Блогом избранные. Четыре истории о том, как становятся футбольными звездами YouTube: фифер, журналист, футбольный фристайлер и девушка-художник

Футбольная развлекуха выплеснулась из журналов-газет-сайтов и затапливает видеохостинги. Сотни людей берут камеры, вешают за спиной хромакей и делают свое телевидение. Еженедельник «Футбол» попросил четырех видеоблогеров рассказать свои истории, чтобы потом составить краткое руководство, как стать футбольными звездами YouTube.

Герман «Эль Класико» (German *El Classico*)

Количество подписчиков: 1,5 млн

Периодичность выхода выпусков: раз в 3–4 дня

Если вы увидели людей в одинаковых красно-черных футболках, собравшихся вместе, чтобы попинать мяч, то, скорее всего, это канал Германа «Эль Класико». «Амкал» — это его футбольный клуб, пришедший на смену почти одноименной пермской команде и ставший мощным трендом YouTube. Ролики с участием любителей набирают по миллиону просмотров, а на матчи приходят сотни людей. В остальные дни автор блога учится играть в футбол сам и обучает этому других. Герман проводит челленджи с другими блогерами, испытывает спортивную экипировку и развеивает достоверность рекламных роликов.

Тур по каналу

Если вы смотрите футбол не первый год, то наверняка уже знаете многих людей, кто эту игру освещает, комментирует, монтирует и умеет весело о ней говорить. Герман, словно в покере, собирает комбинацию из интересных людей воедино и устраивает испытания с мячом, а подкрепляет интерес денежным призом.

Если для вас играть интереснее, чем смотреть, то Герман готов досконально разобрать для вас «марсельскую рулетку», показать, в каких случаях полезно делать «эластико», а когда обычный «ложный удар» способен решить эпизод. Кстати, даже чемпион Англии в составе «МанСити» Александр Зинченко находит канал интересным.

Самая щедрая доля просмотров приходится на матчи «Амкала». Новый клуб Германа подбирает в соперники таких же медийщиков, как и они сами. Заруба с «Матч ТВ» заставила комментатора Артема Шмелькова «слететь с орбиты», а видео – набрать почти два миллиона просмотров.

О себе

— Я раньше играл профессионально. Прошел весь отрезок детско-юношеского футбола в России. Когда в конечном итоге заиграть в «вышке» не получилось, принял решение попробовать снимать видеоролики в YouTube. Без подготовки. Начал снимать «летсплеи» по FIFA 14. Собирал составы, выполнял разные испытания в игре. Вскоре решил совместить элементы футсима и футбольных челленджей, а сейчас уже давно меня можно назвать чисто «футбольным блогером».

О раскрутке

— На тот момент, не имея опыта, мне казалось, что это удивительная случайность, что люди стали на меня подписываться и следить за моим творчеством. Сейчас же понимаю, что делал правильно, а что нет. За первый год я смог набрать аудиторию в 5 тысяч

человек. Далее, проанализировав всю свою деятельность, постарался понять, что нравится моей аудитории больше всего, а что конкретно мне. Совмещая эти две вещи, получилось еще через несколько месяцев отпраздновать первую сотню тысяч на канале. Примерно тогда я и стал получать первые деньги за рекламу на канале.

FIFA или PES

— FIFA в России гораздо популярнее. Почти каждый парень в возрасте от 12 до 25 играл хотя бы раз, так же и я. О том, что у них есть японский конкурент, узнал, когда уже отснял кучу роликов по «фифе».

О тусовке «фиферов»

— Когда я начинал этим заниматься, было всего 3–4 человека с аудиторией в сотню тысяч подписчиков. Сейчас нас очень много. Чтобы пересчитать каналы-миллионники, не хватит пальцев одной руки. Большинство ребят хорошо друг к другу относятся. Мы снимаем «коллаборации», любим разного рода совместные видео, а подписчикам это тоже нравится.

Почему смотреть интереснее, чем играть самому

— Все дело в эмоциях. Блогеры часто не сдерживаются, когда радуются голам, выпадениям крутых игроков, и так же эмоционально ругают себя и соперников. Зрителям нравится именно это.

О вложенных деньгах в FIFA 19

— Последнюю версию FIFA на свой канал я не снимал, поэтому вложил не больше 15–20 тысяч рублей. Но когда тебе нужно снимать «фифу», приходится гораздо больше тратиться.

