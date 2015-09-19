Формат большой семерки. Кто сделал 7-й номер культовым для «Манчестер Юнайтед»

Нынешним летом Луи ван Гал вручил красную футболку «МЮ» с легендарным 7-м номером только что купленному Мемфису Депаю. Вместе с мистической для Манчестера цифрой на голландского полузащитника обрушилась и огромная ответственность — быть наследником великих Джорджа Беста, Эрика Кантона и Дэвида Бекхэма. Еженедельник «Футбол» вспоминает, кто сделал 7-й номер в «МЮ» легендарным, и объясняет, почему сейчас «семерки» уже не те.







Игрок: Джордж Бест



Амплуа: полузащитник



Годы выступления: 1963-1974

Седьмой номер в «МЮ» — это не только матчи, голы и передачи. Седьмой номер «МЮ» – это икона эпохи. Это вызов обществу и дань стилю. Седьмой номер на красной футболке заставляет творить безумства и обязывает всегда находиться в центре вспышек фотокамер, жариться под софитами телешоу и скрываться от вездесущих британских таблоидов. А все началось с Джорджа Беста — самого обаятельного алкоголика британского футбола, чья биография уместилась в одной его фразе: «В 1969 году я завязал с алкоголем и женщинами. Это были самые ужасные 20 минут в моей жизни».

В далеком 1961 году Мэтт Басби пытался поставить на ноги «Манчестер Юнайтед», переживший ужас мюнхенской катастрофы. Клубный скаут Бен Бишоп прислал тренеру телеграмму, что нашел абсолютного гения. Басби ему поверил не сразу, но вскоре мальчишку по имени Джордж Бест срочным порядком доставили в Манчестер и вручили красную футболку.

За долгих 11 лет в составе «красных дьяволов» Джордж Бест из никому не известного парнишки с улиц Белфаста вырос в суперзвезду. Собрать на себе нескольких противников, одним финтом оставить их в дураках и убежать на рандеву с голкипером – этот прием был главной фишкой Беста. Скрыться после этого в одном из местных баров, подраться там, а потом сесть пьяным за руль и угодить в тюрьму – это тоже его стиль. Но таким безумным и был мир на границе шестидесятых-семидесятых, чтобы Джордж Бест стал их официальным лицом.





Игрок: Брайан Робсон



Амплуа: полузащитник



Годы выступления: 1981-1994

«Он был образцом преданности, сверхчеловеком, который мог толкнуть себя за любые мыслимые пределы на поле», — скажет о Робсоне сэр Алекс Фергюсон и выпроводит его из клуба при первой же возможности. Потому что у команды, которая пьет так, как при капитане Робсоне, уже не всегда хватает сил на чемпионство.

Но при этом Брайан Робсон до сих пор считается лучшим капитаном в истории «МЮ». После неудачных матчей он сам, не дожидаясь прихода тренера Рона Аткинсона, устраивал жесткие разборы игры в раздевалке. А после разговора на стадионе в бар шла далеко не вся команда — молодым на этой дороге капитан указывал на поворот к дому. «В пабах мы становились друзьями, а не просто партнерами по команде», — признавался через много лет Брайан Робсон в интервью еженедельнику «Футбол». И в этом тоже Британия 80-х, когда в барах вам наливали пинту в настоящую кружку с ручкой, а не в эти новомодные бокалы, и вся страна за соседними столиками обсуждала, как Маргарет Тэтчер через жесткие реформы и безработицу делит страну на бедных и богатых.

С тех пор мир поменялся. Возможно, поэтому у Брайана Робсона со всеми его лидерскими качествами и железной печенью карьера тренера получилась не такой яркой и динамичной. Сборная Таиланда, «Брэдфорд Сити» — явно не то, чего ждал самый культовый капитан в истории «МЮ». А может быть, дело в раке горла – четыре года назад Робсон был вынужден лечь на хирургический стол, а потом пройти курс лучевой терапии, чтобы снова вернуться в футбол, пусть только в качестве посла «Юнайтед».





Игрок: Эрик Кантона



Амплуа: нападающий



Годы выступления: 1992-1997

Король Эрик был великолепен. Еще до царствования в «Манчестере» за ним развевался внушительный шлейф скандалов. В раздевалке «Монпелье» он дрался с администратором, в «Марселе» кидал футболку в лицо тренеру, в «Ниме» швырял мячом в арбитра, а затем, чтобы его поняли правильно и недвусмысленно, подошел к каждому члену судейской бригады и французским матом в лицо высказал все, что о нем думает. Если у скаутов «МЮ» была задача найти новую культовую «семерку» для клуба, им надо выплатить премию в размере годового жалованья.

Четырехкратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, лучший футболист Европы-1996 и игрок, который включен в кучу символических сборных… Знаете, какой эпизод Король Эрик считает вершиной своей карьеры? Тот легендарный удар кунг-фу, которым он завалил фаната «Кристал Пэлас» прямо по ходу матча: «Думаю, что многие просто мечтают вот так взять и ударить кого-то из подобных людей. Так что я это сделал за них, пусть они будут довольны».

Прошло уже двадцать лет. Кантона давно отсидел свою 8-месячную дисквалификацию и оттрубил 120 часов на общественных работах, а заодно снялся в 19 фильмах, пригрозил выдвинуться на выборы президента Франции и сделал попытку совершить революцию против банков и их грабительских кредитов. Но что бы ни совершил Король Эрик, мир все равно будет вспоминать его прежде всего как того парня, который врезал одному не следившему за языком придурку.





Игрок: Дэвид Бекхэм



Амплуа: полузащитник



Годы выступления: 1993-2003

Полное имя дочери Дэвида Бекхэма – Харпер Севен Бекхэм. «Севен» — это та самая легендарная семерка. Правда, в семье Бекхэм появление культового номера объясняют другой легендой – Харпер родилась в воскресенье (седьмой день недели), седьмого месяца в семь утра, что как бы все равно намекает.

Дэвид Бекхэм носил семерку на спине только в «МЮ» и сборной Англии. В других клубах он брал цифру «23», а когда она была занята – «32». Хотя бы в этом Бекс сохранил верность клубу, который дал ему имя. И деньги. Футбол был бизнесом задолго до рождения Дэвида. Но именно Бекхэм вместе с женой Викторией, 17-ю татуировками и десятками рекламных контрактов превратил свою работу в доходный шоу-бизнес, а свое имя – в самый ценный бренд мира моды в 2003-2004 годах. А в 2013-м подсчитали: на рекламе Бекс каждую минуту зарабатывает 25 фунтов. Умножьте это на 60, потом на 24, а затем на 365 и получите годовой доход, заработанный не на футбольном поле. И это тоже символ алчных двухтысячных.

Возможно, поэтому в Манчестере, признавая неординарность Бекхэма, относятся к нему с известной долей иронии. «Он не умеет бить левой, не умеет играть головой, не умеет отбирать мяч и забивает очень мало. А в остальном он отличный парень», — характеристику Дэвиду дал Джордж Бест. Если бы это произошло лет на тридцать раньше, тут же началась бы хорошая драка. И в этом тоже примета ушедшего времени.





Игрок: Криштиану Роналду



Амплуа: полузащитник



Годы выступления: 2003-2009

Футболку с седьмым номером Роналду сэр Алекс Фергюсон вручил лично. «Я очень хотел 28-й номер, под которым играл в Португалии, но тренер настоял на семерке. Для меня честь — встать в один ряд с Кантона, Бекхэмом и Джорджем Бестом», — вспоминал Криштиану. Через несколько лет эта цифра появилась в названии его бренда CR7, под которым выпускается нижнее белье, а заодно и другая одежда.

Если Бекхэм показал, как футболист может быть поп-звездой, Криштиану Роналду возвел этот статус в абсолют. Его страницу в Facebook, где на заглавной фотографии Роналду стоит с седьмым номером на спине, лайкнули рекордные для всей соцсети 106 млн человек, один рекламный твит португальца стоит 260 тысяч евро. Именно так измеряется популярность в современном мире. Все остальное – «Золотые мячи» и «бутсы», Кубки чемпионов и бомбардирские рекорды – только прилагается.

С тех пор футболку с седьмым номером в «МЮ» носили Майкл Оуэн, Антонио Валенсия, и его с надеждой вручали Анхелю Ди Марии. Но ни одному из них он не принес удачи. И если бывшие обладатели семерок «МЮ» играли в футбол, а потом пили в пабах, дрались с фанатами и били автомобили и потому становились героями своего времени, то нынешние после матчей рекламируют трусы, дизайн которых вроде бы сами и придумали. И Джордж Бест – тот, с кого начался культ седьмого номера «МЮ», — где-то грустит в своей футбольной Вальхалле.

Текст: Илья Егоров



Фото: Global Look Press

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