Черный ящик. Чего ожидать от Кубка африканских наций

21 июня в Египте стартовал Кубок африканских наций. Уже на горизонте виднеются очевидные фавориты турниры, аутсайдеры и потенциально скандальные истории!

Кто принимает

За полгода до старта Кубка Африки стало известно, что турнир будет перенесен в Египет. Вплоть до зимы было непонятно, кто же примет лучшие команды Африки, кому вообще из стран континента за полгода возможно наладить инфраструктуру до уровня проведения крупного турнира. Естественно, в таких случаях спасает северная Африка: Марокко год назад подавало заявку на проведение ЧМ, а Египет в этот раз решил проблему с Кубком Африки.

Изначально Кубок Африки должен был принимать Камерун, однако страна не успела достроить все стадионы, к тому же на территории процветают сепаратистские движения, а религиозные столкновения происходят все чаще. Кроме того, камерунцы — действующие обладатели Кубка Африки, а обстоятельства лишили сборную шанса защитить титул на своей земле. Не переживайте, Камерун примет Кубок Африки через два года, отодвинув Кот-д Ивуар на 2023 год.

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Даты были изменены

Незадолго до старта Кубка Африки стало известно, что турнир будет смещен на неделю вперед. Он должен был пройти с 13 июня по 15 июля, но был сдвинут на период с 21 июня по 19 июля. А все из-за того, что страны северной Африки в лице Алжира, Туниса, Марокко и хозяйки турнира Египта попросили для своих футболистов время для отдыха после месяца Рамадана. Никто не был против.

Фавориты

Фавориты Кубка Африки полностью проспонсированы английским «Ливерпулем». Хозяева турнира — сборная Египта во главе с Мохаммедом Салахом — главные претенденты на кубок. Кстати, именно сборная Египта — абсолютный рекордсмен по количеству побед в турнире. «Фараоны» семь раз становились чемпионами.

Второй командой, за которой лучше присмотреть, — Сенегал и его вингер Садьо Мане. Еще свежи воспоминания, как Сенегал вместе с Колумбией, Польшей и Японией выдали самую яркую группу прошедшего чемпионата мира в России. Самое главное — сборная Сенегала никогда ничего не выигрывала, в том числе и Кубок Африки. Сейчас у «львов» реальная возможность переломить историю.

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Бурунди в восторге

Пока фавориты собираются бороться за кубок, сборная Бурунди рада просто принять участие в турнире. Бурунди — небольшое государство на границе с Руандой и огромной Танзанией. Его команда впервые пробилась на Кубок Африки. Эта сборная не пустила сборную Габона во главе с Обамеянгом на турнир, да и сами они с большим трудом нашли деньги на поездку. Неудивительно, ведь страна не может прийти в себя после гражданской войны периода 1990-х, когда большая часть населения пострадала от геноцида. Бурунди входит в десятку государств с худшим качеством жизни. Для такой страны попасть на Кубок Африки практически нереально.

Кроме того, в апреле в сборной Бурунди произошла трагедия: прямо на поле во время матча за свой клуб скончался 28-летний полузащитник Папи Фати. Ранее у футболиста возникали проблемы с сердцем, врачи советовали ему закончить карьеру и лечь на операцию, но Папи утверждал, что полностью здоров.

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Что произошло: игрок Алжира исключен из сборной за голый зад на стриме

Когда: 2019

Игрок сборной Алжира по футболу Харис Белкебла был исключен из состава команды за то, что показал свой голый зад на стриме. Футболист сделал это во время стрима голкипера команды Александра Укиджа, который играл в Fortnite. Неизвестно, понимал ли Белкебла, что происходящее транслируется в прямом эфире. Игрок, стоявший позади Укиджа, снял штаны и показал ягодицы прямо в камеру.

Что произошло: сборная Того подверглась обстрелу

Когда: 2010

Пограничные территории Анголы очень опасны, там часто случаются конфликты. Сборная Того отправилась на турнир на автобусе из-за экономии средств. Тоголезцы попали под обстрел: три человека погибли на месте, еще семеро, включая двоих футболистов, были серьезно ранены. Сборная Того долго не могла принять окончательное решение, играть на Кубке Африки или бойкотировать соревнование. В итоге организаторы сняли сборную Того с турнира.

Что произошло: профсоюз нигерийских проституток поддержал свою сборную

Когда: 2013

Ну и, конечно, куда без секс-скандала на Кубке Африки?! В 2013 году сборная Нигерии была одним из фаворитов турнира, но на этапе полуфинала получила дополнительную мотивацию. Перед 1/2 против сборной Мали профсоюз проституток Нигерии пообещал, что в случае победы в финале футболисты Нигерии получат недельный бесплатный абонемент на их услуги. Нигерия завоевала титул, выполнил ли профсоюз условия — не сообщается.

Что произошло: судья помог Гане выйти из группы

Когда: 2013

Кубок Африки — место, где судейские ошибки чаще всего не случайность, а проплаченная акция более богатых сборных. Так, на турнире в 2013 году сборная Ганы оказалась участницей горомкого судейского скандала. Мало того что вся группа В не отличалась грамотным судейством: куча неверных пенальти, удаления и далее по списку, – так еще и в принципиальном матче за первое место между Мали и Ганой судья поставил пенальти, решивший исход матча.

Что произошло: начало гражданской войны в Египте

Когда: 1986

Перед самым стартом Кубка Африки-1986 в стране-хозяйке, Египте, начались восстания офицеров и солдат египетской армии. Причина была в том, что командование сократило норму выдачи хлеба, а военные не стали этого терпеть. Правительство ввело комендантский час, ситуация к старту турнира успокоилась, но на каждом матче Кубка Африки стадионы были окружены танками и бронемашинами.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press