Буффон I. Вы знали, кто стоял в воротах Италии еще в 1960-х?

Эта фотография напечатана в еженедельнике «Футбол» в 1962 году. Тогда сборная СССР, готовясь к чемпионату мира, гастролировала с товарищескими матчами по всему миру и следила за возможными соперниками. Но главное не снимок, а подпись под ним: 55 лет назад ворота сборной Италии защищал Буффон! Мы, конечно, знаем, что Джиджи – эпоха и легенда кальчо. Но 1962 год – это слишком. Нет, это не фейк и не ошибка. Первым номером «скуадры адзурры» в 1960-х тоже был Буффон. Его звали Лоренцо. Он двоюродный дедушка Джанлуиджи.

Возможно, вам трудно будет поверить, но голкипер Буффон в 1950-1960-х не сходил с первых полос итальянских газет. Он был мегазвездой своего времени: вратарь сборной Италии, пятикратный обладатель скудетто и, похоже, настоящий плейбой. Он был героем рекламных проектов многих брендов, а его портреты можно было встретить не только на спортивных полосах, но и на страницах светской хроники.

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Почему же мы сейчас не помним такого вратаря, как Лоренцо Буффон? Почему титул «Великий» получил не он, а его внучатый племянник и только полвека спустя? Ответ кроется в красивой фразе итальянских газетчиков: «Депрессия и радость овладевали им без всякой логики». Лоренцо Буффон мог выдать потрясающий матч, спасая свои ворота в безнадежных ситуациях. А мог посредственно отстоять на линии, слушая свист трибун за своей спиной.

Но все равно 11 лет в воротах великого «Милана» 1950-х не могут быть случайностью. Свое восхождение Лоренцо начал из подвала Серии D, из скромного клуба «Портограурезе». И уже через год 20-летний многообещающий кипер примерил футболку «россонери». Он быстро стал частью той самой команды, что нередко ставила на колени Серию А. Буффон тащил свой «Милан» в эпичных противостояниях с «Ювентусом», а его самой сильной стороной считался выбор позиции. Иногда он был хладнокровен, иногда – безрассуден. Но даже в те времена, когда «Миланом» правила великая тройка Гре-Но-Ли (Гуннар Грен, Гуннар Нордаль и Нильс Лидхольм), Лоренцо Буффон зачастую выходил на первые роли: не так-то это просто для вратаря, когда матчи заканчиваются со счетом 6:5.

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Четыре чемпионских титула Лоренцо заслужил, защищая ворота «Милана». И уступил свой пост только Джорджо Гецци – своему извечному сопернику. Их противостояние – одна из легенд кальчо. Когда Буффон блистал в воротах «Милана» в том же самом городе, но уже в «Интере», Гецци творил свою историю. Его называли «камикадзе», и кажется, по делу. Джорджо Гецци мог кинуться в ноги нападающему прямо под ужасные бутсы того времени с огромными шипами, больше похожими на орудие инквизиции. Он безрассудно несся за пределы штрафной и шел в сумасшедшие подкаты, а потом мог подхватить мяч и идти обводить форвардов соперника. Такие прозвища не дают просто так…

Так они и соперничали: красавчик Буффон против камикадзе Гецци. Вплоть до 1959 года, когда «Милану» надоело вести изнурительные переговоры с Лоренцо о продлении контракта. Боссы «россонери» развернулись на 180 градусов от Буффона и положили перед Гецци такое соглашение, что тот не мог отказаться. Конечно, это стало унижением для Лоренцо. Он ушел из «Милана». Но его ожидал еще один взлет в карьере – чемпионство с «Интером».

Впрочем, места в воротах «Милана» и сборной страны недостаточно, чтобы стать звездой первой величины даже в Италии. Нужно что-то еще, и у Буффона это было. Лоренцо был женат на Эди Компаньоли. Надо жить в 1950-х, чтобы понимать, насколько звездным был этот брак.

Эди Компаньоли – соблазнительная блондинка, в которую была влюблена вся страна. Не было в Италии того времени красивее и популярнее ведущей. У Эди на ТВ была вроде бы роль второго плана – для таких, как она, в итальянском языке придуман специальный термин — Vallettе, девушка-помощница главного героя программы. Но когда шли шоу с ее участием, все внимание телекамер сосредотачивалось только на Компаньоли. Обаяние, ум, актерские данные, ну и муж – красавец и герой футбольных полей. Такая пара обречена стать украшением обложек таблоидов. Но и в то же время под прицелом фотокамер редко когда брак можно сохранить. Лоренцо Буффон и Эди Компаньоли продержались вместе 10 лет.

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А это фото в еженедельнике «Футбол» на самом деле знаменует закат карьеры первого из Буффонов. После чемпионата мира 1962 года дела Лоренцо пошли на спад. Он уже не так часто попадал в состав тех команд, куда его забрасывала судьба, пусть еще однажды и стал чемпионом с «Интером» в 1963 году. Но тот сезон оказался последним серьезным в карьере вратаря. Ему не довелось стать и приличным тренером. Так что долгое время Лоренцо был скаутом «Милана» и самым главным своим открытием считает Джанлуку Пессотто, которого предлагал «россонери», когда тому исполнилось всего 13 лет.

Лоренцо Буффон здравствует и по сей день. Ему сейчас 88 лет, но иногда он рассказывает историю, как он предлагал «Милану» своего внучатого племянника Джанлуиджи – там отказались взять будущую легенду даже в академию. А вот сам Джиджи не очень-то любит разговоры о династии: десятки лет прошли, прежде чем защита ворот сборной Италии стала семейным делом Буффонов.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: архив еженедельника «Футбол»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»