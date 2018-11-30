Фаворит скачек. «Боруссия» М — темная лошадка Бундеслиги

Они переименовали себя в «просто «Боруссию» из-за сложности написания города. Они просили «Реал» найти свою потерявшуюся оборону. Они сделали из своей команды филиал сборной Швейцарии. И теперь они преследуют «Дортмунд» в турнирной таблице. Так кто они вообще такие?

Посольство Швейцарии

Бундеслига — второй дом швейцарских футболистов, а «Боруссия» М — кухня, где они собираются все вместе и ведут задушевные беседы. На сегодняшний момент за «жеребят» выступают пять швейцарцев: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Денис Закария, Йосип Дрмич и Михаэль Ланг. Совсем недавно из Менхенгладбаха уехал и Гранит Джака — главный костолом лиги. Как вышло, что швейцарцы предпочитают «Боруссию» другим немецким клубам?

За поставкой граждан из нейтральной страны в Менхенгладбах стоят два человека. Все началось еще в 2008-м, когда Люсьен Фавр тренировал «Герту». В тот год он познакомился с ответственным за молодежь в «Гладбахе» Максом Эберлем (эту фамилию вы еще вспомните). Фавр завел разговор о талантливейших швейцарских молодых игроках, достойных внимания. Эберль его услышал. Спустя три года Фавр возглавил «Боруссию» М, а Макс Эберль получил должность спортивного директора клуба. Пара работала безукоризненно: тренер-швейцарец знал всех новичков, а Эберль, который привел в Менхенгладбах Марко Ройса (нынешний лидер «Дортмунда» выступал с 2009 по 2012 год за другую «Боруссию») знал, что нужно команде. Фавр ушел, но его наследие живо: уж очень Эберлю приглянулись швейцарцы. «Молодежная работа с игроками в Швейцарии за последнее десятилетие была выдающейся. У них огромный потенциал», — гордится Эберль и не собирается отказываться от своих взглядов.

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Перестройка схемы

Нынешнего тренера «Боруссии» Дитера Хеккинга в клубе встретили не очень тепло. К 52-летнему специалисту отнеслись, как к динозавру и специалисту старой школы. «Гладбах» не такой: тут царит юношеская легкость и все рады изменениям. Но в результате в такой среде даже немец омолодился, особенно в этом сезоне. Хеккинг отказался от традиционной схемы 4+4+2 и предпочел динамичную 4+3+3. Этим решением он улучшил сразу два аспекта: укрепил защиту и сделал нападение острым. Тройка Плеа—Азар—Хоффман забила на троих 20 голов и отдала 10 голевых передач.

Не стоит забывать о капитане Штиндле и 21-летнем немецком таланте Нойхаусе. Первый реабилитировался после травмы (из-за нее Ларс и не приехал на ЧМ в России) и уже устраивает разгромы соперникам. Кроме того, в «Гладбахе» играет Маттиас Гинтер — самый молодой немецкий чемпион мира. Его не оценили в Дортмунде, а в «Гладбахе» он расцвел и вполне может считаться лидером защиты и клуба, и сборной. Трансформация в состоявшегося футболиста завершилась.

Брат 2

«Когда я был маленьким, Эден ставил меня на ворота и пробивал по мне как сумасшедший» — Торган Азар вспоминает о своем «радужном» детстве в Бельгии. Детям великих игроков сложно, но еще сложнее их братьям. Торган, которого назвали в честь героя бельгийских комиксов, постоянно имел статус менее успешного брата. Естественно, ведь Эдена хвалил сам Жозе Моуринью, когда младший барахтался в середине таблицы Бундеслиги. Сейчас все поменялось. Игрок «Гладбаха» — лидер своего клуба и свежий немецкий бриз в сборной Бельгии. «Он мой брат в обычной жизни, но в сборной мы соперники» — Торган Азар еще попытается отомстить за издевательства из детства.

Слишком сложно, до свидания

А вы сможете написать правильно полное название этого клуба? Это не так просто, и в «Боруссии» знают об этом. «Гладбах» — концентрация самоиронии в Бундеслиге. Все началось с того, что пару лет назад, когда «жеребята» играли в Лиге чемпионов, ни один из соперников не мог справиться с названием города Менхенгладбах. Тогда команда пришла к мгновенному решению провернуть ребрендинг. Just Borussia (просто «Боруссия») — с тех пор команду с непроизносимым названием можно найти под таким названием. Ну а что? «Дортмунд» все знают как BVB, а просто «Боруссия» была свободна.

Дальше было еще интереснее. Когда Твиттер увеличил количество допустимых символов до 280 знаков, «Гладбах» поблагодарил соцсеть: «Наконец-то название нашего клуба можно представить во всей красе: Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e.V.». Прочитав это целиком, можно заработать одышку.

В прошлом году «Боруссия» Д обыграла «Гладбах» со счетом 6:1. А следующий матч BVB должна была играть с «Реалом» в Лиге чемпионов. «Мадрид» опубликовал информацию о том, что «сливочные» вылетели в Дортмунд. Пиарщики «Гладбаха» среагировали молниеносно. «Если найдете нашу защиту, отправьте ее в Менхенгладбах, пожалуйста», — обратились «жеребята» к «Реалу».

Любимчик Балотелли

Второй француз, оформивший хет-трик в Бундеслиге, гениальная находка Эберля и недостающий пазл «Гладбаха» — все это об Алассане Плеа. «Жеребята» заплатили «Ницце» за Плеа 23 млн евро. Крупная сумма для немецкого чемпионата. Француз покорил Германию за несколько месяцев, но главное его достижение — покорение сердца Марио Балотелли.

Это произошло в Ницце. Итальянец приехал туда, чтобы восстановить свою репутацию после «Ливерпуля» и заслужить ренессанс карьеры. В клубе он познакомился с Алассаном, проводившим свой лучший сезон. Кто бы мог подумать, что вспыльчивый Марио будет жертвовать своей позицией ради успеха друга?! «Все знают, что я предпочитаю играть в середине, но есть отличный футболист (Плеа), который чувствует себя там лучше и забивает много. Слева я не совсем дома, но я делаю это для команды. Меня всегда поддерживали здесь. Было бы неуважением возмущаться» — вы верите, что это сказал Балотелли?

«Мы очень много времени проводили вместе, он давал мне советы. Я очень многому научился у Марио и обязан ему» — Плеа доволен своим знакомством с итальянцем. Француз обещает своему другу повторить его успехи конца нулевых. «Гладбах» в помощь.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press