Черышев, еще Черышев и прогноз Рианчо. Что надо знать о «Вильярреале» и «Валенсии» перед 1/8 финала Лиги Европы

Первые встречи в 1/8 финала Лиги Европы стартуют уже 7 марта. Жребий свел «Зенит» и «Краснодар» с бывшим и нынешним клубами Дениса Черышева – «Вильярреалом» и «Валенсией». Еженедельник «Футбол» изучил, чем сейчас живут соперники российских клубов.

«ВИЛЬЯРРЕАЛ»

«Сухая» серия в Лиге Европы

За последние 13 туров в чемпионате «желтая субмарина» выиграла только однажды и угодила в зону вылета. При этом в Лиге Европы кастельонцы удивляют полярными результатами: в своей группе они заняли первое место и не проиграли ни одного из 8 матчей на турнире. А до ответной игры 1/16 финала со «Спортингом» (1:1) испанцы не пропускали пять встреч подряд. «Вильярреал» стал четвертым клубом в истории ЛЕ с подобной серией, повторив результаты «Наполи» (2014/15), «РБ Зальцбурга» (2017) и «Арсенала» (2018).

Удачный знак для «Зенита»

Попадание на «Вильярреал» — проклятие для представителей из России. В 1/32 Кубка УЕФА-2003/04 от испанцев пострадало «Торпедо» (0:2; 1:0), а через сезон об них споткнулся «Спартак» в Кубке Интертото (0:1; 2:2). Красно-белые не справились с «субмариной» и в прошедшем групповом этапе ЛЕ: в Москве они сыграли вничью (3:3), а в гостях «потонули» (0:2). Единственным «русским», поставившим иностранцев на место, стал как раз «Зенит» в сезоне-2007/08. Питерцы прошли «подводников» в 1/16 КУЕФА (1:2; 1:0), а через несколько месяцев выиграли еврокубок. Совпадение?

«Монако», версия 2.0

Нынешний «Вильярреал» — побратим «Монако», и схожесть наблюдается не только в результатах. Десятого декабря «субмарину» покинул главный тренер Хавьер Кальеха, при котором команда опустилась в зону вылета. Но сменивший его Луис Гарсия Пласа не стал новым спасителем: «подводная лодка» выиграла только в ЛЕ у «Спартака», а в чемпионате Испании набрала 4 очка из 18 возможных. В итоге специалист отработал 7 игр, а 29 января его место снова занял Кальеха. Только со старым новым тренером кастельонцы одержали первую за два с лишним месяца победу в первенстве, разгромив «Севилью» (3:0).

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Почетный старик

Самая известная личность в клубе – 34-летний полузащитник Санти Касорла. Перед началом сезона-2018/19 двукратный чемпион Европы вернулся в свой первый профессиональный клуб. По ходу карьеры хавбек перенес 10 операций на правой ноге, но в «Вильярреале» он не просто отбывает ветеранский контракт: в 23 матчах Примеры футболист забил четыре гола, два из которых — в январском матче против «Реала» (2:2). Поступки Санти вызывают уважение у многих поклонников Ла Лиги: к примеру, после матча с «Райо Вальекано» футболист подошел к болельщикам соперников, у которых сын погиб в ДТП, выразил слова соболезнования и отдал им свою футболку.

Работа на продажу

«Субмарина» давно не забирается в топы Примеры, но каждое трансферное окно за местными игроками охотятся топ-клубы. Этой зимой гранды налаживали контакт с «Вильярреалом» для возможных летних приобретений: «Барселона» и «Наполи» готовы выплатить 30 млн отступных за полузащитника Форнальса, «Реал» хочет подписать хавбека Педрасу, а «Валенсия» близка к выкупу контракта Черышева за 7 млн евро, которого «Вильярреал» сдал в аренду.

«ВАЛЕНСИЯ»

11 лет без побед

28 февраля «Валенсия» обыграла «Бетис» (1:0) в ответном матче 1/2 Кубка Испании и вышла в финал на «Барселону». «Летучие мыши» прервут долгую бестрофейную «засуху», если обыграют Месси и Ко: свою последнюю серьезная награду они получили, завоевав национальный кубок в сезоне-2007/08. Почувствуйте себя старыми: в том финале против «Хетафе» (3:1) за «Валенсию» выступали Рауль Альбиоль и Давид Вилья, а Хуан Мата и Фернандо Морьентес забили по голу.

Ничейные рекордсмены

В матче 25-го тура игроки Марселино сыграли вничью с «Леганесом» (1:1). Так «Валенсия» стала первой в истории Ла Лиги командой, поделившей очки с соперником в 15-й раз за 25 матчей. Но подобные результаты не влияют на «оранжевых» в международных соревнованиях: из восьми встреч текущего евросезона (в том числе и в группе ЛЧ) «мыши» сыграли вничью всего два раза. Кстати, в четырех гостевых играх испанцы уступили только «Ювентусу» (0:1). «Краснодару» стоит опасаться этой статистики, ведь решающий матч противостояния пройдет именно в России.

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Проблемы Черышева

Денис так и не прижился в клубе: на «Месталье» его освистывали собственные болельщики, а из 17 встреч валенсийцев в 2019 году хавбек отыграл всего 6 полных матчей. Не помогло россиянину и уверенное выступление в первой игре 1/16 Лиги Европы против «Селтика» (2:0): он набрал 1+1 по системе «гол+пас», но в ответном матче (1:0) вообще не появился на поле. Во встречах с «быками» Черышеву нужно попасть в состав, чтобы обрести уверенность. Выезд в Краснодар символичен для игрока: в 2012-м он дебютировал за сборную в матче против США (2:2) на местном стадионе «Кубань».

Наезд на УЕФА из-за желтых карточек

В феврале «Валенсия» невольно поучаствовала в скандале. После первой победы над «Селтиком» УЕФА наказал полузащитника Жоффрея Кондогбия пропуском одной встречи из-за перебора «горчичников». Позже в организации пересмотрели эпизод и заявили, что футболист умышленно шел на предупреждение. За это Кондогбия «забанили» на две встречи в плей-офф. Предвзятость заметили в валенсийской газете Superdeporte: журналисты напомнили, что осенью игрок «Реала» Дани Карвахаль попался на таких же действиях, но получил всего один матч дисквалификации. В УЕФА так и не ответили на обвинения издания.

Вера в самих себя

Общая стоимость состава у «Валенсии» составляет 353 млн евро и превышает цифры «Краснодара» (97,95 млн евро) больше чем в 3,5 раза. Финансовый фактор, а также разный класс команд влияют на предматчевые расклады: фаворитом считают испанцев. Это заметно по комментариям главного тренера «оранжевых» Марселино («Краснодар» не очень авторитетная команда. Но с ними будет сложно») и полузащитника Феррана Торреса («быки» могут быть априори более проходимым соперником, чем другие»). А вот Рауль Рианчо, лучше знакомый с российскими реалиями, оценил шансы «мышей» в 50/50.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press