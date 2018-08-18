Форма правления. Кто выигрывает борьбу за техническое спонсорство

Автор: Лидия Дидык 0

Футбол давно перестал быть просто игрой, а стал частью огромного бизнес-плана. Нередко среди брендов, спонсирующих клубы, возникает борьба похлеще даже самых горячих дерби. Если вы привыкли думать, что рынок спортивной одежды и обуви захватили Аdidas и Nike, то у нас плохие новости. Мировых гигантов стали догонять компании, никогда ранее не выстреливавшие на рынке спортивной экипировки.

«Локомотив». Встреча с болельщиками. Москва. «РЖД Арена». 23 июля 2018 г.

Аdidas vs Nike

Тройка лидеров на рынке остается непоколебимой только на первый взгляд. Nike действительно на сегодняшний день не испытывает проблем с продажами, чего нельзя сказать об adidas. Несмотря на то что прошедший чемпионат мира был признан турниром немецкого бренда (12 сборных были одеты в аdidas), в клубном футболе компания проваливается. В родной Бундеслиге форму с тремя полосками носит только «Бавария», а с этого сезона немецкий чемпионат больше не будет играть мячом аdidas: немцы перешли на Derbystar. Можно, конечно, сказать, что немецкая компания берет качеством, ведь среди их клиентов «Реал», «МЮ», «Арсенал» (с 2019) и «Аякс», но цифры показывают абсолютно другое.

Адидас Найк

Английское информационное агентство Bloomberg собрало топ-100 лучших игроков мира и сравнило их спонсоров. Оказалось, Nike собрал клиентов на 5,150 млн евро, а аdidas всего на 2,916 млн. К тому же немцы все чаще выслушивают критику со стороны фанатов. В последний раз «Лестер» остался недоволен новой формой, имеющей слишком простой дизайн. «Эта футболка должна стоить 14 долларов максимум!» — фанаты «Лестера» прошлись по бренду по полной. На фоне аdidas все более стабильными смотрятся другие немцы — Puma. Компания с дикой кошкой на логотипе незаметно для всех захватила значительную часть английской Премьер-лиги, Бундеслиги и Лиги 1. По ценам и качеству рекламных кампаний Puma не уступает двум крупным конкурентам.

New Balance

New Balance вышли на футбольный рынок только в 2015 году, но сделали это настолько амбициозно, что уже сложно представить борьбу за лидерство без них. По сути компания подсидела свою дочернюю фирму Warrior Sports’, спонсировавшую до 2015-го все те футбольные команды, которые позже подписали контракт с NB.

В марте того же года владельцы компании уверенно заявили, что в ближайшее время планируют войти в тройку лучших спортивных брендов. Забавно то, что за образец New Balance взял именно аdidas: обе фирмы классифицируют свои бутсы по стилю игры, а не по позициям, как тот же Nike. Самое неожиданное, что, кажется, производители и правда приближаются к званию третьей спортивной компании в мире. Сейчас NB спонсируют «Ливерпуль», «Селтик», «Порту», «Севилью», «Сток Сити» и сотрудничают напрямую с Аароном Рэмзи, Маруаном Феллайни, Хесусом Навасом, Венсаном Компани и Самиром Насри.

Umbro

Эта британская компания существует еще с начала ХХ века. Ее первыми клиентами стали «Манчестер Сити» и «Шеффилд Уэнсдей»: клубы поочередно выигрывали Кубок Англии, чем повысили узнаваемость нового спортивного бренда. Во время Второй мировой войны

Umbro, как и аdidas, переквалифицировались в производителей экипировки для военных. Дальше — больше. Сборная Бразилии, трижды выигравшая чемпионат мира — в 1958, 1962 и 1970 годах, было одета в Umbro. Это было самое яркое время для компании. Что же сейчас? В начале нулевых бренд стал забываться, но Nike не позволил ему умереть: в 2008-м 100% акций Umbro выкупила фирма с незамысловатым слоганом «Just do it». Umbro — типичный футбольный бренд, ведь он создавался в сердце Англии и с единственной целью — одеть игроков. Самыми крупными клиентами компании на сегодняшний день являются «Эвертон», «Вест Хэм», «Вердер», ПСВ и новый ЦСКА.

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Under Armour

Еще одна компания, которая вслед за большими деньгами нырнула в футбол. Американский производитель спортивной одежды Under Armour появился на свет всего 20 лет назад, что выглядит очень мелко на фоне титанов со столетней историей. Фирма начала производить обувь лишь в 2006 году, а раньше и вовсе специализировалась на одежде кэжуал. За короткую историю Under Armour заняла свою нишу в футболе: самое крупное сотрудничество в Европе у нее с «Саутгемптоном», «АЗ Алкмаром» и «Локомотивом». Потенциально это один из самых перспективных брендов наравне с NB, но обеим командам нужно время.

Joma, Jako, Lotto, Macron

Встретились как-то испанец, немец и два итальянца… Нет, это не анекдот с несмешным концом, а еще одна история со спонсорами. Давайте по пунктам. Во-первых, Joma. Испанская компания, которая одевает половину итальянского и испанского чемпионатов и всю Восточную Европу. Испанцы в этом случае сделали упор на количество команд. Вы не увидите в их форме Месси или Роналду, но, поверьте, свои деньги они зарабатывают.

Во-вторых, Jako. Молодой немецкий бренд, имеющий представителей и в России. Jako не работает с обувью, а соглашение с «Байером» хозяин компании позиционирует как лучшую новость всей его жизни. «Леверкузен» дебютировал в ЛЧ в новый форме, а завод праздновал это событие.

В-третьих, Lotto. Итальянцы, которые изначально специализировались на теннисной обуви. Создателями бренда были владельцы футбольного клуба «Тревизо». Сейчас дела у ребят обстоят не так плохо: «Хоффенхайм», «Майнц», «Дижон», «Дженоа» и куча других некрупных клубов находятся под защитой этой компании.

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И в заключение, малоизвестные представители рынка – еще одни итальянцы — Macron. Как вы понимаете, к нынешнему президенту Франции компания не имеет никакого отношения. Macron не так популярен в России, но в Испании и Италии производитель спонсирует около 50 клубов во главе с «Лацио».

Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Видео: Официальные Youtube-каналы «Ливерпуля», «Эвертона», «Локомотива», «Торпедо»

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