Головиноломка. Итоги сезона французской Лиги 1-2018/19

У чемпионата Франции в прошедшем сезоне увеличился сегмент зрителей из России. Все дело в переходе Александра Головина в «Монако». Еженедельник «Футбол» раскрывает главных героев прошедшего чемпионата Франции, в котором, помимо традиционного «золота» «ПСЖ», были яркие открытия.

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

Луи Гассе («Сент-Этьен»)

Игра «Сент-Этьена» в завершившемся сезоне заслуживает наград европейских ассоциаций. «Зеленые» заняли четвертое место французского чемпионата и квалифицировались в Лигу Европы, в которой последний раз выступали два года назад. Команда Луи Гассе повторила главное достижение клуба в XXI веке. В сезоне-2013/14 «Сент-Этьен» Кристофа Гальтье также финишировал в Лиге 1 в нескольких очках от медалей.

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Главный критерий выбора на номинацию – справедливость. Луи Гассе, проведший большую часть тренерской карьеры в статусе ассистента, никогда не воспринимался топ-специалистом даже на локальном уровне. Хотя еще недавно Луи помогал Лорану Блану в сборной Франции и в «ПСЖ». Если вы не посмотрели ни одну из 38 серий вестерна с участием «Сент-Этьена», то многое потеряли. У Гассе был скромный бюджет в 50 млн евро, малоизвестные актеры, но даже среди них хватало тех, с кем можно было легко испортить отношения. Например, Вахби Хазри. Экспрессивный алжирец разругался со всеми в «Бордо» и из-за сложного характера провалился в АПЛ, но в этом сезоне с 13 голами стал лучшим бомбардиром команды. При Гассе раскрылся и французский поляк — Тимоте Колодзейчак. Воспитанник «Лиона», выступающий на позиции левого защитника, несколько лет успешно играл за «Севилью», но после трансфера в «Боруссию» М заметно сбавил и сейчас принадлежит мексиканскому «Тигресу». В прошедшем сезоне Колодзейчак – одно из главных откровений.

Летом «Сент-Этьену» предстоит искать не только нового защитника, но и тренера. В конце мая клуб объявил о том, что Гассе покидает команду. Ему исполняется 66 лет, а во французском футболе существует ограничение на работу для ветеранов старше 65. Это формальное правило можно обжаловать, но сложно придумать сцену с уходом на пенсию лучше, чем сейчас.

ЛУЧШИЙ ЭПИЗОД

«Лилль» – «ПСЖ» — 5:1

(14 апреля 2019 года, «Пьер Моруа», 32-й тур)

14 апреля во Франции играли главный матч сезона: «ПСЖ» приехал в Лилль, чтобы «раздавить» шедших на втором месте «догов» и оформить чемпионство. Афиша игры могла бы стать лейтмотивом очередной части фильма про Рокки Бальбоа, где фавориту не хватало одной победы до почетного пояса, но потерявший всякий шанс претендент, вопреки всем ожиданиям, уничтожил оппонента.

Это был редкий случай, когда главный тренер парижан Томас Тухель, опасаясь атаки «Лилля», выставил в старте линию из пяти защитников. Даже против «МЮ» в Лиге чемпионов немецкий специалист так не закрывал команду. Ситуация отчасти была вынужденной. У «ПСЖ» накопилось большое количество травмированных, а по ходу первого тайма у столичной команды «сломались» еще два игрока, а на 36-й минуте удалился Хуан Бернат. После первого тайма «Лилль» выигрывал лишь в один мяч, а во втором «Лилль» вколотил в ворота Ареоля еще четыре гола. По словам Мбаппе, его команда играла, словно любители против профессионалов.

Это поражение (1:5) стало первым с 2000 года, в котором «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции пропустил пять мячей: 19 лет назад парижане с тем же счетом проиграли «Седану».

ЛУЧШИЙ ГЕРОЙ ВТОРОГО ПЛАНА

Тежи Саванье («Ним»)

Эту премию можно было бы назвать в честь Луиса Суареса, тем более что ее победитель играет в составе команды, имеющей прозвище «крокодилы». «Ним» с первых туров вгрызался в соперников так, что выводил на эмоции даже абсолютных фаворитов из «ПСЖ». Перед финальным свистком очного матча с действующим чемпионом полузащитник «крокодилов» Тежи Саванье сфолил на форварде парижан Килиане Мбаппе. Единоборство едва не переросло в полноценную драку. Оба зачинщика получили дисквалификацию. Килиан за намеренный толчок пропустил три матча, Саванье за провокацию – пять матчей.

Оба впоследствии стали победителями двух статистических гонок: Мбаппе стал лучшим бомбардиром, а Саванье – лучшим ассистентом Лиги 1 с 13 голевыми передачами. И это притом что сезоном ранее, когда «Ним» лишь рубился за выход в высший дивизион, Тежи не считался лидером команды.

