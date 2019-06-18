Чемпионский «Блюз». 10 фактов о победе «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли-2019

Прошедший розыгрыш Кубка Стэнли получился слишком непредсказуемым: фавориты турнира (привет, «Тампа-Бэй») «сливались» уже на ранних стадиях, а к финалу приближались команды-загадки по типу «Сент-Луиса». В итоге «блюзмены» и стали триумфаторами плей-офф. А их путь к успеху еще раз доказал, насколько безумным был этот сезон в НХЛ.

Последнее место, смена тренера

К концу 2018 года руководство «блюзменов» решило сменить главного тренера и пригласить 53-летнего Крейга Беруби, не работавшего в лиге с 2015 года. Специалист с приставкой «и.о» выступил в роли кризисного менеджера. Ему пришлось не только вытаскивать «СЛ» с последнего места в общей таблице НХЛ (по состоянию на 2 января 2019 года — Ред.), но и налаживать атмосферу в «раздевалке»: к примеру, Беруби разнимал драку между игроками на тренировке. Постепенно он наладил внутрикомандные отношения и довел клуб до его первого финала Кубка Стэнли с 1970 года. А победа в решающей серии над «Бостоном» стала для Крейга главным тренерским успехом.

Полвека ожиданий

Гостевой разгром над «Бостоном» (4:1) в седьмом матче финальной серии принес «блюзменам» первый Кубок Стэнли в истории франшизы. Клуб из штата Миссури основали в 1967 году, и 52-летний бестрофейный период «Сент-Луиса» стал рекордным для НХЛ. Второе место по этому показателю занимает «Лос-Анджелес» — в 2012-м «Кингз» оформили дебютное чемпионство на 45-й год со дня рождения клуба.

Другие рекорды

При этом «СЛ» установил и другие значимые достижения по ходу весенне-летнего отрезка. К примеру, «Блюз» стали первой командой в истории главных спортивных лиг из Северной Америки (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ), выигравшей плей-офф несмотря на занимание последней строчки в таблице по истечении не менее четверти регулярного чемпионата. Также хоккеисты Беруби повторили рекорд КС по количеству гостевых побед в одном розыгрыше (10), сравнявшись с показателями «Вашингтона» (2018), «Лос-Анджелеса» (2012), «Калгари» (2004) и «Нью-Джерси» (1995, 2000).

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500 тысяч зрителей на параде

В день чемпионского парада «Блюз» был издан необычный указ — губернатор штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса». Через несколько часов празднование началось на улицах города. По данным СМИ, парад посетили более 500 тысяч человек, что превышает население Сент-Луиса на 100 с лишним тысяч. Торжество удалось на славу: форвард Брэйден Шенн поливал шампанским пришедших зрителей, голкипер Биннингтон рассекал на скутере под овации публики, а защитник Парайко лез в объятия фанатов и искупался под их «дождем» из пива и газировки.

Вратарский подвиг

До января Джордан Биннингтон защищал ворота «Сент-Луиса» всего один раз за 3 года. Но все изменилось зимой, когда Беруби искал подходящего кандидата в «рамку» обновленной команды. Голкипера из фарм-клуба АХЛ вызывали в основной состав, и в дебютной встрече против «Филадельфии» (3:0) он отыграл на ноль. В итоге 25-летний канадец стал первым вратарем «Блюз» и выиграл в 24 из 30 встреч «регулярки» с диким коэффициентом непробиваемости (92,7%). Позже Биннингтон одержал 16 побед в дебютном розыгрыше плей-офф и установил новый рекорд среди вратарей-новичков.

Джей Боумистер вошел в «Тройной золотой клуб»

35-летний канадец выиграл два чемпионата мира (2003, 2004) и Олимпиаду в Сочи, но с завоеванием Кубка Стэнли у него долго не складывалось. Защитник выступал во «Флориде» и «Калгари», но за 11 полных сезонов в обоих клубах он ни разу не проходил в решающую часть сезона. С «Сент-Луисом» же Боумистер пропустил всего 1 из последних 6 розыгрышей плей-офф. А по итогам победного сезона он оформил чемпионский хет-трик и вошел в «Тройной золотой клуб», став его 29-м членом.

Владимир Тарасенко: травмированный герой

В 26 матчах плей-офф россиянин забросил 11 шайб и занял третье место в снайперском зачете КС-2019. В финальной серии Тарасенко набрал 4 очка (3+1) по системе «гол+пас». При этом сибиряк играл с травмированным плечом со второго матча против «Бостона». «Мог бы он остаться в запасе? Вопрос ставился. Но Владимир такой вариант сразу отверг», — сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев. Несмотря на это, форвард не получил ни одного очка в голосовании на звание самого полезного игрока плей-офф. Но вряд ли это расстроило Владимира. 7 июня у него родился третий сын, и на церемонии награждения снайпер радостно заявил: «Это лучшее время в моей жизни».

Иван Барбашев: удачный год

Раньше Иван не всегда играл даже в АХЛ, но по ходу прошедшего сезона ему удалось закрепиться в четвертом звене. В начале 2019-го Беруби поверил в парня и определил его в тройку к двум шведам — Сундквисту и Стеену. Основная работа звена заключалась в постоянном давлении на соперника и уверенной игре в меньшинстве, но форвард выполнял не только эти функции: в четвертьфинальной серии с «Виннипегом» «Барби» гасил соперников силовыми приемами, а по сумме встреч с «Далласом», «Сан-Хосе» и «Бостоном» он набрал 6 (3+3) очков.

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Лидер команды — MVP Кубка Стэнли

«Я потерял свою игру. Много раз я чувствовал, что утратил любовь к хоккею», — так Райан О’Райлли говорил по окончании прошлого чемпионата, когда «Сент-Луис» не пробился в первый раунд плей-офф. Но проблемы по ходу сезона 2018/19 встряхнули канадца: когда «Блюз» не могли найти свою игру в начале «регулярки», одним из лидеров команды стал именно Райан — он набрал 23 очка в 19 играх. Уже при Беруби форвард вошел в ударное звено к Тарасенко и Шенну, а в плей-офф стал вторым бомбардиром турнира (8+15) и получил Смайт Трофи — приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Снайпер показал на деле, как нужно бороться с апатией.

Песня победы

По ходу плей-офф хоккеисты и болельщики «Сент-Луиса» вернули популярность песне Лауры Брэниган «Gloria», исполняя ее с большим азартом. Хит 1982 года обрел вторую молодость в январе: за день до гостевого матча с «Филадельфией» хоккеисты «Блюз» пришли в местный бар, чтобы посмотреть матч НФЛ, и во время рекламы посетители требовали включить забытую композицию. Игроки позаимствовали идею и стали включать песню в своей раздевалке. Вскоре «CЛ» поднялся со дна турнирной таблицы, а большинство фанатов «блюзменов» поверили в магию, подхватили тренд и начали ходить на матчи в футболках с надписью «Play Gloria».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press