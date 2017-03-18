Дерби Канады, новая московская классика и проклятие «Бирмингема». Анонс главных матчей

Если с европейскими дерби каждый из нас знаком не понаслышке, то о противостояниях из-за Атлантического океана мы слышим крайне мало. А ведь иногда они бывают очень зрелищными. Одним из таких можно считать главное канадское дерби. Кроме того в ближайшие дни состоится вторая в истории встреча московского «Динамо» и «Спартака-2» и может рухнуть проклятие «Бирмингема». Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких матчах предстоящей недели.

Главный матч канадского футбола

18 марта

«Ванкувер Уайткэпс» — «Торонто»

Место: Ванкувер, Канада

Стадион: «Би Си Плэйс»

Время: 23:00 (мск)

За последние годы многие с удивлением для себя узнали, что и в Северной Америке любят футбол. Главные хэдлайнеры турнира – американские «Лос-Анджелес Гэлакси», «Хьюстон Динамо», «Ди Си Юнайтед», помимо отличных игровых результатов, уже давно получили и признание болельщиков со всего мира. Но за бизонами из США скрываются еще и несколько канадских команд. Матч между «Ванкувер Уайткэпс» и «Торонто» считается одним из главных противостояний футбольной Канады.

Битва за признание

В Стране кленового листа очень сложно привлечь внимание людей, если у тебя нет клюшки и шайбы. Но за последние годы руководства «Торонто» и «Ванкувера» сделали все возможное, чтобы попытаться конкурировать с именитыми коллегами из НХЛ. Владельцы «Уайтпэкс» обновили свой стадион «Би Си Плэйс», который теперь вмещает 54 313 зрителей. А в 2015 году на арене провели большую часть игр женского чемпионата мира. Для канадского клуба это стало важным элементом пиара: теперь некоторые узнали о существовании футбольного клуба из Ванкувера.

«Торонто» же пошел по другому пути. За 11-летнюю историю в клубе побывало множество именитых игроков, решивших подзаработать перед уходом из большого спорта. Сейчас, например, за «красных» бьются экс-надежда Италии Себастьян Джовинко и легендарный бразильский голкипер Жулио Сезар. Громкие трансферы приносят «Торонто» удачу: клуб не только собирает аншлаги на домашних матчах, но и является самой титулованной командой своей страны.

«Канадское проклятие» «Ванкувера»

История противостояния двух команд еще совсем коротка. Битва запада и востока чаще проходит не в регулярном первенстве МЛС. Помимо высшей лиги североамериканского футбола, «Ванкувер» и «Торонто» выступают и в чемпионате Канады. Через этот турнир клубы из Страны кленового листа могут квалифицироваться в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В 2011 году «красные» нанесли «кэпс» одно и самых чувствительных поражений в их истории. Тогда «Ванкувер» всерьез рассчитывал на «золото» канадского первенства и по итогам дебютного финального матча сыграл вничью с соперником. Ответный поединок «Торонто» проигрывал, но команду от поражения спас ливень. Матч был остановлен и перенесен с мая на июль. Переигровка лишила «сине-голубых» шансов на завоевание Кубка Вояджер: победили более титулованные «красные».

Именно «Торонто» считается для «Ванкувера» непреодолимым барьером в финале внутреннего первенства. В решающем противостоянии сезона команды встречались между собой 5 раз, и никогда «Уайткэпс» не выходили из данного противостояния победителями.

Год надежд

В нынешнем сезоне «Торонто» имеет все шансы войти в историю: еще ни один канадский клуб не становился победителем плей-офф высшей лиги футбола. В прошлом сезоне футболисты Грега Вэнни чуть не совершили североамериканский апокалипсис, выйдя в финал чемпионата. Только в серии пенальти «Сиэтл» одолел неуступчивых канадцев и лишил их сравнения с чудесной викторией «Лестера». Однако вернуться в элиту лиги в текущем первенстве будет слишком непросто: в первых двух матчах сезона западный клуб добивается только ничейных результатов.

Игру «Ванкувера» сложно назвать чемпионской. Поражение и ничья – не таких результатов обещал своим болельщикам главный тренер «сине-голубых» Карл Робинсон перед началом сезона. Надежд на борьбу за Кубок МЛС меньше, чем купюр в кошельке студента. Но «Вайткэпс» не отчаиваются и совершают подвиги на международной арене. Канадцы вышли в полуфинал местной Лиги чемпионов, а теперь готовятся к решающему рывку за титулом. Матч против соперников из «Торонто» станет для «сине-голубых» достойным спаррингом перед серьезными испытаниями в четверке сильнейших клубов Северной и Центральной Америк.

18 марта

«Бирмингем» — «Ньюкасл»

Место: Бирмингем, Англия

Стадион: «Сент-Эндрюс»

Время: 18:00 (мск)

«Бирмингем» — 10 лет без побед

В 1906 году руководство «Бирмингема» прогнало с места строительства нового стадиона цыганский табор. Больше века «синие» не могут снять с себя цыганское проклятие, не выигрывая значимые титулы (помимо двух побед в Кубке английской лиги). В 2007 году у команды появился новый злой рок: 10 лет клуб из графства Уэст-Мидлендс не может победить у «Ньюкасла», чередуя ничьи с обидными поражениями. В середине января «сороки» выбили нынешнего соперника из Кубка Англии, поздравив их с годовщиной без побед. Прервется ли «черная» серия «Бирмингема» в рамках очередного тура Чемпионшипа на этот раз?

19 марта

«Спартак-2» — «Динамо»

Место: Москва, Россия

Стадион: стадион «Спартак» имени Федора Черенкова

Время: неизвестно

Московская классика на новый лад.

Еще год назад матч между бело-голубыми и фарм-клубом «Спартака» мог состояться только в рамках товарищеской встречи. Теперь же это единственное столичное дерби в ФНЛ. Оба представителя Москвы неудачно возобновили чемпионат, сыграв вничью с середняками первенства. В августе прошла первая официальная игра между этими командами. Тогда «Динамо» одержало над командой Евгения Бушманова тяжелую победу (2:1). Сможет ли новый главный тренер красно-белых Дмитрий Гунько обыграть лидеров первого дивизиона?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, Официальный сайт «Динамо» Москва