. Связей у президента «паладинов» хватало. Он считал лучшим другом Мишеля Платини и всегда держался близко к президенту «Лиона» Жану-Мишелю Оласу, а также к главе Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Гре. Правда, это не мешало Николлену нагло злоупотреблять корпоративными активами, за что он отделывался мелкими штрафами. В то же время «паладины» провалились в Лигу 2 и могли из-за долгов опуститься еще ниже. Президент свой клуб не бросил.

Главной же проблемой Луи и в то же время достоинством был его язык. Николлен жил эмоциями и никогда не отмалчивался. Он открыто глумился над боссами других клубов, подстегивал членов своей команды и ехидно посылал всех, кто хотел выкупить у него его игроков. Однажды Лулу заявил, что капитан «Осера» Бенуа Педретти похож на маленького гомика. Сравнение не понравилось лиге, началось следствие, и менеджера отстранили на четыре месяца. В свое оправдание он иронично пошутил: «Да что вы, я и сам – старый пид**ас». Ирония в том, что спустя несколько лет Лулу вручили премию имени Пьера Генена за борьбу с гомофобией. Правда, ее и все материальные бонусы очень быстро отобрали, после того как эмоциональный менеджер разразился очередным громким высказыванием о секс-меньшинствах на радио.

Футбол – для большинства людей страсть, но для Николлена эта игра была еще и мануфактурой. Игроков Луи делил на тех, кто готов пахать за идею, и просто наемников. Оценивал футболистов в мусоровозах, а также не понимал, почему за них платят такие большие суммы: «Своим игрокам я плачу больше, чем любовницам, но те хотя бы знают, как доставить удовольствие!»

Одни восхищались харизмой сверхимпульсивного Лулу, как, например, художник Давид Буономо, посвятивший президенту «паладинов» серию комиксов, другие крутили у виска. Но сезон-2011/12 заставил фанатов забыть все обиды. Бюджет «Монпелье» тогда составил всего 36 млн евро, что было в разы меньше, чем у набиравшего жир «ПСЖ». «Мы должны использовать шанс, ведь со следующего сезона господство «ПСЖ» будет тотальным и это продолжится не меньше семи лет», — предсказал тогда Николлен. Клуб, не так давно выбравшийся из Лиги 2, неожиданно вырвался в лидеры Лиги 1, а главными звездами команды стали Оливье Жиру, Юнес Беланда и Мапу Янга-Мбива.

«Монпелье» станет чемпионом? Да бросьте, это невозможно. Единственное, что меня волнует, — мы ведь можем попасть в Лигу Европы… Если это произойдет, я буду просто взбешен. Что за отстойный турнир!» — Луи до конца не верил, что его скромный клуб может стать лучшим во всей Франции и даже за несколько туров до конца чемпионата заключил пари с полузащитником Реми Кабелла, что в случае победы «паладинов» 69-летний президент сделает себе ирокез. Тот слово сдержал, да еще и покрасил волосы в клубные цвета.

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В свой 74-й день рождения Луи собрал вокруг всех близких в роскошном ресторане «Александр». Неожиданно имениннику стало плохо – сердечный приступ. Скорая припозднилась, и праздник обернулся трагедией. На прощание с президентом на кладбище Марсильярге приехали тысячи фанатов. Они выкрикивали «Лу-лу!» и еле сдерживали слезы, ведь закончилась эпоха длиною в полвека. Теперь пост отца перейдет сыну – Лорану Николлену. «Монпелье» сейчас тренирует опытный Мишель Тер-Закарян, а резерв «паладинов» выиграл престижный Кубок Гамбарделла и вскоре сможет проявить себя. В память о вечном президенте футболисты «Монпелье» вышли на игру против «Кана» в футболках с надписью «Loulou» на спине.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.