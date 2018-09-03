Грасиас. Как Хави Грасия и «Уотфорд» шокируют АПЛ на старте сезона

«Уотфорд» успел надеть шуму на старте этого сезона. И сейчас в турнирной таблице идет в числе лидеров. Многие связывают этот триумф с главным тренером команды Хави Грасией. Еженедельник «Футбол» напоминает вам, как испанец начинал этот путь к успеху.

Предыстория

В конце января боссы «Уотфорда» отправили в отставку главного тренера команды Марку Силву. При нем «шершни» здорово начали сезон, одержали несколько ярких побед и какое-то время шли неподалеку от зоны Лиги чемпионов. Но декабрьский месяц стал настоящим проклятием для английской команды. Клуб проиграл 4 матча подряд и «Уотфорд» с 5-го места скатился на 10-е. СМИ сменили хвалебные отзыв на порицание. Вдобавок к этому стали распространяться слухи, что неудачи команды связаны с тем, что португальский тренер по ходу сезона ведет переговоры с «Эвертоном» и планирует переезд в Ливерпуль. Хотя сам Силва это отрицал, заявляя, что это чушь, и нынешнее положение команды никак не может быть связано с этим (в итоге в мае он стал тренером мерсисайдского клуба). Однако для представителей клуба это стало еще одним поводом, чтобы отправить тренера в отставку. «Клуб убежден, что принял правильное решение, назначив Силву, и если бы не интерес к нему со стороны нашего конкурента по АПЛ, мы продолжали бы уверенное движение под его командованием. Правление считает, что это повлияло на концентрацию Силвы на работе и вылилось в ухудшение результатов, что поставило под угрозу долгосрочное будущее «Уотфорда», — говорится в заявлении клуба.

Absurd decision, in my opinion, by Watford to fire Marco Silva after his first bad run. He’ll be snapped up very quickly and Watford will almost certainly get someone less talented. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 21, 2018

И хотя все причины увольнения Силвы были логичны, но были и противники данного решения. Так известный в прошлом английский футболист, а ныне спортивный журналист Гари Линекер высмеял действия представителей клуба: «Абсурдное решение, на мой взгляд, «Уотфорд» уволил Марку Силву после его первого плохого отрезка. Его быстро перехватят, а следующий тренер «Уотфорда» будет менее талантливым».

«Менее талантливый»

Спасать положение был вызван Хави Грасия. Испанский специалист, с позором уволенный из казанского «Рубина». А ведь ему предрекали в клубе большие перспективы. Казанцы очень мощно поработали на трансферном рынке, потратив 40 млн евро. В столицу Татарстана приехали как уже готовые звезды, так и перспективные новички во главе с Алексом Сонгом и Максимом Лестьенном. Но на деле дорогие покупки «Рубина» оказались эффективными только на бумаге. Грасия за полгода работы в команде не смог понять, как правильно задействовать сильные качества своих игроков. А самое главное — ему не удалось выстроить надежную оборону, чем так славился клуб при Курбане Бердыеве. В защите Грасия рассчитывал на пару центральных Самбрано – Санчес. Но оба не оправдали возложенных ожиданий и напривозили уйму голов. Исправлять свои ошибки испанец начал уже в другой команде.

Первым делом Грасия решил заняться в «Уотфорде» как раз укреплением обороны, при этом сделав ее более мобильной. Для этого ему пришлось перейти на схему с 3-мя защитниками: 3-5-2. Задействовав ее, «шершни» получали преимущество при атаке, так как крайние защитники выполняли роль вингеров, бороздя весь фланг. Но если Холебас успевал вовремя вернуться в свою зону, то его коллега Деулофеу часто оставлял свой фланг без присмотра. Но и в этом случае Грасия нашел способ, как залатать пробоину. Зону Деулофеу страховал Мариаппа, а в центр обороны при атаке соперника опускался опорный полузащитник. В атаке же испанский тренер использовал либо связку нападающих, либо играл с одним чистым форвардом. Эту роль обычно выполнял Дини, которому помогал Ришарлисон, располагавшийся чуть ниже. И данная тактика дала необходимый результат: в феврале команда одержала три победы. Но потом опять случился спад. Однако и тут можно заступиться за Грасию. Ведь в весенней части чемпионата сразу 11 футболистов «Уотфорда» оказались в лазарете. В итоге клуб с трудом, но смог доковылять до итогового 14-го места.

Несокрушимый



Этот сезон для «Уотфорда» уже стал рекордным. Впервые в своей истории клуб на старте сезона одержал четыре победы подряд, а одной из жертв «шершней» стал «Тоттенхэм». «Я очень доволен. В АПЛ тяжело добиваться результата. Нет никакого секрета. Самое важное – усердно трудиться, и игроки сейчас получают награду за их выдающуюся работу во время предсезонной подготовки» — заявил тренер.

Многие эксперты уже начали отмечать тактическую гениальность Грасии. Мол, наконец-таки его излюбленная схема 4-4-2 начала давать результат на английской земле. Но важно не это. Важно то, что испанец сумел найти замену Ришарлисону в лице Роберто Перейра. Аргентинец действительно очень классно начал сезон, отметившись тремя забитыми мячами. Также можно отметить удачный трансфер голкипера Бена Фостера, сходу влившегося в основу.

🏠 #HesComingHome 🏠 #watfordfc A post shared by Watford FC (@watfordfcofficial) on Jul 5, 2018 at 1:50pm PDT

А ведь это была очень рисковая сделка. Все-таки англичанину уже 35 лет. Прошлый сезон для Фостера в составе «Вест Брома» выдался ужасным: клуб вылетел из АПЛ, а голкипер пропустил в 37-ми матчах 55 мячей. А сейчас он один из героев столь яркого старта «Уотфорда». Его уверенная игра в воротах и череда сейвов (особенно в матче с «Кристал Пэлас»), помогли клубу подняться так высоко. Определенные вопросы продолжают вызывать оборона (серия нелепых ошибок в матче с «Тоттенхэмом», приведших к автоголу Дукуре, ярчайшее тому подтверждение) и неуверенная игра нападающих (хотя тот же Дини в последнем туре забил один из голов в ворота «шпор»).

Так что пока записывать «Уотфорд» в претенденты на еврокубковую зону еще рано. Да, команда Грасии успешно справилась с первым серьезным испытанием в лице «Тоттенхэма», но то лишь начало. В сентябре «шершней» ожидает встреча с «МанЮнайтед» и два выезда в Лондон к «Фулхэму» и «Арсеналу». После этого отрезка уже можно будет оценивать перспективы «шершней» повторить подвиги прошлогоднего «Бернли».

Фото: Global Look Press

Автор: Михаил Серебряков