Европейская мечта. 5 футболистов Евро-2016, сумевших разогнать свою карьеру

Чемпионат Европы во Франции подарил немало открытий и сенсаций. «90 минут» рассказывает о пяти футболистах, для которых прошедший турнир стал плацдармом для перехода на новый уровень.







Кто: Руй Патрисиу

Сборная: Португалия

Клуб: «Спортинг», Португалия

Многолетний вратарь «Спортинга» стал одним из главных творцов долгожданной, но при этом неожиданной победы Португалии на Евро. Свой футбольный путь Патрисиу начинал на позиции нападающего. Все изменилось, когда Руй 12-летним мальчиком переехал из Лейрии в Лиссабон. В академии «Спортинга» его переучили на вратаря.

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В ноябре 2006 года состоялся дебют против «Маритиму». «Спортинг» с минимальным счетом одержал победу, а молодой вратарь отметился отбитым 11-метровым. Уже в следующем сезоне ему удалось окончательно вытеснить опытного Рикарду, финалиста чемпионата Европы-2004 и Кубка УЕФА-2005. Имя человека, с которым связано большинство успехов Руя, – Паулу Бенту. При этом специалисте Патрисиу не только стал основным вратарем «львов», но и сборной. На прошедшем Евро только ленивый не ругал португальцев за унылый футбол. Победителей не судят, а вратарь со своей работой справился. В четвертьфинале против Польши Руй стал героем послематчевой серии пенальти. Гол, пропущенный на первой минуте от Левандовски, оказался последним. На протяжении 335 минут Патрисиу сохранял свои ворота в неприкосновенности, что в конечном итоге стало главным фактором победы Португалии на Евро.

Для 28-летнего голкипера карьера только начинается. Контракт со «Спортингом» Руй продлил совсем недавно — до 2022 года. Но едва ли боссы «львов» станут удерживать своего лидера. Сумма отступных, прописанная в договоре, составляет 45 млн евро.

Кто: Самюэль Умтити

Сборная: Франция

Клуб: «Лион», Франция

Взлет Самюэля Умтити на Евро получился настолько быстрым, что, наверное, стал сюрпризом не только для всех болельщиков «трехцветных», но и для самого игрока. 22-летний французский защитник камерунского происхождения словно из ниоткуда ворвался в основной состав команды Дидье Дешама, заставив опытного Адиля Рами присесть на скамью запасных.

До чемпионата Европы Умтити не провел за взрослую команду «трехцветных» ни одного матча. Добротный сезон за вице-чемпиона Лиги 1 «Лион» не оставил без внимания Дидье Дешама. Самюэль попал в расширенный лист кандидатов в сборную, но оказаться в итоговой заявке представлялось практически невозможным. Неожиданно французы стали нести потери: получил повреждение Рафаэль Варан, вляпался в допинговый скандал Мамаду Сако, травмировал икроножную мышцу Жереми Матье. У Дешама не было иного выбора, как внести необстрелянного футболиста в список 23-х. За весь групповой этап защитник ни разу не выходил на поле. По собственной неаккуратности Адиль Рами перебрал с предупреждениями и четвертьфинальную игру против Исландии пропускал. Тогда и наступил звездный час игрока «Лиона». Разгром островитян войдет в историю не только как красивый конец европейской кампании викингов, но и как дебют в составе «трехцветных» защитника, которому прочат большое будущее. Оставшиеся поединки против немцев и португальцев Умтити провел с первой до последней минуты в дуэте с Лораном Косельни и чуть не стал чемпионом.

Любопытно, что Умтити с Матье теперь одноклубники. «Барселона» давно искала себе центрального защитника, и прошедший Евро помог наконец закрыть проблемную позицию. Цена трансфера составила 25 млн евро, а контракт рассчитан на 5 лет.

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Кто: Ренату Саншеш

Сборная: Португалия

Клуб: «Бавария», Германия

Юный полузащитник за год прошел путь от дублера «Бенфики» до новой надежды «Баварии». 24 июля ему исполнится 19 лет, а он уже чемпион Европы. По версии УЕФА, Саншеш лучший молодой игрок всего турнира.