О периодичности

— Моя команда – это я, моя жена и мой оператор. Я сам пишу сценарии, снимаю, монтирую – и затем по новой. Стремлюсь выкладывать ролики раз в два дня, но не всегда получается все успеть. Больше всего времени на монтаж уходит. Периодически необходимо брать паузу. Я против конвейера. Но каждый раз в отпуске уже дня через три мне хочется взять камеру и футбольный мяч.

О самых просматриваемых видео

— По просмотрам у всех по-разному. Смотря какая аудитория. У меня, например, уже перестройка прошла, и теперь я снимаю только футбольные ролики. Но когда я принимал решение уйти из FIFA, просмотры дико упали и было много гневных комментариев.

ФК «Амкал»

— Саму идею вынашивал около пары месяцев, советовался с женой, думал начать ее реализацию в 2019 году, но случайно стартовали раньше – и все получилось. Концепция простая: никаких ребят из спортшкол, в команде только футбольные блогеры и «фиферы». Лишь те, кто ведет каналы о футболе и около него. Тренируемся один-два раза в неделю,

но только во время «сезона». Играем против различных медийных команд в формате 11×11. При этом собираем достаточно большое количество болельщиков на своих играх. Бывает, что больше, чем во второй и первой лиге. Мы делаем реалити-шоу. Мы команда, на которую интересно смотреть. Но, конечно, во втором сезоне, который стартует весной, мы будем ставить задачи больше выигрывать. Чисто с точки зрения того, чтобы порадовать наших болельщиков.

О запасном варианте

— Скорее всего, пошел бы тренировать. А затем, вполне возможно, подался бы в режиссеры. И сейчас держу эту мысль в голове и планирую отучиться.

Александр Зинченко

— Меня тут недавно «поздравил» с днем рождения Саша Зинченко, отпраздновав первый гол за «МанСити» моим фирменным жестом. Очень хочу, чтобы такое празднование в виде «броска в кольцо» добавили в следующую часть FIFA и Саша персонально им владел. И вот тогда бы с ним зарубились на приставке!

Михаил Борзыкин (Канал «Фабрика футбола»)

Количество подписчиков: 61 тыс.

Периодичность выпусков: раз в 2-3 дня

«Фабрика футбола» — видеоканал, где сурового вида мужчина в бейсболке разбирает схемы, мочит Дмитрия Комбарова и допекает местных футбольных управленцев. Человек под козырьком кепки — журналист Михаил Борзыкин. Имя себе он сделал в «Совспорте», с сайта «Матч-ТВ» его выгоняли за частные твиты с политическим подтекстом, а сейчас он ведет один из самых адекватных видеоблогов о футболе, не забывая троллить своих коллег по журналистскому цеху.

О том, как появилась идея сделать блог

— Идея зародилась давно, еще когда я работал в «Советском спорте». Только тогда я хотел вести на сайте какую-нибудь передачу, – и мог бы это делать, если бы не фобии, а именно боязнь камеры. Я и сейчас перед камерой – как в первый раз. Из-за этого все время откладывал, пока в конце 2017 года Вселенная со всей дури не врезала кувалдой по зубам: я был с позором выгнан с «Матч ТВ» и фактически изгнан из профессии. Свой канал, как я считал, был единственным шансом остаться в спортивной журналистике. Отступать было некуда, и права на ошибку я не имел.

О знакомых и поддержке

— Советов мне никто дать не мог – не то окружение. Хотя кто-то помогал по мелочи. Жаль, не сохранились фотографии, как мы делали первый фон – белое полотно за спиной. Время было настолько тяжелое, что не было денег даже на клей, чтобы поклеить белые обои. Первый микрофон за 1200 рублей казался чем-то заоблачным. Какие советы?! Всем, по сути, плевать. Ты попадаешь в беду – и остаешься с ней наедине. А дальше все зависит от внутреннего стержня: если есть способности и, что важнее, характер – выплывешь.

О выборе формата

— Из профессии я ушел в конце октября. На следующий день после увольнения начал воплощать идею. Но это не тексты писать, тут техническая часть имеется. Мне как человеку, никогда с этим не сталкивавшимся, все пришлось делать с нуля. Звук. Свет. Монтаж. Это было самое сложное, и на изучение всего этого ушло примерно два месяца. Формат у меня уже был в голове – футбольная аналитика в оригинальной подаче, чтобы было и умно, и смешно. Я вообще считаю, что самое главное в аналитике – чувство юмора. Сейчас читаю отзывы: вот, мол, был крутым аналитиком, а стал… Эти люди под аналитикой понимают унылые схемы, стрелочки и кружочки. Я это умею делать, но вряд ли этим можно зарабатывать на Ютубе. А передо мной тогда стоял вопрос выживания.

