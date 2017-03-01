Дай пас, бро! Младшие братья звезд покоряют Бундеслигу

Младшим братьям положено донашивать вещи старших. А если братья – футболисты, то и команды, и даже чемпионаты. Еженедельник «Футбол» изучил чемпионат Германии и решил, что нет лучше лиги для младших братьев звезд футбола.

Феликс Кроос младше своего звездного брата всего лишь на год. Но пути братьев разошлись, как Оскар и его достойная карьера в Европе. В то время как Тони выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат мира, его брат выступал за «Вердер». За пять лет Кроос-младший забил всего один гол. Год назад Феликс был продан в «Унион Берлин». Смена клуба явно пошла на пользу младшему Кроосу. В этом сезоне игрок поразил ворота соперника дважды и отдал четыре передачи. К тому же Феликс с лета 2016 года выводит берлинский клуб на поле в качестве капитана. Клуб сейчас борется за выход в первую Бундеслигу. Вероятно, скоро мы снова увидим Крооса-младшего в высшем чемпионате Германии.

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Сами и Рани Хедира не только похожи между собой внешне, но и карьеры их идут по единому сценарию. Братья начинали в «Штутгарте». Старшего оттуда выкупил звездный «Реал» за 14 млн евро. Рани же выступал за клуб вплоть до 2015 года, а потом был куплен открытием этого сезона – «Лейпцигом» за 500 тысяч евро. Двадцатидвухлетний полузащитник появлялся на поле в этом сезоне всего 6 раз, но ему все еще прочат яркое будущее в футболе. Пожалуй, самое весомое отличие между братьями – это контакты со сборной. В то время как Сами еще в 2009-м забрал «золото» молодежного чемпионата Европы, а после – и взрослого чемпионата мира, Рани всего пять раз вызывался в сборную до 17 лет. Пока Хедира-старший не закончил карьеру, а Лев не сменил команду, у Рани есть возможность по связям попасть в национальную команду. Но это неточно.

Старший брат Франциско Родригеса – Рикардо Родригес давно покорил не только Бундеслигу, но и всю футбольную Европу. Только в этом сезоне им интересовались «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Интер» и «Милан». Несмотря на избыток предложений, Рикардо все еще остается в «Вольфсбурге» — клубе, который объединяет братьев. Младший Франциско тоже принадлежит «волкам», но летом 2016 года игрок был отдан в аренду в «Люцерн». Двадцатидвухлетний футболист чилийского происхождения, как и брат, выступает за сборную Швейцарии, но пока молодежную. Не так долго осталось до того момента, когда мы увидим дуэт братьев Родригес на одном поле.

В то время как Жозе Моуринью сравнивает Эдена Азара с Лионелем Месси, младший брат бельгийца – Торган Азар играет за менхенгладбахскую «Боруссию». И неплохо играет. За три сезона в клубе футболист заслужил постоянное место в старте. В этом году Торган забил пять голов и отдал три передачи – всего лишь вдвое меньше, чем брат. Примечательно, что все члены семьи Азар связаны с футболом. Родители профессионально играли в футбол, а два младших брата – Килиан и Итан выступают за молодежные «Лилль» и «Тюбизе». Атмосфера абсолютного взаимопонимания в семье пошла только на пользу братьям и их карьерам. Кроме того момента, когда мама Торгана решила назвать сына в честь героя французского комикса «Торгал».

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Феликс Гетце – самый младший из трех братьев Гетце. Но по спортивным успехам он не уступает среднему – Марио. Феликс пошел по стопам старших братьев – Фабиана и Марио и в 2014 году покинул дортмундскую «Боруссию». Футболист предпочел «Баварию». Гетце-младшему еще далеко до звания «Золотой мальчик», но с приходом Карло Анчелотти немец сумел завоевать доверие специалиста. В свои девятнадцать Феликс уже дебютировал за взрослую «Баварию». А на следующий день после дебюта брата за клуб Марио Гетце вернулся обратно в «Дортмунд». Не выдержал конкуренции.

Фото: Global Look Press

Текст: Лидия Дидык