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Теперь Саванье – ключевой диспетчер игры «Нима». По ходу сезона главный тренер «крокодилов» Бернард Блакарт ротировал атакующие связки. Поначалу Саванье снабжал передачами связку форвардов – Батиста Гийома и Умута Бозока, но из-за слабой результативности нападения команда перестроилась на игру в трех форвардов, в которой при необходимости сам Тежи переходит на позицию нападающего. Этот трюк добавил к 13 ассистам еще и шесть голов в прошедшем сезоне, а «Ним», вернувшийся в Лигу 1 спустя 25 лет отсутствия, занял седьмое место.

ЛУЧШАЯ ДРАМА

«Монпелье»

Есть фильмы, которые мы не сядем смотреть без определенного настроения. «Монпелье» после ухода из жизни своего вечного президента Луи Николлена последние два года жил под шлейфом скорби. Лулу, как его называли близкие, отдал клубу более 50 лет, прошел дорогу от любителей до чемпиона Франции. Теперь за клубом следит сын – Лоран Николлен, и этот сезон был плаксивым рассказом о том, как дети продолжают дела отцов.

Мишель Тер-Закарян – культовая личность для «Монпелье». При Лулу специалист провел всю карьеру в составе «паладинов» как игрок, а затем делал первые шаги и как начинающий тренер. В этом сезоне его «Монпелье» – одна из самых успешных команд при розыгрыше стандартов. Штатный исполнитель Флоран Молле забил шесть голов. Энди Делор и Гаэтан Лаборд отвечают за креатив «паладинов» в атаке. А еще здесь играет Виторино Илтон, которому в сентябре исполнится 42 года. Он уже продлил контракт с клубом и сыграет еще сезон: Морган Фриман из мира футбола.

В последнем туре «Монпелье» проиграл «Марселю» в очном матче за пятое место Лиги 1, но даже осечка не помешала клубу завоевать высшее место в таблице со времен чемпионского сезона-2011/12. К слову, по итогам чемпионата пятое место не дало команде возможности сыграть в еврокубках. Все потому, что «ПСЖ» в этом сезоне лишился и Кубка лиги, и Кубка Франции, а в Лиге Европы сыграют «Страсбур» и «Ренн», соответственно.

«ЗОЛОТАЯ МАЛИНА»

«Монако» и «Марсель»

Есть у российского кино, футбола и автопрома одна общая деталь. Среди своих же граждан все это считается низкопробным и некачественным. Тем удивительнее, когда наши продукты идут на импорт. Александр Головин, одна из немногих причин прошедших лет следить за российским футболом, перешел за 30 млн евро в «Монако». Тот самый, где еще недавно чемпионские медали вручали Килиану Мбаппе, Бенжамену Менди, Бернарду Силве, Фабиньо, Тома Лемару и Тьемуэ Бакайоко, где собраны одни из лучших скаутов мира, а в академию вкладывается не меньше средств, чем в трансферы.

«Монако» начинал сезон в статусе участника Лиги чемпионов, но по ходу свалился до команды, борющейся за выживание. Это следствие кадровой эволюции, с которой Леонарду Жардим сталкивался все последние сезоны и выжимал из нового состава максимум. На этот раз клуб провалил летнюю трансферную кампанию: «Монако» летом покинули 12 футболистов, а те, что пришли на замену, раскрыться не смогли. В покере есть термин «тильт», когда ты под аффектом поражений на эмоциях делаешь опрометчивые поступки. Увольнение Жардима и назначение на его место Тьерри Анри другим словом не назовешь. В «Монако» ушли в «тильт» и усугубили свою ситуацию до нижней пятерки Лиги 1.

Вместе с приходом нового тренера место в старте «монегасков» потерял Александр Головин. Но в клубе вовремя опомнились и вернули Жардима, чтобы тот спас команду от вылета в Лигу 1. По итогам сезона у российского полузащитника 4 гола и 4 ассиста в 34 матчах.

«Марсель» не боролся за выживание, но с треском провалил сезон – возможно, больнее, чем «Монако». Десять лет назад провансальцы выиграли чемпионат и все последующие сезоны рубились за ЛЧ. В мае 2018-го клуб дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Атлетико» (0:3), но сохранил лидеров команды. В этом розыгрыше чемпионата клуб пропускал почти в каждом матче (52), а отличался катастрофически мало (59). При Руди Гарсии «Олимпик» лихорадит не первый год, и по итогам сезона команда не пробилась даже в еврокубки, имея четвертый бюджет лиги (150 млн евро).