О пилотном выпуске

— Три недели я работал над первым выпуском. Сейчас вспоминаю – рендерил разные части отдельно, поскольку тот объем был для меня огромным, больше трех дорожек в Вегасе потянуть не мог. Да, было время… Готовился тщательно. Выпуск был о Комбарове, и я реально пересматривал все его матчи в том сезоне и делал скриншоты по каждому типу ошибок. Вдохновил меня Диман!.. Больше всего проблем возникло, что интересно, не с монтажом, а со звуком. Как убрать шум? Как сделать басы? Посмотрел кучу роликов на эту тему и… накрутил все так, что получилась каша.

О спонсорах и монетизации

— Разумеется, когда я открывал канал, я рассчитывал на нем зарабатывать. Хотел пойти работать в «Ашан» в ночные смены, чтобы днем заниматься каналом. Но не помню, почему так и не пошел. За декабрь заработал в районе 15 тысяч рублей, примерно столько же – за январь. Жить было не на что. Само собой, я рассчитывал на канал, на то, что он будет приносить хотя бы тысяч 10 в месяц. На тот момент меня это полностью устраивало. Надеялся, что включат монетизацию, и я бы получал доход от просмотров. Но ее включили только в мае. Слава богу, на меня вышло одно приложение, с которым мы сотрудничали несколько месяцев. Деньги скромные, но на тот момент спасительные. Тогда у канала было тысячи три подписчиков всего. А потом сотрудничество предложили букмекеры.

О бейсболках

— Кепок много. Я их не коллекционирую, время от времени просто покупаю новые. У меня вообще очень много вещей, но, если обратить внимание, в кадре я почти всегда в одной одежде. Парадокс. Кепки я ношу, потому что нравится – с детства привык. Впрочем, тут есть и комплекс: без кепки лицо кажется толще. Вот похудею, сделаю прическу – тогда сниму кепарь.

Советы

— Хотите открыть канал – продумайте формат. Монологами на камеру аудиторию не зацепишь. Обычными монологами. Должно что-то быть, какая-то изюминка. А более сложные форматы – пожалуйста. Но там нужны определенные навыки. Я знаю много каналов, которые со временем умерли, так как не росли и у авторов опустились руки. Харизма должна быть, чувство юмора, креатив, убедительность, компетентность. И это не считая океана технических вопросов. Но если у меня, не знавшего, что такое монтаж, и не способного купить клей для обоев, что-то получилось, то и у вас получится. Пошлите этот чертов мир в… – и прите танком к своей цели.

Артур Страхов (Канал «Джинс Футбол»)

Количество подписчиков: 20,5 тыс.

Периодичность выпусков: раз в 1–2 недели

Хотите научиться футбольному фристайлу и подтянуть свои индивидуальные скиллы в игре? Тогда забивайте в поисковике канал «Джинс Футбол». Его создатель – Артур Страхов, выпускник Консерватории им. П.И. Чайковского. В своих видео он не играет на фортепиано, зато учит эффектным трюкам с мячом. На YouTe-канале блогера числится 20 с половиной тысяч подписчиков, поэтому схема «подпишись, пока это не стало мейнстримом» еще работает.

История создания

Страхов намерен работать над объединением двух любимых занятий — музыки и футбола. Его первый опыт коллаборации — запись клипа для блогерского ФК «Амкал». Идея была придумана фифером и создателем команды Германом Эль-Класико.

В музыке Артур выбрал академическое направление.

— Но подобного рода контент будет просматривать мало народу, поэтому я решил снимать обучающую тематику.

Идеи для выпусков

Видео ютубера отличаются оригинальностью: помимо стандартных «обучалок» на дворовой коробке он показывал трюки с мячом на батуте в компании девушек, наносил удары по большому дартсу из разных позиций и т.д.

— Если я и подсматриваю идеи для роликов, то только по поводу самих финтов.

Примеры для подражания у музыкального дриблера — Роналду, Торрес, Фигу, Роналдиньо и другие знаменитости. Сейчас Артур владеет их футбольными фокусами, поэтому в своих видео часто демонстрирует звездные финты.

Аудитория

Блогер выпускает свои видео с 1-2-недельными интервалами, а сам процесс съемки одного ролика занимает у него от 1 до 5 часов.

— В основном, меня смотрят люди от 8 до 24 лет. Самый запоминающийся комментарий от подписчика? После выпущенного клипа для «Амкала» один парень отписал мне: Чувак, у тебя сильный характер. Зачем я трачу время на это? Моя цель – стремление к лучшему с помощью моих подписчиков. Мне нужна поддержка аудитории. Тогда и я вдохновлю людей.

