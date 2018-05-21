Евроремонт. «Ренн» возвращается в еврокубки

«Красно-черные» в этом сезоне пережили все: продажу лидеров, увольнение тренера, слухи о возможном уходе президента, но умудрились провести лучший за почти 10 лет сезон и вернуться в еврокубки.

Без побед

Несмотря на то что в высшем дивизионе «красно-черные» закрепились давно: уже четверть века «Ренн» не вылетел из Лиги 1, – до еврокубков команда добиралась нечасто. В 2004-м проводили Петра Чеха в Лондон, заменили вратаря Андреасом Исакссоном, заправили состав перспективными игроками вроде Кима Чельстрема, Александра Фрая или Муссы Соу и впервые в истории взлетели до четвертой строчки чемпионата. Ласло Бёлёни побеждал в Кубке чемпионов как игрок, но в качестве тренера в еврокубках проваливался. С «Ренном» бельгийский специалист прошел в отборе к Кубку УЕФА «Осасуну», но выйдя в групповую стадию, проиграл все матчи против команд уровня «Шахтера», «Штутгарта» и ПАОКа.

Вскоре бретонцы повторили успех, но уже с Пьером Дреосси во главе. «Преуспеть во всех соревнованиях — задача непростая, — говорил Пьер. – Но мы можем быть конкурентоспособными на всех фронтах». Слова разошлись с делом, и, вновь выйдя в групповую стадию второго по статусу еврокубка, «Ренн» не одержал ни одной победы. А соперниками были датский «Бранн», «Динамо» из Загреба, «Базель» и «Гамбург». Через год французский клуб в квалификации попал на «Твенте», но, выиграв на «Роазон Парк» со счетом 2:1, в Голландии «красно-черные» пропустили шальной гол от Блеза Нкуфо и вернулись домой.

Минус на минус. Как Франция, Германия, Испания и Италия строят свою игру

Цвет газировки

Последний раз «Ренн» квалифицировался в еврокубки уже после реформации Кубка УЕФА, в 2011-м. Сразу после огненного выступления за бретонцев Янна М’Вила казанский «Рубин» в спешке выкупил опорника у французов за 12 млн евро. Кроме него в той команде Фредерика Антонетти зажигали Жонатан Питруапа, Виктор Монтаньо и Бенуа Костиль.

«Красно-черные» стартовали с 3-го раунда. Команда одолела грузинский «Металлург» Рустави, и для выхода в групповую стадию требовалось пройти «Црвену Звезду». Сербы собрали на домашней «Маракане» 55 тысяч и все 90 минут давили французов свистом, пиротехникой и бросанием всевозможного мусора. Бретонцы перетерпели, победили (1:2), а затем без труда повторили задачу уже дома (4:0). Выиграть хоть один матч группы с «Ренном» не получалось ни у Ласло Бёлёни, ни у Пьера Дреосси. Не смог добиться успеха и Фредерик Антонетти, попав в одну «колоду» к «Селтику», «Атлетико» и «Удинезе». Спустя два года, покидая клуб, Антонетти скажет: «Ренн» — это как Canada Dry (бренд газировки от Dr. Pepper): у него есть цвет большого клуба, но им он не является».

Охота на крокодилов. «Ним» спустя 25 лет возвращается в Лигу 1

Три билборда

Современный «Ренн» добрался до пятерки лучших команд Франции не благодаря, а вопреки. Фанатов не устраивали результаты клуба, и ультрас, словно Милдред Хейс из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», потребовали ответов: «Почему игроки апатичные, результаты печально-пафосные, а руководство призрачное?», «Добро пожаловать в «Ренн» — футбольный цирк!», «Найдите в себе силы, чтобы не заставлять нас страдать». Из клуба вскоре был уволен многострадальный Кристиан Гуркюфф, а на его место назначили Сабри Лямуши, начинающего тренера, чей опыт ограничивался работой в сборной Кот-д’Ивуара и в катарском «Аль-Джаиш». Некогда полузащитник сборной Франции в короткие сроки вернул «Ренн» в большую французскую гонку.

Бретонцы перешли на схему 4+2+3+1, где арендованного у «Сандерленда» Вахби Хазри прикрывала атакующая тройка Сарр – Гуркюфф – Буриго. Талант Исмаила Сарра давно отмечали, но лишь с привлечением нового тренера сенегальский вингер заиграл в полную силу. Йоанн Гуркюфф – некогда надежда сборной Франции и потенциальная мировая звезда – состарилсяь и последние годы не вылезал из лазарета. Проблемы 31-летнего полузащитника со здоровьем стали настолько частыми, что над ним даже перестали подшучивать. Его можно было бы сравнить с Виктором Файзулиным, на днях завершившим карьеру в 32 года, но Йоанн все еще хватается за возможность играть в футбол. По ходу этого сезона он наиграл пять матчей.

[INSIDE] Une ambiance de fou au #RoazhonPark au coup de sifflet final d'une saison 2017-2018 qui restera dans les annales du #StadeRennais F.C.#Ligue1 #SRFCMHSC pic.twitter.com/063xT6ZDYC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 21, 2018

Едва ли «Ренн» добрался бы до пятерки Лиги 1, если бы не феноменальная форма Бенжамена Буриго. Воспитанник «Ланса» в течение трех лет барахтался в вязкой Лиге 2, вызывался в молодежную сборную Франции, а перед началом этого сезона перешел за 3,5 млн евро к «красно-черным». В отличие от одноклубников, новичок вкалывал и при всем надоевшем Кристиане Гуркюффе, и при драйвовом Сабри Лямуши. Буриго выполнял в клубе роль свободного художника, номинально являясь правым полузащитником. За 36 матчей он стал лучшим бомбардиром команды с 10 голами и лучшим ассистентом с шестью передачами. «Красно-черным» сверхважно сохранить лидера в клубе, ведь уже в июле «Ренн» стартует в Лиге Европы со второго раунда квалификации.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press