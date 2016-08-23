Экзотические фрукты. 5 самых необычных новичков Лиги 1

Этим летом рынок Лиги 1 получился скромным даже на фоне себя самого. Во всем чемпионате было не больше десятка более-менее громких трансферов. Остальное — интересные новости только для местных или гиков, которые знают, почему «Эвиан» сейчас в четвертом дивизионе, а не в третьем. Но Лига 1, как всегда, нашла выход. Если иностранную аудиторию не раскачают звезды, ее покорит ежегодный отряд неординарных.

Эйдзи Кавасима («Метц»). Японец во Франции — это всегда необычно. Японский вратарь во Франции — вообще сенсация. Хотя Кавасима давно путешествует по Европе и выбирает максимально нетипичные места. Когда в 18 лет его не взяли в «Парму» после просмотра в Италии, он на девять лет зарылся в обособленной тусовке J-Лиги, чтобы вернуться на Запад подготовленным. В итоге Кавасима получил только год в Шотландии и пять в Бельгии, где однажды стал причиной дипломатического скандала. Во время матча фанаты соперника кричали в спину голкипера: «Кавасима – Фукусима!» Тот не перенес шуток над национальной трагедией и сильно обиделся. Попытки бельгийцев замять эту историю дошли до того, что Футбольная ассоциация извинялась лично перед послом Японии.

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Фамара Дьедиу («Анже»). Тот самый неизвестный форвард, что попал в команду к женщине-тренеру Корин Диякр и наколошматил 21 гол в сезоне Лиги 2. На церемонии вручения наград главным людям французского футбола Дьедиу стоял на сцене и плакал, говоря речь и вспоминая отца, которому, по его словам, в жизни повезло намного меньше. После всего этого сенегалец не мог не пробиться наверх. Но есть подвох: успешным у 23-летнего Дьедиу был только один год. Будет ли еще — неизвестно.





Антони Ванден Борре («Монпелье»). Когда-то Ванден Борре был суперперспективным защитником. Он ездил в «Фиорентину», потом в «Дженоа» и «Портсмут». Нигде не получилось, и парень вернулся домой. В Бельгии уже тогда знали, что их талант сдувается, как пробитое колесо, из-за собственной глупости: травмы, скандалы, лень – все вот это. Болезнь прогрессировала, и к своим 28 Ванден Борре — хрупкий разгильдяй, который не выходил на поле целый год. Перед отъездом он пробил дно персонального срама: начале июня опоздал на самолет до Крита и устроил скандал с работниками аэропорта. Когда аргументы кончились, футболист от злости крикнул: «Бомба!» — и был жестко уведен службой безопасности. После Ванден Борре заявил, что в следующий раз купит себе личный самолет. Бельгийский Балотелли в хозяйственной диктатуре владельца «Монпелье» Луи Никколена — самая термоядерная интрига нового сезона.

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Сергей Черник («Нанси»). Сергей Кривец уехал в Польшу, но французский футбол все равно не остался без белорусов. Черник смело покинул золотоносную жизнь БАТЭ ради барахтанья в болоте Лиги 1 с «Нанси», где у него к тому же очень трудная конкуренция за место в воротах. Черник — дипломированный филолог, учился на кафедре романо-германской группы языков Гродненского университета и затем два года работал в обычной школе учителем. И пока он прокачивает навык французского, фанаты «Нанси» могут вспомнить другого легионера из советского пространства — Александра Заварова, которого они называли blette («свекла»), потому что тот постоянно выкрикивал это слово после разных ошибок.





Аарон Лейя-Исека («Марсель»). Продав летом единственный реально ценный актив, Миши Батшуайи, «ОМ» просто взял из Бельгии его максимально точную копию — младшего брата. Лейя-Исеке всего 19, но моментами он просто голодный зверь: напор, мощь, скорость, уверенность в себе и точные удары. Во Франции юниору надо биться не только с игровой адаптацией и конкуренцией, но и за самоидентификацию. Пока на каждом углу о Лейя-Исеке вопят только как о брате самой дорогой продажи в истории клуба. Его попытки скинуть тень родственника — отличное реалити-шоу с психологической начинкой. Кстати, у братьев разные фамилии, потому что один взял имя отца, а второй — мамы.

Текст: Роман Абрамов



Фото: Global Look Press



Видео: YouTube

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