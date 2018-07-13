Фолы на миллион. Кого, за что и на сколько штрафует ФИФА на ЧМ-2018

Спустя пару дней после победы сборной России над Испанией появилась новость, что защитник россиян Илья Кутепов был оштрафован ФИФА за игровое нарушение на 7,5 тысячи швейцарских франков – это более 477 тысяч рублей! Отойдя от шока, еженедельник «Футбол» разобрался, какая система штрафов действует на чемпионате мира в России для игроков и национальных федераций.

Кто устанавливает цены

Вопросом сборов денег с провинившихся занимается дисциплинарный комитет ФИФА, руководствуясь собственным кодексом. Состав комитета любопытен. Квота для европейцев необычайно мала: среди семнадцати членов для стран Старого Света нашлось место лишь представителям Исландии, Австрии и Украины (ее олицетворяет президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко). Зато остальная компания с географической точки зрения пестра, как хвост павлина: свои люди в дисциплинарном комитете есть, к примеру, у Королевства Тонга, Ботсваны, Того, Островов Кука и Каймановых Островов. А председательствует всей этой межнациональной бригадой уважаемый господин из Ганы по имени Анин Йебоа. Вместе со своими коллегами он ответственен за составление и обновление дисциплинарного кодекса ФИФА.

На его основе 6 марта 2018 года заместитель генерального секретаря ФИФА, некогда известный игрок «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан, циркулярным письмом оповестил национальные федерации об установленных суммах штрафов на ЧМ-2018. Пикантность в том, что сам Бобан обрел всеобщую известность из-за грандиозной драки во время встречи загребского «Динамо» и «Црвены Звезды» в 1990 году. Та игра вошла в историю футбола под названием «Матч ненависти», а Звонимир, вломивший с ноги боснийцу-полицейскому, превратился в народного героя для Хорватии и в радикала-националиста – для Сербии. Более противоречивой кандидатурой для раздачи дисциплинарных штрафов мог бы стать разве что Диего Марадона или Пол Гаскойн.

Прайс-лист для игроков

В самом кодексе в разделе «Штрафы» есть всего четыре незатейливых пункта.

1. Штраф назначается в швейцарских франках или долларах США (их курс практически один к одному).

2. Штраф не может быть меньше 300 франков (или в случае соревнования с возрастным ограничением меньше 200 и больше 1 млн франков).

3. Орган, который выносит наказание, принимает решение об условиях и временных пределах выплаты штрафа.

4. Ассоциации несут совместную ответственность за штрафы, налагаемые на футболистов и официальных представителей национальных сборных. Это же касается и клубов по отношению к их игрокам и официальным представителям. Четвертый пункт важен в том плане, что за Кутепова и большинство остальных нарушителей можно быть спокойным: местные федерации, как правило, принимают финансовый удар на себя (хотя совместная ответственность может предполагать разделение суммы между федерацией и игроком в пропорциях, ведомых только им самим).

В письме, заверенном Бобаном, были указаны четыре вида нарушений, за которые полагаются денежные штрафы. Первым пунктом идет симуляция: за любовь к картинным падениям придется заплатить 10 тысяч франков (8600 евро или 636 400 рублей). Как ни удивительно, но самый падающий игрок турнира Неймар так и не получил заслуженного штрафа.

Второй – та самая пресловутая «задержка соперника», за которую наказали Кутепова. Чем это нарушение так не понравилось комитету, не совсем ясно, ведь задержка руками гораздо безобиднее, чем прыжок в ноги. Но на самом деле такая практика существует давно, меняются лишь расценки: например, в 2006 году и за симуляцию, и за задержку игроки выплачивали по 5000 франков. Время на месте не стоит – расценки тоже. Непрямое получение красной карточки также обходится в 7500 франков, поэтому после игры с Уругваем эту сумму обязали выплатить Игоря Смольникова. Ровно с нее же начинается штраф за прямое удаление – тут многое зависит от тяжести конкретного фола.

При этом в тексте есть уточнение, что список не является исчерпывающим и в каких-то случаях штрафовать могут за нарушения, не указанные в письме. Тем более что статьи дисциплинарного кодекса описывают достаточно случаев, за которые можно от души наказать франком. Самый громкий пример на ЧМ-2018 – эпизод со швейцарцами албанского происхождения Гранитом Джакой и Джерданом Шакири, отпраздновавшими голы символом албанского орла. Мистер Йебоа и компания подвели их жест под статью 54 — «Провоцирование общественности», предполагающую штраф от 5000 франков и двухматчевую дисквалификацию.

