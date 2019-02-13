Дом, который построил Жардим. За счет чего «Монако» сохранит место в Лиге 1

Еще недавно «Монако» хвалился Килианом Мбаппе, бесил «ПСЖ» и доходил до полуфинала ЛЧ. А сегодня клуб умирает за ничью даже с аутсайдерами Лиги 1. Ужасный старт, проваленная трансферная кампания, покупка Александра Головина – все это связано с именем Леонарду Жардима. Впрочем, как и все предыдущие заслуги клуба. В конце концов в «Монако» поняли, что только этот тренер способен спасти команду.

Умный умножитель

Нынешний «Монако» — плоть от плоти Леонарду Жардима. Его впервые пригласили в Монте-Карло летом 2014 года. Он разминулся с глянцево отыгравшим на ЧМ-2014 и оперативно уехавшим в «Реал» Хамесом Родригесом и два года ждал из Англии Радамеля Фалькао. Тогда португальский тренер выстроил команду, миксуя опытных Димитара Бербатова, Рикарду Карвалью и Жереми Тулалана с еще не раскрученной молодежью, вроде Антони Марсьяля, Янника Карраско и Бернарду Силвы.

Клуб боялся передержать любого ликвидного футболиста и расставался с ним мгновенно, если приходило достойное предложение. Так в 2015-м уходили Кондогбиа, Карраско, Марсьяль, Абденнур, Курзава, Бербатов; в 2016-м – Кавалейру, Тиссеран и Н’Динга, в 2017-м – Б. Силва, Менди, Бакайоко, Мбаппе и Жермен; в прошлом году – Лемар, Фабиньо, Конголо и Моутинью. Практически каждое лето боссы монегасков получали профит минимум на сотню миллионов евро.

Доминация при деменции

Казалось бы, от такой политики выигрывают все: футболисты получают повышение в классе, русское руководство «Монако» – большие европейские деньги, выпускники академии – реальный шанс заиграть. А проигрывает только Леонарду Жардим. Каждый год от него требовали из полуфабриката готовить блюда для мишленовских ресторанов. У Жардима получалось. Все четыре предыдущих сезона менялся облик команды, но каждый раз специалист занимал место в медальной тройке Лиги 1 и бронировал монегаскам слот в ЛЧ. А в сезоне-2016/17 в княжество вовсе привезли чемпионский кубок впервые с 1999 года.

Нынешний сезон начался с очередной реконструкции. «Монако» избавился от 12 игроков, задействованных в сезоне-2017/18. Среди них были и лидеры, вроде Фабиньо и Тома Лемара, а также футболисты, не сумевшие себя раскрыть в полном объеме, такие как Адама Диакаби, проданный в «Хаддерсфилд», или Теренс Конголо, сыгравший всего в шести матчах прошлого сезона. Еще целая группа игроков была роздана по арендам. Массу дополнили новыми футболистами, закупленными общим чеком на 141 млн евро: Виллем Жеббель («Лион», 20 млн), Бенджамин Хенрикс («Байер», 20 млн), Жан-Эд Ахолу («Страсбур», 14 млн), Насер Шадли («Вест Бром», 12 млн), Фоде Балло-Туре («Лилль», 11 млн), Антонио Баррека («Торино», 10 млн)…

Из России с любовью

Самым дорогим летним приобретением монегасков стал Александр Головин. Трансфер россиянина обогатил московский ЦСКА на 30 млн евро, а самого полузащитника сделал третьей по цене покупкой «Монако» после Радамеля Фалькао (43 млн евро) и Хамеса Родригеса (45 млн). Сообщалось, что на Александра претендуют также «Челси» и «Юве», но финальный выбор оставался за футболистом.

Головин представлял «Монако» как место, где из обычных пацанов, вроде Антони Марсьяля или Килиана Мбаппе, зажигают звезды. «Выбор получился сложным, но я в «Монако». Здесь хорошо работают с молодыми футболистами. Это лучший вариант для меня», — объяснил свой выбор Головин.

Его здорово встретили: Фалькао сказал по-русски «доброе утро» и представил новичка команде, а Йоветич провел экскурсию по базе. Головина поселили в роскошном отеле, выделили личного водителя, но уже к первому туру россиянин получил нелепую травму: столкнулся плечо в плечо с Фалькао, оступился и потянул ногу.

Голодные игры

Большое количество травм подкосило «Монако», и Жардима в частности. В заявке на игру 1-го тура против «Нанта» отсутствовало больше семи игроков основного состава, а за неделю до того клуб без шансов проиграл «ПСЖ» в матче за Суперкубок (0:4). Португалец оказался максимально ограничен в стратегических маневрах. Выступающий в клубе второй год Юри Тилеманс в одиночку не мог рулить игрой команды в центре поля, а в атаке не забивали ни Радамель Фалькао, ни его сменщики – Стеван Йоветич и Мусса Силла.

Головин восстановился за месяц. В свободное от физиотерапии время он играл в PUBG (компьютерный шутер) и получал первые уроки французского языка. Его дебют выпал на матч против «Нима». К концу сентября «Монако» уже отстал от лидеров и находился на 16-м месте Лиги 1. Жардим оставил российскому полузащитнику 18 минут игрового времени при счете 1:1, но максимум, что получилось у новичка, – несколько раз ускорить выход из обороны. Сказывалось отсутствие сыгранности.

