Другой калибр. Унаи Эмери приводит «Арсенал» в боевую готовность

Красно­-белые пушки произвели 27 точных выстрелов в девяти последних сражениях, и все они закончились победами «Арсенала». Глобальные метаморфозы стряхнули с клубного профиля вековую пыль, а Унаи Эмери проектирует артиллерийскую систему следующего поколения.

От седин к бриолину

Фанаты «Арсенала» – отдельная каста мучеников. Кто еще способен так долго терпеть статус «самой четвертой команды АПЛ», объясняя это тем, что «красиво же играют!»? И вот – реинкарнация. С отставкой Арсена Венгера, продажей акций Алишером Усмановым и уходом Ивана Газидиса на «Эмирейтс» наступила эра абсолютной монархии Стэна Кронке, скупившего 97% акций клуба. Но все знают, что футбол Кронке по барабану – его интересует лишь прибыль. Фанатов он тоже не жалует – впрочем, это взаимно. То ли дело Унаи Эмери.

Красные ворота. «Ливерпуль» vs «МанСити», чинный Сарри vs страстный Эмери и другие интриги на старте АПЛ

Как и Венгеру, Эмери тоже к лицу красный галстук. Выглядит почти как Арсен, только отведавший молодильных яблок с коктейлем «водка-­«Ред Булл». Призрак Венгера покидает «Арсенал»: чинная седина сменяется блестящим бриолином, чистая импровизация трансформируется в хитрую геометрию, а к мозгам и опыту добавляются сила и заряженность. Эмери апгрейдит «Арсенал» поверх заложенной Венгером базы, сохраняя комбинационную суть, но его эмоции заставляют команду начать соответствовать своему боевому названию.

Система отката и наката

Основной модуль Эмери оставил базовым (4+2+3+1), хотя тестировались 4+4+3, 4+4+2 и даже 4+2+2+2 – Унаи реагирует на проблемы по ходу встреч и пробует игроков на разных участках. «Канониры» чаще пользуются кроссами и создают больше «перегрузов», смещают игру на фланги с целью выкроить группе атаки побольше пространства, а также по старой памяти используют изящные комбинации в одно касание, в том числе вертикальные. Прессинг – обязательная программа, но с непривычки получается он не у всех. В матче с «Сити» Аарон Рэмзи нерасчетливо выбрасывался на пару защитников и часто самоустранялся – был заменен на 55-­й минуте. С другой стороны, тот же Озил по первым турам добросовестно работал без мяча, с «Эвертоном» вообще сделал 4 отбора – больше, чем все остальные хавы, вместе взятые. Либо дело в хорошей «физике», либо Унаи нашел к Месуту нужный подход.

«Целую его глаза». Как Месут Озил заставил всю Германию разделиться на два лагеря

Центр поля – зона повышенной опасности. Гранит Джака способен напороть в элементарной ситуации – и тут же выдать гениальный пас через все поле. Он незаменим при выходе из обороны, но в матче с тем же «Челси» его просто затерзали и выключили. В паре с Лукасом Торрейрой швейцарец должен заиграть свободнее, однако тот пока не может крепко уцепиться за основу. Его теснит 19-летний Маттео Гендузи, чей трансфер из Лиги 2 никто поначалу даже не заметил. Парень с прической Давида Луиза дебютировал в матче с «МанСити» и получил хорошую взбучку, зато потом против «Челси» выдал 94% точных передач и сделал 4 отбора. Похоже, большой талант, но пока с оценками стоит быть осторожнее.

Смена предохранителя

Петр Чех велик: в таком звездном статусе не побояться принять новый вызов и быть готовым к оханью стадиона каждый раз, когда нужно быстро и точно попасть ногой по мячу… Казалось, будто он осваивает новый вид спорта, и смотреть на это было по­человечески трудно. Зато на ленточке Танкист порой вытворял «вещи», как в лучшие годы. Травма бедра вывела Чеха из строя после неполных семи туров – теперь посмотрим, насколько Лено готов к перепасу под давлением.

Шансов проявить себя у него хватит: оборона очень уязвима, особенно без Лорана Косельни. Учитывая совсем не бетонную опорную зону, центр защиты (Мустафи, Сократис, Холдинг – да хоть все разом) будет мучиться и страдать. С крайними защитниками дело получше: Бельерин выглядит на уровень сильнее остальных, но есть надежда на Монреаля, ведь прошлый сезон стал чуть ли не лучшим в его карьере. И конечно, много большего ждут от Колашинаца.

Ударный механизм

«Арсенал» приятно радует игрой в атаке и удивляет реализацией. Адепты «продвинутой» статистики нервно ерзают, когда видят цифры: в игре с «Фулхэмом» (5:1), по xG­-оценке, «красно-­белые» наиграли максимум на ничью! Три матча кряду «оружейники» выигрывают при проигрышных раскладах xG. При ожиданиии 10,64 xG команда забила 19 мячей – почти вдвое больше. Почему такой низкий показатель ожиданий, не совсем ясно: большинство голов забито с 7–10 метров с позиций, близких к убойным. Возможно, это какой-то баг оценочной системы?

«Однажды я положил свои яйца Диопу на лоб». Главный шутник английского футбола

Как бы то ни было, Лаказетт отсюда забивает исправно и вообще уверенно чувствует себя в штрафной. Эмери видит на острие именно француза, тогда как взрывной Обамеянг обрел себя слева. А справа играет тихоходный Озил, но в этом есть особая задумка. Умным смещением в центр немец уводит за собой защитника, открывая Бельерину «взлетную полосу». Рэмзи, в свою очередь, сдвигается левее на позицию Обамеянга, тот идет в штрафную по маршруту инсайда, а Лаказетт открывается к ближней штанге под передачу зачинщика Бельерина. Похоже, что в атаке «Арсенал» добивается большей структурности и не хочет слишком полагаться на импровизацию.

Стартовые осечки несмертельны: поражения от «Сити» и «Челси» не трагедия для команды, только принявшей на вооружение новые разработки. «Арсенал» не рассыпался под давлением лидеров, а теперь отстреливает соперников одного за другим. Такой выигрышной серии не было у «канониров» с весны 2015-­го, когда «Арсенал» на финишном рывке отвоевал у «Тоттенхэма» второе место. Ведь это был лучший результат Арсена Венгера за последние 13 лет работы. Впрочем, ни слова больше про француза. Старый добрый «Арсенал» уже списан в утиль вместе с его главными создателями. Новый «Арсенал» – на контрасте – должен быть злым и беспощадным. По-­другому сейчас даже любимое четвертое место в АПЛ не займешь.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football