Единственным, кто тянул команду, был Флоран Товен. Он забил 15 голов – столько же, сколько Балотелли и Жермен вместе. После поражения от «Бордо» даже лидер клуба не выдержал: «Мы просто мусор. Каждый сезон одно и то же. Я уже устал от этого». С таким настроем уход полузащитника максимально вероятен.

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ

«Лилль»

История «Лилля» типично голливудская, когда достижений добиваются не благодаря, а вопреки. Перед началом сезона-2017/18 президент «догов» Жерар Лопес объявил Марсело Бьелсу главным тренером клуба и анонсировал длительный проект, результатом которого клуб снова вернется в борьбу за чемпионство.

Вице-чемпионом Франции «Лилль» стал уже спустя сезон, но без аргентинского специалиста. После череды неудачных результатов еще спустя полгода клуб избавился от самого эксцентричного тренера мира под предлогом несогласованного отъезда его из клуба. Бьелса уезжал в Чили, чтобы навестить умирающего друга Луиса Бонини. Клуб нашел эту ситуацию идеальной, чтобы лишить Марсело любых полномочий. К тому моменту «Лилль» свалился во вторую половину таблицы, из-за долгов получил запрет на трансферы, а также серьезно настроил против себя собственных болельщиков.

Спасать ситуацию доверили Кристофу Галтье. Он сохранил команду в элите (финишировали на 17-м месте), а летом президент «догов» погасил солидную часть долгов клуба. К прошедшему сезону «Лилль» подходил с новыми эмоциями. Галтье разогнал упряжку с «догами» до космических скоростей. Это случилось благодаря двум вингерам: слева Жонатан Бамба, справа – Николя Пепе. Вместе «легкоатлеты» наколотили 35 голов. Из них 22 мяча – на счету Пепе. Кроме того, ивуариец раздал 11 ассистов.

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«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов впервые за пять лет: в 2014 году клуб проиграл «Порту» в квалификации и вылетел в Лигу Европы. А в групповом этапе французы перед этим выступали в сезоне-2012/13. Тогда они стали последними в группе с «Баварией», «Валенсией» и БАТЭ.





ЛУЧШИЙ АКТЕР

Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Килиан действительно был лучшим, но это та номинация, где похвал будет гораздо меньше, чем критики, в надежде на то что главный вундеркинд мира продолжит прогрессировать. После ЧМ-2018 Мбаппе повзрослел и превратился в универсала. В клубе научились грамотно использовать не только его скоростные данные, используя в качестве вингера справа, но и полноценным форвардом, способным открыться под мяч и стянуть на себя группу защитников. По итогам прошедшего сезона Мбаппе — самый молодой игрок, забивший 30 голов в Лиге 1. Каждые 83,5 минуты француз отличается в составе сборной.

Но Килиан по-прежнему не лидер. И дело даже не в последних двух вылетах «ПСЖ» из ЛЧ от «Реала» и «МЮ». Мбаппе проваливался во многих матчах на национальном уровне. Рекордсмен выглядел безликим в матче Кубка лиги против «Генгама» (0:2), вылетевшего из Лиги 1 с последнего места. Еще удивительнее, что потенциальный претендент на «Золотой мяч» не показал ничего в финале Кубка Франции против «Ренна» (2:2), а за минуту до серии пенальти еще и удалился. Из героя комиксов с суперспособностью быстро перемещаться по полю Мбаппе превращался в человека-невидимку. И даже статус лучшего бомбардира Лиги 1 не отменяет того факта, что в следующем сезоне от Мбаппе ждут большего апгрейда.





ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ

Юсеф Аталь («Ницца»)

«Ницца» еще не так давно пробивалась в ЛЧ, но в клубе требовалось время на построение новой команды после ухода Люсьена Фавра, которого сменил Патрик Виейра. У бывшего капитана лондонского «Арсенала» раскрылся один из самых талантливых представителей Африки – Юсеф Аталь. 23-летний алжирец прежде лишь изредка выходил в матчах чемпионата Бельгии за «Кортрейк», но с ходу занял позицию правого защитника в «Ницце». У Юсефа сумасшедший показатель точности пасов (84%), притом что он заточен на обострение и подключения к атакам. Так защитник забил аж шесть голов. Портал Whoscored восемь раз признавал алжирца лучшим игроком матчей Лиги 1.

Бомбардиры: 33 – Мбаппе (ПСЖ), 22 – Пепе (Лилль), 18 – Кавани (ПСЖ).

Кубок Франции

Ренн – ПСЖ – 2:2 (1:1, 2:2), по пен. – 6:5

(Кимпембе, 40 – в свои ворота, Мешер, 66; Дани Алвес, 13, Неймар, 21).

Кубок французской лиги

Струсбур – Генгам – 0:0 (4:1 – пен.).

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press