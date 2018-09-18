Юбилейный гол Карлоса Бакки, испорченная годовщина «Атлетико», первая осечка «Реала». Главные события 4-го тура испанской Ла Лиги

После двухнедельной паузы клубы Ла Лиги основательно постарались, чтобы удивить болельщиков. Выступления на новых стадионах, отобранные очки у фаворитов и юбилейные голы. Еженедельник «Футбол» представляет лучшие моменты четвертого тура испанской Примеры.

Гранды с трудом набирают очки

Мадридский «Атлетико» после двухнедельной паузы подошел к встрече против «Эйбара» в хорошем настроении. Поводом стала годовщина переезда клуба на новую арену — «Ванда Метрополитано». Но итоговый результат матча разочаровал собравшихся. «Кольчонерос» едва не проиграли, пропустив за три минуты до конца основного времени матча. Спастись от поражения помог точный удар Борхи Гарсеса на последних секундах компенсированного времени.

🔴 Glory

⚪ Emotion

🔴 Passion

⚪ Memories

🔴 Future

⚪ Dreams

⚽ FOOTBALL & GOALS! 🏟️ The Wanda @Metropolitano celebrates its first anniversary today! 🎊 Congratulations, @atletienglish ! 😀❤ pic.twitter.com/Bw5a5Geq4j — LaLiga (@LaLigaEN) September 16, 2018

Мадридский «Реал» впервые в этом сезоне потерял очки. В Бильбао «королевский клуб» и «Атлетик» забили по одному мячу. Серхио Рамос позже не скрывал своего разочарования:

«В первом тайме у нас были проблемы из-за недостаточной скорости действий, но во втором тайме команда прибавила. Конечно, «Реал» хотел добиться другого результата.»

«Барселона» же на «Аноэте» перевернула ход игры за три минуты. Два угловых привели к забитым мячам Суареса и Дембеле. Каталонский клуб одержал вторую победу подряд в Сан-Себастьяне, хотя до этого не мог победить в Сан-Себастьяне с 2007 года.

К слову, «Сосьедад» проводил матч с «блаугранас» на обновленной «Аноэте». Частично ремонтные работы выполнены: убраны беговые дорожки и добавлены новые ярусы к секторам. Боковая фанатская арена пока еще доделывается.

Карлос Бакка и его юбилейный гол в Ла Лиге

Колумбиец снова забивает голы в Испании. 32-летний нападающий установил рекорд: его гол «Леганесу» стал 50-ым в Ла Лиге. Более того, забитый мяч является 30-ым голом, забитым в одно касание.

It only takes a second to score a goal… ⚽️ As proved by @carlos7bacca , who scored with his first touch in #LeganesVillarreal 📺🇨🇴 pic.twitter.com/XXMfZfXQHa — LaLiga (@LaLigaEN) September 17, 2018

Ла Лига открывает двери на «Алькорасе»

Впервые в чемпионате Испании «Уэска» сыграла матч на своей домашней арене. Оскенцы после трех туров получили положительные оценки от экспертов, команда в каждой игре забивала по два мяча. Арагонцы тщательно подготовились к домашнему поединку против «Райо Вальекано».

“Dicen que es un estadio pequeño que la gente hace más grande” 24 horas para hacer un sueño realidad.#HuescaRayo pic.twitter.com/Qfiiq8AuH4 — SD Huesca (@SDHuesca) September 13, 2018

Дебют при родных трибунах не удался. Гости забрали у подопечных Леонардо Франко три очка благодаря пушечному удару Имбулы.

Мотивация тура

На старте сезона совсем плохи дела у «Леганеса». Перед матчем с «Вильярреалом» в активе «огурцов» была только ничья и два поражения. Поддержать игроков вызвалась Бланка Поса, один из сотрудников клуба. Недавно женщина одолела онкологическую болезнь. В раздевалке за несколько минут до начала встречи Поса выступила с проникновенной речью, закончившейся словами: «Леганес» может, значит я тоже могу. Вы всегда были источником силы и вдохновения для меня».

К сожалению, «Леганес» в итоге проиграл. Но ситуацию еще можно исправить.

"Leganes can, and so can I… You've been my inspiration" ❤️ Blanca Poza, @CDLeganes_en member and breast cancer survivor, gave an inspiring team talk before today's match! 👏#LeganesVillarreal pic.twitter.com/poc3oMkm2I — LaLiga (@LaLigaEN) September 16, 2018

Цитата тура

Нахожусь ли я на одном уровне с Роналду и Месси? Думаю, да. Но также в мире постоянно появляются новые классные игроки. Но я понимаю, что могу играть еще лучше. Хочу продолжать совершенствоваться и выигрывать. Я могу прибавить в чтении игры, в атакующих действиях, в передачах, при игре в обороне. Думаю, я могу забивать еще больше голов и отдавать больше результативных передач»,

— так оценил свой уровень игры Антуан Гризманн.

Гол тура

Первый же гол в четвертом туре Ла Лиги оказался впечатляющим. Жанелли Имбула хорошенько приложился по мячу.

Imbula's goal was an absolute beauty last night against Huesca. This ended up being the only goal. #HuescaRayo https://t.co/7QNidXK4GN — A Game At A Time (@AGAATblog) September 15, 2018

Разочарование тура

«Вильярреал» смело может передавать звание самой нестабильной команде чемпионата «Севилье». Андалусский клуб после поражения в дерби против «Бетиса» решил еще и проиграть дома «Хетафе». Уже к перерыву на табло «Рамон Санчес Писухан» горели цифры 0:2. Куинси Промес, вышедший на поле за 20 минут до конца встречи, помочь команде ничем не смог.

Watch and learn! 👨‍🎓 A lesson in how to play the number 9⃣ role, by @GetafeCF striker Angel…#SevillaFCGetafe 📺👇 pic.twitter.com/mdiYyfmad4 — LaLiga (@LaLigaEN) September 17, 2018

Результаты тура:

Уэска – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)

(Имбула, 29).

Атлетико Мадрид – Эйбар – 1:1 (0:0)

(Борха Гарсес, 90; Серхи Энрих, 87).

Реал Сосьедад – Барселона – 1:2 (1:0)

(Элустондо, 12; Суарес, 63, Дембеле, 66)

Валенсия – Бетис – 0:0.

Атлетик Бильбао – Реал Мадрид – 1:1 (1:0)

(Муньяин, 32; Иско, 63).

Леганес – Вильярреал – 0:1 (0:0)

(Бакка, 65).

Эспаньол – Леванте – 1:0 (0:0)

(Серхио Гарсия, 52).

Вальядолид – Алавес – 0:1 (0:0)

(Ибаи Гомез, 90).

Севилья – Хетафе – 0:2 (0:2)

(Родригес, 3, 38).

Жирона – Сельта – 3:2 (2:1)

(Стуани, 22, 56, Алькалья, 37; Яго Аспас, 34, Буфаль, 87).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Бензема («Реал Мадрид»), Месси («Барселона») — по 4 гола.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков