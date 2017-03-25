Держите Боро. Каким был «Мидлсбро», дошедший до финала Кубка УЕФА

За несколько лет до вылета в Чемпионшип «Мидлсбро» Стива Макларена выдавал яркий футбол: «речники» выигрывали Кубок лиги, занимали еврокубковые места в чемпионате, а в 2006-м добрались до финала Кубка УЕФА. Еженедельник «Футбол» вспоминает парней с Риверсайда, по которым в АПЛ так скучали.

Фабио Рошембак (35)

Бразилец начинал левым защитником, но в «Интернасьонале» переквалифицировался в полузащитника. В 20 лет оказался в «Барсе», сформировал дуэт с Джеованни и стал вызываться в сборную. После покупки каталонцами Хавьера Савиолы Фабио отправился в «Спортинг», где проиграл в финале КУЕФА-2005, а через год – уже вместе с «Мидлсбро». Завершал карьеру в Китае и теперь отдыхает на пляжах Соледади.

Марк Видука (41)

Австралиец в середине 1990-х был ведущим форвардом континента. Благодаря связям «Мельбурн Найтс» с хорватами Марка выкупило загребское «Динамо». Оттуда Видука переехал в Британию, где был бомбардиром «Лидса» Дэвида О’Лири. Выбрал другой йоркширский клуб — «Мидлсбро», за который выступал до 2007 года. Завершил карьеру в «Ньюкасле». Сейчас — примерный отец трех сыновей.

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Марк Шварцер (44)

Австралийский вратарь-долгожитель. В середине 1990-х уехал в Германию, где пробовался в дрезденском «Динамо» и «Кайзерслаутерне», но почти не играл. Раскрылся в «Мидлсбро», где отыграл 11 лет. Рекордсмен Австралии по количеству матчей (109), последний — в 2013-м. Выигрывал АПЛ с «Челси», а затем с «Лестером», не сыграв ни минуты. Летом не нашел клуба и объявил о завершении карьеры.

Джимми Флойд Хассельбайнк (44)

Форвард из Суринама был младшим в многодетной семье. Из «АЗ» уехал в Португалию, где в составе «Боавишты» выдал ударный сезон и помог выиграть кубок и суперкубок страны. Вспоминают Хитмана прежде всего по годам, проведенным в Англии, когда тот выступал за «Лидс», «Челси», «Боро» и другие команды. До 2016 года тренировал «КПР», а недавно был обвинен в коррупции за незаконные трансферы.

Гарет Саутгейт (46)

Защитник, лидер харизматичного «Боро» тех лет. Начинал в «Кристал Пэлас». В трудное для лондонцев время смещался на позицию опорника. Был капитаном и в «Астон Вилле», и в «Боро». После ухода Стива Макларена тренировать речников стал Саутгейт. В 2009-м клуб вылетел в Чемпионшип, и вскоре Гарета уволили. Экс-защитник возглавлял «молодежку» англичан, а с ноября работает с главной сборной.

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Стюарт Даунинг (32)

Полузащитник, воспитанник «Боро». Пришел в академию в 1994 году: Стюарту было всего 10 лет. Вместе с клубом добирался до 7-го места АПЛ, финала КУЕФА, но ушел, когда парни с Риверсайда вылетели в Чемпионшип. Скитался по Англии, поиграл за «Астон Виллу», «Вест Хэм» и даже за «Ливерпуль» где от него требовали выступать на месте левого защитника. Даунинг в 2015-м вернулся в родной клуб, чтобы вытащить егов высший дивизион.

Джордж Боатенг (41)

Голландский опорник ганского происхождения. В 20 лет оказался в «Фейеноорде». Шотландский тренер Гордон Стракан пригласил полузащитника в «Ковентри», только что выигравший Кубок Англии. Вскоре перешел в «Астон Виллу» и выступал, пока клуб не возглавил Грэм Тейлор. В течение 6 лет был ведущим опорником «Мидлсбро». Завершил карьеру в 2013-м и теперь – скаут в ганском «Бечем Юнайтед».

Крис Риготт (36)

Защитник, воспитанник «Дерби Каунти». Его разглядел Стив Макларен, на тот момент ассистент Джима Смита. В начале нулевых Риготта безумно хотел выкупить «Ливерпуль», но тот выбрал скромный «Боро». Несмотря на статус вечного резервиста, Крис остался верен клубу даже после вылета в Чемпионшип. Из-за травм завершил карьеру уже в 31 год. Сейчас — молодежный координатор в «Дерби Каунти».

Франк Кедрю (38)

Защитник из Франции, дебютировал в Лиге 1 за «Ланс» в 21 год, но из-за отсутствия практики запросил аренду. За один год в «Мидлсбро» центрального защитника перевели на левый край, а затем выкупили Франка насовсем. После поражения в финале КУЕФА Кедрю перешел в «Фулхэм», но и там потерял место в основе, когда Криса Коулмэна сменил Лори Санчес. Теперь экс-защитник — футбольный агент.

Стюарт Парнаби (34)

Защитник и воспитанник «Боро». В основе речников дебютировал в 18 лет в игре Кубка лиги и некоторое время вызывался в молодежную сборную Англии, но дальше не продвинулся. В середине 2000-х потерял место в старте, уступив в конкуренции с Эндрю Дэвисом и Абелом Шавьером. Четыре года провел в «Бирмингеме», а в 2012-м вернулся в родной клуб. Сейчас — владелец клиники.

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Джеймс Моррисон (30)

Англичанин, выступающий за сборную Шотландии с 2008 года, несмотря на то что до 20 лет Моррисон вызывался во все юношеские сборные Англии. Джеймс — воспитанник «Мидлсбро» и всю карьеру выступает на позиции вингера. Дебютировал в январе 2004 года, но на поле выходил редко. В 2007 году перешел в «Вест Бромвич» за 1,5 млн фунтов и выступает в составе «дроздов» до сей поры.

Рэй Парлор (44)

Полузащитник и воспитанник «Арсенала». Выходил в красно-белой футболке с Йаном Райтом, Жилем Гриманди, Мартином Киоуном, Найджелом Уинтерберном, Марком Овермарсом и другими звездами «канониров» 1990-х. Побеждал в Кубке Англии и Кубке лиги еще под руководством Джорджа Грэма. Трижды участвовал в финалах Кубка УЕФА. Доигрывал в «Мидлсбро» и «Халле». Сейчас – игрок в покер.

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Стив Макларен (55)

Его называли преемником сэра Алекса Фергюсона и одним из сильнейших тактиков, теперь считают неудачником. Стив барахтался в низших дивизионах, и главным успехом в его игроцкой карьере стал выход в первую лигу с «Дерби Каунти». В структуре «овец» Макларен формировался и как тренер. В течение четырех лет он ассистировал Денису Смиту, а затем переехал в Манчестер, чтобы работать с Алексом Фергюсоном. Шотландца удивил подход Стива, он здорово понимал психологию игроков и был отличным стратегом. За пять лет в «Мидлсбро» «речники» выиграли Кубок лиги и оступились в финале Кубка УЕФА против «Севильи» (0:4). Поворотным в судьбе Стива стало приглашение от сборной Англии. При Макларене национальная команда заняла третье место в отборе и не поехала на Евро-2008. С тех пор над ним стали издеваться. И даже победа в Эредивизие с «Твенте» кардинально не поменяла мнения соотечественников. В прошлом году специалиста уволили по телефону из «Ньюкасла», а 12 марта 2017 года – из родного «Дерби Каунти».

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press, Legion Media