Гал — концерт. Что нужно знать о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

Голландец Луи ван Гал официально призван в Манчестер, чтобы навести порядок и вытащить «красных дьяволов» из кризиса. Еженедельник «Футбол» рассказывает главные факты о биографии и личности тренера, которому досталась нелегкая роль спасителя.
После ЧМ-2014 ван Гал начнет возвращать «Манчестер Юнайтед» на былые позиции. //Официальный Facebook ФК «Манчестер Юнайтед»
5 главных событий карьеры
1. Всего лишь один сезон в амстердамском «Аяксе» провел молодой футболист ван Гал. А ведь пробиться в основу великого клуба было мечтой юноши по имени Луи, когда он записывался в знаменитую школу «аяксидов». В итоге игровая карьера полузащитника ван Галя вышла довольно посредственной, а самым успешным пунктом в ней был восьмилетний период игры за скромную «Спарту».
2. В заветный «Аякс» ему удалось вернуться в качестве ассистента тогдашнего главного тренера Лео Беенхакера. А в 1991-ом году после его ухода ван Гал получил знак доверия от руководства клуба и стал новым наставником амстердамцев. Здесь он задержался на долгих шесть сезонов, которые вместили в себя создание прекрасной команды, массу великолепных игроков и значительное пополнение трофейной комнаты клуба.
3. Как и любой перспективный тренер, Луи ван Гал пробовал свои силы в топ-клубе. Встав с уютного кресла в «Аяксе», он решил рискнуть и покорить «Барселону». К сожалению, не получилось. Несмотря на выигранный чемпионат, голландский тренер так и не обрел в Каталонии счастья, не найдя общего языка ни с командой, ни с фанатами, ни с прессой.
4. Прямо сейчас ван Гал руководит сборной Голландии. Это уже второе его пришествие на пост наставника «оранье». Однако на крупный турнир он повезет ее впервые. Дело в том, что, приняв в 2000-ом году национальную команду, Луи не смог вывести ее на Чемпионат Мира, чем поверг в состояние шока и траура все население страны.
5. В 2009-ом ван Гал вновь решился поработать в иностранном топ-клубе, выбрав на этот раз мюнхенскую «Баварию». И здесь уже получилось значительно лучше, чем в «Барселоне», куда он, к слову, попробовал вернуться, но вновь познал провал. На «Альянц-Арену» голландский тренер привез Арьена Роббена, а также золотой дубль и звание финалиста Лиги Чемпионов
//Официальный сайт ФК «Аякс»
5 главных побед в карьере
1. Лига Чемпионов 94/95 вместе с «Аяксом»
2. Межконтинентальный Кубок — 95 вместе с «Аяксом»
3. Дважды Суперкубок УЕФА (1995 — «Аякс», 1997 — «Барселона»)
4. Чемпионат Голландии 2007/08 вместе со скромным АЗ.
5. Три немецких трофея за один календарный год: Бундеслига, Кубок, Суперкубок. 2010 г.
//Официальный сайт ФИФА
5 особенностей
1. Луи ван Гал – сторонник авторитарного стиля руководства. Он не терпит возражений и выражения несогласия по поводу своих решений. Из-за этого он очень часто испытывал проблемы с властными руководителями и строптивыми звездами. Одним из самых ярких примеров подобных конфликтов является его постоянные перепалки с Ривалдо в годы работы в «Барсе». Бразильцу очень не нравилось, что голландец переводит его на фланг, а ван Галю не нравилось, что этот игрок позволяет себе высказывать недовольство.
2. Ван Гал придерживается всю свою карьеру определенной игровой философии. Кратко ее можно выразить в постоянной нацеленности на атаку, желании сыграть не только результативно, но и красиво, тактической выучке и полной подготовленности. Ван Гал наотрез отказывается менять избранную позицию и подстраиваться под мнение кого бы то ни было. По причине своей излишней твердости и упертости он также не один раз попадал в конфликтные ситуации.
3. Прочитав первые два пункта вы, наверное, уже поняли, что с таким жестким и не умеющим идти на компромиссы тренером, как Луи ван Гал лучше не ссорится. Правда этого не осознали некоторые футболисты-лидеры, которые решили, что их авторитет в команде для Луи будет что-то значить. Помимо указанного выше Ривалдо можно вспомнить Луку Тони, попавшего в немилость к тренеру и навсегда забывшему, что такое играть за «Баварию». Теперь интересно посмотреть, как ван Гал будет уживаться вместе с избалованным Фергюсоном форвардом Уэйном Руни.
4. Ван Гал великолепно работает с молодежью. За годы своей работы он помог раскрыться и окрепнуть целой плеяде талантливых ребят, которые потом стали мировыми звездами. Считайте сами: Патрик Клюйверт, братья де Буры, Эдгар Давидс, Денис Беркамп, Томас Мюллер, Давид Алаба и многие-многие другие. Очередную порцию открытий он наверняка приготовил для нас и на полях Бразилии в составе сборной
5. Несмотря на непоколебимую веру в свою философию, ван Гал при этом умеет проявлять гибкость в тактических вопросах и придумывать новые смелые решения. Так, его команды играли и при классической 4-2-2, и при любимой голландской 4-3-3 и при необычной 2-3-2-3 (по словам самого ван Гала, так играла его «Барса»). Он же не побоялся сделать из Швайнштайгера опорника, а из Филиппа Лама – правого защитника
//Официальный сайт ФК «Барселона»
5 интересных фактов
1. Луи ван Гал очень плохо ладит с журналистами. Он нередко позволяет себе высказывать недовольство методами работы прессы и пускаться с ее представителями в открытую перепалку. Иногда дело даже доходит до открытых оскорблений. Его знаменитая фраза «Или я такой умный или вы, журналисты, такие тупые», пожалуй, очень полно передает всю суть диктаторского, прямолинейного и твердого характера этого представителя голландского тренерского цеха.
2. Забавно, но ван Гал мог возглавить МЮ не сейчас, а на двенадцать лет раньше. Тогда, в далеком уже 2002-ом, сэр Алекс Фергюсон надумал уйти из клуба. На его место планировали позвать Луи, который хотел исправиться после конфуза со сборной Голландии. Стороны вроде как начали подготовку к переговорам, но тут Фергюсон решил, что в его пороховницах еще полно пороху и остался у руля команды.
3. Ван Гал уже 62, но это не мешает ему быть сторонником высоких технологий и идти в ногу со временем. Тренер публично заявляет, что современному футболу необходимы видеоповторы, а боковым судьям следует не «бегать с флажками, а сидеть у мониторов».
4. Хоть ван Гал за годы своей игровой и тренерской карьеры успел побывать во многих клубах, центральное место в его сердце прочно занимает «Аякс». Чувства к амстердамской команде однажды даже заставили всегда сурового Луи удариться в лирику и сочинить трогательное стихотворение про то, как ему дорог «Аякс».
5. Однако вопреки тому, что Луи ван Гал в душе «аяксид», его супруга вовсе не разделяет предпочтения мужа. Она болеет за «Фейеноорд», и остается только догадываться, как голландец умудряется терпеть данный факт.
7 thoughts on “Гал — концерт. Что нужно знать о новом тренере «Манчестер Юнайтед»”
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