Португальского вундеркинда явил футбольному свету Руй Витория. Это сейчас он работает с основой «Бенфики», которая, к слову, одержала победу в национальном чемпионате. А в середине 2000-х Руй тренировал в системе «орлов» мальчишек, поэтому разглядел талант Саншеша мгновенно. Уже в этом марте Ренату вызвали в главную сборную страны, а спустя два месяца «Бавария» объявила о покупке юноши, тем самым заставив пристальнее приглядеться к талантливому дарованию. На Евро Саншеш играл на позиции правого полузащитника и оставил только положительные впечатления у специалистов. Ги Ру даже выразил сомнения в подлинности возраста Ренату. Дело едва не дошло до суда, но французский специалист принес свои извинения. Оно и неудивительно, ведь игра Саншеша действительно не по годам зрелая. Проведя на «Стад-де-Франс» 80 минут в решающем поединке против французов, Саншеш стал самым юным футболистом, игравшим в финале чемпионатов Европы.

«Бавария» уже не смогла бы себе позволить Саншеша после Евро-2016», — признался председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Известно, что к футболисту присматривался Луи ван Гал, но мюнхенцы оказались проворнее селекционеров «Манчестер Юнайтед».

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Кто: Йонас Хектор

Сборная: Германия

Клуб: «Кельн», Германия

Не так давно Хектор бился за «Кельн» во второй Бундеслиге, а сегодня он один из двух футболистов сборной Германии наравне с Нойером, чье место в основном составе не обсуждается. 26-летний Йонас Хектор провел свой первый крупный на уровне сборных и в грязь лицом не ударил.

Путь Йонаса в профессиональном футболе начался с четвертого по силе немецкого дивизиона, где выступал дублирующий состав «Кельна». В 2014 году «козлы» наконец вернулись в Бундеслигу, и уже осенью Хектор был вызван на просмотр Йоахимом Левом. После ухода Филиппа Лама «немецкой машине» требовался надежный крайний защитник. В «Кельне» Хектор играл и в опорной зоне, и в качестве вингера, но комфортнее всего всегда себя чувствовал на краю обороны. Основным конкурентом Йонаса стал Эрик Дурм из Дортмунда, но слишком велика была симпатия Лева к защитнику «Кельна». Борьбы не вышло. Последний матч «бундесманшафт», в котором Хектор не принял участия, был еще в 2014 году против испанцев. На Евро футболист провел абсолютно все поединки от звонка до звонка.

Любимчик Лева определенно готов к повышению в классе. Защитник вошел в шорт-лист «Барселоны» В Англии свой интерес обозначили «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». СМИ утверждают, что Йонас уже имеет договоренность с «Ливерпулем». Сам футболист не спешит покидать «Кельн» и даже не исключает продления контракта. Любовь зла, полюбишь и козла.

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Кто: Хэл Робсон-Кану

Сборная: Уэльс

Клуб: свободный агент

Он мог стать звездой лондонского «Арсенала» и выступать за сборную Англии, но сделал выбор в пользу скромного Уэльса и стал бронзовым призером чемпионата Европы, а его гол в ворота Куртуа в четвертьфинале матча с Бельгией оказался вишенкой на торте всего турнира.

Хэл родился в Англии, в столичном районе Актон. В 14 лет попал в академию «Арсенала», но быстро понял, что в команду Арсена Венгера пробиться будет сложно. Тогда форвард принял решение попробовать себя в «Рединге», за который выступал на протяжении последних 12 лет. До прошедшего Евро главными достижениями в карьере Робсона-Кану были победа в Чемпионшипе и две пережитые серьезные травмы. Нападающий прошел через юношеские сборные Англии, но в 2010 году решил попробовать себя в «молодежке» Уэльса. Это стало возможно из-за корней футболиста: бабушка Хэла – валлийка. В том же году он дебютировал за взрослую национальную команду Джона Тошака. На прошедшем Евро Хэл отличился дважды. Выйдя на замену вместо Джонатана Уильямса, он вырвал для валлийцев первую в истории победу на чемпионатах Европы. Гол в ворота бельгийцев обеспечил его стране бронзовые медали, а элегантным финтом в стиле Круифа футболист восхитил всех неравнодушных к игре с мячом.

«Я решил не продлевать контракт с «Редингом», в котором провел 12 лет. Решил, что так будет лучше для моей карьеры. Другие клубы, побольше, и раньше интересовались мной, но как-то все не складывалось, а сейчас я готов попробовать себя на новом уровне», — признался бронзовый призер Евро. На данный момент футболист является свободным агентом и тщательно обдумывает каждое предложение.

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Текст: Юрий Алеманов



Фото: Global Look Press

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