Договор с дьяволом. Почему Маурисио Почеттино не стоит уходить из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» считается одним из самых востребованных специалистов в европейском футболе. Умение работать с молодежью и умная игра, которую он пропагандирует, сделали ему весомое имя. Неудивительно, что «Манчестер Юнайтед» был готов выложить за него отступные в 40 млн евро, и летом наверняка предпримет новую попытку выкрасть аргентинца у «шпор». Но что будет лучше для самого Почеттино? Еженедельник «Футбол» попытался разобраться в этом вопросе.

Претенденты

Разговоры о том, что Почеттино уйдет из «Тоттенхэма» начались чуть ли ни сразу, после того, как он в этот «Тоттенхэм» пришел. Приняв откровенно потерянную команду в сезоне-2013/14, измученную частыми тренерскими перестановками, Маурисио за короткий срок сколотил из «шпор» одну из лучших команд Англии. По слухам, уже через год сам сэр Алекс Фергюсон видел его своим преемником и звал в Манчестер – шотландец даже пригласил Почеттино на ужин, чтобы обсудить эту возможность. А Жозе Моуринью пророчил аргентинцу большое будущее. Затем и вовсе начались разговоры о мадридском «Реале», «ПСЖ» и «Барселоне». Последних он, кстати, терпеть не может, так как предан «Эспаньолу», которому посвятил 8 лет карьеры игрока и 3 года тренерской работы. «Я никогда в жизни не возглавлю «Барселону», это невозможно», — его ответ на предложение каталонцев был краток.

Зато, если верить слухам из Англии, по договоренности с Леви у Почеттино есть право уйти в мадридский «Реал» или «Пари Сен-Жермен», в случае поступления соответствующих предложений от этих клубов. «Сливочные» часто связывались с Поче и последний раз пытались подписать его после недавнего провала Хулена Лопетеги. Испанский клуб собирался платить специалисту 17 млн евро в год, однако тот наотрез отказался, заявив, что связывает свое будущее только с «Тоттенхэмом». Неоднократно выходил на аргентинца и «ПСЖ», но тот даже не смотрел в их сторону, хотя сам когда-то был капитаном парижского клуба. Судя по всему, Маурисио настолько полюбил лондонский клуб, что уже забыл о тех пунктах в контракте. Но совсем недавно охоту на Почеттино вновь открыл «Манчестер Юнайтед». И вот здесь уже не все так однозначно.

Дьявольское предложение

После фиаско Жозе Моуринью в «МЮ» ему на смену пришел Оле-Гуннар Сульшер. Начал он более чем здорово: «дьяволы» одержали две победы кряду с общим счетом 8:2 и впервые со времен Алекса Фергюсона забили пять мячей в одном матче АПЛ. Но все понимают, что норвежец – кандидатура временная, и проработает он в клубе максимум до конца сезона. А что потом? Потом – Маурисио. Судя по разговорам, он является чуть ли не единственным вариантом на данный момент.

«Если Почеттино предложат стать тренером «МЮ», считаю, он должен согласиться, ведь «Тоттенхэм никогда не станет «Манчестером». Они никогда не станут таким же большим клубом, как «Манчестер Юнайтед», — откровенно высказался на эту тему Джейми Каррагер.

Символ манкунианского клуба Гари Невилл и вовсе считает аргентинца идеальным тренером для коллектива. По его мнению, в «МЮ» последнее время назначали людей на должность главного тренера, ориентируясь на их победы в каких-то турнирах, что не верно в нынешней ситуации «Юнайтед». «На мой взгляд, им нужен тот, кто знаком с тремя основными принципами работы футбольного клуба: продвижение молодых игроков, наслаждение футболом и победы в матчах», — говорит Гари.

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Еще один бывший футболист «МЮ» Яп Стам также считает, что Маурисио должен возглавить манчестерский клуб, который, в свою очередь, обязан сделать все, чтобы заполучить тренера. Все или не все, но вот Дэниэл Леви не намерен просто так отпускать аргентинца. Хитрец уже потребовал с «Юнайтед» компенсацию в размере 42 млн евро. Именно столько Почеттино заработает по новому 5-летнему контракту с «Тоттенхэмом», подписанному минувшим летом. И «МЮ» даже готов заплатить, но все же знают Леви – позже он запросит еще больше. Однако британские журналисты заявляют, что Маурисио и сам не прочь возглавить «дьяволов». Якобы он лично встречался с владельцами «МЮ», семьей Глэйзеров, обсуждая возможность трудоустройства. Можно ли этому верить – вопрос спорный, но недавняя пресс-конференция Поча дала много пищи для размышлений конспирологам. Во время нее один из журналистов попытался спросить аргентинского специалиста о перспективе возглавить «МЮ». Почеттино не захотел обсуждать эту тему, якобы, чтобы не расстраивать пресс-атташе «Тоттенхэма». Действительно ли аргентинец решил тихонечко свалить из клуба, или просто в очередной раз напомнил всем о своей деликатности — пока неясно.



Друзья с большой буквы

Маурисио Почеттино и Дэниэль Леви – идеальные персонажи для тех, кто любит поиронизировать над мужской дружбой. И если бы по их взаимоотношениям писали фанфик, то получилось бы увлекательно.

