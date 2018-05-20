Дурное окружение. За что Карима Бензема возненавидел мир

Ему прочили будущее одного из лучших форвардов планеты, но он стал изгоем, которым раньше восхищались, а теперь презирают. Карим Бензема – тихий форвард «Реала» с громким бэкграундом, но мы его не увидим на ЧМ-2018.

Бандитский

Бывало, что в детстве Кариму приходилось спать на одной кровати вместе с братьями и сестрами. Он был шестым ребенком из девяти в своей огромной семье. Его родители Хафид и Вахида в 1980-х эмигрировали из Алжира во Францию и держали небольшое кафе в Броне. Это один из наиболее криминальных районов Лиона, поэтому с малых лет Карим общался с хулиганами и преступниками, а его лучшим другом стал Карим Зенатти, впоследствии неоднократно сидевший в тюрьме и разрушивший карьеру Бензема в сборной. Будущего футболиста также ждала участь бандита. Отец видел, как в глазах его сына плохие парни становились авторитетами, и нашел выход.

— Ты пойдешь в католическую школу. Мы с мамой настаиваем, — заявил Хафид сыну.

Путь варана. История самого надежного защитника Франции

Толстощекий

Такое решение удивительно еще и тем, что вся семья Карима исповедует ислам, поэтому в кругу католиков у мальчика хватало проблем. А еще его обзывали жирным и толстощеким. Проблемы с весом преследовали будущего футболиста в течение всей карьеры. В мадридском «Реале» у него случился конфликт с Жозе Моуринью из-за лишнего веса, набранного во время отпуска. Тогда помог нынешний тренер «сливочных», на тот момент возглавлявший «Кастилью», — Зинедин Зидан. Соотечественник посоветовал клинику в итальянском городе Мерано. Благодаря диете под строгим контролем врачей нападающий сбросил 7 кг.

А в детстве проблему избыточного веса Карима решили просто — отправили играть в футбол. Бензема с малых лет нравилось пинать мяч, и уже в восемь у него появилась возможность выступать за «Брон Террайон». Мальчик не отличался скоростью, но не по годам умело обводил соперников и забивал. Так на одном детском турнире на него обратил внимание скаут «Лиона». Вскоре «ткачи» сделали запрос, а ведь детские трансферы – дело нечастое.

Ведомый

На удивление, в академии «Лиона» Карим вел себя образцово. Он не был инициатором конфликтов, не дрался с партнерами и не критиковал решения тренера. Его подход был профессиональным настолько, что уже в 16 лет форвард завел себе личного агента Фредерика Гера. Для него Бензема был не просто клиент, а что-то вроде младшего брата. Они в Броне одни из немногих, кто выбился в люди.

Даже спустя годы звездный футболист остался для друзей все тем же Коко, который всегда придет и выручит. Его окружение в большинстве своем так и не вылезло из нищеты. Отсюда такое количество неприятных историй.

Многообещающий

Одна из них случилась, когда 17-летний Карим попал в основную команду «ткачей». Дебютировав в январе 2005 года в матче против «Метца», форвард оформил первый голевой ассист на Бриана Бергунью.

В клубе существует давняя традиция, что дебютант должен выйти перед всей командой и представить себя. «Всем привет, меня зовут Карим Бензема, я в клубе с 9 лет. Мечтаю выиграть с «Лионом» Лигу чемпионов, надеюсь, что со мной у клуба это получится», — несколько запинаясь, взял слово юноша. В ответ он услышал смех Эрика Абидаля, Джоване Элбера, Сильвена Вильтора, Майкла Эссьена, Флорана Малуда и Мамаду Диарра.

Купе слона. Главный зимний трансфер «Лиона»

«Вам лучше закрыть рты, потому что я пришел на ваши места», — в обиде ответил на насмешки Бензема.

Его истеричный выпад восприняли с иронией и ситуацию перевели в шутку, а за остаток сезона тренер Поль Ле Гуэн выпускал вспыльчивого подростка на поле еще в пяти матчах.

