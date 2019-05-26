Формула бессмертия. 10 клубов, которые фанаты спасли от банкротства

Один из клубов, основавших Бундеслигу и четырехкратный чемпион Германии – «Кайзерслаутерн», может лишиться профессионального статуса. Прошло всего чуть более 20 лет с тех пор, как «красные дьяволы» Отто Рехагеля сделали мощный рывок от второй Бундеслиги до статуса первой команды страны. Еженедельник «Футбол» вспоминает, как фанаты бьются за существование любимой эмблемы.

1. «Кайзерслаутерн», Германия

Нынешний долг «Кайзерслаутерна» составляет 20 млн евро, но закрывать дефицит клубу не в первой. В сезоне 2003/04, чтобы выжить команда продала стадион и базу, а шесть лет назад помогли фанаты. Они собрали 6,7 млн евро, поспособствовали поискам инвестора и получили пятипроцентный кэшбэк в благодарность от клуба в течение трех последующих лет. По той же схеме фанаты собираются спасти клуб и сейчас. Уже накоплено более 3 млн евро и есть надежда, что инвестор из Люксембурга возьмется за оживление клуба, выбывшего в третью лигу. К слову, для Германии это привычная история. В 2003-м одиозные ультрас «Санкт-Паули» продали 140 тысяч футболок с принтом «Спаситель», а в прошлом сезоне группировка «Block36» продавала рекламу и песни, чтобы оставить в живых клуб «Кассель».

2. «Специя», Италия

Сложнейший период в истории скромного клуба начался в 2008-м, когда президент Джузеппе Руджери покинул должность, передав вместе с долгом в один млн евро, временное управление Кристине Капулетти. Чтобы клуб избежал банкротства, фанаты основали общество «Lo Spezia Siamo Noi srl» («Специя» – это мы»), собрали 200 тыс евро и получили 70% акций. Неожиданно оставшуюся сумму взялись оплатить Франческо Тотти и Лучано Спаллети, ранее работавший в клубе. Спустя три сезона «Специя» вернулась в Серию Б, где выступает до сих пор.

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3. «Хайдук», Хорватия

Команда, где свою взрослую клубную карьеру начинал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, тоже была на гране исчезновения. В 2012-м мэрия Сплита отказала «Хайдуку» в выдаче кредита на четыре млн евро. Договорившись, власти дали гарантии на получение денег, но ни один из национальных банков не рискнул сотрудничать с клубом. Кровожадные балканские фанаты устроили бунт и двух визитов ультрас у мэрии хватило, чтобы власти пошли на уступки и подписали бумаги для выдачи кредита.

4. «Фейеноорд», Голландия

15-тикратный чемпион Голландии в 2010-м едва не свалился в низшие лиги в статусе банкрота. Клуб проиграл «ПСВ» со счетом 0:10, после чего главный тренер «Фейеноорда» Марио Беен подал в отставку. Роттердамцы обязывались выплатить неустойку, но к тому моменту перед роттердамцами уже висел долг в 40 млн евро. За спасение взялись фанаты, создавшие фонд «Друзья «Фейеноорда». Вместе ультрас собрали 30 млн евро, получили 49% акций, вытянули клуб и получали 18% с каждого последующего трансфера.

5. «Богемианс», Чехия

В этом клубе президенты спрыгивали с поста, как кенгуру. За 12 лет вплоть до 2005 года «Богемианс» руководило 8 разных человек, но ни один из них не осилил суммарный долг в 40 млн крон (1,5 млн евро). Команду не допустили до участия в турнирах и объявили банкротом. Фанаты собрали три млн евро, нашли инвесторов и не только спасли любимую эмблему, но и сохранили за сумчатыми академию и стадион.

6. «Серветт», Швейцария

В 2002-м французская телекомпания «Canal+» продала 43,2 процента акций клуба. Спустя три года клуб признали банкротом. «Серветт» установил «стену солидарности». Каждый фанат мог оставить свое имя на кирпиче и, тем самым, увековечить себя в истории, заплатив пожертвование. Впоследствии на стане было выгравировано 4300 имен преданных фанатов, а спустя год на базе молодежной команды «Серветт» вернулся в профессиональный футбол.

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7. «Рекреативо», Испания

В 2016 году старейший клуб Испании «закричал» о помощи в социальных сетях. Для выживания «деканам» требовалось найти 1,5 млн евро. За спасение клуба-памятника испанского футбола взялись не только болельщики из Уэльвы, но и вся страна. По схожему сценарию в 2012-м спасли «Овьедо», — клуб, бывшим капитаном которого был Виктор Онопко объявил о продаже клубных акций под хэштегом #SOSRealOviedo за 10 евро за штуку. В спасении «карбайонцев» поучаствовало больше 10 тысяч человек, в том числе и воспитанники Хуан Мата, Санти Касорла и Мичу.

8. «Пирин», Болгария

В 2011 году в Болгарии обошлись без концертов и памятных кирпичей: фанаты массово сдавали кровь. Хоть болельщикам и удалось привлечь общественность и выручить 200 тыс. евро, но этого оказалось недостаточно. Клуб все-таки обанкротился и перестал существовать. В любом случае фанаты сделали благородное дело: они не только пытались спасти «орлов», но и в итоге помогли нуждающимся детям. Спустя четыре года банкротом признали софийский ЦСКА, но болгарским «армейцам» удалось выплыть из долговой трясины.

9. «Хартс», Шотландия

В 2012-м сердца болельщиков стучали аритмично, потому что перед клубом стоял долг в 30 млн фунтов. «Кардиологи» создали ассоциацию «The Foundation of Hearts», а история предприимчивых фанатов растрогала бизнесвумен Энн Бадж. Благодаря ей и вложениям болельщиков «Хартс» клуб выжил, прошел чемпионшип и вернулся в высшую лигу. В 2015-м «Хартс» нанес на новую форму имена восьми тысяч фанатов, спасших клуб от банкротства.

10. «Крылья Советов», Россия

К сожалению, в нашей стране исчезновение клубов с историей – печальная тенденция, а те редкие случаи, когда клубам удается выжить, исключительны благодаря письмам президенту России. В 2010-м долг самарских «Крыльев» составлял 7 млн рублей, а клуб не допускали к участию к Премьер-лиге. В Самаре на площади Куйбышева собралось четыре тысячи фанатов с плакатами «Спасите Крылья», «Нам обещали футбол», «Самаре нужен футбол». Бунтующих успокоили, а по поручению властей, клубу выдали кредит и разрешили сыграть в РФПЛ.

Текст: Юрий Алеманов, Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press