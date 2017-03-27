Даешь молодежь. Какая сборная Германии приедет на Кубок конфедераций

Через два с половиной месяца стартует Кубок конфедераций, но на главном турнире года для сборных мы увидим совсем не ту сборную Германии, что стала чемпионом мира. Йоахим Лев не согласен с мнением, что КК-2017 — репетиция перед мировым футбольным первенством, у него свои планы на турнир в России. Еженедельник «Футбол» рассказывает, что будет представлять из себя национальная команда Германии грядущим летом.
Перевыполнение плана
Тренер сборной Германии дал понять, что его лучшие игроки не приедут в Россию летом 2017-го. Йоги будет использовать турнир как попытку наиграть молодых футболистов. Именно эти парни будут составлять костяк команды на чемпионате мира-2018. Но им нужно почувствовать атмосферу больших турниров.
После чемпионата мира-1990 сборная ФРГ была невероятно сильна, но этот факт сыграл с немцами злую шутку. Игроки старели, а море самоуверенности так и не проходило. Но чемпионаты 1994 и 1998 годов показали, что эпоха «машины» осталась где-то далеко. Требовалась перезагрузка.
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На заре миллениума Немецкий футбольный союз принял решение вложиться в долгосрочный проект: каждый ребенок с раннего возраста имел право попробовать себя в футболе. План был перевыполнен. Первое поколение тех новых игроков в лице Озила, Крооса, Нойера, Боатенга, Хедиры и Хеведеса доказало, что система работает. Сейчас молодежный состав сборной до 21 года можно выставлять как сформировавшуюся готовую команду. Такого изобилия талантливых и сильных футболистов в сборной не было никогда.
87-й дебютант
Именно такими идеями и руководствуется Йоахим Лев. Лидеры сборной — Нойер, Мюллер, Боатенг и Хуммельс с большой вероятностью пропустят Кубок конфедераций. Последний из них не стал скрывать собственных мыслей и сказал, что не заинтересован в турнире такого уровня. Нет так нет.
Заметное омоложение сборной было видно еще на Евро-2016 во Франции. «Бундестим» стала самой молодой командой турнира. Оно и неудивительно. Работа с молодежью всегда была сильной стороной Йоги. Форвард Тимо Вернер, появившийся в старте на товарищеском матче против Англии, стал 87-м дебютантом при Йоахиме Леве, а средний возраст команды составил 24 года.
Курс на «Боруссию»
Да и тактика сборной значительно изменилась. После чемпионата мира-2014 Йоахим Лев позаимствовал идею у своего коллеги из дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. Каждый член команды должен брать на себя несколько ролей. Подобную идею отлично продемонстрировал тот же Тимо Вернер в матче с Англией: во втором тайме центрфорвард из Лейпцига ушел вглубь и сместился на фланг, дав Лукасу Подольски больше пространства и возможностей для гола в ворота Харта.
К слову о центрфорварде. Исторически для немецкой сборной было характерно присутствие в схеме нападающего, разрывающего защиту соперника. После ухода Мирослава Клозе команда отошла от этой идеи. Конечно, в составе есть, к примеру, тот же Марио Гомес или Кевин Фолланд, но они уже не играют той основополагающей роли, как раньше. Теперь каждый может попробовать свои силы, пробивая по воротам соперника. Сейчас редко какой матч сборной может обойтись только голом одного человека. Попытаться атаковать могут все, порой кажется, что даже Нойер. Но это неточно.
Личная команда Лева
Так кто же все-таки почтит своим вниманием Кубок конфедераций от Германии? Однозначно в команде будут присутствовать те, кому так и не удалось стать частью чемпионской сборной. К таким игрокам можно отнести Марио Гомеса, Марко Ройса, Гюндогана и других ребят, о чьем невезении уже сложены сотни анекдотов. Ну и куда без молодых дарований? Лев стабильно вызывает новичков в сборную и позволяет им почувствовать себя частью великой команды. Некоторые особо старательные и талантливые получают постоянную прописку в «бундестим». Так случилось в свое время с Йошуа Киммихом, Лероем Сане, Юлианом Дракслером, Николасом Зюле и многими другими.
На разогреве у чемпионов. Чего ожидать от Кубка конфедераций в России
Эту сборную сложно назвать привычным всем болельщикам словом «машина». Теперь это личная команда Йоахима Лева, полностью созданная им за 10 лет. Германия больше не сминает все на своем пути, словно асфальтоукладчик, она наслаждается красивым футболом, собственной гибкостью в позициях и параллельно успевает побеждать.
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press
One thought on “Даешь молодежь. Какая сборная Германии приедет на Кубок конфедераций”
Основываясь на статье Лидии Дидык про немецкую молодежь, я попытаюсь провести некие параллели с нашей национальной сборной и ее будущим. По моему мнению, главная фраза статьи звучит так: «Каждый ребенок с раннего возраста имеет право пробовать себя в футболе». И это залог успеха «бундестим» прямо сейчас. Ведь именно тогда, в начале 2000-х, и был принят данный проект. И немцы не прогадали: золото на Чемпионате мира в Бразилии принесли именно те игроки, на которых и был основан данный проект (Озил, Кроос, Нойер, Боатенг, Хедира, Хеведес и т.д.). Что касается нашей сборной, наверное, многие любители футбола задавали себе такой вопрос и не раз: а где та «сборная Хомухи», которая становилась в 2013 году чемпионом Европы (U-17) и серебряным призером в 2015 (U-19)? Ведь по сути, та «золотая молодежь» созрела не только для топ-клубов РФПЛ, но и для сборной России. На данный момент из той сборной в основе главной национальной команды мы видим только Александра Головина. Но после провального ЧМ-2014 в Бразилии для сборной была задача — смена поколений. До сих пор эта смена в нашей сборной проходит не безболезненно. В частности это касается нашей обороны. После решения прекратить, пусть даже и временно, выступления за сборную Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого спустя несколько месяцев самым оптимальным вариантом для сборной выглядит их возвращение в национальную команду. А все из-за того, что как такового «омоложения» защиты и не произошло. Да, появились новые имена, такие как Кутепов. Но ведь путь в сборную ему обеспечил лимит на легионеров в РФПЛ. А в товарищеском матче против сборной Бельгии средний возраст защитников сборной России составлял 29 лет. И где оно, это «омоложение»? Вернемся к немецкой модели. Талантливая молодежь, так же как и в Германии, у нас есть. Проблема в другом: умение ввести эту молодежь в большой футбол. Молодые игроки вынуждены покидать клубы, чьими воспитанниками они являются, для постоянной игровой практики. Ярким примером является матч 19 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу, в котором пермский «Амкар» у себя дома принимал «Зенит» из Санкт Петербурга. На тот матч в составе «Амкара» в основе вышло 4(!) футболиста, являющихся воспитанниками «Зенита» или которые проходили через академию питерцев. В то время как в составе самого питерского клуба не было ни одного своего воспитанника. Это говорит о том, что пока мы не научимся доверять нашей молодежи, мы ничего не добьемся, кроме как ярких вспышек на Чемпионате Европы до 17 и 19 лет. И я считаю, что мы должны брать пример с таких сборных, как сборная Германии, которая является одной из самых талантливых футбольных стран. И я уверен, что какой бы ни приехала к нам на Кубок Конфедерации сборная Германии, она выступит там успешно. А вот за нашу сборную и ее будущее все еще остаются тревоги и опасения.