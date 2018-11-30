Блеф-клуб. Создание Суперлиги – шантаж или реальность?

Сайт Football Leaks, специализирующийся на публикации закрытой информации, подтвердил: с 2016 года руководители ведущих клубов Европы ведут работу по созданию собственного турнира, не подвластного УЕФА. Реализация этого проекта будет означать тотальный раскол футбольного мира на богатых и всех остальных. Возможно ли такое?

Предыстория. Проект G-14

Разговоры о создании Суперлиги – не первая попытка клубов выйти из-под влияния международных организаций в лице ФИФА и УЕФА. В 2000 году 14 грандов создали объединение под названием G-14. Ее возглавил президент «Реала» Флорентино Перес, а главная задача звучала так: «Промотировать сотрудничество и хорошие отношения между G-14 и ФИФА, УЕФА и другими спортивными институтами и/или профессиональными футбольными клубами, обращая особое внимание на реализацию формата, администрирования и других процессов в тех турнирах, в которых члены группы участвуют». Другими словами – усилить влияние топ-клубов на высшие футбольные органы и увеличить собственную прибыль.

От G-14 поступила куча идей и предложений: создать собственный турнир, изменить графики проведения ЧМ и ЧЕ, реформировать отборочные стадии – словом, перевернуть весь привычный уклад в угоду кучке богатеев. ФИФА и УЕФА на это пойти не могли, однако угроза потери больших денег заставляла международные организации потакать G-14 (со временем разросшейся до 18 команд) и точечно изменять форматы главных турниров с оглядкой на топ-клубы.

Урезонить их сумел Мишель Платини в 2008 году. Вопрос решился, как и следовало ожидать, при помощи денег. G-14 пыталась через суд содрать с Международной федерации футбола компенсацию за то, что игроки топ-команд получали травмы в матчах за сборные. ФИФА и УЕФА подписали с грандами соглашение о выплатах за призыв игроков в национальные команды, и G-14 была расформирована. Ей на смену пришла Ассоциация европейских клубов (АЕК), включившая в себя уже более ста участников. Тем же летом часть прибыли от проведения Евро-2008 была перераспределена между клубами, а Платини отрапортовал: «То, что мы можем принести клубам ощутимую прибыль за их вклад в Евро-2008, свидетельствует о новой гармонии в европейском футболе».

10 главных разоблачений Football Leaks

Дорчестерская встреча

Шаткая гармония продлилась ровно столько, сколько Мишель Платини оставался на посту президента УЕФА. В декабре 2015 года француза (как и его коллегу-союзника из ФИФА Зеппа Блаттера) отстранили, и из уст клубных боссов тут же зазвучали нотки революционных идей. Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посетовал на трудность ежегодного попадания в ЛЧ: «Порой у клуба случается плохой сезон, и он подвергается суровому наказанию – неучастию в Лиге чемпионов. Вместе с тем нам нужно сделать турнир сильнее, привлекательнее для фанатов. Почему бы не выдавать wild card, как в теннисе, во имя интереса к футболу?» Владелец «Ювентуса» Андреа Аньелли подметил экономические недочеты: «Лига чемпионов заработала на телетрансляциях 1,5 млрд евро против порядка 7 млрд, собранных Супербоулом. В то же время исследования рынка говорят: есть 1,6 млрд болельщиков футбола традиционного и только 150 млн — американского». А подвел черту председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «В будущем я вижу турнир 20 участников, в котором состязаются только мощнейшие клубы из Италии, Англии, Испании, Германии и Франции. Эта идея родилась некоторое время назад. На мой взгляд, она должна осуществляться в пределах пяти ведущих лиг, где большие команды становятся все сильнее и сильнее».

В марте 2016-го стало известно о подозрительной встрече в лондонском отеле «Дорчестер». Ее участниками были исполнительные директоры «Челси» (Брюс Бак), «Арсенала» (Иван Газидис), «МанСити» (Ферран Сориано) и «Ливерпуля» (Иан Эйр), вице-президент «МЮ» Эд Вудворд, а также американский миллиардер Стивен Росс. Последний известен не только как владелец команды НФЛ «Майами Долфинс», но и как организатор Международного кубка чемпионов – ежегодного товарищеского турнира, позволяющего лучшим клубам Европы неплохо заработать в межсезонье. Судя по всему, Росс выразил готовность реализовать проект по созданию Суперлиги и предложил представителям английских топ-клубов обсудить формат.

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Новые факты

Расследование Football Leaks пролило свет на подробности. Суперлига должна прийти на смену Лиге чемпионов в 2021 году. Это будет закрытый турнир, основные участники которого не смогут вылететь оттуда, даже если проиграют все встречи. Подобный формат сегодня используется в НФЛ, НБА, НХЛ и МЛС. Суперлига будет рассчитана на 16 клубов*, 11 из которых гарантировано участие в течение 20 лет, еще пять команд будут приглашены в качестве гостей. Ожидается, что доход каждого из клубов превысит нынешний заработок от победы в Лиге чемпионов (призовой фонд Суперлиги – 3 млрд евро против 1,9 млрд евро у ЛЧ).

В ответ ФИФА рассматривает вариант с недопуском игроков – участников Суперлиги до чемпионатов мира и Европы. Проблемы могут возникнуть и в национальных федерациях. Однако некоторых это не пугает. Если верить Football Leaks, «Бавария» активно изучает возможность выхода из Бундеслиги и отказа от отправки игроков в сборные. Мировой футбол действительно может оказаться на грани раскола. Хотя есть и хорошая новость: если это случится, то не так скоро.

20 ноября президент УЕФА Александер Чеферин и президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли заявили о том, что поставили подписи под намерениями продлить Меморандум о взаимопонимании до 2024 года. Это значит, что в ближайшие шесть лет новый турнир запущен не будет. Хотя нововведения в формате действующих соревнований не исключены. «О Суперлиге не может быть и речи. Каждый европейский клуб должен квалифицироваться в еврокубки. Мечты должны жить, – сказал Чеферин. – Видение будущего футбола у АЕК и УЕФА, похоже, не совпадает полностью. У нас возникают разногласия, но мы твердо верим в общую европейскую спортивную модель. Европейский футбол может пойти дальше, только если мы останемся вместе, объединившись». Видимо, у грандов получилось-таки выбить себе очередные преференции. Какие – скоро узнаем.

Список участников Суперлиги

Основатели: «Реал», «Барселона» «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Челси», «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан»«Бавария».

Гости: «Атлетико», «Боруссия», «Марсель», «Интер», «Рома».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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