Планы

Еще прошлым летом Страхов записал видеообращение к Герману Эль-Класико (бывший фифер, который создал футбольную команду «Амкал»). Официального ответа так и не поступило, поэтому создатель «Джинс Футбола» все еще ждет своего шанса.

— А пока хотелось бы достигнуть 100-тысячной отметки к концу 2019 года. В этом плане все непредсказуемо, но при дальнейшем совершенствовании прибавятся и зрители.

Дарья Исаева (Канал OSporte.TV)

Количество подписчиков: 974 тыс.

Периодичность выходов выпусков: раз в неделю

«OSporte.TV» — это видеошкатулка с кучей рубрик на самый извращенный футбольный вкус. Одна из популярнейших историй: симпатичная девушка закидываeт Моуринью аргументами в пользу его отставки мощнее, чем Поль Погба. Это Дарья Исаева. Футбольное сообщество знает ее как главную фанатку лондонского «Арсенала» в России. Кроме того, вы наверняка знакомы с ее рисунками известных игроков мирового футбола, которые принесли Дарье популярность. Теперь ее можно увидеть и на экранах смартфонов/ноутбуков.

Канал OSporte.TV пытается затронуть все футбольные сферы: тут и мини-исследования об эмблемах, и «топы», и новостные рубрики, и интервью с футболистами. Справедливости ради нужно сказать, что контент для себя тут сможет найти практически любой фанат футбола. Нужно понимать, что без хайповых тем на YouTube выжить тяжело, поэтому не удивляйтесь, если увидите видео над названием «Махинации Модрича» или «Как зарабатывает Роналду». Простим ребят за это, все этим грешат.

Тур по каналу Если вы впервые попали на канал OSporte.TV, даже не пытайтесь искать нужный вам материал просто среди последних видео. Идите прямиком в плейлисты: там весь хаос упорядочен. Будьте осторожны! Приличный процент контента составляют «топы», которые имеют свойство затягивать и отпускать зрителя только под утро.

Если же хотите посмеяться, то рубрика SportMovie — ваша история. Тут и папа римский в исполнении Джуда Лоу тащит «Рому» в ЛЧ, и Хатико, ждущий чемпионства «Спартака», и Доктор Хаус, лечащий Тарасова. Особого внимания достойны интервью со спортсменами в автомобиле. Если вы хотите узнать, как выглядит фотография Джикии в паспорте, о любимом сериале Смолова или увидеть, как поет Дзюба, то вам определенно сюда.

После нескольких часов, проведенных на канале, не забудьте удалить приложение YouTube: иначе наверняка завтра вы продолжите заниматься просмотром видео в стиле «Топ-10 трансферов этой зимы».

О контенте и появлении на канале

— Чуть менее года назад канал OSporte.TV предложил вести у них программу. У меня уже был опыт в спортивных медиа, но до этого не работала в кадре. Почти все мои видео связаны с английским футболом, в меньшей степени – с русским, так как АПЛ и РПЛ смотрю регулярно. Также стараюсь делать что-то вроде исследований: например, почему правила пенальти устарели, необходимость отмены правила гостевого гола и как птицы стали главным символом на эмблемах английских клубов. Это не самый кликабельный контент по меркам YouTube, но я стараюсь делать это качественно.

О хайпе

— Универсальный способ получить кликабельный контент? Хах, хотелось бы знать такой рецепт! За все время ни один мой выпуск не собрал 100 тысяч просмотров – так что боюсь, я не лучший эксперт в вопросах стабильного сбора кликов. Впрочем, я понимаю, что если буду браться за более хайповые и просто грязные темы, то просмотров станет больше. Но это уже не футбол – а я хочу говорить о нем. Обычно я выбираю несколько тем и предлагаю их редактору – тот советует, что лучше реализовать. Хотя иногда просто пишу: «Давай сделаем?» Это в случаях, когда чувствую, что тема зайдет.

О комментаторах и блогах

— Читаю не все комментарии, но стараюсь просматривать: помимо хейта, иногда есть и здравые замечания. На кухню, разумеется, отправляют! Но нечасто. Я все-таки в сфере футбольных блогов (хоть ранее и текстовых) 10 лет и за это время заметила, что с каждым годом люди относятся все более адекватно.

О команде

— У нас есть несколько ведущих, монтажеров, редактор – точное количество не назову. Мне с выпуском помогают монтажер и редактор, но в некоторых программах (интервью) наверняка задействовано больше людей.