«Это правда, что иногда я не хочу быть добрым с Даниэлем, потому что он знает больше меня, и от этого между нами порой возникают разногласия, однако я влюблен в него», — сказал однажды Почеттино, выражая благодарность председателю клуба за доверие.

В свою очередь, Леви не раз говорил, что всегда мечтал быть партнером с Маурисио, и если будет возможность, то предложит ему контракт хоть на 15 лет. Да и вообще, Леви считает, что Почеттино – это «Алекс Фергюсон» для «Тоттенхэма». У Маурисио и Даниэля есть одна очень показательная история. Пару лет назад Почеттино, его тренерский штаб и Леви отправились отдыхать в Аргентину. Там они катались верхом на лошадях, ходили на рыбалку, играли в пейнтбол и пили воду из горных рек. По одной из таких они все вместе решили еще и спуститься. И по канону всяких приключенческих историй о дружбе, во время рафтинга их поджидали напасти. Сначала помощник Почеттино Хесус Перес несколько раз выпадал из лодки, а в последствии в реку вывалился и Леви. Почеттино без раздумий ринулся в воду, спасать своего начальника. После этого случая он не раз шутил, что следовало в тот момент попросить новый контракт с баснословным окладом, пока босс был так уязвим.

«Я думаю, такие ситуации помогают нам налаживать связи друг с другом, сплачивают нас. Такие ситуации не позволяют тебе скрывать свою сущность. Вы показываете, кто вы на самом деле. Вы можете надеть маску перед фанатами, репортерами… Но там вы не можете спрятаться, и это было фантастически, потому что эти ситуации подтверждают, что люди, в которых ты веришь, тебя не подведут», — говорит Почеттино, вспоминая те события.

Но и это еще не все. Даниэль и Маурисио – отличные психологи и настоящие друзья. В свое время они часами общались между собой, обсуждая самые разные вещи, в том числе и личные. В результате это помогло владельцу «Тоттенхэма» полностью понять психологию Маурисио.

«Как-то мы ездили во Францию на два дня и, среди прочего, дегустировали вино. После возвращения оказалось, что у него есть для меня подарок, равно как и у меня есть подарок для него. Это оказалась одинаковая бутылка вина, то самое десертное вино, что нам обоим понравилось ранее! Разве это не потрясающе?», — рассказывает Почеттино.

Семья — превыше всего

Меньше чем за 5 лет, проведенных в «Тоттенхэме», из мусора и палок Почеттино собрал топ-клуб. Из середняка АПЛ «шпоры» превратились в грозную силу и ворвались в элиту европейского футбола. Постоянное место в группе лидеров АПЛ и ставшая уже привычной Лига чемпионов это подтверждают. Его умение работать с молодыми игроками и развивать их подарили миру Харри Кейна, Деле Алли, Кайла Уокера, Сон Хен Мина и многих других. А ведь на подходе у «Тоттенхэма» есть еще несколько потенциальных звезд. И все это во многом благодаря аргентинцу.

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Отношение к нему игроков в команде впечатляет. Когда появились слухи об уходе специалиста из клуба, они открыто заявляли, что переживают и даже собирались вместе, чтобы откровенно поговорить. Уго Льорис вообще говорит, что Почеттино ему как отец, и в клубе он во многом из-за него. Будет ли это у Маурисио в «Юнайтед»? Верится с трудом. Все, что может предложить ему «МЮ» — это деньги и статус. Хотя, с последним уже давно не все так однозначно. Да и деньги в данном случае роли не играют. Почеттино вполне сможет использовать интерес со стороны «Манчестера» как некий рычаг давления на Даниэля Леви в финансовом вопросе. А у того деньги точно есть, и он их даст, если прижмет. Не стоит забывать и о том, что «Тоттенхэм» вот-вот переедет на новую арену, что сможет открыть перед клубом новые большие возможности. «Когда мы сможем можем переехать туда, это будет фантастический момент для всех нас. Это будет толчок для команды, и я хочу быть частью этого», — говорит Маурисио.

Не лезь, они тебя сожрут

«Манчестер Юнайтед» после Фергюсона – это настоящее змеиное гнездо, в котором куча проблем, взаимных претензий и злобы. Добавьте сюда многолетнее недовольство болельщиков в сторону семьи Глейзеров и их политики – получите адскую смесь. Придя в клуб, Почеттино не только рискует провалиться из-за ряда причин, к нему не относящихся, но и сильно запятнать свою репутацию. Ему придется работать в крайне токсичной атмосфере, а это для него непривычно. В команде нет единства, нет химии и взаимопонимания – того, что для Маурисио является необходимым. Конечно, он может рискнуть воссоздать все нужное в клубе с нуля – это то, зачем его могут позвать в коллектив – но для этого нужно потратить уйму времени и разогнать половину состава. А это огромные деньги, нервы и отсутствие результата еще как минимум год-два. Уволят его при таких обстоятельствах явно быстрее. Никто не будет терпеть, ведь он не Моуринью. В итоге, все, что получит Маурисио, в случае переезда в Манчестер – это полное непонимание со стороны клуба и руководства, кучу стрессовых ситуаций, скандалы и очень туманные перспективы после провала. Вспомните, во что превратилась карьера Андре Виллаша-Боаша, когда он, будучи таким же молодым и крайне перспективным, был соблазнен лондонским «Челси». Но самое главное, что может потерять Почеттино – это семья, которую он же и создал.

Фото: Global Look Press

Текст: Евгений Морозов