В итоге члены ФИФА проявили необычайное добродушие и не стали наказывать игроков пропуском встреч, зато Джака и Шакири заплатили по 10 тысяч франков каждый. Кроме того, на 5000 франков оштрафовали их капитана Штефана Лихтштайнера: во время игры он тоже сложил ладони «орлом», но не делал этого на камеру, так что особого внимания не привлек и обошелся минимальным наказанием. До кучи были оштрафованы главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич (он предложил отдать судью Феликса Брыха под суд в Гаагу) и президент федерации футбола Сербии Славиш Кокез. За неаккуратные разговоры на политические темы оба заплатили по 5000 франков.

По тонкому льду. Как Домагой Вида поднял хайп вокруг себя и сборной Хорватии

А уже в плей-офф смотрящие за дисциплиной переключились на нашумевшую и надоевшую историю с Видой и Вукоевичем, прославляющими Украину. В итоге скаут хорватов Вукоевич, в чьем Инстаграме и появилось скандальное видео, получил штраф в 15 000 франков, а защитник его благополучно избежал, отделавшись дисциплинарное предупреждением. Почему комитет оказался к Виде столь благосклонен, остается только догадываться. Впрочем, для ФИФА штрафы физических лиц – это мелочи, ибо гораздо интереснее и прибыльнее наказывать федерации за поведение болельщиков.

Прайс-лист для федераций

Пункт 2 статьи 58 дисциплинарного кодекса («Дискриминация») гласит: «Если зрители демонстрируют транспаранты расистского содержания или виновны в любом другом расистском и/или пренебрежительном поведении во время матча, соответствующий орган назначает штраф ассоциации или клубу, болельщиками которых являются эти зрители, в размере как минимум 30 000 франков и принимает решение о проведении их следующего официального матча без зрителей. Если невозможно идентифицировать болельщиков одной или другой ассоциации или клуба, соответствующие санкции будут приняты в отношении принимающей ассоциации или клуба».

В той же встрече между Сербией и Швейцарией футбольный союз Сербии за дискриминационные баннеры оштрафовали на 54 000 франков, а в матче Россия – Уругвай российская сторона получила наказание в 10 тысяч франков с той же самой формулировкой. Никто толком не понял, какой баннер ФИФА посчитала дискриминацией, и даже размер штрафа намекает, что сами чиновники постеснялись однозначно отнести увиденное к статье 58. Тем не менее это очередное доказательство того, что ФИФА волен вертеть своим кодексом как хочет.

Жажда и деньги

Совсем уж обидно от санкционных зверств дисциплинарного комитета должно быть шведам и все тем же хорватам. «Шашечные» после матча с Данией попили водички почти на 4,5 млн рублей: они были оштрафованы на 70 тысяч франков за демонстрацию напитков неавторизованных марок. А на следующий день уже Футбольная ассоциация Швеции попала на аналогичную сумму за несанкционированные коммерческие бренды на предметах экипировки футболистов. И это только малая часть наказаний, ведь в кодексе прописаны штрафы за целый ворох проступков — от посягательства на свободу личности (от 3000 франков) до манипулирования результатами матча (минимум 15 000 франков).

Конечно, называть ФИФА системой по высасыванию денег было бы не совсем честно: каждая национальная федерация на ЧМ-2018 получила от ФИФА 8 млн долларов только за участие в групповом этапе, а общая сумма призовых составляет 400 млн долларов. Но нужно помнить, что большая часть эти средств уходит у федераций на оплату сборов, трансферы между городами и странами и так далее. По сути, этими деньгами компенсируются расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной, и доходом самих футболистов порой становится меньше трети озвученной суммы – обычно на одного игрока остается несколько сотен тысяч евро. Если сложить все штрафы, полученные в ходе турнира за всю ерунду и не ерунду, за которую хватается ФИФА, можно насчитать вполне значимую сумму. Наша сборная, например, на ровном месте отдала ФИФА 25 000 франков. Солидные деньги для Ботсваны или Каймановых Островов, чьи уроженцы принимают такие решения.

Текст: Антон МУША

Фото: Global Look Press

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