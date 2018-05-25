Цифры РФПЛ: «Локо» стал самым незабивным чемпионом, домашние матчи «Зенита» посетило более 1 млн болельщиков

Розыгрыш Премьер-лиги—2017/18 уже стал историей. «Локомотив» завоевал золотые медали. ЦСКА занял второе место, опередив «Спартак». Эти три клуба будут представлять Россию в Лиге чемпионов. «Краснодар», «Зенит» и «Уфа», пробились в Лигу Европы. Еженедельник «Футбол» подводит итоги чемпионата России в цифрах.

41 мяч

отправили в ворота соперника футболисты «Локомотива» за этот сезон чемпионата России. Благодаря такой низкой результативности «железнодорожники» стали самыми незабивными чемпионами страны. До этого худшие результаты демонстрировали «Рубин», поразивший ворота соперника в 2008 году 44 раза, и «Локомотив», забивший столько же в чемпионском сезоне в 2004-м.

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15 голов

в этом сезоне чемпионата России наколотил Квинси Промес, что позволило голландцу стать лучшим бомбардиром РФПЛ. На счету голландца 58 забитых мячей за «Спартак» — такой результат дает ему право стать лучшим бомбардиром-легионером красно-белых и четвертым в России после Сейду Думбия, Данни и Вагнера Лава.

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6 раз подряд

московский ЦСКА пробивается в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент такая проходимость армейцев в главный кубковый турнир Европы является абсолютным рекордом для российских клубов. Последнего выхода в ЛЧ команда Виктора Гончаренко добилась благодаря победе над «Анжи», параллельно наблюдая, как «Спартак» проигрывает «Динамо».

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1 020 966 болельщиков

пришли на домашние матчи «Зенита» в завершившемся сезоне. Средняя посещаемость 23 домашних матчей санкт-петербургского клуба составила 44 389 фанатов. По этому показателю «Зенит» превзошел результаты посещаемости в пяти ведущих европейских первенствах: Германии (44 209), Англии (37 849), Испании (25 948), Франции (21 760) и Италии (20 782). Примечательно, что миллионному фанату сине-бело-голубых, которым оказался полуторагодовалый ребенок, вручили ключи от автомобиля.

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16 голов

забил «СКА-Хабаровск» за сезон-2017/18. Хабаровчане повторили антирекорд РФПЛ, который впервые продемонстрировал «Локомотив» в 2000 году, отметившийся такой же низкой результативностью. В последний раз СКА побеждал в конце сентября прошлого года. Клуб уже покинули 12 игроков, но президент команды очень хочет вернуться в высший дивизион через год.

👏 10 ярких и незабываемых лет в @fcrk ! 😢 Сергей Рыжиков принял решение продолжить карьеру в другом клубе. 🥅 Болельщики и друзья голкипера провели товарищеский матч, чтобы поддержать и лично поблагодарить легенду — https://t.co/1dcoxcGNhf pic.twitter.com/iIYTl9ZQP5 — РФПЛ (@rfpl) May 22, 2018

10 лет

провел Сергей Рыжиков в «Рубине». За это время голкипер сыграл 359 матчей, не пропустив в 152 из них. По окончании этого сезона Рыжиков объявил об уходе из команды. Вратарь – не единственная ощутимая потеря для казанцев. Клуб из столицы Татарстана также покидает Гекдениз Карадениз, в активе которого 300 встреч в футболке «Рубина».

69 игр в запасе без единого выхода на поле

провел голкипер «Рубина» Тимур Акмурзин. Это является рекордом РФПЛ по числу матчей на скамейке без выхода в игру. Предыдущее «достижение» принадлежало киперу «Ростова» Евгению Гошеву (68 матчей на лавке). Похожим «успехом» отметился чемпион России, защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, оставшись в запасе 137 раз.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Зенит»

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