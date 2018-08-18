Форма правления. Кто выигрывает борьбу за техническое спонсорство

Футбол давно перестал быть просто игрой, а стал частью огромного бизнес-плана. Нередко среди брендов, спонсирующих клубы, возникает борьба похлеще даже самых горячих дерби. Если вы привыкли думать, что рынок спортивной одежды и обуви захватили Аdidas и Nike, то у нас плохие новости. Мировых гигантов стали догонять компании, никогда ранее не выстреливавшие на рынке спортивной экипировки.

Аdidas vs Nike

Тройка лидеров на рынке остается непоколебимой только на первый взгляд. Nike действительно на сегодняшний день не испытывает проблем с продажами, чего нельзя сказать об adidas. Несмотря на то что прошедший чемпионат мира был признан турниром немецкого бренда (12 сборных были одеты в аdidas), в клубном футболе компания проваливается. В родной Бундеслиге форму с тремя полосками носит только «Бавария», а с этого сезона немецкий чемпионат больше не будет играть мячом аdidas: немцы перешли на Derbystar. Можно, конечно, сказать, что немецкая компания берет качеством, ведь среди их клиентов «Реал», «МЮ», «Арсенал» (с 2019) и «Аякс», но цифры показывают абсолютно другое.

Английское информационное агентство Bloomberg собрало топ-100 лучших игроков мира и сравнило их спонсоров. Оказалось, Nike собрал клиентов на 5,150 млн евро, а аdidas всего на 2,916 млн. К тому же немцы все чаще выслушивают критику со стороны фанатов. В последний раз «Лестер» остался недоволен новой формой, имеющей слишком простой дизайн. «Эта футболка должна стоить 14 долларов максимум!» — фанаты «Лестера» прошлись по бренду по полной. На фоне аdidas все более стабильными смотрятся другие немцы — Puma. Компания с дикой кошкой на логотипе незаметно для всех захватила значительную часть английской Премьер-лиги, Бундеслиги и Лиги 1. По ценам и качеству рекламных кампаний Puma не уступает двум крупным конкурентам.

New Balance

New Balance вышли на футбольный рынок только в 2015 году, но сделали это настолько амбициозно, что уже сложно представить борьбу за лидерство без них. По сути компания подсидела свою дочернюю фирму Warrior Sports’, спонсировавшую до 2015-го все те футбольные команды, которые позже подписали контракт с NB.

В марте того же года владельцы компании уверенно заявили, что в ближайшее время планируют войти в тройку лучших спортивных брендов. Забавно то, что за образец New Balance взял именно аdidas: обе фирмы классифицируют свои бутсы по стилю игры, а не по позициям, как тот же Nike. Самое неожиданное, что, кажется, производители и правда приближаются к званию третьей спортивной компании в мире. Сейчас NB спонсируют «Ливерпуль», «Селтик», «Порту», «Севилью», «Сток Сити» и сотрудничают напрямую с Аароном Рэмзи, Маруаном Феллайни, Хесусом Навасом, Венсаном Компани и Самиром Насри.

Umbro

Эта британская компания существует еще с начала ХХ века. Ее первыми клиентами стали «Манчестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей»: клубы поочередно выигрывали Кубок Англии, чем повысили узнаваемость нового спортивного бренда. Во время Второй мировой войны

Umbro, как и аdidas, переквалифицировались в производителей экипировки для военных. Дальше — больше. Сборная Бразилии, трижды выигравшая чемпионат мира — в 1958, 1962 и 1970 годах, было одета в Umbro. Это было самое яркое время для компании. Что же сейчас? В начале нулевых бренд стал забываться, но Nike не позволил ему умереть: в 2008-м 100% акций Umbro выкупила фирма с незамысловатым слоганом «Just do it». Umbro — типичный футбольный бренд, ведь он создавался в сердце Англии и с единственной целью — одеть игроков. Самыми крупными клиентами компании на сегодняшний день являются «Эвертон», «Вест Хэм», «Вердер», ПСВ и новый ЦСКА.

Восстание машин. Как автогиганты захватили Бундеслигу

Under Armour

Еще одна компания, которая вслед за большими деньгами нырнула в футбол. Американский производитель спортивной одежды Under Armour появился на свет всего 20 лет назад, что выглядит очень мелко на фоне титанов со столетней историей. Фирма начала производить обувь лишь в 2006 году, а раньше и вовсе специализировалась на одежде кэжуал. За короткую историю Under Armour заняла свою нишу в футболе: самое крупное сотрудничество в Европе у нее с «Саутгемптоном», «АЗ Алкмаром» и «Локомотивом». Потенциально это один из самых перспективных брендов наравне с NB, но обеим командам нужно время.

Joma, Jako, Lotto, Macron

Встретились как-то испанец, немец и два итальянца… Нет, это не анекдот с несмешным концом, а еще одна история со спонсорами. Давайте по пунктам. Во-первых, Joma. Испанская компания, которая одевает половину итальянского и испанского чемпионатов и всю Восточную Европу. Испанцы в этом случае сделали упор на количество команд. Вы не увидите в их форме Месси или Роналду, но, поверьте, свои деньги они зарабатывают.

Во-вторых, Jako. Молодой немецкий бренд, имеющий представителей и в России. Jako не работает с обувью, а соглашение с «Байером» хозяин компании позиционирует как лучшую новость всей его жизни. «Леверкузен» дебютировал в ЛЧ в новый форме, а завод праздновал это событие.

В-третьих, Lotto. Итальянцы, которые изначально специализировались на теннисной обуви. Создателями бренда были владельцы футбольного клуба «Тревизо». Сейчас дела у ребят обстоят не так плохо: «Хоффенхайм», «Майнц», «Дижон», «Дженоа» и куча других некрупных клубов находятся под защитой этой компании.

Плюс на минус. Во Франции подписали революционный ТВ-контракт

И в заключение, малоизвестные представители рынка – еще одни итальянцы — Macron. Как вы понимаете, к нынешнему президенту Франции компания не имеет никакого отношения. Macron не так популярен в России, но в Испании и Италии производитель спонсирует около 50 клубов во главе с «Лацио».

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Видео: Официальные Youtube-каналы «Ливерпуля», «Эвертона», «Локомотива», «Торпедо»