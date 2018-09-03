Грасиас. Как Хави Грасия и «Уотфорд» шокируют АПЛ на старте сезона

Автор: Михаил Серебряков 0

«Уотфорд» успел надеть шуму на старте этого сезона. И сейчас в турнирной таблице идет в числе лидеров. Многие связывают этот триумф с главным тренером команды Хави Грасией. Еженедельник «Футбол» напоминает вам, как испанец начинал этот путь к успеху. 

Грасия

Предыстория

В конце января боссы «Уотфорда» отправили в отставку главного тренера команды Марку Силву. При нем «шершни» здорово начали сезон, одержали несколько ярких побед и какое-то время шли неподалеку от зоны Лиги чемпионов. Но декабрьский месяц стал настоящим проклятием для английской команды. Клуб проиграл 4 матча подряд и «Уотфорд» с 5-го места скатился на 10-е. СМИ сменили хвалебные отзыв на порицание. Вдобавок к этому стали распространяться слухи, что неудачи команды связаны с тем, что португальский тренер по ходу сезона ведет переговоры с «Эвертоном» и планирует переезд в Ливерпуль. Хотя сам Силва это отрицал, заявляя, что это чушь, и нынешнее положение команды никак не может быть связано с этим (в итоге в мае он стал тренером мерсисайдского клуба). Однако для представителей клуба это стало еще одним поводом, чтобы отправить тренера в отставку. «Клуб убежден, что принял правильное решение, назначив Силву, и если бы не интерес к нему со стороны нашего конкурента по АПЛ, мы продолжали бы уверенное движение под его командованием. Правление считает, что это повлияло на концентрацию Силвы на работе и вылилось в ухудшение результатов, что поставило под угрозу долгосрочное будущее «Уотфорда», — говорится в заявлении клуба.

И хотя все причины увольнения Силвы были логичны, но были и противники данного решения. Так известный в прошлом английский футболист, а ныне спортивный журналист Гари Линекер высмеял действия представителей клуба: «Абсурдное решение, на мой взгляд, «Уотфорд» уволил Марку Силву после его первого плохого отрезка. Его быстро перехватят, а следующий тренер «Уотфорда» будет менее талантливым».

Хави Грасия

«Менее талантливый»

Спасать положение был вызван Хави Грасия. Испанский специалист, с позором уволенный из казанского «Рубина». А ведь ему предрекали в клубе большие перспективы. Казанцы очень мощно поработали на трансферном рынке, потратив 40 млн евро. В столицу Татарстана приехали как уже готовые звезды, так и перспективные новички во главе с Алексом Сонгом и Максимом Лестьенном. Но на деле дорогие покупки «Рубина» оказались эффективными только на бумаге. Грасия за полгода работы в команде не смог понять, как правильно задействовать сильные качества своих игроков. А самое главное — ему не удалось выстроить надежную оборону, чем так славился клуб при Курбане Бердыеве. В защите Грасия рассчитывал на пару центральных Самбрано –  Санчес. Но оба не оправдали возложенных ожиданий и напривозили уйму голов. Исправлять свои ошибки испанец начал уже в другой команде.

Первым делом Грасия решил заняться в «Уотфорде» как раз укреплением обороны, при этом сделав ее более мобильной. Для этого ему пришлось перейти на схему с 3-мя защитниками: 3-5-2. Задействовав ее, «шершни» получали преимущество при атаке, так как крайние защитники выполняли роль вингеров, бороздя весь фланг. Но если Холебас успевал вовремя вернуться в свою зону, то его коллега Деулофеу часто оставлял свой фланг без присмотра. Но и в этом случае Грасия нашел способ, как залатать пробоину. Зону Деулофеу страховал Мариаппа, а в центр обороны при атаке соперника опускался опорный полузащитник. В атаке же испанский тренер использовал либо связку нападающих, либо играл с одним чистым форвардом. Эту роль обычно выполнял Дини, которому помогал Ришарлисон, располагавшийся чуть ниже. И данная тактика дала необходимый результат: в феврале команда одержала три победы. Но потом опять случился спад. Однако и тут можно заступиться за Грасию. Ведь в весенней части чемпионата сразу 11 футболистов «Уотфорда» оказались в лазарете. В итоге клуб с трудом, но смог доковылять до итогового 14-го места.

Несокрушимый

Этот сезон для «Уотфорда» уже стал рекордным. Впервые в своей истории клуб на старте сезона одержал четыре победы подряд, а одной из жертв «шершней» стал «Тоттенхэм». «Я очень доволен. В АПЛ тяжело добиваться результата. Нет никакого секрета. Самое важное – усердно трудиться, и игроки сейчас получают награду за их выдающуюся работу во время предсезонной подготовки» — заявил тренер.

Многие эксперты уже начали отмечать тактическую гениальность Грасии. Мол, наконец-таки его излюбленная схема 4-4-2 начала давать результат на английской земле. Но важно не это. Важно то, что испанец сумел найти замену Ришарлисону в лице Роберто Перейра. Аргентинец действительно очень классно начал сезон, отметившись тремя забитыми мячами. Также можно отметить удачный трансфер голкипера Бена Фостера, сходу влившегося в основу.

🏠 #HesComingHome 🏠 #watfordfc

A post shared by Watford FC (@watfordfcofficial) on

А ведь это была очень рисковая сделка. Все-таки англичанину уже 35 лет.  Прошлый сезон для Фостера в составе «Вест Брома» выдался ужасным: клуб вылетел из АПЛ, а голкипер пропустил в 37-ми матчах 55 мячей. А сейчас он один из героев столь яркого старта «Уотфорда». Его уверенная игра в воротах и череда сейвов (особенно в матче с «Кристал Пэлас»), помогли клубу подняться так высоко. Определенные вопросы продолжают вызывать оборона (серия нелепых ошибок в матче с «Тоттенхэмом», приведших к автоголу Дукуре, ярчайшее тому подтверждение) и неуверенная игра нападающих (хотя тот же Дини в последнем туре забил один из голов в ворота «шпор»).

Так что пока записывать «Уотфорд» в претенденты на еврокубковую зону еще рано. Да, команда Грасии успешно справилась с первым серьезным испытанием в лице «Тоттенхэма», но то лишь начало. В сентябре «шершней» ожидает встреча с «МанЮнайтед» и два выезда в Лондон к «Фулхэму» и «Арсеналу». После этого отрезка уже можно будет оценивать перспективы «шершней» повторить подвиги прошлогоднего «Бернли».

Фото: Global Look Press
Автор: Михаил Серебряков

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роналду

Дело врачей. Как футболисты проходят медосмотр перед трансферами

Уотфорд Тоттенхэм

Неудержимый «Уотфорд», безнадежный «Вест Хэм» и первый «косяк» Алиссона. Главные события 4-го тура АПЛ

Stefan Kießling

Автор гола-фантома и гольфист со вкусом. Пять удивительных фактов о Штефане Кисслинге

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 