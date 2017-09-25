Борьба за мяч. Кто главный в «ПСЖ»

В матче против «Лиона» лидеры «ПСЖ» Неймар и Эдинсон Кавани сначала не поделили штрафной удар, а затем не смогли определиться с исполнителем пенальти. Спор бразильца с уругвайцем перерос в конфликт, который мировая пресса активно освещала всю последнюю неделю.

Еще до игры с «Лионом» Неймару случалось не находить компромисс с Кавани. В матче против «Тулузы» (6:2) бразилец заработал 11-метровый, но уругваец настоял на том, что пенальти бить будет именно он. Удар исполнил точно. В «Барселоне» главному вундеркинду Бразилии позволялось больше, а Лионель Месси охотнее делился шансом забить с «точки».

Игру против «Лиона» парижане контролировали, но дело до голов так и не доходило. На 56-й минуте Неймар заработал опасный штрафной. Дани Алвес взял мяч, к нему подошел Эдинсон Кавани и попросил дать ему исполнить стандарт. Защитник ответил отказом и в тот же миг передал мяч Неймару. Уругвайский форвард был обижен и несколько обескуражен. Вскоре Мбаппе сбили в штрафной «Лиона». Мяч взял уже Кавани и, несмотря на просьбы Неймара, оставил его себе. Удар с 11 метров отразил Антони Лопеш — мяч попал в перекладину после касания вратаря «ткачей». «Штрафной собирался бить я, потому что ранее уже исполнял успешно штрафные удары. Но потом Неймар взял у меня мяч и пробил», — рассказал Дани Алвес. В момент назначения пенальти правый защитник получал установку от Унаи Эмери.

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«ПСЖ» обыграл «Лион» со счетом 2:0, но потеряно было гораздо больше, чем добыто: здесь и конфликт лидеров команды, раскол на два лагеря, еще большее давление на главного тренера. Эдинсон Кавани не последовал за командой и не стал благодарить фанатов за поддержку, вместо этого быстрым шагом двинулся в раздевалку. Вскоре туда зашла и оставшаяся часть команды. Неймар слово за слово сцепился с уругвайцем, и конфликт перерос в драку. Буйных игроков разняли Маркиньос и Тиаго Силва, после чего Кавани покинул стадион через резервный выход, обойдя микст-зону.

📈 8️⃣ matches officiels et 8️⃣ victoires pour le Paris Saint-Germain ! Un bilan unique en Europe 👉 https://t.co/qkNDIhl5Bz pic.twitter.com/v0DGKu6HI8 — PSG Officiel (@PSG_inside) September 20, 2017

На следующий день L’Equipe вышла с громким заголовком «Столкновение». На обложке Неймар и Кавани разделяла боевая черта. Уругвайцу все же пришлось дать комментарий СМИ, и первыми ответ услышали слушатели радио Universal. «Ситуация довольно раздутая. У нас с Неймаром нет конфликта. Он только недавно перешел в «ПСЖ», и ему требуется время, чтобы изучить команду. Мы ему в этом всячески помогаем», — заявил Эдинсон. Как бы опровергая слова форварда, Неймар в эти же минуты отписался от социальных страничек одноклубника: в наше время такой поступок выдает гораздо больше, чем прямой ответ участника конфликта.

Наивно полагать, что причина спора в жажде голов и спортивных амбициях, хотя перед началом сезона Мемфис Депай предложил Неймару посоревноваться в количестве голов со штрафных. В гораздо большей степени игроки руководствуются материальными благами. По контракту Кавани получит дополнительный бонус в виде одного миллиона евро, если станет лучшим бомбардиром сезона Лиги 1. В контракте Неймара бонусов прописано гораздо больше. К началу матча парижан против «Монпелье» звездный бразилец заработал уже больше 4 млн евро. Существует даже специальный сайт, отсчитывающий в режиме онлайн зарплату игрока. А если верить подсчетам немецкого Spiegel, то в час Неймар получает 4166 евро.

Усугубил внутрикомандное настроение слух от испанских СМИ о том, что Неймар попросил Нассера аль-Хелаифи продать Кавани этой зимой. Добавляли кипятка в парижский таз комментарии сторонних наблюдатей, вроде Диего Форлана, назвавшего Дани Алвеша ведомым. Ситуация вышла из-под контроля, и президент «ПСЖ» решил лично побеседовать с игроками, а Унаи Эмери заявил, что если лидеры команды сами не определятся с исполнителем стандартов, то он сделает это за них. Испанец недоволен тем, что после ухода Максвелла Тиаго Мотта так и не стал единоличным лидером раздевалки, куда больший авторитет у игроков имеет Тиаго Силва – близкий друг Неймара.

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Чтобы окончательно не сломать дисциплину внутри команды, Эмери принял решение о том, что штатным пенальтистом останется Эдинсон Кавани, а Неймар – его ближайшим сменщиком. В пользу уругвайца говорит тот факт, что из 57 исполненных 11-метровых Эдинсон не забил только 11. В то же время это один из худших показателей промахов за последние 5 лет. Вскоре руководство парижан попросило уругвайца уступить статус исполнителя стандартов бразильцу за бонус в виде одного миллиона евро.

Златан Ибрагимович при всем брутальном и самовлюбленном образе не считал зазорным презентовать подарки одноклубникам и приглашать их на совместные праздники. Лидерство шведа было незыблемым, а уважение распространялось на всех работников «ПСЖ». Нынешнему «Парижу» такого игрока не хватает. Возможно, им станет Дани Алвес. Ведь несмотря на нелепое оправдание, именно он стал инициатором конфликта, когда отобрал мяч Кавани и отдал Неймару. Он же затеял и примирительный ужин для всей команды. Это сработало. На следующий день Неймар признал, что правых в споре не было, извинился и перед Эдинсоном, и перед всей командой за свое ребячество. В клубе началась «оттепель», а последствия «гражданской войны» в Париже выявит время.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.