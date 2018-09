Джакузи на матче, рекорд Тухеля и неудачи «Монако». Главные события 5-го тура Лиги 1

«Анже» добывает первую победу на выезде, «ПСЖ» громит соперников, а Кавани вновь танцует. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» уже чемпион?

Парижский клуб одержал 5 побед подряд на старте сезона. В этом туре «ПСЖ» разгромил «Сент-Этьен» со счетом (4:0). Лучшим игрок встречи — Эдинсон Кавани. Футболист забил один из голов и отметился голевой передачей. Кстати, можно отметить и главного тренера клуба Томаса Тухеля. Он вошел в истории «ПСЖ» как коуч, которому удалось выиграть свои первые 5 матчей в чемпионате Франции.

FULL TIME: Hard not to 💓 this result. #ALLEZPARIS 🔴🔵 #PSGASSE 4-0 pic.twitter.com/zBQKn9iviC

Память тура

В ночь на понедельник в городке Ла-Сен-сюр-Мер был убит экс-игрок «Сент-Этьена» Вилльям Гомис. Он в течение 5 лет выступал за молодежную команду, а в прошлом году отказался продлевать контракт с клубом по неизвестным причинам. По предварительной информации его машину обстреляли из автомата Калашникова. Игроки основной и молодежной команды почтили его память, выйдя на игру в футболках с его именем.

У команды Головина проблемы

«Монако» вновь теряет очки. На этот раз «монегаски» сыграли вничью с «Тулузой». Причем они первыми открыли счет, усилиями Тилеманса. Но удержать победу у клуба не получилось. В итоге в пяти сыгранных матчах «Монако» набрал всего лишь 5 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Орлиный триумф

«Ницца» побеждает во втором туре кряду. Дома «орлы» обыграли «Ренн», одержав волевую победу. Но трех очков бы не было, если бы не великолепная игра голкипера «Ниццы» Вальтера Бенитеса. В этой встрече он смог отбить 11-метровый удар.

Веселье тура

«Анже» впервые в сезоне завоевал 3 очка на выезде. Вот так игроки клуба отметили этот результат:

VIP—ложа тура

«Кан» в преддверии матча с «Лионом» провел очень классную акцию для болельщиков. Клуб разыграл билеты на необычное место на стадионе: в джакузи возле поля.

Best seats in the house at @SMCaen 🛁⚽️ #SMCOL pic.twitter.com/oaMxLgjlGT

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 15, 2018