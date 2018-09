Юбилейный гол Карлоса Бакки, испорченная годовщина «Атлетико», первая осечка «Реала». Главные события 4-го тура испанской Ла Лиги

После двухнедельной паузы клубы Ла Лиги основательно постарались, чтобы удивить болельщиков. Выступления на новых стадионах, отобранные очки у фаворитов и юбилейные голы. Еженедельник «Футбол» представляет лучшие моменты четвертого тура испанской Примеры.

Гранды с трудом набирают очки

Мадридский «Атлетико» после двухнедельной паузы подошел к встрече против «Эйбара» в хорошем настроении. Поводом стала годовщина переезда клуба на новую арену — «Ванда Метрополитано». Но итоговый результат матча разочаровал собравшихся. «Кольчонерос» едва не проиграли, пропустив за три минуты до конца основного времени матча. Спастись от поражения помог точный удар Борхи Гарсеса на последних секундах компенсированного времени.

Мадридский «Реал» впервые в этом сезоне потерял очки. В Бильбао «королевский клуб» и «Атлетик» забили по одному мячу. Серхио Рамос позже не скрывал своего разочарования:

«Барселона» же на «Аноэте» перевернула ход игры за три минуты. Два угловых привели к забитым мячам Суареса и Дембеле. Каталонский клуб одержал вторую победу подряд в Сан-Себастьяне, хотя до этого не мог победить в Сан-Себастьяне с 2007 года.

К слову, «Сосьедад» проводил матч с «блаугранас» на обновленной «Аноэте». Частично ремонтные работы выполнены: убраны беговые дорожки и добавлены новые ярусы к секторам. Боковая фанатская арена пока еще доделывается.

Карлос Бакка и его юбилейный гол в Ла Лиге

Колумбиец снова забивает голы в Испании. 32-летний нападающий установил рекорд: его гол «Леганесу» стал 50-ым в Ла Лиге. Более того, забитый мяч является 30-ым голом, забитым в одно касание.

Ла Лига открывает двери на «Алькорасе»

Впервые в чемпионате Испании «Уэска» сыграла матч на своей домашней арене. Оскенцы после трех туров получили положительные оценки от экспертов, команда в каждой игре забивала по два мяча. Арагонцы тщательно подготовились к домашнему поединку против «Райо Вальекано».

Дебют при родных трибунах не удался. Гости забрали у подопечных Леонардо Франко три очка благодаря пушечному удару Имбулы.

Мотивация тура

На старте сезона совсем плохи дела у «Леганеса». Перед матчем с «Вильярреалом» в активе «огурцов» была только ничья и два поражения. Поддержать игроков вызвалась Бланка Поса, один из сотрудников клуба. Недавно женщина одолела онкологическую болезнь. В раздевалке за несколько минут до начала встречи Поса выступила с проникновенной речью, закончившейся словами: «Леганес» может, значит я тоже могу. Вы всегда были источником силы и вдохновения для меня».

К сожалению, «Леганес» в итоге проиграл. Но ситуацию еще можно исправить.