Понимание с партнерами набиралось через потери очков. Клуб проигрывал один матч за другим. Жардим пробовал Головина на трех позициях: привычной по ЦСКА box-to-box, правым вингером, а также в роли «десятки» под Фалькао. Последний вариант спродюсировал первый результативный балл россиянина во Франции – Головин сделал голевой пас на Радамеля в матче против «Ренна», но одного гола не хватило даже для ничьей (1:2). Спустя две недели Александр ассистировал Муссе Силле в матче ЛЧ против «Брюгге» (1:1).

Когда сдают нервы

Почти каждый раз «Монако» не хватало гола, чтобы зацепиться за результат. Головину было важно показать себя лидером на фоне мертвой массы «Луи II» и забить. Полузащитник больше четырех раз попадал в штанги и перекладины. Сплошное невезение. Из-за вывиха лодыжки россиянин снова пропустил матч против «ПСЖ», из-за перебора желтых карточек его не было в заявке на игру с «Амьеном». Вернувшись в строй, Головин вышел против «Лиона» и заработал четырехматчевую дисквалификацию за фол на Набиле Фекире.

Сдали нервы и у руководителей «Монако». Они отвыкли от близости Лиги 2 и откровенно растерялись в экстренной ситуации. По примеру мадридского «Реала» и Зинедина Зидана в клуб пригласили свою легенду – Тьерри Анри. Ранее он работал экспертом на английском ТВ и помогал Роберто Мартинесу в сборной Бельгии. Это даже близко несопоставимо с бэкграундом Зидана в структуре клуба, юношеских составах и «Кастилье». Француза, по сути, пригласили на оплачиваемую стажировку в один из самых грамотных клубов Европы, но тот оказался не готов.

Анри жаловался на судей, упускал очки на последних секундах матчей, грубо общался со своими игроками и даже пытался задвинуть Головина, выискивая причины кризиса. А клуб все больше напоминал «Титаник». France Football добыл инсайд, что капитан «Монако» Фалькао пожаловался дочери владельца клуба Дмитрия Рыболовлева на поведение главного тренера. Также выяснилось, что большая часть руководства клуба отговаривала Анри от подписания полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Начинающий тренер прислушиваться не стал.

После вылета «Монако» из Кубка Франции от «Метца» (1:3) Анри перевел в дубль треть состава (Головина в этом списке не было), а на следующий день отстранили от работы уже самого тренера. Вскоре клуб объявил о возвращении на пост Леонарду Жардима.

Второе рождение

Потерять веру в тренера, который научился складывать из любой комбинации карт победную, – фатальная ошибка руководителей «Монако». И дело не в деньгах. Хотя клубу пришлось заплатить неустойку Жардиму – 7 млн евро (контракт действовал до 2020 года), а от 10 до 15 млн евро доплатить за досрочно разорванный контракт с Анри. Но это мелочь по сравнению с упущенным временем. Из 12 матчей Лиги 1 при французе монегаски выиграли только два. Это катастрофа.

Главное, что боссы «Монако» даже после нелепых рокировок усмирили гордыню и вернули одного из лучших тренеров в истории клуба. В ответ Жардим обязательно сохранит монегасков в Лиге 1. Почти трехмесячная пауза дала ему время переосмыслить ошибки, успокоиться и перезагрузиться морально.

После возвращения португальца уверенности набрался и Головин. Жардим сделал из Александра плеймейкера, при этом не задвинув из состава Сеска Фабрегаса. Напарник и в то же время главный конкурент Головина по первой половине сезона – Юри Тилеманс отправлен в аренду в «Лестер», что еще больше раскрепостило россиянина.

В конце января полузащитник впервые забил за «Монако» в матче Кубка лиги в ворота «Генгама», а спустя три дня уже на 15-й минуте открыл счет в игре против «Тулузы». Голы вышли близнецами. Контратака от своей штрафной, комбинация, после которой Александр «зачистил» весь правый фланг и реализовал выход один на один с вратарем с острого угла. В первый раз – в ближний угол «девятки», во второй – в дальний от голкипера угол ударом низом.

Прилив сил

Если летнюю трансферную кампанию «Монако» провалил, то зимние ходы дают надежду. Фабрегас, взятый лично Анри, уже забил победный гол в ворота «Тулузы» и цементирует игру в центре поля, давая больше свободы Головину. У россиянина появился сменщик в лице Адриена Силвы, взятого по обмену у «Лестера». Арендованный у «Наполи» Карлуш Винисиус (не путать с мадридским) добавит движения в споре форвардов.

Из списка выбивается 36-летний Налдо. В лучшие годы он «съедал» форвардов «Баварии» в Бундеслиге и даже играл за сборную Бразилии. Его переезд в Лигу 1 феноменален. Он получил красные карточки в двух матчах подряд. Сначала на 7-й минуте против «Страсбура» (1:5), а затем – на 60-й против «Дижона» (0:2). Частые удаления и безалаберная игра в защите – одна из ключевых проблем «Монако».

Зато в нападении появилась свежая идея. По информации France Football, аренду Желсона Мартинша из мадридского «Атлетико» Леонарду Жардим согласовывал, уже будучи уволенным. Вингер сборной Португалии останется в «Монако» до конца сезона. Новичок выдал шикарную передачу пяткой, ставшую началом комбинации на первый гол Головина. Есть ощущение, что они сыграются. Это вернет в игру и Радамеля Фалькао, совсем ослабившего собственную реализацию. Спасение «Монако» — главный сюжет остатка сезона Лиги 1, а российский футболист – один из ключевых героев французской драмы.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press