Лидером «ткачей» Карим стал уже при Алене Перрене, когда из клуба ушел Джоване Элбер и большая часть тех, кто над ним смеялся. В сезоне-2007/08 форвард наколотил 20 голов и единственный раз в карьере стал лучшим бомбардиром национального чемпионата.

Мадридский

Вскоре у Бензема начались проблемы с набором формы. Кариму тяжело давались голы, и Перрен сместил его на левый фланг полузащиты, чем вызвал гнев нападающего. «Я не хочу играть на фланге, я форвард и уже всем доказал, что могу много забивать». В конфликте игрока и тренера выиграл Карим, Алена Перрена заменили на Клода Пюэля, но и Бензема, постоянно кричавший, что мечтает выиграть с клубом Лигу чемпионов, после очередного вылета в 1/8 финала начал переговоры о трансфере.

«Здесь он зарабатывал 4,5 миллиона евро, а в Мадриде будет получать 8,5 миллиона на протяжении шести сезонов. Мы уже ведем работу по усилению команды, но могу сказать точно: переход Бензема в «Реал» стал для «Лиона» настоящей драмой», – признался президент «ткачей» Жан-Мишель Оля.

Трансфер форварда обошелся мадридцам в 35 млн евро, десять процентов от суммы перехода получил агент — Карим Джазири, еще один старый друг Бензема. Презентация нападающего на «Сантьяго Бернабеу» собрала 20 тысяч зрителей. В другой день на этой же арене представление Криштиану Роналду почти собрала аншлаг. Карим стал пятнадцатым французским игроком в истории мадридского клуба, а себе взял 11-й номер. Дебютный сезон ушел на адаптацию: Ману Пеллегрини куда больше доверял Гонсало Игуаину и Раулю.

Просто улыбайся. Как бразилец Марсело покорил Европу

Кошачий

Моуринью на одной из пресс-конференций сравнил Бензема с котом: «Если у вас есть собака, лучше охотиться вместе ней. Но если собаки нет, то приходится идти на охоту с котом». Форвард обиделся и сказал: «Для Жозе это смешно. Если я и уважал его до этого, после этого уважение начало теряться». С португальцем мадридцы так и не достигли больших успехов, а один из лучших сезонов Карим провел при Карло Анчелотти, когда наколотил 23 гола и выиграл Лигу чемпионов.

Бензема закрепился в статусе одного из лучших форвардов мира без особых претензий на главенство, в клуб пришли трофеи, а в атаке наконец оформилось его «смертельное трио» с Бэйлом и Роналду (ВВС).

Осужденный

Вслед за всплывшей историей о сексе с несовершеннолетней проституткой, где не обошлось без Франка Рибери, вскоре разразился еще более громкий скандал. Бензема обвинили в шантаже партнера по сборной Матье Вальбуэна из-за видео интимного характера. Все обвинения форвард называл чушью. Во время суда в Версале он выглядел потерянным и откровенно испуганным. Поначалу он уверял, что не знает ничего о видео, но, проведя ночь в тюрьме, одумался и сознался: «Я узнал про видео за три недели до разговора с Матье. Я обедал в Мадриде со своим другом Каримом Зенатти, чтобы поговорить по поводу существования видео. Уже в сборной за два дня до игры с Арменией я общался с Матье, тот спросил, чего хотят шантажисты, я предложил встретиться с моим другом».

Если бы суд доказал вину Бензема, его бы выгнали из «Реала», но, даже несмотря на признанную невиновность, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отцепил форварда из сборной. Карим пропустил Евро-2016 и больше в сборную не вызывался.

Видео на память. Почему Бензема нельзя возвращать в сборную Франции

Его возненавидел весь мир, а последний, кто продолжает в него верить,– это Зинедин Зидан, соотечественник, тренер и «старший брат». Зизу «вправил» мозги Кариму, но сможет ли одиозный француз вернуть себе уважение, по-прежнему большой вопрос.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press