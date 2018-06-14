ЧМ-2018: В заявках всех сборных — 736 футболистов из 55 национальных первенств

Еженедельник «Футбол» представляет занимательные цифры чемпионата мира-2018. Сколько игроков делегировала на турнир АПЛ? Кто из футболистов российской сборной принимал участие в предыдущем первенстве мира? Каков рост самого высокого и самого низкого игроков ЧМ? Кому из действующих футболистов, приехавших в Россию принадлежит рекорд по числу голов в финальных турнирах чемпионата?

Заявки всех 36 национальных сборных

544 игрока

(74% от всей заявки) из 736 представляют европейские клубы, всего на ЧМ представлены футболисты из 55 национальных первенств.

130 футболистов

делегировала на мировой форум Английская Премьер-лига – больше, чем итальянская Серия А (58) и французская Лига 1 (49), вместе взятые. Шестнадцать игроков выступают за английский «Манчестер Сити». Это самая большая клубная численность на турнире. Причем у «горожан» есть по игроку из каждой группы ЧМ. Кроме того, на турнире выступят 15 футболистов «Реала» и 14 – «Барселоны». РФПЛ представлена 36 игроками: 21 футболист представляет сборную России, три – Иран и Исландию, по два – Нигерию и Швецию, по одному – Хорватию, Португалию, Сербию, Перу и Польшу.

5 игроков сборной России

принимали участие в предыдущем мировом форуме в Бразилии. Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Самедов и Сергей Игнашевич отметились в трех матчах, а Юрий Жирков – в двух.

Расписание телетрансляций

5 завоеванных кубков мира

на счету сборной Бразилии, «пентакампеонов», — это рекорд среди всех сборных, которые когда-либо участвовали в первенствах планеты. Для «селесао» нынешний чемпионат мира станет уже 20-м из 21 возможного.

5-м чемпионатом мира в карьере Рафаэля Маркеса

станет предстоящий турнир в России: 39-летний мексиканский футболист может повторить рекорд соотечественника Антонио Карбахаля и немца Лотара Маттеуса по числу проведенных ЧМ.

81 гол

в международных матчах нынешнего сезона «насобирал» форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» — пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Это лучший показатель среди всех участников турнира в России. У другого пятикратного обладателя «Золотого мяча», Лионеля Месси, – 64 мяча.

10 мячей

в финальных розыгрышах чемпионата мира на счету форварда сборной Германии Томаса Мюллера. Этим летом он пустится в погоню за своим соотечественником Мирославом Клозе, чей рекорд держится на отметке в 16 голов.

19 лет, 6 месяцев и 11 дней

Исполнится на момент начала ЧМ Даниэлу Арзани – это самый юный игрок турнира. Несмотря на возраст, вингер сборной Австралии и «Мельбурн Сити» уже признавался лучшим футболистом национального чемпионата.

45 лет

самому возрастному футболисту ЧМ — Эссаму аль-Хадари. Вратарь саудовского клуба «Аль-Таавун» выступает за сборную Египта с 1996 года и провел за «фараонов» 158 игр. Россиянин Сергей Игнашевич занимает третье место по возрасту на турнире: 14 июля защитнику исполнится 39 лет.

Календарь матчей группового турнира

201 см

рост двух самых высоких футболистов, вошедших в заявку на турнир, – датчанина Янника Вестергора и хорвата Ловре Калинича. Центральный защитник сборной Дании и «Боруссии» М Вестергор перед самым чемпионатом мира женился. А хорватский вратарь Калинич прославился тем, что в этом сезоне перебил державшийся с 1993 года рекорд по количеству «сухих» минут в чемпионате (775).

165 см

составляет минимальный рост игроков, заявленных на турнир. Главных «коротышек» ЧМ-2018 сразу трое: Джердан Шакири (Швейцария), Яхья Аль-Шехри (Саудовская Аравия), Альберто Кинтеро (Панама).

99 кг

весит самый массивный игрок турнира в России – Роман Торрес. Панамский защитник выступает за национальную команду с 2005 года.

59 кг

весят Хавьер Акино (Мексика), Мубарак Буссуфа (Марокко) и Такаси Инуи (Япония). Главным «пушинкам» ЧМ придется надевать бутсы потяжелее.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, инстаграм Томаса Мюллера, Романа Торреса