Если вдруг оказался в YouTube

Четыре основных вопроса про бизнес видеоблогеров

1) Что нужно, чтобы стать блогером/стримером/ютубером?

Прежде всего необходимо определиться с тематикой для канала. Особой популярностью пользуются обзоры (начиная от новых гаджетов и заканчивая содержимым вашего мусорного ведра), тематические передачи (своеобразный телевизор в интернете) и прохождение компьютерных игр (летсплеи). Если рассматривать именно футбол, то помимо компьютерного симулятора FIFA особый интерес у аудитории вызывают разные челленджи или обучение финтам.

Следующий этап – разработка подхода к подаче материала. Никто не станет смотреть на скучных, занудных людей, а потому необходимо уметь правильно излагать свои мысли, проявлять эмоции и быть раскованным. А если вам не чужда самоирония, то это будет дополнительным плюсом.

Но даже при соблюдении всех вышеописанных факторов потенциальный успех невозможен без правильного оборудования. Во-первых, это наличие камеры и микрофона. Для начинающих блогеров хорошим вариантом станет обычная ручная камера (с подставкой) или зеркальный фотоаппарат. Во-вторых, немаловажным фактором успеха является качественный монтаж: использование различных эффектов, накладывание музыки, пересъемка неудачных дублей и т.д. И не стоит забывать, что самый оптимальный помощник для каждого начинающего блогера – интернет, где можно найти кучу роликов с полезными советами.

2) Как можно заработать на YouTube?

Ответ лежит на поверхности: благодаря рекламе. На видеохостинге это становится возможным при помощи монетизации – процесса, превращающего ваш проект (канал) в коммерческий. Любому пользователю доступны два вида монетизации: партнерская программа и прямая продажа рекламы. Для того чтобы стать участником партнерской программы YouTube, необходимо достичь суммарной отметки в 10 тысяч просмотров на своем канале. После чего автор получает возможность подключить монетизацию, а также выбрать варианты рекламных роликов, которые будут демонстрироваться в его видео.

Во втором случае рекламодатель обращается напрямую к автору канала с предложением сотрудничества. После чего ютубер либо самостоятельно рекламирует товар, либо встраивает рекламный ролик в свое видео. А аудиторию привлекают различными скидками и бонусами.

Кроме того, существует еще один вариант заработка – донаты. А проще говоря, денежные переводы, поступающие от благодарных подписчиков, желающих поддержать деятельность автора и развитие его канала. Важно помнить, что YouTube не допускает к монетизации видеоролики, в которых есть выявленные системой Content ID нарушения, а также жестокий контент, военные действия и прочие конфликты.

3) Сколько зарабатывают на YouTube?

На средний заработок влияет несколько факторов: количество просмотров и подписчиков на канале, популярность автора, средний возраст целевой аудитории. Узкоспециализированные каналы, ориентированные на обзоры новинок кинопроката или прохождение компьютерных игр, продают рекламу гораздо хуже, чем общеразвлекательные. К примеру, основными рекламодателями для фиферов и каналов, освещающих футбол, стали букмекерские компании.

Начинающий ютубер в России за каждую 1000 просмотров будет зарабатывать порядка 30–40 центов (20–26 рублей). Это связано с тем, что русскоязычная аудитория оценивается дешево и у многих пользователей на устройствах установлена программа Adblock, блокирующая показ рекламы.

4) Топ-3 популярных канала про футбол и FIFA

KSI – британец Оладжиде Уильям Олатунджи, начинавший на ютубе с роликов про симулятор FIFA. Сейчас снимает разные розыгрыши, челленджи с мячом и записывает собственные музыкальные треки. На его основной канал подписано почти 20 млн человек.

W2S – еще один британец по имени Гарри Льюис. Основной тематикой его канала остаются ролики про FIFA. Со временем он перестал снимать процесс игры, переключившись на выполнение различных челленджей в FIFA, совмещая их с шуточными роликами при участии членов своей семьи и друзей. Число подписчиков канала превышает 13,5 млн человек.

F2Freestylers – канал двух друзей, Джереми Линча и Билли Уингроу. В детстве они занимались футболом в академиях «Арсенала» и «Тоттенхэма», после чего нашли себя во фристайле. Сейчас они снимают ролики с футбольными трюками при участии звезд мирового футбола: Эдена Азара, Неймара, Рияда Мареза и других. На их канал подписалось почти 9,5 млн человек.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Никита Котов, Антон Муша, Дмитрий Темников

Фото: Youtube-каналы German *El Classico*, «Фабрика футбола», «Джинс Футбол», OSporte.TV

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею